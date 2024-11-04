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Главная > MAXI СКИДКИ: Промокоды от МегаМаркет на Первый и Повторный заказ
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МегаМаркет удивляет: от 2 до 12 тысяч рублей экономии дарят прямо Сейчас

Уважаемые друзья! 

Каждый уже знает про маркетплейс МегаМаркет с выгодными скидками. На этой неделе он снова удивил своих покупателей приятным бонусом – промокодом, которого никто не ожидал. Такой выгоде остается только удивляться!

Кстати, многие из вас обычно ждут от МегаМаркета рассылок, в которых будут акции и промокоды. Не стоит упускать экономию в ожидании – только на BeriBuy можно в любое время суток найти промокод для всех пользователей.

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Условия невероятно простые - совершайте вторую, третью или любую последующую покупку стоимостью от 12 тысяч и экономия в размере от 2 тысяч гарантирована. И это не предел:

  • -2000р, если покупаете от 12000р
  • -5000р, если заказываете от 30000р
  • -9000р при тратах от 50000р
  • И целых 12000р экономии, если совершить покупку от 75000р!

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✔ А еще больше интересных купонов для маркетплейса МегаМаркет - промокод на Первый заказ.

Например, при 1-й покупке всего от 1500р можно сэкономить 500р, а при затратах от 600р – выгода составит целых 200р!

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Промокод Мегамаркет на повторный заказ

 

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