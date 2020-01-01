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Промокоды SAWO | Ноябрь 2020

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SAWO

SAWO Finland – это популярный бренд, создающий технику для сауны и бани. Купон SAWO дает вам скидку до 30%, и сделает любую вашу покупку еще приятней.

 

О магазине

 

Бред открыт в 2008 году и за сравнительно небольшой срок завоевал признание по всему миру. Впрочем, это неудивительно, ведь создана компания в Финляндии, а там знают толк в хорошей сауне.

 


печи для сауны sawo

 

 

 

 

Ассортимент

 

 

 

Здесь вы найдете не только котлы, печи для сауны SAWO, но и все необходимое для вашей будущей сауны;


печи для сауны sawo
 

  • Парогенераторы;

  • Двери, аксессуары к ним;

  • Пульты для управления системой;

  • Вагонка для оформления стен;

  • Дополнительные аксессуары.

У компании действует доставка по РФ. 95% продукции хранят на местных складах, поэтому свой товар вы получите за 1-3 недели.

 

Кэшбэк и промокод SAWO

Банные печи от SAWO легко приобрести во время распродажи. Иногда магазин проводит акции со скидками, бонусами, но все это далеко не самый легкий способ экономии.


sawo акции и скидки

 

 

В любой момент вы сможете использовать код на скидку. Вставьте его в специальное поле корзины, и сумма заказа станет ниже.


sawo купон

 

 

 

 

На сайте БериБай для вас доступен и кэшбэк. Это приятное дополнение к любой покупке. Просто пройдите по ссылке, сделайте заказ и вместе с покупкой, к вам на бонусный счет придет процент от потраченных денег.

 

 

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