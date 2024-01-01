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Промокоды MDA (Moscow Digital Academy) | Сентябрь 2024

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Промокоды MDA — ваш путь к успеху начинается здесь

Сегодня, когда технологии развиваются бешеными темпами, важно идти в ногу со временем и получать знания, которые помогут найти высокооплачиваемую работу в современных условиях. Академия дизайна Moscow Digital Academy предоставляет такую возможность всем желающим. Здесь вы сможете получить необходимые знания и навыки, чтобы стать востребованным специалистом и реализовать свои самые смелые идеи. А промокоды МДА помогут еще и хорошо сэкономить, поэтому обязательно используйте их при покупке курса.

Скидка по промокоду MDA

О компании

Moscow Digital Academy — это образовательное пространство, которое предлагает курсы по таким направлениям, как программирование, маркетинг и дизайн. Школа основана в 2014 году и обучает по образовательной лицензии. Выпускники успешно строят свою карьеру, освоив IT-профессии, получая предложения от ведущих компаний и реализуя свои мечты. Те, кто прошел обучение с нуля, уже работают в крупных компаниях, например, СБЕР, OZON, ВТБ, Авито и не только. Здесь вы найдете курсы по направлениям графический дизайнер, JAVA-разработчик, Fullstack-дизайнер или освоите веб-дизайн.

Moscow Digital Academy использует современные методы обучения. Студенты смотрят лекции, выполняют задания и получают обратную связь через онлайн-платформу. Школа также организует мастер-классы и вебинары с участием экспертов, чтобы держать студентов в курсе последних тенденций в отрасли.

Преимущества обучения в Moscow Digital Academy:

  • Основное внимание уделяется практическим навыкам, которые студенты смогут использовать в реальной работе. Курсы построены таким образом, чтобы максимально приблизить учебный процесс к реальным условиям работы в IT-индустрии.
  • Каждому студенту оказывается индивидуальная поддержка и помощь в выполнении проектов. Это позволяет ученикам быстрее адаптироваться к новым условиям и получить максимальную пользу от обучения.
  • Лекции ведут опытные специалисты, которые имеют значительный опыт работы в соответствующих областях. Это гарантирует высокое качество преподавания и актуальность материала.
  • Выпускники академии имеют возможность пройти стажировку после обучения в MDA. Также фирма гарантирует помощь в трудоустройстве. Вы сможете устроиться на работу в ведущие IT-компании благодаря сотрудничеству с работодателями и регулярным карьерным мероприятиям.

Бесплатная программа для будущих дизайнеров

Если вы хотите освоить профессию дизайнера, в МДА по промокоду можно пройти бесплатный курс по дизайну с персональным наставником. После успешного прохождения вы получите не только базовые знания, но и возможность создать первые проекты для своего будущего портфолио.

Вы сможете смотреть уроки в любое удобное время и выполнять задания прямо на платформе. Наставник будет регулярно проверять работы и давать конструктивную критику, помогающую улучшить навыки студента. После обучения вы получите несколько работ в портфолио и сертификат о прохождении курса. Это отличная возможно для начинающих специалистов и тех, кто хочет просто попробовать себя в этом направлении. Уже в начале пути вы сможете зарабатывать от 60 тысяч рублей.

Промокоды Moscow Digital Academy — время действовать

Хотите освоить востребованные профессии и при этом сэкономить? Используйте промокоды Moscow Digital Academy. Они регулярно публикуются и обновляются на сайте промокодов BeriBuy, что гарантирует вам доступ к самым актуальным предложениям. Чтобы купон на скидку сработал, просто введите его в специальное поле при покупке, и ваша экономия станет еще приятнее. Не упустите шанс сделать инвестиции в свое будущее выгоднее при помощи промокодов!

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