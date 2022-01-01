Хороший коньяк, игристое вино или виски дополнят праздничный стол или торжественное событие. Чтобы не потеряться в обилии ароматов и вкусов, возьмите на заметку интернет-магазин Симпл Вайн. Более 4 тысяч наименований позволят найти именно тот напиток, который порадует каждой вкусовой нотой.

Кратко о компании

Simple Wine – это интернет-витрина алкогольных напитков, а также соков, воды и всевозможных аксессуаров (бокалов, штопоров) на любой вкус. Компания является прямым поставщиком, гарантируя подлинность и качество каждого представленного в каталоге товара. Прямо на сайте можно не только оформить заказ, но и пройти веселый тест про вино, скачать винное приложение на смартфон или же выбрать электронную подарочную карту. Один из лучших товаров магазина – винтажное вино Chateau dYquem 2008 года, второе в рейтинге мирового винного критика Роберта Паркера. Виноград для данного вина вручную собирается на протяжении трех месяцев.

Стоит отметить отличительные плюсы данной компании:

Более 35 винотек, где можно получить товары, зарезервированные онлайн

Собственная школа сомелье Энотрия, программы которой одобрены Международной ассоциацией сомелье

Огромная подборка новостей и статей о винах, гастрономии, тематических событиях

Регулярные мероприятия для всех желающих – дегустации, мастер-классы, винное казино и др.

Где подбирать купоны на скидку

Чтобы при заказе напитков побаловать себя не только изысканным вкусом, но и хорошими скидками, стоит предварительно найти и скопировать промокод Simple Wine. Комбинация действует ограниченное время, давая покупателю снижение цены, бесплатную доставку или приятные подарки к заказу. Использовать промокод Симпл Вайн в винотеке не составит труда: зайдите на проверенный сервис промокодов BeriBuy и среди актуальных купонов выберите подходящий для вас. Скопируйте его и укажите в специальной строке в корзине интернет-витрины перед тем, как оплачивать свой заказ. Если вы впервые планируете покупку в этом магазине, используйте промокоды на первый заказ с особыми условиями. Промокод Simple Wine на первый заказ также будет ждать вас на сайте проверенного сервиса промокодов BeriBuy.