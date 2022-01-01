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Промокоды Schneider Electric (Шнайдер Электрик) | Июнь 2022
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О компании
Фирма более 180 лет занимается разработкой и поставкой различных решений в сфере энергетики и электрики. В ассортименте компании представлены самые разные товары:
- Розетки и выключатели
- Автоматы и щиты, кабели
- Рамки, аксессуары, зарядные станции
- Датчики движения, светорегуляторы, звонки и др.
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