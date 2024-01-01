Офисные сотрудники часто страдают от нехватки времени даже на перекус из-за напряженного графика. Выбор комплексных обедов решает эту проблему, ведь это удобное и вкусное питание прямо на рабочем месте. Заказывайте еду в Obedsmile, а с промокодами можно еще и сэкономить.

О компании

Obedsmile — это ведущий сервис доставки готового питания прямо в офисы. Каждый день он обслуживает более 2500 человек, предлагая обеды в офис и для строителей с доставкой. В меню представлен широкий ассортимент еды на день: завтраки, ужины, салаты, сэндвичи и многое другое!

Преимущества: