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Промокоды Schneider Electric (Шнайдер Электрик) | Июнь 2022

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О компании

Фирма более 180 лет занимается разработкой и поставкой различных решений в сфере энергетики и электрики. В ассортименте компании представлены самые разные товары:

  • Розетки и выключатели
  • Автоматы и щиты, кабели
  • Рамки, аксессуары, зарядные станции
  • Датчики движения, светорегуляторы, звонки и др.

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