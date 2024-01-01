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Многие из нас сталкиваются с трудностями финансового характера, когда долги становятся неподъемными, а перспективы их погашения — все туманнее. ЮК Заря — ваш надежный помощник в вопросах юридической помощи при банкротстве, который предлагает эффективные решения для списания долгов по кредитам.
О компании
Заря — федеральная юридическая компания, которая знает, как списать долг с кредитной карты. Она основана в 2017 году и ее деятельность охватывает свыше 70 субъектов РФ. Фирма предлагает услуги по списанию долгов, консультации по банкротству и помощь юриста по кредитным долгам.
Преимущества:
- Открытость всех этапов работы и честное выполнение обязательств.
- В штате только опытные специалисты, знающие все тонкости своей работы.
- Услуги доступны по всей России благодаря наличию филиалов в 141 городе.
- Более 10 000 выигранных дел за 8 лет работы.
- Предложение гарантии результата по договору.
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