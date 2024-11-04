МегаМаркет удивляет: от 2 до 12 тысяч рублей экономии дарят прямо Сейчас
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- -2000р, если покупаете от 12000р
- -5000р, если заказываете от 30000р
- -9000р при тратах от 50000р
- И целых 12000р экономии, если совершить покупку от 75000р!
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