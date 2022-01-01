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Промокоды Займ Экспресс | Октябрь 2022

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Промокоды Займ Экспресс: когда деньги нужны срочно

Не всегда всё в жизни получается спланировать – срочный ремонт, лечение, непредвиденные покупки… Если деньги на карту, не стоит тратить время и переплачивать, обращаясь в банк: на помощь придет МФО Займ Экспресс.

О компании

Микрокредитная компания Займ Экспресс является одной из крупнейших в России, предоставляющей финансовые услуги без поручителей, справок и скрытых комиссий. Сайт работает круглосуточно и в режиме 24/7 обрабатывает заявки, без праздников и выходных. Отличная особенность МФО – здесь выдают займы клиентам даже с открытым (непогашенным) микрозаймом. Отметим, что здесь одобряют 99% заявок: к сервису можно обратиться с плохой кредитной историей, низким заработком, находясь в декрете – ваши шансы максимальны!

Среди ключевых достоинств компании:

  • Онлайн-заявка только по паспорту – не нужно подтверждать доходы
  • Получение решения по заявке всего за 5 минут
  • Доступные суммы от 3 до 30 тысяч рублей на срок от 7 до 31 дня
  • Выгодная ставка всего от 0% в день
  • Бонусная программа для постоянных клиентов

Займ Экспресс онлайн на карту

Требования к клиентам, способы получения и погашения

Лояльность компании отлично демонстрируется на примере того, какие условия предъявляются к потенциальным заемщикам:

  • Возраст 18-70 лет
  • Гражданство и паспорт РФ
  • Актуальный номер телефона, почта и банковская карта

Получить можно экспресс займ онлайн на карту. А для погашения предоставляется несколько способов: картой на сайте, в офисах компании, через терминалы QIWI, МКБ, QIWI-кошелек, в банковских учреждениях переводом по реквизитам.

Где искать актуальный купон на скидку

Если вы хотите оформить экспресс займ на карту без отказа круглосуточно на персональных условиях, получить скидку поможет проверенный сервис-агрегатор BeriBuy. На этом сайте ежедневно обновляются все представленные купоны, поэтому вам не придется проверять их на актуальность. В каталоге BeriBuy вы сможете подобрать промокод на первый займ для выгодного знакомства с микрофинансовой организацией, либо комбинации для постоянных заемщиков. Берите сервис BeriBuy на заметку и экономьте на любых финансовых решениях!

Zaim Express промокод

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