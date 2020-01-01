Промокоды Rieker | Ноябрь 2020
Интернет-магазин обуви Rieker
Rieker – это популярный производитель обуви. Компания основана еще в XIX веке. Первый ее завод был открыт в немецком городе Шварцвальде в 1874 году. Штат насчитывал 60 человек.
Только в 1975 г. компания нашла свой путь и приобрела ту известность, которой пользуется по сей день. Именно в это время главными критериями своей работы Rieker выбрал удобство и практичность.
Сегодня можно четко выделить главные особенности обуви Rieker:
- Вес. Все модели весят на 20–30% меньше аналогичной обуви от других производителей;
- Гибкость. Пластичная подошва повторяет все движения ступни во время ходьбы;
- Ширина. В течение дня нога отекает. В обуви Рикер есть расширение именно в том месте, где ступня больше меняет свои размеры;
- Амортизация. Подошва поглощает колебания от ходьбы или бега. Вы можете комфортно гулять как по проселочной дороге, так и по твердому асфальту.
Подобными качествами обычно отличается только спортивная обувь. Rieker же производи повседневные модели и более сильные варианты для вечерних выходов.
О скидках и промокодах Рикер
Цены на новые модели здесь не самые доступные, поэтому многие ищут способы экономии. Самый простой – это распродажи. Например, на сайте проводится КиберПонедельник и Черная Пятница. Во время них скидки достигают 70%.
Распродажа немецкой обуви Рикер в интернет-магазине позволяет приобрести любую модель максимально дешево, но ее еще нужно дождаться. Гораздо проще попасть на сезонную акцию, когда бренд дает скидки только на конкретные категории. В это же время появляется в Rieker много новых промокод на скидку. Все их вы найдете на сайте БериБай.
Чтобы воспользоваться кодом купона, нужно ввести его в поле при оформлении заказа. Так вы получите Rieker со скидкой даже без действующих акций или распродаж.
Еще один вариант экономии — это кэшбэк в Rieker. Получить его можно на это же сайте. Простой зайдите в магазин по ссылке вверху. Дальше выберите обувь, оформите и оплатите заказ. После того как посылка окажется у вас, на специальный счет придет процент от потраченной суммы. Эти деньги можно вывести на счет и снова потратить на покупки.
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