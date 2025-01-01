Каждый специалист стремится оставаться востребованным, а для этого необходимы актуальные знания и навыки. Одним из эффективных способов достичь этого является повышение квалификации и профессиональная переподготовка, которые позволяют быть на шаг впереди. Университет дополнительного профессионального образования предлагает удобный онлайн-формат для тех, кто хочет развиваться, зарабатывать больше и улучшать свои карьерные перспективы. К тому же, с промокодом от Университета дополнительного профессионального образования развиваться намного выгоднее.

О компании

УДПО — портал дистанционного обучения, который с 2020 года помогает развиваться и получать новые компетенции в различных областях. Платформа предоставляет качественное дополнительное профессиональное образование и выдает официальные документы, такие как диплом о повышении квалификации государственного образца, а также удостоверение о профессиональной переподготовке. Все документы, выданные университетом, имеют регистрацию в Федеральном реестре и могут быть проверены на сайте Рособрнадзора.

Преимущества:

Онлайн-подготовка с доступом к материалам 24/7

Удостоверения и дипломы на бланках ГОЗНАК и СПЕЦБЛАНК

Начисление баллов НМО для медработников

Налоговый вычет за покупку

Доступна оплата курсов в рассрочку

Выгодные промокоды и скидки на обучение в УДПО

Образовательные программы УДПО

УДПО предлагает обучение онлайн и разнообразные образовательные модули, которые помогут вам расширить профессиональные горизонты и приобрести новые навыки в различных областях. С помощью платформы вы можете получить качественное дополнительное образование онлайн, не отрываясь от работы.

Факультет экономики представляет более 650 программ, включая курсы по финансовому менеджменту, инвестиционному менеджменту, маркетингу и не только. Они позволяют специалистам углубить знания и развить практические навыки для успешной карьеры в сфере экономики и бизнеса.

Факультет медицины предлагает более 200 онлайн-курсов для врачей и медсестер, в том числе по кардиологии, хирургию и педиатрии. УДПО предоставляет дополнительное образование медицинских работников, включая курсы повышения квалификации для медиков, а также начисляет баллы НМО.

Факультет педагогики открывает доступ к программам в формате онлайн-обучения на педагога, что позволяет учиться в удобное время и не отрываясь от работы. Программы охватывают педагогику дошкольного образования, методику преподавания в начальной школе и современные технологии в образовании.

Факультет психологии предлагает более 200 курсов, таких как обучение на психолога онлайн, психологическое консультирование, психотерапия и психология развития детей и подростков. Знания, полученные на этих курсах, будут полезны как для частной практики, так и для работы в организациях.

Не забывайте, что с промокодами обучение в УДПО становится еще более выгодным, предоставляя вам специальные скидки и бонусы.