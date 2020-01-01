Получи 3 000 рублей на счёт мобильного телефона Открыть Осталось: 8 дней Показать скидку

Общие положения Программа «Кэшбэк от НР», или предложение о возврате фиксированной суммы ... Подробнее > денежных средств (далее по тексту — программа), затраченных при покупке продуктов НР, направлена на стимулирование конечного потребителя к совершению покупки продуктов НР и получения быстрой реакции потребителей, которая выражается в увеличении продаж в канале сбыта. Программа является стимулирующим мероприятием, направленным на неограниченное количество лиц, которые решат принять участие в проводимой акции и согласившихся с условиями её проведения (Федеральный закон № 38-ФЗ «О рекламе»). Программа проводится на территории Российской Федерации. Программа не является стимулирующей лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или иной игрой, основанной на риске, и на программу не распространяются требования Федерального закона РФ № 138-ФЗ от 11.11.2003 «О лотереях». Направлять уведомление в уполномоченный государственный орган не требуется. Способы информирования участников программы об условиях программы и их изменениях: участники программы информируются посредством размещения информации на сайте программы https://promo4me.ru/ (далее — сайт). Перечень продукции, участвующей в настоящей программе, указан в Приложении № 1 к настоящим правилам (далее — продукция). Лица, желающие принять участие в программе, обязаны выполнять все действия, связанные с участием в программе, в порядке, на условиях, в месте и сроки, установленные настоящими правилами. Участие в программе подразумевает полное согласие с настоящими правилами. Основные определения, используемые в настоящих правилах Инициатор программы — ООО «ЭЙЧПИ ИНК», или НР. Организатор программы — юридическое лицо, заключившее договор с НР на организацию и проведение программы. Конечный пользователь — в целях настоящей программы это физическое лицо, использующее продукцию НР для своих собственных нужд и целей. Участник программы — конечный пользователь, совершивший необходимые действия для участия в программе согласно настоящим правилам. Регистрация участника — однократный ввод участником фамилии, имени, пола, возраста, города проживания, номера мобильного телефона, пароля и адреса электронной почты, принятия согласия участника с пользовательским соглашением сайта и настоящими правилами для возможности его последующей авторизации на сайте программы. После регистрации участник не имеет возможности изменить адрес электронной почты, вводимый при регистрации в программе. Авторизация участника — ввод конечным пользователем имени и пароля для идентификации его системой. Email — зарегистрированный электронный почтовый адрес участника программы на одном из почтовых серверов в сети интернет, к которому участник имеет доступ. Номер мобильного телефона участника — номер мобильного телефона, зарегистрированный на территории Российской Федерации и предоставленный участником. Номер не должен являться корпоративным или городским. Заявка на участие в программе (далее — заявка) — совершение физическим лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 5.2 настоящих правил, действий, указанных в п. 7.1. Сайт — сайт, являющийся официальным сайтом программы, с полными правилами программы. Кассовый чек — документ, напечатанный на кассовом аппарате и получаемый при покупке товаров в торговых точках продаж на территории Российской Федерации, соответствующий требованиям, предъявляемым к чекам нового образца, согласно положениям Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчётов с использованием платёжных карт» от 22.05.2003 № 54-ФЗ с 1 июля 2017 года. Изображение QR-кода на чеке обязательно. Кэшбэк от НР — возврат фиксированной суммы денежных средств, затраченных при покупке продуктов НР, в форме электронного подарочного сертификата Giftery номиналом 3 000 рублей. Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается. Сведения об организаторе и заказчике программы Организатором программы является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение программы по поручению заказчика. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИнБриф» (далее — организатор). Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская Б., д. 14, стр. 7, этаж 3, пом. IV, ком. 22, 23; ИНН 7715604148; КПП 771501001. Телефон: +7 (499) 795-77-65. Организатор программы несёт ответственность за: Регистрацию участников программы; Проверку выполнения условий программы участниками; Организацию закупки и вручение электронных подарочных сертификатов Giftery участникам программы; Коммуникацию с участниками программы; Технический контроль над реализацией механики проведения программы; Хранение, сбор и обработку персональных данных участников программы по поручению заказчика программы; Передачу отчётности заказчику и данных, необходимых для подтверждения соблюдения участниками и организатором программы настоящих правил; Иные действия, необходимые для проведения программы. Техническим партнёром программы является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации (ранее и далее — технический партнёр). Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТБВА», ИНН 7710689349, ОГРН 077760260456. Юридический адрес: 107023, РФ, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8, 4 эт., пом. № XVII, Ком. № 49. Телефон: +7 (495) 544-59-49. Технический партнёр программы несёт ответственность за:[AA1] - разработку сайта программы; - хостинг сайта в сети интернет; - размещение информации на сайте программы; - обеспечение работоспособности сайта программы в период проведения программы. Заказчиком программы является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации (ранее и далее — заказчик). Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭйчПи Инк», ИНН 7743101210, ОГРН 1157746447715. Юридический адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 3. Телефон: + 7 (499) 921-32-50. Сроки проведения программы 4.1. Общий срок проведения: с 24 августа 2020 года по 30 ноября 2020 года. Указанный период включает в себя: 4.1.1. Период покупки продукции и подачи заявки на участие в программе на сайте. Осуществляется с 00:00 ч 24 августа 2020 года по 23:59 ч 31 октября 2020 года. 4.1.2. Период регистрации кассовых чеков: с 12 ч 00 мин 00 с 24 августа 2020 года по 23 ч 59 мин 59 с 31 октября 2020 года включительно, далее — период регистрации чеков. 4.1.3. Период вручения электронных сертификатов: с 24 августа 2020 года по 30 ноября 2020 года включительно. 4.2. Все действия, предусмотренные настоящими правилами, считаются совершёнными и фиксируются по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих правилах, необходимо рассматривать как московское. Участники программы, их права и обязанности Лица, соответствующие настоящим правилам и выполнившие требования, установленные настоящими правилами, далее по тексту настоящих правил именуются участниками программы. Участниками программы могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане Российской Федерации. Граждане иностранных государств, зарегистрировавшиеся на сайте, не приобретают статуса участника, независимо от совершения действий, необходимых для участия в программе. Участниками не могут быть сотрудники и представители организатора и заказчика, аффилированные с организатором и заказчиком лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению программы, и члены их семей. Все участники программы самостоятельно оплачивают все расходы, понесённые ими в связи с участием в программе. Принимая участие в программе, а именно — совершая последовательность конклюдентных действий, указанных в п. 7.1 настоящих правил, имеющих целью участие в программе, участник: Подтверждает достижение им 18-летнего возраста; Подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, зарегистрирован и постоянно проживает на территории Российской Федерации; Подтверждает, что указанные при регистрации на сайте адрес электронной почты и номер мобильного телефона являются личными (не корпоративными); Соглашается с настоящими правилами; Соглашается с обработкой персональных данных, предоставленных при авторизации на сайте организатору/заказчику программы в целях проведения программы (когда это применимо); Подтверждает, что приобретает продукцию для личного использования; Гарантирует, что совершение им действий в целях участия в программе не нарушает прав, свобод и законных интересов третьих лиц; Соглашается на получение рекламной рассылки от организатора по поручению заказчика на электронную почту и мобильный номер участника, соглашается со всеми акциями, проводимыми на платформе https://promo4me.ru/, даже если они не указаны в настоящих правилах; Несёт ответственность за все негативные последствия нарушения данных в соответствии с настоящими правилами гарантий, согласий и подтверждений. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими правилами. Права и обязанности организатора Организатор имеет право исключить из состава участников программы следующих лиц: 6.1.1 Не соответствующих требованиям, предусмотренным пп 5.2 и 5.3 настоящих правил; 6.1.2 Совершивших действия, предусмотренные п. 7.1 настоящих правил с нарушением сроков, установленных пп. 4.1.1, 4.1.2 настоящих правил; 6.1.3 Лиц, которые приобрели продукты не для личного использования; 6.1.4 Лиц, которые загрузили изображение кассового чека, не соответствующего требованиям, установленным в настоящих правилах; 6.1.5 Нарушивших иные положения настоящих правил. 6.2 Организатор программы пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими правилами и действующим законодательством РФ. 6.3 Организатор программы оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками программы, кроме случаев, предусмотренных настоящими правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 6.4 Организатор программы оставляет за собой право исключить участника из программы и/или отказать во вручении электронного сертификата в случае возникновения подозрений в использовании нелегитимных методов участия в программе, в случае: 6.4.1 Выявления подделки серийного номера продукта; 6.4.2 Выявления подделки кассового чека и его отсутствия при использовании информационного сервиса ФНС России «API Проверка чеков»; 6.4.3. Выявления повторной регистрация серийного номера и/или кассового чека; 6.4.4 Попытки регистрации более одного участника на один номер мобильного телефона; Иных нарушений настоящих правил. 6.5. Организатор не несёт ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в том числе операторов сотовой связи и интернет-провайдеров. 6.7. Организатор программы обязан проводить проверку и/или экспертизу подлинности чека, QR-кода на чеке и/или иного фискального документа, подтверждающего факт оплаты продукта, а также оригинал вырезанного штрихкода с серийным номером устройства. 6.8. В случае отказа участнику во вручении электронного сертификата организатором программы направляется уведомление участнику о таком решении на адрес электронной почты, указанный участником при регистрации. 6.9. Организатор программы, по согласованию с заказчиком, может прекратить, изменить или временно приостановить проведение программы, если по какой-то причине любой аспект настоящей программы не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, не контролируемую организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение программы. Порядок участия в программе Для того чтобы стать участником программы и претендовать на выплату, лицу, соответствующему требованиям, указанным в пп. 5.2 и 5.3 настоящих правил, необходимо подать заявку на сайте (далее — заявка), для чего необходимо совершить следующие действия: Ознакомиться с правилами проведения программы на сайте программы; В период подачи заявок на участие в программе приобрести в магазинах продукт для личного использования, определённый в Приложении № 1 к настоящим правилам, с учетом требований и ограничений, определённых в настоящих правилах и Приложении № 1; Получить и сохранить кассовый чек (ранее и далее — кассовый чек), участники обязаны сохранять чеки в целях участия в программе и подтверждения покупки продукта в течение всего срока программы, а также предоставлять такие кассовые чеки по запросу организатора в любое время в течение общего срока программы способами, предусмотренными настоящими правилами. 7.1.4 Кассовый чек должен содержать QR-код и следующую информацию: ФН; ФД; ФПД; Дата и время совершения покупки; Сумма покупки. 7.1.5 Регистрация кассового чека означает подачу участником заявления на использование информационного сервиса ФНС России «API Проверка чеков» и согласие с тем, что информация о расчёте, факт которого может быть проверен, будет доступна организатору/заказчику и привлекаемым ими третьим лицам. Кассовые чеки, не позволяющие идентифицировать покупку, не могут быть использованы в целях программы. 7.1.6 Необходимо сохранять кассовые чеки, выданные организациями (торговыми точками) в соответствии с действующим законодательством РФ о применении контрольно-кассовой техники, до момента окончания срока проведения программы. 7.1.7 В сроки проведения программы согласно п. 4.1 настоящих правил нужно зарегистрироваться на сайте программы, заполнив электронную форму регистрации участника и указав следующие данные о себе: Имя; Фамилия; Email в формате: ХХХ@ХХХ.XX; Номер телефона (+7 ХХХ ХХХ ХХ ХХ) и проверочный код номера телефона, полученный в СМС-сообщении; Пароль и подтверждение пароля. Поставить отметки, подтверждающие: Согласие c правилами программы; Согласие на получение информационных сообщений; Факт совершеннолетия и наличие гражданства РФ; Заполнить иные поля (в случае необходимости). 7.1.8 Выявить на продукте серийный номер (далее — серийный номер). 7.1.9 Ввести на сайте данные кассового чека (отсканировать, загрузить фотографию кассового чека или ввести данные вручную) и серийный номер. После чего кассовый чек и серийный номер проходят проверку организатором. 7.1.10 Фотография кассового чека должна соответствовать следующим требованиям: Формат JPEG, GIF, PNG; Размер не более 5 МБ; Содержать чёткое и контрастное изображение QR-кода. Проверка кассового чека невозможна в том случае, если: изображение QR-кода нерезкое, фотография излишне светлая или тёмная, на фото присутствуют тени, кассовый чек смят, имеет повреждения, затрудняющие распознавание QR-кода или кассовый чек снят под наклоном. Серийный номер проходит модерацию в течение 14 дней с момента загрузки и признается некорректным, то есть не проходит проверку после регистрации, в следующих случаях: Вымышленный серийный номер; Серийный номер принадлежит другому устройству или отсутствует в базе серийных номеров оборудования, официально распространяемого на территории проведения программы в период её проведения; Серийный номер был использован ранее для участия в программе (другим или тем же участником); Серийный номер отправлен лицом, не отвечающим требованиям к участникам, установленным в настоящих правилах. Кассовый чек проходит модерацию в течение 14 дней с момента загрузки и признается некорректным, то есть не проходит проверку после регистрации, в следующих случаях: Вымышленные номера кассовых чеков; Кассовые чеки, использованные ранее для участия в программе (другими или тем же участником); Кассовые чеки, в которых отсутствует, не видна/не читаема информация, указанная в п. 7.1.4. настоящих правил; Кассовые чеки, не содержащие информацию о продукте; Кассовые чеки, повторно поданные на регистрацию; Поддельные кассовые чеки; Кассовые чеки с некорректно введёнными данными; Кассовые чеки, информация по которым отсутствует в базе данных Федеральной налоговой службы РФ (данные о наличии такого кассового чека и его полный состав, позволяющий определить наличие товара в кассовом чеке); Кассовые чеки, поданные на регистрацию с нарушением сроков проведения программы, указанных в пп. 4.1.1– 4.1.2 настоящих правил; Кассовые чеки, отправленные лицами, не отвечающими требованиям к участникам, установленным в настоящих правилах; Кассовые чеки, изображение QR-кода в которых не резкое, фотография излишне светлая или тёмная, на фото присутствуют тени, сам кассовый чек смят, имеет повреждения, затрудняющие распознавание данных, или сфотографирован под наклоном. Организатор оставляет за собой право проверять документы, удостоверяющие возраст и личность участника, а также запросить фотографии и/или оригиналы кассовых чеков, и иные данные для подтверждения добросовестности участия в программе. 7.5 Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пп. 5.2, 5.3 настоящих правил, корректных действий, указанных в п. 7.1 настоящих правил, признаётся заявкой на участие в программе (далее — заявка). По итогам совершения таких действий лицо признаётся участником программы (ранее и далее — участник) и становится получателем электронного сертификата, предусмотренного п. 9.1 настоящих правил. 7.6. Участники, которые принимали участие в стимулирующей программе «Кэшбэк от НР», проводимой в период с 5 марта 2020 г. по 30 июня 2020 г., и получившие выплаты в рамках указанной программы, не могут претендовать на получение электронного сертификата в рамках настоящей программы. Организатор программы самостоятельно (на своё усмотрение) определяет круг таких лиц на основании имеющейся у него персональной информации об участниках программы. В случае выявления организатором/заказчиком программы фактов изменения такими участниками личной информации при регистрации в программе, организатор вправе отстранить их от участия. Принимая участие в программе, все участники программы выражают своё безусловное согласие с настоящим пунктом правил. Призовой фонд программы Общее количество электронных сертификатов в рамках программы ограничено и составляет 1272 (одну тысячу двести семьдесят два) сертификата. Программа может быть прекращена досрочно в случае распределения всех сертификатов в соответствии с правилами программы. Порядок вручения электронных сертификатов в рамках программы Участник, выполнивший все условия программы, получает возврат фиксированной суммы денежных средств в форме электронного подарочного сертификата Giftery номиналом 3 000 рублей. Вручение электронных сертификатов осуществляется организатором программы на адрес электронной почты, указанный участником в момент регистрации на сайте. Условия и сроки активации сертификата будут также отправлены на электронную почту участника. Вручение электронных сертификатов в рамках программы осуществляется за счёт средств компании заказчика и не требует взносов участников. Участник, выполнивший все условия программы, может получить электронный сертификат только один раз за один продукт HP в кассовом чеке, даже если этот чек содержит несколько продуктов HP, участвующих в программе. При повторной покупке товара и регистрации кассового чека участник электронный сертификат не получает. Участник не получает электронный сертификат при повторной регистрации серийного номера, ранее зарегистрированного на сайте. Участники программы обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением выплаты, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 р. (четыре тысячи рублей 00 к.), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх. Принимая участие в программе и соглашаясь с настоящими правилами, участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обязанности Участник, принимая участие в программе, соглашается с тем, что организатор оставляет за собой право отказать участнику в получении электронного сертификата, если участником будут нарушены/не соблюдены все условия настоящих правил. В данном случае электронный сертификат признаётся невостребованным и переходит в распоряжение организатора. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения программы Правила программы в полном объёме для открытого доступа размещаются в сети интернет на сайте. В случае изменения правил или отмены программы информация об этом будет размещена организатором на сайте. Порядок определения получателей электронного сертификата Получателями электронного сертификата признаются участники, совершившие все действия в соответствии с настоящими правилами, в том числе, но не ограничиваясь указанными в п. 7.1 настоящих правил, в сроки, указанные в пп. 4.1.1, 4.1.2 настоящих правил В случае признания участника получателем электронного сертификата в соответствии с настоящими правилами, сертификат вручается на адрес электронной почты, предоставленный участником, в соответствии с п. 8.1 настоящих правил, в период, указанный в п. 4.1.3 настоящих правил. Порядок использования персональных данных Принимая участие в программе и добровольно предоставляя свои персональные данные, участник подтверждает своё согласие на обработку организатором/заказчиком программы предоставленных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения программы на весь срок её проведения и в течение 3 (трёх) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее — закон). Указанное согласие может быть отозвано участником в любой момент путём направления через форму обратной связи на сайте, расположенной по ссылке promo4me.ru с выбранной темой «Отписаться от рассылки», уведомления, содержащего те же персональные данные, что были указаны при предоставлении персональных данных. В целях проведения программы организатору необходимы персональные данные согласно перечню, указанному в п. 7.1.7 настоящих правил. Участники программы обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные. Принимая решение об участии в программе, участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая добровольно предоставленная им информация может обрабатываться организатором в целях выполнения организатором обязательств и в соответствии с настоящими правилами, а также заказчиком программы в целях контроля вышеуказанных обязательств. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные/предоставленные ими для участия в программе, будут обрабатываться организатором/заказчиком всеми необходимыми способами в целях проведения программы и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих правил, как это предусмотрено п. 7.1.7 настоящих правил. Факт участия в программе является свободным, конкретным, информированным и сознательным выражением согласия участника на обработку организатором/заказчиком персональных данных участника любыми способами, необходимыми в целях проведения программы, и в порядке, предусмотренном настоящими правилами. Под персональными данными в целях настоящих правил понимается любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Под обработкой персональных данных в настоящих правилах понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных участников в целях проведения программы. Добровольно предоставляя организатору персональные данные, участники подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и распространение таких данных для целей проведения программы организатором. Организатор гарантирует необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщённые участниками для целей участия в программе, будут храниться и обрабатываться организатором программы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих правилах. Организатор программы обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных данных: - Обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств организатора персональных данных, установленных законом; - Обрабатывать персональные данные только в объёме и в целях проведения программы, а также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных данных в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объёме и в случаях, предусмотренных законом; - В случае если организатор программы в целях исполнения своих обязательств перед участниками программы должен передать или иным образом раскрыть персональные данные участников программы третьим лицам, осуществлять указанные действия с соблюдением требований закона; - Нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности персональных данных участников программы при их обработке в соответствии с требованиями законодательства РФ. Участник программы или иной субъект персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены участником программы организатору (или его представителю), вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных согласно п. 12.1 настоящих правил. Участники программы имеют иные права субъектов персональных данных (представителей субъектов персональных данных), предусмотренные законом. Отзыв участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены участником программы организатору, согласия на обработку персональных данных, автоматически влечёт за собой выход соответствующего участника из участия в программе и делает невозможным получение выплаты «кэшбэк», если участник отозвал согласие на обработку персональных данных в период проведения программы. После получения уведомления участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи персональные данные были предоставлены участником программы организатору, об отзыве согласия на обработку персональных данных, организатор программы обязан прекратить их обработку и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда организатор программы вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных законом или другими федеральными законами. Под участником в настоящем пункте правил понимаются все лица, предоставившие персональные данные организатору в целях участия в программе согласно настоящим правилам, независимо от приобретения статуса участника программы, как он определён в п. 4.1 настоящих правил. Трансграничная передача персональных данных организатором не осуществляется. < Скрыть