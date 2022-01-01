Каждый пользователь компании получает свой личный кабинет на сайте, либо в мобильном приложении. Здесь сохраняются все оплаченные услуги, купленные полисы и чеки. Главное удобства кабинета – здесь можно не только купить новый или пролонгировать действующий полис, но и в режиме онлайн заявить о наступившем страховом случае для последующего получения выплат. При этом вам не придется стоять в очередях и предъявлять оригиналы документов – ведь они уже подгружены в личном кабинете для вашего удобства.

Одним из наиболее актуальных сегодня является полис «Антиклещ» для возможности защититься от последствий клещевого энцефалита. Общая страховая сумма полиса – 1 200 000 рублей, сюда входит не только удаление и осмотр клеща, но и комплексное лечение от боррелиоза, энцефалита и других заболеваний, переносимых клещами!

САО «ВСК» работает на рынке России с 1992 года, занимая сегодня лидирующие позиции. За высокие показатели компания получала несколько крупных наград, среди которых – четыре благодарности Президента России, а также четыре раза – лауреат Национального конкурса «Компания года» в номинации «Страховая компания». Каждому клиенту гарантированы индивидуальный подход, оформление с сохранением имеющихся коэффициентов и особые тарифы при переходе из другой страховой организации.

Когда речь идет о личном имуществе, жизни или здоровье, хочется довериться самому надежному и проверенному партнеру. Страховая компания ВСК заслуживает доверие за счет тысяч довольных клиентов и удобного функционала, который всегда под рукой в личном кабинете!

Чем интересны промокоды ВСК Страхование

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