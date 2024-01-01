Нет ничего прекрасней расслабляющего душа или пенной ванны после тяжелого дня. Намного приятнее, когда тебя окружает качественное оборудование и мебель. Если вы не знаете, где купить качественную сантехнику, обратите внимание на интернет-магазин СДВК. Он знает, как оформить ваш санузел первоклассно и со вкусом.

О компании и ассортименте

SDVK — интернет-магазин сантехники, который развивается в этом направлении более 20 лет. Фирма начинала в 2007 году с маленькой точки. Сейчас же она является одним из самых крупных онлайн-магазинов, а также официальным продавцом множества известных брендов. Например: Abber, Lagard, Keuco, Wemor и другие.

Платформа имеет широкий ассортимент элитного товара. Здесь вы найдете сантехнику для ванной, комнаты и туалета, ванные, душевые кабины, смесители, раковины, аксессуары для душевой кабины. Также в каталоге есть SDVK мебель для ванной, а дополнительно возможна сборка и установка душевой кабины.

Преимущества: