В условиях растущего интереса к здоровому образу жизни, профессия нутрициолога становится все более актуальной. Квалифицированные специалисты востребованы в клиниках, санаториях, фитнес-центрах и для частной практики. Если вы хотите освоить это направление, Международный институт профессионального образования предлагает обучение профессии Нутрициолог. Используйте скидку по промокоду и начинайте заниматься уже сегодня.

Об обучении

МИПО — институт, где можно пройти курс «Нутрициолог с 0 до PRO». В МИПО обучение на эту профессию длится 5 месяцев и не требует медицинского образования. После окончания вы получите диплом государственного образца. Курсы нутрициолога от МИПОБР ведут практикующие эксперты, а программа построена на современных исследованиях и принципах доказательной медицины. Вы сможете начать зарабатывать уже со 2-го месяца обучения, при этом работая из любой точки мира.

Преимущества: