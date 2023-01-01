Промокоды Столото | Июнь 2023
Игра Столото онлайн: ваш шанс забрать призовой фонд
Примите участие во всероссийских и международных лотереях и получите возможность выиграть деньги и другие ценные призы. Спешите приобрести билеты и применить промокоды Stoloto на дополнительную выгоду.
Об организации
Компания с 2008 года является официальным распространителем всероссийских государственных тиражей в рамках действующего законодательства, в соответствии с Федеральным законом №138-ФЗ. По всей России доступны более 80 000 розничных пунктов продаж. Ежемесячно сайт онлайн-супермаркета посещают более 7 млн. человек. На сайте и в средствах СМИ регулярно транслируются 5 розыгрышей: «Жилищная лотерея», «Русское лото», «Бинго-75», «6 из 36» и «Золотая подкова».
Согласно статистике, каждую неделю среди участников появляются более 20 миллионеров. Ежедневно в выигрыше становятся свыше 650 тысяч счастливчиков. За процедурой розыгрыша следят отдельно организованные комиссии, следящие за техническим обеспечением и результатами. Длительность компании полностью соответствует нормативным актам – на все выплаты предоставляется гарантия безопасности и защиты от мошенничества.
Что можно выиграть от участия
Всем участникам предлагается широкий выбор для участия: моментальные лотереи Столото с определением победителей в ближайшее время, розыгрыши с огромным призовым фондом (квартира, автомобиль или миллионы рублей), а также другие. Результаты проведения освещаются в СМИ – пропустили трансляцию лотерея Столото, проверить билет можно в любой момент на официальном сайте.
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- Государственный контроль за проведением розыгрыша
- Трансляция проведения тиражей
- Сертифицированное оборудование
- Защита персональных данных участников и гарантии выплат
- Достоверная информация о призах и количестве победителей
- Сотрудничество с различными компаниями различного профиля
- Сервисная поддержка участников 24/7
- Распродажи и скидки от платформы
- Клуб привилегий с эксклюзивными скидками и бонусами
Где брать промокоды Столото
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