Промокоды SAWO | Ноябрь 2020
SAWO
SAWO Finland – это популярный бренд, создающий технику для сауны и бани. Купон SAWO дает вам скидку до 30%, и сделает любую вашу покупку еще приятней.
О магазине
Бред открыт в 2008 году и за сравнительно небольшой срок завоевал признание по всему миру. Впрочем, это неудивительно, ведь создана компания в Финляндии, а там знают толк в хорошей сауне.
Ассортимент
Здесь вы найдете не только котлы, печи для сауны SAWO, но и все необходимое для вашей будущей сауны;
- Парогенераторы;
- Двери, аксессуары к ним;
- Пульты для управления системой;
- Вагонка для оформления стен;
- Дополнительные аксессуары.
У компании действует доставка по РФ. 95% продукции хранят на местных складах, поэтому свой товар вы получите за 1-3 недели.
Кэшбэк и промокод SAWO
Банные печи от SAWO легко приобрести во время распродажи. Иногда магазин проводит акции со скидками, бонусами, но все это далеко не самый легкий способ экономии.
В любой момент вы сможете использовать код на скидку. Вставьте его в специальное поле корзины, и сумма заказа станет ниже.
На сайте БериБай для вас доступен и кэшбэк. Это приятное дополнение к любой покупке. Просто пройдите по ссылке, сделайте заказ и вместе с покупкой, к вам на бонусный счет придет процент от потраченных денег.
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