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Промокоды Обеды Смайл | Август 2024

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Промокоды Обеды Смайл — без забот и ожиданий

Офисные сотрудники часто страдают от нехватки времени даже на перекус из-за напряженного графика. Выбор комплексных обедов решает эту проблему, ведь это удобное и вкусное питание прямо на рабочем месте. Заказывайте еду в Obedsmile, а с промокодами можно еще и сэкономить.

О компании

Obedsmile — это ведущий сервис доставки готового питания прямо в офисы. Каждый день он обслуживает более 2500 человек, предлагая обеды в офис и для строителей с доставкой. В меню представлен широкий ассортимент еды на день: завтраки, ужины, салаты, сэндвичи и многое другое!

Промокоды obedsmile на скидку

Преимущества:

  • Все блюда готовятся без использования полуфабрикатов.
  • Меню для физически активных работников, без свинины и с учетом национальных особенностей.
  • Комплексные обеды от 299 рублей, работа с НДС или без.
  • Кэшбэк или бонусы на карту «Золотое яблоко» для последующих заказов.

Промокоды Obedsmile — быстро и вкусно

Выгодные промокоды регулярно обновляются и публикуются на сайте BeriBuy. Чтобы воспользоваться купоном на скидку, введите его в специальное поле при оформлении заказа и наслаждайтесь не только домашней едой с доставкой, но и сниженной ценой.

Промокоды Обеды Смайл на сегодня

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