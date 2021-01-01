Обучаться, не выходя из дома, сегодня вполне реально - онлайн-школа Zavtra предлагает всем желающим пройти современную дистанционную учебу на площадках своего сервера. Процесс проходит целиком в удаленном режиме, включает в себя актуальные прямые эфиры и обучающие ролики.

Формы обучения в онлайн-школе Zavtra

Платформа Завтра.Онлайн – это возможность подобрать для себя актуальную обучающую программу в лучших учебных заведениях страны. На сегодняшний день Zavtra предлагает онлайн-обучение на магистратуре и дополнительном профессиональном образовании. Онлайн-режим обеспечит экономию времени и комфортную обстановку для усваивания знаний. Достаточно подать короткую заявку прямо на сайте, чтобы с вами связались и детально рассказали об обучении. Студент, успешно прошедший зачисление, гарантированно получает отсрочку от армии и студенческий билет без личного посещения учебного заведения.

Отметим главные достоинства образовательной платформы:

Координаторы постоянно будут поддерживать связь и консультировать учеников в разборах тем и решении задач

Выдается диплом государственного образца одного из лучших ВУЗов страны

Возможность оформления кредита на образование с господдержкой по уникальным условиям

Лекции и тренажеры доступны в личном кабинете 24/7 для ученика

Каждый семестр вас ждет насыщенная практика с оценкой от потенциальных работодателей

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