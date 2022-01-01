Бутылочка шампанского для свидания, ароматное вино для семейного ужина или соки и морсы - сеть магазинов Winelab поможет подобрать напитки на любой вкус и к каждому поводу!

О компании

Более 1200 магазинов объединил в себе интернет-магазин алкогольных напитков Винлаб. В ассортименте компании – свыше 3000 товарных позиций, от шампанских и вин до крепких алкогольных и безалкогольных напитков. В Винлаб доставка на дом алкоголя не предусмотрена – получать заказы можно в любой из розничных точек, выбирая самую удобную на сайте или через мобильное приложение. Готовые заказы хранятся 4 дня, а получить свои покупки можно сразу после SMS-уведомления. Для получения заказа понадобится знать номер заказа и предъявить документ, подтверждающий совершеннолетие.

Среди главных плюсов, которыми отличается онлайн-магазин Winelab, можно выделить: