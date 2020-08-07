Компания была открыта еще в 1948 году. Практически сразу она завоевала большой успех на рынке спортивных товаров и одежды. Сегодня бренд входит в пятерку лидеров.

Способы оплаты и доставки

Еще Puma — дисконт интернет-магазин с удобным интерфейсом и приятным дизайном. Там вы можете заказать любые товары бренда без дополнительных накруток в цене.





Доставка производится по всей России. Если в вашем городе нет официального магазина, вы все равно сможете приобрести себе оригинальную продукцию Пума.





Компания пользуется услугами:

Почты России;



Курьера Онлайн,



Посылки Онлайн,



Boxberry;



PickPoint;



DPD.





Вы сможете выбрать компанию, которой доверяете больше. Доставка от 6500 рублей осуществляется за счет магазина.





На сайте есть все доступные способы оплаты. Вы можете воспользоваться абсолютно любой банковской картой. Если не доверяете покупкам в интернете, оплачивайте заказ на почте или курьеру при получении.

Скидки и промокоды Puma

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