playToday – это европейский бренд детской одежды. В 2006 году он вышел на российский рынок, а сегодня у сети 20 магазинов в разных городах России.







playToday отличается своим ассортиментом. Они продают качественную повседневную одежду из натуральных тканей. При создании новых коллекций придерживаются нескольких этапов:







Более 1 тыс. измерений. Отбирают несколько моделей одного возраста и определяют среднестатистический размер;



Более 10 примерок. Перед тем как сделать образец лекал, шьют прототип. Его примеряют на моделях и просят детей бегать и играть. Если обнаружились какие-то неудобства, вещь перешивается;



100% посадка по фигуре. Благодаря всем этапам каждая вещь получается комфортной для любого ребенка.





