Пользовательское соглашение – сервис BeriBuy

Дата вступления в силу: 25 октября 2018 г.

1) Принятие условий

Данное Пользовательское Соглашение, является юридическим документом, определяющим как права и обязанности интернет-сервиса «BeriBuy.ru» (далее «Мы», «Наш», «Сайт», «BeriBuy» или «БериБай»), относящие к услугам самого Сайта (https://beribuy.ru), также данное Соглашение определяет права и обязанности Пользователя (далее «Покупатель», «Клиент», «Пользователь» или «Вы»), после принятия данного Соглашения.

Настоящее Соглашение представляет собой официальное предложение в адрес физических (Пользователей), которые принимают настоящее Соглашение, в отношении использования Сайта на условиях настоящего Соглашения.

Используя услуги БериБай, Вы автоматически соглашаетесь соблюдать условия Настоящего Пользовательского Соглашения, независимо от того, являетесь ли Вы зарегистрированным Пользователем Сайта или не являетесь им.

Настоящее Соглашение в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса РФ по своей форме является офертой, адресованной любым лицам (далее по тексту — Оферта), и может быть принято лицом не иначе как путем присоединения к Соглашению в целом. Пользователь обязан полностью ознакомиться с Пользовательским соглашением до момента использования Сайта. Использование Пользователем Сайта означает полное и безоговорочное принятие (акцепт) Пользователем Пользовательского соглашения в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. При получении доступа к материалам Сайта Пользователь считается присоединившимся к Пользовательскому соглашению, а также к Политике конфиденциальности.

Принимая условия настоящего Пользовательского соглашения, Пользователь дает согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с правилами, установленными Политикой конфиденциальности и обработки персональных данных.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что обладает необходимой право- и дееспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Соглашения в соответствии с его условиями.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием Настоящего Пользовательского Соглашения, прежде чем Вы начнете использовать услуги нашего Сайта.

Данные условия, регулируют Ваш доступ к услугам нашего Сайта и их принятие, является обязательным юридическим Соглашением между Вами и BeriBuy.

2) Общие положения

2.1. BeriBuy – это интернет-сервис промокодов и скидок на товары и услуги, через который будучи зарегистрированные Пользователи могут возвратить часть денежных средств (далее «Кэшбэк»), потраченных ими на покупки, сделанные на сайте Рекламодателя.

2.2. Данное настоящее Соглашение может быть изменено Администратором Сайта в одностороннем порядке без уведомления Пользователя. Измененная версия Соглашения вступает в силу сразу, с момента ее опубликования на Сайте.

2.3. БериБай доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, всем Пользователям сети интернет. BeriBuy не несет ответственности за технические сбои в работе Сайта, также BeriBuy не несет ответственности за качество работы Сайта на стороне определенного Пользователя. При выявлении недочетов, Мы стараемся как можно быстрее решить проблему, но право решить проблему или оставить так, как есть, оставляет за собой Администрация Сайта.

3) Основные понятия:

3.1. Сайт (Сервис, «BeriBuy», «БериБай») – Интернет-ресурс, расположенный в Интернет сети по адресу: https://beribuy.ru. Под Сайтом понимается: графическое оформление Сайта (дизайн, стиль, логотип), название Сайта, интернет-домен, каждый раздел и подраздел Сайта, программное обеспечение Сайта, база данных, а также вся информация, которая размещена на Сайте Администрацией Сайта.

3.2. Администрация Сайта – это лица, обладающие исключительными правами администрирования Сайта «BeriBuy», в том числе входящих в его состав программ для ЭВМ и баз данных, информационных материалов, графических изображений, являющихся элементами пользовательского интерфейса, и иных охраняемых действующим законодательством объектов, входящих в состав Сайта, а также на дизайн Сайта, осуществляющие управление Сайтом и иные действия, связанные с его использованием.

3.3. Пользователь (Покупатель, Клиент) – физическое лицо, посетитель Сайта, давший согласие на соблюдения настоящего Пользовательского соглашения.

3.4. «Контент» — в рамках настоящего Пользовательского соглашения все объекты, размещенные на Сайте, в том числе доменное имя Сайта, элементы дизайна, логотип Сайта, текст, графические изображения, иллюстрации, видео, скрипты, программы, комментарии Пользователей, информационные материалы, другие материалы и объекты и их подборки, доступные Пользователю.

3.5. Личный кабинет (Аккаунт) – специальный персональный подраздел Сайта, связанный с учётной записью Пользователя на BeriBuy, созданный Пользователем с целью получения заявленных Сайтом услуг. Пользователь вправе иметь только один Личный кабинет.

3.6. Интернет-магазин (Рекламодатель) - Сайт, который продает товары или услуги посредством сети Интернет. С каждым Рекламодателем, представленным на Сайте BeriBuy, напрямую, либо через посредника было заключено соглашение о партнерстве, целью которого, является получение вознаграждения за привлечение Клиентов на Сайт Рекламодателя.

3.7. Промокоды (Скидки, Купоны) – уникальный зашифрованный скидочный код, состоящих из букв и цифр, существующий для получения Скидки, либо любого другого бонуса при его вводе в специальное существующее поле на веб-сайте Рекламодателя.

3.8. Кэшбэк-система – это распространенная бизнес-модель, сделанная с общественно полезной целью – развитие оборота Интернет-покупок. Механика работы проста – Пользователи покупают на веб-сайте Рекламодателя через БериБай и возвращают часть денежных средств потраченных на эти покупки, копят их до определенной суммы и выводят их из Сервиса любым удобным способом, исключительно в валюте российский рубль.

3.9. Кэшбэк – это возврат денежных средств с определенной покупки, высчитывается с помощью фиксированной ставки, которая у каждого магазина разная, чаще ставка имеет вид процента.

3.10. Cookie (Куки) – это небольшие текстовые файлы, содержащие в себе информацию о посещенных Пользователем веб-сайтов. Файлы куки позволяют собирать статистику действий и покупок каждого Пользователя, чтобы обеспечить правильность работы Сайта, в том числе они нужны для того, чтобы Сайт смог подстроиться под каждого Пользователя индивидуально.

3.11. Политика конфиденциальности — соглашение, предусматривающее порядок обработки персональной информации (данных), размещенной на Сайте Пользователем.

4) Регистрация и учетная запись Пользователя

4.1. Для того чтобы получить доступ к Личному кабинету и начать использовать Сайт, Пользователю необходимо пройти процедуру регистрации на Сайте BeriBuy. Однако некоторые услуги предоставляемые Сайтом, не требует Регистрации от Пользователя.

4.2. Регистрация на Сайте осуществляется с помощью специальных блоков Регистрации, которые размещены по всему Сайту BeriBuy, в том числе всплывающие окна/блоки «Регистрация». Чтобы зарегистрироваться на Сайте, Пользователю нужно указать «E-mail» и нажать на кнопку «Зарегистрироваться», после этой процедуры, Пользователю на указанный при Регистрации электронный адрес, придёт два письма: первое – активация аккаунта, т.е. подтверждение Регистрации на Сайте BeriBuy; второе – письмо с персональными данными (логин, пароль) для входа в Аккаунт. Если Пользователь в течение 7 дней не подтвердит свой электронный адрес по ссылке из письма, то Личный кабинет Пользователя, а также вся личная и персональная информация Пользователя, автоматически и безвозвратно удалится с базы данных Сайта.

Регистрируясь через социальные сети, благодаря технологии OpenID, Пользователю не нужно подтверждать электронный адрес по ссылке из письма, так как Пользователь при Регистрации через социальную сеть, дал разрешение на доступ к его личным данным, в том числе доступ к электронному адресу, которые уже является подтвержденным на Сайте данной социальной сети. Пользователь может зарегистрироваться на Сайте только через одну социальную сеть, но он может привязать и другие социальные сети к существующему Аккаунту, это возможно сделать непосредственно через Личный кабинет Пользователя.

4.3. Зарегистрироваться на Сайте могут только Пользователи старше 18 лет. Один человек может иметь не более одного Личного кабинета, в противном случае Администрация Сайта оставляет за собой право заблокировать или удалить повторные аккаунты.

4.4. Пользователь обязуется не сообщать и не передавать третьим лицам логин и пароль от своего Личного кабинета, иначе Администрация Сайта не несет ответственности за возможный ущерб нанесенный Пользователю. В случае возникновения подозрений у Пользователя относительно безопасности его аккаунта, Пользователю следует незамедлительно обратиться в службу поддержки БериБай, чтобы решить возникшую проблему: info@beribuy.ru

4.5. Вся информация предоставленная Пользователем должна быть достоверной и актуальной, включая электронный адрес указанный Пользователем при регистрации, если по каким-то причинам Пользователь перестал использовать прежний адрес электронный почты и сменил его на новый, то Пользователь обязуется также изменить данный электронный адрес в своем аккаунте на Сайте BeriBuy, в противном случае, Администрация Сайта не несет ответственности за возможные проблемы с использованием Сайта у отдельного Пользователя.

4.6. Заполнение личных данные, является не обязательным действием и это не препятствует получению заявленных Сайтом услуг, однако, чтобы улучшить работу Сайта и получать тот контент, который нужен данному Пользователю, за счет грамотного распределения контента на определенные группы аудитории, например: по полу и т.д., следует заполнить свои личные данные на специальной странице в Личном кабинете.

4.7. Администрация Сайта в праве удалить или заблокировать аккаунт Пользователя, если Пользователь Сайта BeriBuy нарушил условия данного Пользовательского Соглашения или права третьих лиц, а также если Пользователь создает угрозу для нормальной работы Сайта.

4.8. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность своего логина и пароля, а также за возможную его потерю или порчу аккаунта, которая может произойти из-за нарушений Пользователем пунктов настоящего Соглашения.

4.9. Если Пользователь не заходил в свой Личный кабинет в течение двух лет, то данный аккаунт автоматически удалятся с Базы данных Сайта и отправляется в архив, откуда потом по истечению еще двух лет данный аккаунт удаляется безвозвратно. БериБай в праве удалять аккаунты по этой причине, в том числе и с архива, в связи с неактивностью Пользователя и особенностями технической работы Сайта. Пользователь может обратиться к Администрации Сайта с просьбой восстановить аккаунт только в том случае, если в данный момент его аккаунт находиться в архиве, иначе Администрация Сайта имеет право отказать Пользователю в связи с тем, что аккаунт по вине самого Пользователя был автоматически удален.

4.10. Удаляя свой аккаунт, Пользователь соглашается с тем, что вся информация о покупках и весь накопленный кэшбэк аннулируется и не подлежит дальнейшему восстановлению.

5) Кэшбэк-система

5.1. Получить кэшбэк за покупку, может любой зарегистрированный Пользователь старше 18 лет, не нарушающий правила покупок и правила Сайта, в частности пункт №4 и другие пункты настоящего Пользовательского Соглашения. Пользуясь Кэшбэк-системой, Пользователь автоматически соглашается со всеми условиями магазина и покупок, а также подтверждает, что ознакомлен со всеми правилами Сайта, также Пользователь дает согласие на самостоятельное отслеживание изменений вносимые в настоящее Пользовательское Соглашение и в правила покупок. В противном случае, Администрация Сайта не несет ответственности за невнимательность Пользователя и не покрывает его упущенную выгоду, которая не была получена Пользователем по его же вине.

Пользователь самостоятельно несет ответственность за свою невнимательность в отношении правил Сайта, правил покупок и правил самого Интернет-магазина.

5.2. Принцип работы «Кэшбэк-системы» следующий, Авторизованный на Сайте BeriBuy Пользователь, ознакамливается с условиями Интернет-магазина, в том числе с фиксированной ставкой кэшбэка у данного Интернет-магазина, далее переходит по партнерской ссылке на веб-сайт Рекламодателя, совершает покупку в данном Интернет-магазине и получает за каждую покупку денежные средства, которые автоматически высчитываются с покупки за счет фиксированной ставки Рекламодателя, позже, как только Пользователь накопит Кэшбэк свыше 200 рублей, он может их вывести со своего Личного кабинета любым удобным для него способом.

5.3. Совершенный Пользователем заказ засчитывается у Рекламодателя автоматически и передается Сервису в виде краткой информации о покупке Пользователя, которая также отображается в Личном кабинете самого Пользователя в блоке «История Вашего кэшбэка». Администрация Сайта не несет ответственность за достоверность и правильность информации о покупке и кэшбэке Пользователя или за ее отсутствие в Личном кабинете Пользователя, также не несет ответственности за ее изменение или отмену в течении некоторого времени, т.к. всю эту информацию Сервису передает сам Рекламодатель в автоматическом режиме, без участия Администрации Сайта. Если после совершения Пользователем покупки на Сайте Интернет-магазина, информация о покупке не появилась в Личном кабинете Пользователя в течении 48 часов, то Пользователю как можно быстрее стоит обратить в службу поддержки Сайта или заполнить форму «Где мой кэшбэк» в Личном кабинете, чтобы решить эту проблему.

Администрация Сайта имеет право отклонить обращение Пользователя по поводу не отобразившиеся покупки в его Личном кабинете, сославшись на то, что факт совершенной покупки действительно не был засчитан у Рекламодателя и не был передан Сервису.

5.4. BeriBuy в одностороннем порядке имеет право устанавливать, изменять или отменять в любое время ставку кэшбэка по каждому Рекламодателю. BeriBuy не несет ответственности за наличие и размер ставки у конкретного магазина.

5.5. Пользователь может вывести только те денежные средства, которые были подтверждены на стороне Рекламодателя и находятся в статусе «Доступно к выводу». Если Пользователь Сервиса БериБай совершил покупку на стороне Рекламодателя не соблюдая условия Сервиса и Рекламодателя, то Администрация Сайта не несет ответственности за отклонение кэшбэка Рекламодателем и ни в коем случае не возмещает его, т.к. покупка Пользователя не принесла BeriBuy согласованную комиссию от Рекламодателя, а сам кэшбэк Пользователя является частью этой самой комиссии, которая была получена BeriBuy от Рекламодателя.

5.6. После совершения покупки Пользователем, денежные средства будут находится в статусе обработки и будут ждать подтверждения со стороны Рекламодателя, процесс проверки у Рекламодателя занимает в среднем 30 календарных дней, Администрация Сайта не несет за это ответственности, так как это время нужно только для Рекламодателя, для того, чтобы исключить возможный возврат товара. После подтверждения Рекламодателем покупки, денежные средства становятся доступными для вывода. В случае, если покупка будет отклонена, данные денежные средства будут автоматически вычтены с той суммы, которая в обработке.

5.7. Если Пользователь не согласен с отклонением его кэшбэка или если переход на сайт Рекламодателя засчитан, а покупка так и не появилась в его Личном кабинете, то Пользователю следует заполнить форму «Где мой кэшбэк» в течение 6 месяцев с даты совершения покупки, при этом следует указать, только достоверную информацию, в том числе в обязательном порядке предоставить товарный чек от данной покупки в качестве доказательства совершения покупки в данном Интернет-магазине. Администрация Сайта незамедлительно передает полученную от Пользователя информацию Рекламодателю, при этом требуя от Рекламодателя подробного ответа. В случае, если от Рекламодателя так и не поступил ответ, то Администрация Сайта в праве также не отвечать Пользователю на его письма, ко всему прочему, данная сложившиеся ситуация ни каким образом не препятствует дальнейшему сотрудничеству Сервиса с данным Рекламодателем.

В случае подделывания информации, в том числе товарного чека Пользователем, Администрация Сайта в праве наказать Пользователя и безвозвратно удалить его аккаунт.

5.8. Вывод средств из Сервиса производиться только самим Пользователем добровольно в любое удобное время для Пользователя, данный процесс не требует контроля со стороны Администрации Сайта. Единственное условие, для вывода средств это размер суммы вывода, она должна быть не менее 200 рублей и не более 10 000 рублей. Пользователь самостоятельно несет ответственность за достоверность информации указанной им на Сайте. После подтверждения заявки и перевода денежных средств, Администрация Сайта не несет ответственности за дальнейшую судьбу денежных средств.

BeriBuy оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия и сроки вывода денежных средств в любое время, уведомив при этом Пользователей Сайта.

5.9. Сайт БериБай не является налоговым агентом Российской Федерации. Все обязанности по соблюдению законодательства РФ о налогах и сборах в отношении полученного кэшбэка, Пользователи Сайта исполняют самостоятельно. Сайт BeriBuy, в том числе Администрация Сайта не несет ответственности за неисполнение Пользователем своих обязанностей перед законодательством Российской Федерации.

6) Условия предоставления контента

6.1. Мы стараемся предоставлять услуги Клиентам с должной компетенцией, но мы не можем гарантировать, что услуги БериБай будут соответствовать ожиданиям или требованиям Пользователя.

6.2. Основная деятельность BeriBuy строиться на посредничестве, поэтому мы не можем гарантировать своевременное обновление контента, в частности Промокодов и других всевозможных Скидок, т.к. данная услуга непосредственно зависит от Рекламодателей, также по той же причине БериБай не гарантирует Пользователю получение обещанной Промокодом скидки или выгоды. BeriBuy не несет ответственности за изменение или прекращение действия любых специальных скидочных или акционных предложений на веб-сайте Рекламодателя.

6.3. Администрация Сайта всегда готова помочь Пользователю, с выбором чего-либо. Поэтому на Сайте, существуют любые рекомендации (статьи, рейтинги, лучшие подборки и т.д.), они сделаны на основе статистики, а именно наибольший охват Пользователями какого-либо контента за определенное время на Сайте или актуальность и востребованность какого-то товара или Промокода среди Пользователей. Администрация Сайта не гарантируют, что данные рекомендации по вкусу всем Пользователям. Они могут не соответствовать предпочтениям Пользователя, его представлениям о нравственности и не отвечать его эстетическому вкусу.

Пользователь может обратиться за советом к Администрации Сайта напрямую, но право отвечать Пользователю на письмо или нет всегда остается за Администрацией Сайта.

6.4. Регистрируясь на Сайте BeriBuy, Пользователь принимает условия данного Соглашение и подтверждает свое согласие на получение рассылки, т.е. писем от Сайта. В каждом письме Пользователю предоставлена возможность настроить или отписаться от e-mail рассылок (за исключением тех писем, которые отвечают за безопасность его данных), также он может сделать это непосредственно в своем Личном кабинете. За обновление и поддержку корректной контактной информации в своем аккаунте на Сайте отвечает сам Пользователь.

BeriBuy совершает рассылку индивидуально для каждого Пользователя, но среди них можно выделить следующие типы рассылок:

Информация о скидках и акциях;



Важные изменения в Личном кабинете Пользователя (Получение кэшбэка, его подтверждение или вывод, изменение пароля и т.д.);



Новости Сервиса и другие информационные письма Сайта.

6.5. Интеллектуальная собственность:

Каждый Пользователь регистрируясь на Сайте или пользуясь услугами Сайта признает тот факт, что все содержимое Сайта, в том числе товарный знак БериБай защищены законами Российской Федерации, поскольку это является интеллектуальной собственностью BeriBuy. Товарные знаки, текстовые и графические описание рекламных предложений и другие коммерческие обозначения Рекламодателей, являются в свою очередь собственностью самих Рекламодателей, которые представлены на Сайте.

Никто не имеет права копировать, распространять, публично демонстрировать или создавать производные Сайта BeriBuy или использовать любые материалы, принадлежащие Рекламодателям Сайта, не получив от Администрации Сайта БериБай соответствующего разрешения в письменной форме.

7) Ответственность и полномочия

7.1. BeriBuy, является рекламной площадкой, которая позволяет Рекламодателям разместить свои скидочные предложения и товары на страницах Сайта, Сервис не осуществляет реализацию каких-либо товаров или услуг, в том числе не осуществляет доставку товаров и не участвует в системе работы самого Рекламодателя. БериБай не несет ответственности за качество реализуемых Рекламодателями товаров или предоставляемых услуг, также Сайт не несет ответственности за возможную утерю или испорченный вид заказанного товара, в том числе за некачественное оказание Рекламодателем услуг или невежливый персонал. Все претензии по этим вопросам, Пользователю следует задавать непосредственно самому Рекламодателю, реализовавшему соответствующий товар или предоставившему соответствующую услугу.

Администрация портала БериБай не осуществляет обязательной проверки размещаемой Пользователем информации, в том числе на предмет её соответствия действующему законодательству РФ и не несет ответственности за несоответствие информации действующему законодательству РФ.

7.2. БериБай не несет никакой ответственности за внезапное прекращение сотрудничества с любыми Рекламодателями, которые представлены на Сайте БериБай, а также за повлекшее за этим любые изменения, это может быть отказ, чаще со стороны Рекламодателя в подтверждении факта покупки в данном Интернет-магазине и отказ в начислении кэшбэка за эту покупку, а также это может быть изменение или внезапное прекращение действия любых специальных предложений, Промокодов и товаров данного Рекламодателя на Сайте.

7.3. BeriBuy не несет ответственности за качество каналов сетей связи общего пользования, через которых предоставляется доступ к Сайту БериБай или Рекламодателя.

7.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за размещаемую им Информацию на Сайте БериБай, в том числе за отзывы, фото или любой другой пользовательский контент размещенный на Сайте самим Пользователем. Пользователь самостоятельно возмещает любые убытки (в том числе упущенную выгоду, моральные убытки и иной вред), которые возникли у других Пользователей, третьих лиц или у Администрации Сайта. BeriBuy не имеет отношения к деятельности и дальнейшим планам своих Пользователей, любые вопросы связанные с Пользователем и его действиями, третьему лицу следует задавать непосредственно самому Пользователю, совершившему то или иное действие.

7.5. Администрация Сайта оставляет за собой право в одностороннем порядке удалить Личный кабинет Пользователя или заблокировать Пользователя по разным причинам, чаще это нарушение правил Сайта и подозрение на умышленное нанесение ущерба Сайту, также Администрация Сайта может удалить аккаунт Пользователя по причине того, что данный Пользователь не заходил в свой Личный кабинет на протяжении двух лет, с момента последнего входа в его Личный кабинет на БериБай. Администрация Сайта в праве не уведомлять Пользователя об удалении его аккаунта на БериБай в том случае, если Пользователь представляет угрозу Сайту или третьим лицам, также Администрация Сайта в праве добавить в Черный список данного Пользователя, для дальнейшего его вычисления. В случае удаления аккаунта весь накопленный кэшбэк и все совершенные покупки будут аннулированы.

7.6. Администрация Сайта не несет ответственности за возможную недоступность информации или контента размещенного на Сайте по разным причинам, чаще дело в ее удалении или потери из-за сбоев, задержек или других нарушений в работе Сайта по любым причинам. Также Администрация Сайта не несет ответственности за возможные потери понесенные Пользователями вовремя сбоя на Сайте, в связи с этим возмещения со стороны Администрации Сайта проводиться не будут.

7.7. Администрация Сайта не несет никакой ответственности за возможные вирусные или хакерские атаки на Сайте, которые могут причинить вред Сайту или третьим лицам. В случае обнаружения атаки на Сайте, Администрация Сайта старается как можно быстрее решить проблему, чтобы обезопасить Сайт от злоумышленников.

7.8. Администрация Сайта имеет право на свое усмотрение удалить или изменить любую Информацию размещенную Пользователем, в том числе комментарии, если они показались оскорбительными, спамом, вводящими в заблуждение, неаргументированными или нарушающими законодательство Российской Федерации и настоящее Пользовательское соглашение. Также Администрация Сайта в праве удалить комментарии, состоящие целиком из заглавных букв.

7.9. Администрация Сайта в праве подать в суд на недобросовестных лиц, которые, якобы связаны каким-либо образом с Сайтом, в целях защитить свою репутацию. Однако Администрация Сайта не несет ответственности за мошенническую деятельность этих лиц, т.к. данные лица по факту не имеют отношения к Сайту. Пользователям Сайта следует быть внимательными и при подозрении на мошенничество, Пользователю следует, как можно быстрее сообщить об этом Администрации Сайта.

8) Конфиденциальность, хранение и защита информации

8.1. Регистрируясь на Сайта BeriBuy, Пользователь соглашается на сбор и обработку Администрацией Сайта своих персональных данных. Поскольку персональные данные являются конфиденциальной информацией, Администрация Сайта использует ее только для удовлетворения потребностей Пользователя в рамках его взаимодействия с Сайтом BeriBuy и предпринимает все возможные меры для того, чтобы персональная информация Пользователя не попала в руки третьим лицам без его предварительного согласия. Однако Администрация Сайта не несет ответственности за возможную утечку персональных данных Пользователей, которая может произойти из-за форс-мажорных обстоятельств, в основе которой лежит вирусная или хакерская атака от третьих лиц.

Согласно Федеральному закону №242 Российской Федерации от 21 июля 2014 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-коммуникационных сетях", вся информация Пользователей РФ храниться на российский серверах.

8.2. Персональная информация Пользователей помогает Сайту BeriBuy улучшать работу Сайта отдельно для каждого Пользователя, например: Сервис может подбирать индивидуально для каждого Пользователя промокоды или находить выгодные спецпредложения, либо рекомендовать интересные объявления в специальном разделе Сайта. Также данная информация, помогает БериБай собирать общую статистику Сайта и видеть пожелания большинства Пользователей, данная система позволяет Сайту развиваться в сети интернет, используя маркетинговые кампании, составленные на основе общей статистики Сайта.

Какую информацию собирает BeriBuy:

- Информация от Пользователей: Личная информация Пользователя (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и т.д.), в том числе электронный адрес и дополнительная информация о Пользователе, о его интересах, семейном положение и работе, все это указывается самим Пользователем по желанию во время регистрации или позже в его Личном кабинете.

- Информация, которую получает БериБай во время использования Пользователями Сайта:

1) История действий на Сайте. Каждый Пользователь используя БериБай, совершает на Сайте какие-либо целевые действия, которые фиксирует система Сайта и записывает их в базу данных Сайта для дальнейшего их анализа. Информация автоматически записываемая системой Сайта конфиденциальна и интересна только Администрации Сайта BeriBuy, для третьих лиц она не несет никой ценности. Например, какая информация записывается системой: количество накопленного кэшбэка у отдельного Пользователя за все время существования его аккаунта или какое количество покупок за все время совершил данный Пользователь и т.д.

2) Предпочтения Пользователя. Информация о любимых магазинах, категориях и Промокодах Пользователя собираются постепенно, когда Пользователь осваивает Сайт и сам помечает «сердечком» любимые магазины и категории, а «звездочкой» любимые Промокоды.

3) Файлы Cookie. Данный подпункт является важным в работе Сервиса, он может не нести никакой ценности для третьих лиц, но для Администрации Сайта он является основой для правильной и корректной работы Сайта. Используя Сайт, каждый Пользователь, который согласился с условиями Пользовательского Соглашения, должен знать, что работа Сайта напрямую зависит от работы его Cookie файлов, если те окажутся выключены или заблокированы сторонними программами, то Пользователю следует незамедлительно включить или убрать программу, которая послужила блокировке файлам Cookie, прежде чем начать использовать Сайт. Иначе, Администрация Сайта не несет ответственности, если кэшбэк за покупку Пользователя, совершенный на веб-сайте Рекламодателя будет не подтвержден или вовсе не отобразится в его Личном кабинете.

4) Общая статистика от сторонних сервисов. Данная информация не привязывается к какому-либо определенному Пользователю, вся информация анонимна, обычно показывается статистика общего охвата Пользователей Сайта по разным категориям (например: пол, средний возраст, город проживания и т.д.), на ее основе Администрация Сайта выявляет интересы и пожелания своей аудитории, чтобы стать еще интересней для Пользователей.

8.3. Как BeriBuy использует собранные данные:

Благодаря полученным данным БериБай может предоставлять, поддерживать, защищать, развивать свой Сайт, а также обеспечивать безопасность BeriBuy и его Пользователям, методом выявления злоумышленника и его дальнейшего блокирования, либо присылая Пользователю письма о возможной подозрительной активности в их Личной кабинете. Помимо прочего, эти данные нужны для того, чтобы более точно персонализировать контент и подстроиться под каждого Пользователя отдельно, для его же удобства.

Имя и фото Пользователя из его Личного кабинета будут общедоступными, если Пользователь решит написать комментарий на страницах Сайта. Отправляя свой отзыв на модерацию, Пользователь соглашается с этим условием и разрешает Сайту БериБай использовать его отзыв в коммерческих целях Сайта, в том числе его дублирование в социальных сетях или использования его в рекламе Сайта. Таким способом BeriBuy не нарушает конфиденциальность Пользователя, т.к. третьи лица не имея доступ в Личный кабинет Пользователя, не смогут найти и просмотреть личную информацию данного Пользователя. Доступ в Личный кабинете Пользователя, находиться только в руках самого Пользователя, Администрация Сайта и другие сотрудники БериБай не имеют возможности получить доступ к Личному кабинету Пользователя.

Сведения о действиях Пользователей на Сайте, в том числе Cookie файлы и аналогичные инструменты, помогают БериБай изучать Пользователя в виде статистики и давать каждому Пользователю то, что ему действительно нужно, благодаря таким данным Администрация Сайта не упускает из виду самых активных Пользователей Сайта, для того чтобы поощрить их всевозможными бонусами.

Также благодаря Cookie файлам Сайт БериБай автоматически подстраивается под каждого Пользователя Сайта, к тому же Куки файлы являются важным инструментом в работе Сайта и в целом в его услугах, за счет файлов Куки покупки совершенные Пользователями через Сайт BeriBuy фиксируются на стороне Рекламодателя и выплачиваются Рекламодателями в виде комиссии нам, а мы в свою очередь делим эту комиссию и выплачиваем Пользователям в виде кэшбэка.

Когда Пользователь обращается в службу поддержки Сайта, сообщения написанные Пользователем сохраняются, для того чтобы Администрация Сайта быстрее решила проблему Пользователя и сообщила Пользователю по электронной почте о том, что его вопрос решен или был отклонен по какой-то причине. По истечению 1 месяца, если ответа от Пользователя не поступило, все сообщения данного Пользователя безвозвратно удаляются с Сайта. Доступ к сообщениям Пользователей есть только у Администрации Сайта и сотрудников BeriBuy.

Большая часть информации, собирается в целях подведении общей статистики о Пользователях, которая позволяет Сайту определять свою аудиторию и узнавать об их интересах, благодаря этой информации Сайт может создавать правильные рекламные и маркетинговые кампании, с помощью которых Сайт развивается в сети интернет.

Такая информация, как дата рождения или пол, позволяет Сайту стать более лояльным для Клиентов, это информация нужна Сайту, чтобы поздравлять Пользователей со всевозможными праздниками и возможно дарить некоторым Пользователям какой-либо подарочный бонус.

При необходимости использовать данные Пользователей для целей, не упомянутых в этом пункте, Администрация Сайта всегда запрашивает предварительное согласие на это.

8.4. Как найти и изменить свои персональные данные:

У каждого Пользователя Сайта всегда есть доступ к своим персональным данным в Личном кабинете BeriBuy. Если Пользователь хочет удалить или изменить свои личные данные, он всегда это можете сделать в своем Личном кабинете в разделе «Изменить данные». Удаляя личную информацию со своего Личного кабинета, Пользователь удаляет ее полностью, в том числе с базы данных и серверов Сайта.

Если Пользователь не согласен с хранением и обработкой его персональных данных и желает полностью удалить свою персональную информацию с Сайта, то ему следует удалить свой Личный кабинет. Чтобы минимизировать риск случайного или преднамеренного повреждения данных, удаленный Пользователем Личный кабинет попадает на некоторое время в архив, с котором потом удаляется навсегда, без возможности восстановления. Комментарии написанные Пользователем ранее через удаленный Личный кабинет не удаляются с Сайта, т.к. это отдельный элемент Сайта, который может существовать без привязывания его к какому-либо Пользователю, данная информация не требует хранения персональных данных Пользователей.

8.5. Доступ к персональным данным Пользователей:

BeriBuy не раскрывает личную информацию Пользователей третьим лицам, которые не связанны с BeriBuy, в том числе Рекламодателям, которым БериБай является лишь посредником. Исключение составляют случаи, перечисленные ниже.

- BeriBuy может предоставить третьему лицу персональную информацию Пользователя, только в том случае, если сам Пользователь дал на это согласие. Согласие Пользователя на обработку его Персональных данных не ограничено и может быть отозвано Пользователем в любой момент.

- BeriBuy может предоставить персональную информацию Пользователя по требованию законодательства или судебного решения, также это может быть исполнение в принудительном порядке запрос от государственного учреждения.

- BeriBuy в праве предоставить третьему лицу персональную информацию Пользователя, если Администрация Сайта заметить подозрительную активность Пользователя на Сайте, это нужно для того, чтобы расследовать возможную угрозу и своевременно воспрепятствовать мошенничеству или другим злым намерениям данного Пользователя, а также устранить технические проблемы и неполадки, чтобы защитить права, собственность и обеспечить как безопасность Сайту, так и другим Пользователям Сайта, либо обществу в целом, как это требуется и допускается законодательством.

- BeriBuy имеет право поручить обработку Персональных данных Пользователей третьему лицу, который является доверенным лицом и с которым будет заключен специальный договор, в котором предусмотрен пункт №8 настоящего Пользовательского Соглашения. Третье лицо, осуществляющее обработку Персональных данных Пользователей по поручению Сайта BeriBuy, обязано соблюдать принципы и правила обработки Персональных данных, предусмотренные в законе о Персональных данных.

8.6. Защита информации:

Администрация Сайта делает все возможное для того, чтобы обезопасить BeriBuy и их Пользователей от несанкционированных попыток доступа, изменения, раскрытия, передачи или уничтожения хранящихся на Сайте данных. В частности, мы делаем следующее:

- Используем на Сайте SSL протокол для защиты данных Пользователей.

- Постоянно совершенствуем способы сбора, хранения и обработки данных для того, чтобы не допустить несанкционированный доступ к данным Сайта.

- Время от времени внедряем различные решения на Сайт для повышения безопасности Сайта и его Пользователям.

- Автоматически уведомляем Пользователя по электронной почте о важных действиях произошедших в его Личном кабинете, например: смена пароля или электронного адреса.

- Ограничиваем нашим сотрудникам, либо подрядчикам доступ к персональным данным Пользователей, а также накладываем на них строгие договорные обязательства, за нарушение которых несется серьезная ответственность, включая штрафные санкции.

- Проводим мониторинг действий Пользователей и выявляем различные нарушения правил Сайта Пользователями, по любому нарушению Администрация Сайта проводит разбирательство с самим Пользователем, после которого принимает решение: сделать Пользователю предупреждение, либо разумно наказать его по факту его нарушений.

8.7. Администрация Сайта в праве отказать третьим лицам просьбу о предоставлении ему личной информации того или иного Пользователя, в связи с соблюдением пункта №8 настоящего Пользовательского Соглашения, содержание которого предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8.8. В случае, если Пользователь забыл логин и пароль от своего Личного кабинета и обратился в службу поддержки Сайта с просьбой предоставить ему аутентификационные данные для входа в его Личный кабинет, Администрация Сайта в праве потребовать от данного Пользователя предоставить какую-либо информацию в качестве доказательства того, что данный аккаунт действительно принадлежит данному Пользователю.

8.9. Платежные системы Пользователей, указанные самими Пользователями при выводе денежных средств с Сервиса не хранятся в Базе данных Сайта больше 7 дней, сбор платежных систем делается только в целях выплат кэшбэка Пользователям Сайта, после чего вся информация о платежных данных Пользователей сразу же безвозвратно удаляются с Сайта.

9) Передача прав и обязательств

9.1. Администрация Сайта BeriBuy оставляет за собой на частичную или полную передачу своих прав и обязанностей какому-либо физическому или юридическому лицу, в рамках данного Пользовательского Соглашения.

9.2. Пользователь не имеет права нарушать условия данного Пользовательского Соглашения, а также не может передавать свои права и обязанности третьим лицам без предварительного письменного согласия со стороны Администрации Сайта БериБай.

10) Требования к Пользователям в рамках данного Соглашения

10.1. Общение Пользователей со сотрудниками БериБай должны строиться на принципах общепринятой морали и коммуникационного этикета, сотрудники Сайта имеют право проигнорировать письмо Пользователя, если это письмо окажется бессмысленным или агрессивным. Пользователям строго запрещено использовать нецензурные слова, брани, оскорбительных выражений, а также угрозы и шантаж в адрес сотрудников или других Пользователей Сайта.

10.2. Пользователям запрещено заведомо ложным путем совершать покупки на веб-сайте Рекламодателя, также запрещено предъявлять поддельные чеки в качестве доказательства совершения покупки на веб-сайте Рекламодателя. За выявлений этих и подобных запрещенных действий на Сайте, в основе которых лежит обман и мошенничество, Администрация Сайта в праве заблокировать Пользователя или удалить его Личный кабинет без возможности восстановления, также Администрация Сайта в праве наказать Пользователя за понесенную Сайтом потерю или причиненный ущерб.

10.3. Пользователям запрещено указывать и присваивать себе персональные данные другого лица. При регистрации Пользователь обязуется указывать только собственные достоверные данные, Пользователь сам несет ответственность, если он случайно или умышленно укажет электронный адрес другого Пользователя.

10.4. Пользователям и другим третьим лицам запрещено использовать информацию, размещенную на Сайте в коммерческих целях, также запрещено каким-либо образом копировать, изменять, стирать, сохранять, выкачивать, продавать или иным образом использовать информацию, размещенную на Сайте, без предварительного разрешения Администрации Сайта. Всегда доступные Пользователю Промокоды, Купоны, Статьи и т.д., должны быть использованы исключительно в целях, для которых они предназначены. Пользователю запрещается использовать любую полученную информацию на Сайте BeriBuy не по назначению. Также третьим лицам строго запрещено использовать любые материалы, которые затрагивают авторское право Сайта BeriBuy.

10.5. Пользователю или другим третьим лицам запрещено нарушать нормальную работу Сайта, в том числе распространять на Сайт или через Сайт вирусы, вредоносные и другие коды, программы, файлы, предназначенные для нарушения работы Сайта и причинения ущерба Сайту и его Пользователям, также запрещены любые попытки мошенничества и обмана, в том числе DDoS-атаки или иные хакерские атаки. Также на Сайте строго запрещено взламывать и присваивать себе Личные кабинеты других Пользователей, за попытку взлома и причинения ущерба другим Пользователям, отвечает и возмещает все убытки понесенные другими Пользователями или Сайтом сам злоумышленник.

10.6. Пользователям и другим третьим лицам запрещено распространять или использовать какие-либо компьютерные программы, роботы и другие автоматические алгоритмы или методы, для выкачивания, копирования, блокирования, незаконной передачи, модификации или уничтожения любой информации, в том числе из базы данных Сайта.

10.7. Каждый Пользователь самостоятельно несет ответственность за размещаемую им информацию на Сайте BeriBuy. Перед тем, как разместить на Сайте какой-либо материал, в том числе комментарий, Пользователь должен удостовериться, что данный материал не нарушает следующие пункты:

- Материал размещенный Пользователем не должен нарушать данное Соглашение и законодательство Российской Федерации, а именно запрещены материалы призывающие к насилию, упоминающие о наркотиках, алкоголе, табаке и порнографии, разжигающие межнациональную, религиозную или иную рознь и какие-либо другие материалы, запрещенные законодательством Российской Федерации.

- Запрещены материалы, которые носят рекламный характер (спам), либо материалы со ссылкой на сторонний ресурс.

- Запрещено размещение материалов с использованием ненормативной лексики, в том числе с заменой букв и значками или целых слов их созвучиями.

- Запрещены оскорбляющие или унижающие других Пользователей или третьих лиц материалы, задевающие их чувства и достоинства.

- Не разрешается размещение однотипных материалов, в частности комментариев в разных местах Сайта, также не разрешается добавление материалов не по теме или не к месту. Администрация Сайта в праве удалить материал, написанный не на русском языке.

- Также запрещены любые другие агрессивные, ложные, оскорбляющие, либо угрожающие материалы, которые могут вызвать раздражение, страх или беспокойство у других Пользователей, либо у Администрации Сайта.

11) Срок действия данного Соглашения

11.1. Данное Пользовательское Соглашение вступает в силу с момента начала использования Сайта Пользователем, в том числе повторного использования и действует еще в течение 2 лет, после того, как Пользователь удалит свой Личный кабинет и прекратит посещать Сайт.

11.2. Данное Соглашение и сотрудничество BeriBuy с Рекламодателями Сервиса регулируется законодательством Российской Федерации. Каждый Пользователь также лично обязуется действовать только в рамках законодательства Российской Федерации.

12) Дополнительные условия

12.1. Каждый Пользователь Сайта может пожаловаться Администрации Сайта на Рекламодателя, либо на других Пользователей, при этом Пользователю нужно привести реальные факты и достоверные аргументы, чтобы доказать Администрации Сайта виновность того или иного лица. Администрация Сайта оставляет за собой право проигнорировать жалобу, либо на основе этого наказать, заблокировать или сделать предупреждение виновнику этой ситуации.

12.2. Настоящее Пользовательское соглашение регулируется и разъясняется в соответствии законодательству Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные настоящим Пользовательским соглашением, подлежат их разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3. Администрация Сайта BeriBuy и Пользователь будут пытаться решить все возникшие между ними разногласия и споры путем переговоров. В случае если не удаться разрешить споры и разногласия путем переговоров, они подлежат рассмотрению в соответствующем суде по месту нахождению Администрации Сайта.

Контакты

Чтобы связаться с нами по любым вопросам связанные с Сайтом BeriBuy, Вы можете написать нам через форму «Обратной связи», либо направить нам свое письмо на электронную почту: info@beribuy.ru.