Промокоды Займ Экспресс | Октябрь 2022
Промокоды Займ Экспресс: когда деньги нужны срочно
Не всегда всё в жизни получается спланировать – срочный ремонт, лечение, непредвиденные покупки… Если деньги на карту, не стоит тратить время и переплачивать, обращаясь в банк: на помощь придет МФО Займ Экспресс.
О компании
Микрокредитная компания Займ Экспресс является одной из крупнейших в России, предоставляющей финансовые услуги без поручителей, справок и скрытых комиссий. Сайт работает круглосуточно и в режиме 24/7 обрабатывает заявки, без праздников и выходных. Отличная особенность МФО – здесь выдают займы клиентам даже с открытым (непогашенным) микрозаймом. Отметим, что здесь одобряют 99% заявок: к сервису можно обратиться с плохой кредитной историей, низким заработком, находясь в декрете – ваши шансы максимальны!
Среди ключевых достоинств компании:
- Онлайн-заявка только по паспорту – не нужно подтверждать доходы
- Получение решения по заявке всего за 5 минут
- Доступные суммы от 3 до 30 тысяч рублей на срок от 7 до 31 дня
- Выгодная ставка всего от 0% в день
- Бонусная программа для постоянных клиентов
Требования к клиентам, способы получения и погашения
Лояльность компании отлично демонстрируется на примере того, какие условия предъявляются к потенциальным заемщикам:
- Возраст 18-70 лет
- Гражданство и паспорт РФ
- Актуальный номер телефона, почта и банковская карта
Получить можно экспресс займ онлайн на карту. А для погашения предоставляется несколько способов: картой на сайте, в офисах компании, через терминалы QIWI, МКБ, QIWI-кошелек, в банковских учреждениях переводом по реквизитам.
Где искать актуальный купон на скидку
Если вы хотите оформить экспресс займ на карту без отказа круглосуточно на персональных условиях, получить скидку поможет проверенный сервис-агрегатор BeriBuy. На этом сайте ежедневно обновляются все представленные купоны, поэтому вам не придется проверять их на актуальность. В каталоге BeriBuy вы сможете подобрать промокод на первый займ для выгодного знакомства с микрофинансовой организацией, либо комбинации для постоянных заемщиков. Берите сервис BeriBuy на заметку и экономьте на любых финансовых решениях!
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