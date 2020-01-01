Промокоды playToday | Ноябрь 2020
О бренде playToday
playToday – это европейский бренд детской одежды. В 2006 году он вышел на российский рынок, а сегодня у сети 20 магазинов в разных городах России.
playToday отличается своим ассортиментом. Они продают качественную повседневную одежду из натуральных тканей. При создании новых коллекций придерживаются нескольких этапов:
- Более 1 тыс. измерений. Отбирают несколько моделей одного возраста и определяют среднестатистический размер;
- Более 10 примерок. Перед тем как сделать образец лекал, шьют прототип. Его примеряют на моделях и просят детей бегать и играть. Если обнаружились какие-то неудобства, вещь перешивается;
- 100% посадка по фигуре. Благодаря всем этапам каждая вещь получается комфортной для любого ребенка.
Промокоды PlayToday
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