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Промокоды Винлаб | Сентябрь 2022

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Алкогольный магазин Винлаб: напитки со всего света

Бутылочка шампанского для свидания, ароматное вино для семейного ужина или соки и морсы - сеть магазинов Winelab поможет подобрать напитки на любой вкус и к каждому поводу!

О компании

Более 1200 магазинов объединил в себе интернет-магазин алкогольных напитков Винлаб. В ассортименте компании – свыше 3000 товарных позиций, от шампанских и вин до крепких алкогольных и безалкогольных напитков. В Винлаб доставка на дом алкоголя не предусмотрена – получать заказы можно в любой из розничных точек, выбирая самую удобную на сайте или через мобильное приложение. Готовые заказы хранятся 4 дня, а получить свои покупки можно сразу после SMS-уведомления. Для получения заказа понадобится знать номер заказа и предъявить документ, подтверждающий совершеннолетие.

Среди главных плюсов, которыми отличается онлайн-магазин Winelab, можно выделить:

  • Выгодная программа лояльности
  • Возможность получить заказ в маркете всего через час
  • Доступные цены и неизменно высокое качество продукции
  • Промокоды Винлаб для получения секретных скидок

Винлаб интернет-магазин алкогольных напитков

Где искать промокод на скидку

Скидочный купон Винлаб представляет собой буквенно-цифровую комбинацию с ограниченным сроком действия. Указывая ее в корзине при оформлении заявки, покупатель может получить приятные бонусы: от хорошей скидки до подарков или бесплатной доставки до любой из точек сети.

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