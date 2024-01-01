Дети обожают аттракционы, а их безграничной энергии можно только позавидовать. В современном мире для них существует множество вариантов развлечений: батуты, сухие бассейны, квест-комнаты, горки и многое другое. Удобно, когда такое разнообразие находится в одном месте: семейный парк приключений Zамания, знает, чем порадовать — здесь каждый найдет занятие по душе.

О компании

Замания — детский развлекательный центр. Фирма открыла свой первый парк в 2016 году. На сегодняшний день — это крупная сеть из 17 успешно работающих точек по Москве и Московской области. Игровой центр Замания в Москве не просто предоставляет услуги развлечений, но и создает атмосферу позитива, удовольствия и веселья для всех посетителей.

Опытным инструкторам и педагогам важно, чтобы каждый маленький посетитель получил максимальное удовольствие от посещения без риска для здоровья. Безопасность и комфорт непоседливого клиента — основная задача бренда. Детские парки идеально подходят для проведения досуга с детьми и организации праздников.

Ассортимент услуг

В развлекательных центрах можно проводить любые мероприятия для детей в Москве в Замании. Они созданы с учетом потребностей и интересов детей. Вы можете заказать праздник под ключ, провести выпускной из детского сада и отметить день рождения, подобрав здесь же торты на заказ.

Вас ждет большое количество специальных зон, которые предназначены именно для таких мероприятий. Они включают профессиональных аниматоров, оригинальное декорирование и разнообразные дополнительные услуги.

Замания авиапарк — место, где малыш развивается и отдыхает одновременно. В развлекательных центрах есть все необходимое для комфортного времяпрепровождения: комната матери и ребенка, малышковая зона, комнаты для праздников, зона мастер-классов и семейное кафе с детским меню.

Скидки и акции для любимых посетителей

У компании - отличная система лояльности: каждый родитель может создать праздник, ориентируясь на определенный бюджет. Вход — бесплатно детям до года и гостям старше 18 лет. Также предоставляется скидка в день рождения и скидки многодетным семьям. А еще у центров отсутствует плата за аренду помещения, что делает праздники более доступными для семей. Вы просто оплачиваете входной билет для маленьких посетителей и вносите небольшой депозит.

Преимущества: