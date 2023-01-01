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Игра Столото онлайн: ваш шанс забрать призовой фонд

Примите участие во всероссийских и международных лотереях и получите возможность выиграть деньги и другие ценные призы. Спешите приобрести билеты и применить промокоды Stoloto на дополнительную выгоду.

Об организации

Компания с 2008 года является официальным распространителем всероссийских государственных тиражей в рамках действующего законодательства, в соответствии с Федеральным законом №138-ФЗ. По всей России доступны более 80 000 розничных пунктов продаж. Ежемесячно сайт онлайн-супермаркета посещают более 7 млн. человек. На сайте и в средствах СМИ регулярно транслируются 5 розыгрышей: «Жилищная лотерея», «Русское лото», «Бинго-75», «6 из 36» и «Золотая подкова».

Согласно статистике, каждую неделю среди участников появляются более 20 миллионеров. Ежедневно в выигрыше становятся свыше 650 тысяч счастливчиков. За процедурой розыгрыша следят отдельно организованные комиссии, следящие за техническим обеспечением и результатами. Длительность компании полностью соответствует нормативным актам – на все выплаты предоставляется гарантия безопасности и защиты от мошенничества.

Что можно выиграть от участия

Всем участникам предлагается широкий выбор для участия: моментальные лотереи Столото с определением победителей в ближайшее время, розыгрыши с огромным призовым фондом (квартира, автомобиль или миллионы рублей), а также другие. Результаты проведения освещаются в СМИ – пропустили трансляцию лотерея Столото, проверить билет можно в любой момент на официальном сайте.

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