Промокоды SDVK | Май 2024
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Нет ничего прекрасней расслабляющего душа или пенной ванны после тяжелого дня. Намного приятнее, когда тебя окружает качественное оборудование и мебель. Если вы не знаете, где купить качественную сантехнику, обратите внимание на интернет-магазин СДВК. Он знает, как оформить ваш санузел первоклассно и со вкусом.
О компании и ассортименте
SDVK — интернет-магазин сантехники, который развивается в этом направлении более 20 лет. Фирма начинала в 2007 году с маленькой точки. Сейчас же она является одним из самых крупных онлайн-магазинов, а также официальным продавцом множества известных брендов. Например: Abber, Lagard, Keuco, Wemor и другие.
Платформа имеет широкий ассортимент элитного товара. Здесь вы найдете сантехнику для ванной, комнаты и туалета, ванные, душевые кабины, смесители, раковины, аксессуары для душевой кабины. Также в каталоге есть SDVK мебель для ванной, а дополнительно возможна сборка и установка душевой кабины.
Преимущества:
- Гарантия до 30 лет на продукцию с сайта
- Высокое качество обслуживания
- Возможность оформить кредит или рассрочку
- Работа с проверенными брендами
- Услуги по подъему и установке
- Каждый месяц — новые скидки и выгода по промокодам
Промокоды SDVK — гарантированное качество
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