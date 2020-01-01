SAWO Finland – это популярный бренд, создающий технику для сауны и бани. Купон SAWO дает вам скидку до 30%, и сделает любую вашу покупку еще приятней.

О магазине

Бред открыт в 2008 году и за сравнительно небольшой срок завоевал признание по всему миру. Впрочем, это неудивительно, ведь создана компания в Финляндии, а там знают толк в хорошей сауне.





Ассортимент

Здесь вы найдете не только котлы, печи для сауны SAWO, но и все необходимое для вашей будущей сауны;







Парогенераторы;



Двери, аксессуары к ним;



Пульты для управления системой;



Вагонка для оформления стен;



Дополнительные аксессуары.

У компании действует доставка по РФ. 95% продукции хранят на местных складах, поэтому свой товар вы получите за 1-3 недели.