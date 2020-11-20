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Когда и какого числа начинается черная пятница в России в 2020 году
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20 11 2020 | Выгодные покупки
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Блог (Интересные статьи, лайфхаки, полезные советы и идеи для жизни)
Когда и какого числа начинается черная пятница в России в 2020 году
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Интересное в блоге
Как открыть спор на Алиэкспресс: пошаговая инструкция для покупателей
При заказе товара на популярной онлайн-площадке Aliexpress продавцом устанавливается определенный срок до...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Как убрать синяки под глазами: простые способы для домашнего ухода
Глаза – зеркало души, они передают наше настроение, демонстрируют возраст и являются главным акцентом, соз...
20 11 2020 | Красота
Когда и какого числа начинается черная пятница в России в 2020 году
Любители бонусов и кэшбэка с нетерпением интересуются, когда и какого числа начинается Черная пятница 2020...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Новинки магазинов для шопинга на этой неделе
Устали искать магазины для онлайн-шоппинга? Эта подборка магазинов подарит хорошее настроение, ведь больше...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Как определить размер детской обуви по возрасту и в сантиметрах
Любимый малыш быстро растет и сапоги с босоножками приходится постоянно менять. Для многих родителей это п...
22 11 2020 | Дети
Как покупать на Алиэкспресс: о заказе, кэшбэке, купонах и скидках
Сегодня Алиэкспресс – это самый популярный интернет-магазин в РФ. Ежегодно 20 млн россиян совершают в нем ...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Весенняя депрессия у женщин: как распознать симптомы и как с ней бороться?
Весна – загруженное время у психологов. Хотя бы раз в жизни на каждого человека в это время накатывают сим...
20 11 2020 | Красота
Как правильно выбрать солнцезащитные очки (по типу защиты, по форме лица и т.д.)
Готовясь к летнему сезону, будет полезной информация о том, как выбрать солнцезащитные очки по типу защиты...
20 11 2020 | Выгодные покупки
Как убрать мешки под глазами в домашних условиях: красота и свежесть взгляда
Практически любой представительнице слабого пола знакомы мешки под глазами – тяжелые, опухшие нижние веки,...
20 11 2020 | Красота
Новогодний декор своими руками: яркие идеи на 2020 год
Оригинальный новогодний декор своими руками может стать изюминкой в украшении вашего жилья. Даже если у ва...
20 11 2020 | Праздники
Что взять с собой в роддом, список вещей для мамы и малыша
В ожидании ребенка будущей маме важно не растеряться в суете дел и вовремя подготовить необходимый список ...
20 11 2020 | Дети
Как сделать брови гуще в домашних условиях – проверенные способы
Мода на тончайшие бровки осталась в далеком прошлом. Сегодня в тренде естественные, натуральные варианты, ...
20 11 2020 | Красота
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