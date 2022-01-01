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Промокоды ВСК Страхование | Июль 2022

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ВСК: страховой дом с надежными условиями

Когда речь идет о личном имуществе, жизни или здоровье, хочется довериться самому надежному и проверенному партнеру. Страховая компания ВСК заслуживает доверие за счет тысяч довольных клиентов и удобного функционала, который всегда под рукой в личном кабинете!

Об организации

САО «ВСК» работает на рынке России с 1992 года, занимая сегодня лидирующие позиции. За высокие показатели компания получала несколько крупных наград, среди которых – четыре благодарности Президента России, а также четыре раза – лауреат Национального конкурса «Компания года» в номинации «Страховая компания». Каждому клиенту гарантированы индивидуальный подход, оформление с сохранением имеющихся коэффициентов и особые тарифы при переходе из другой страховой организации.

В ассортименте предлагаемых для клиентов услуг – огромный перечень:

  • Автомобильная сфера (ОСАГО и КАСКО)
  • Онлайн-страхование квартиры, дома, ипотеки
  • Полис для путешественников
  • Страхование жизни и здоровья

ВСК Страховая компания

Одним из наиболее актуальных сегодня является полис «Антиклещ» для возможности защититься от последствий клещевого энцефалита. Общая страховая сумма полиса – 1 200 000 рублей, сюда входит не только удаление и осмотр клеща, но и комплексное лечение от боррелиоза, энцефалита и других заболеваний, переносимых клещами!

Все преимущества личного кабинета

Каждый пользователь компании получает свой личный кабинет на сайте, либо в мобильном приложении. Здесь сохраняются все оплаченные услуги, купленные полисы и чеки. Главное удобства кабинета – здесь можно не только купить новый или пролонгировать действующий полис, но и в режиме онлайн заявить о наступившем страховом случае для последующего получения выплат. При этом вам не придется стоять в очередях и предъявлять оригиналы документов – ведь они уже подгружены в личном кабинете для вашего удобства.

Чем интересны промокоды ВСК Страхование

Планируя оформлять страхование жизни или продлять полис КАСКО, не спешите сразу отдавать деньги. Если подобрать для ВСК Страхование промокод на скидку, получится оформить полис на самых выгодных условиях. Все актуальные купоны на скидку находятся в каталоге проверенного сервиса BeriBuy. Достаточно только выбрать самый выгодный и указать его в онлайн-заявке на страхование перед ее отправкой. Поскольку для ВСК промокод на скидку можно использовать при каждой новой оплате полиса или прочих услуг, сайт BeriBuy точно стоит взять на заметку. С ним код на скидку ВСК Страхование всегда будет у вас под рукой!

ВСК Страхование купоны

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