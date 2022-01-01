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Промокоды Психодемия (Psychodemia) | 7 Мая 2022

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Онлайн-школа Психодемия: осваиваем психологические профессии

Работа с людьми и их проблемами всегда высоко ценилась. Получить как базовые навыки, так и продвинутые знания по психологическим профессиям поможет современная платформа Psychodemia.

О компании

За 4 года существования площадки Psychodemia онлайн-курсы здесь успешно прошли более пяти тысяч человек. Платформа – это научная лаборатория с участием профессиональных психологов, здесь преподают только специалисты со средним опытом 10-15 лет. Помимо обучения выбранной тематике, вам также подскажут в карьерном продвижении – как этично продвигать свои услуги, где искать клиентов и супервизоров. Ученики получают доступ к клиентскому центру школы, где наверняка найдут себе первых клиентов.

Всё обучение в школе подразделяется на базовые навыки и продвинутые, а также на видеокурсы. На выбор доступны следующие направления:

  • Клиническая психология
  • Нарративная практика
  • Сексология
  • Психологическое консультирование
  • Профориентация

Онлайн-школа Психодемия

Среди хитов продаж – продвинутый онлайн-курс по эмоционально-фокусированной терапии в работе с парами. За полгода вы получаете максимум инструментов, которые можно сразу начать применять в работе.

Как снизить цену – ищем промокод Психодемия

Промокод Psychodemia – это комбинация символов, при активации которой можно получить отличную скидку на любую обучающую программу. Найти подобный купон на скидку поможет проверенная площадка промокодов BeriBuy, здесь ежедневно обновляются все коды – вам достаточно пройти зайти, выбрать самый интересный и указать его перед оплатой курсов на сайте Психодемия. Использовать промокоды можно при каждой новой оплате – если сегодня вам заинтересовала в школе Психодемия клиническая психология, а позже вы решите изучать нарративную практику или захотите освоить коучинг, Психодемия даст максимум возможностей для экономии. Берите сайт BeriBuy на заметку – и скидки у вас в кармане!

Psychodemia купон

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