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Промокоды playToday | Ноябрь 2020

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О бренде playToday

playToday – это европейский бренд детской одежды. В 2006 году он вышел на российский рынок, а сегодня у сети 20 магазинов в разных городах России.


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playToday отличается своим ассортиментом. Они продают качественную повседневную одежду из натуральных тканей. При создании новых коллекций придерживаются нескольких этапов:


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  • Более 1 тыс. измерений. Отбирают несколько моделей одного возраста и определяют среднестатистический размер;

  • Более 10 примерок. Перед тем как сделать образец лекал, шьют прототип. Его примеряют на моделях и просят детей бегать и играть. Если обнаружились какие-то неудобства, вещь перешивается;

  • 100% посадка по фигуре. Благодаря всем этапам каждая вещь получается комфортной для любого ребенка.


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