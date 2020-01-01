Rieker – это популярный производитель обуви. Компания основана еще в XIX веке. Первый ее завод был открыт в немецком городе Шварцвальде в 1874 году. Штат насчитывал 60 человек.

Только в 1975 г. компания нашла свой путь и приобрела ту известность, которой пользуется по сей день. Именно в это время главными критериями своей работы Rieker выбрал удобство и практичность.

Сегодня можно четко выделить главные особенности обуви Rieker:

Вес . Все модели весят на 20–30% меньше аналогичной обуви от других производителей;

. Все модели весят на 20–30% меньше аналогичной обуви от других производителей;

Гибкость . Пластичная подошва повторяет все движения ступни во время ходьбы;

. Пластичная подошва повторяет все движения ступни во время ходьбы;

Ширина . В течение дня нога отекает. В обуви Рикер есть расширение именно в том месте, где ступня больше меняет свои размеры;

. В течение дня нога отекает. В обуви Рикер есть расширение именно в том месте, где ступня больше меняет свои размеры;

Амортизация. Подошва поглощает колебания от ходьбы или бега. Вы можете комфортно гулять как по проселочной дороге, так и по твердому асфальту.

Подобными качествами обычно отличается только спортивная обувь. Rieker же производи повседневные модели и более сильные варианты для вечерних выходов.

О скидках и промокодах Рикер

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