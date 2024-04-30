13 ускоренных курсов по Информатике за 1 месяц: подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 2024 на «отлично»

Экзамены близятся - пора выбирать площадку, где подготовят на 100 баллов. Этот обзор – сравнение онлайн-школ по эффективной подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Вы оцените, сколько стоит обучение для школьников и за сколько можно подготовиться к информатике по ЕГЭ или ОГЭ.

О платформе: Foxford – проект для малышей и подростков. В лицензированной школе преподают эксперты экзаменов и составители олимпиадных заданий.

Ассортимент: единый экзамен - экспресс-курс и суперинтенсив (повторение перед экзаменом), для ОГЭ – экспресс-курс и интенсив с пробниками тем, кому нужны высокие баллы ЕГЭ/ОГЭ.

Метод занятий: групповые онлайн-занятия. Практика – интерактивные задания, пробный экзамен по ОГЭ/ЕГЭ по информатике, и ДЗ по темам экзамена. Будет куратор, помогающий с вопросами.

Преимущества: подготовка с гарантией (при комплекте курсов - поступление на бюджет, а при мини-группе – от 80 баллов, иначе вернут деньги). Оплатить курсы по информатике для школьников можно маткапиталом.

Оплата: для ЕГЭ экспресс - от 20792р, для ОГЭ – от 14391р, суперинтенсивы – от 4990р. Скидки от 2-х предметов.

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Бонусы: онлайн-консультация, бонус – полная запись первого вебинара. При покупке экспресс-программы дарят суперинтенсив.

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Выбрать суперинтенсив для быстрого повтора всех тем перед ЕГЭ

Суперинтенсив для 9-классников – подготовка к ОГЭ в сжатые сроки с пробниками

Экспресс-курс для 9 класса, чтобы быстро освоить все темы ОГЭ на 4+

О площадке: лицензированная Sotka выпустила 136000 чел, каждый 3-й получил от 80 баллов, благодаря чему Сотка набрала 8 000 отзывов.

Ассортимент: подготовка к ЕГЭ и ОГЭ с любого исходника за месяц. Вы платите за 1 предмет и можете готовиться по 4-м.

Формат занятий: вебинары в группах (2-5 штук еженедельно), каталог задач для самопрактики, тренажер ЕГЭ. Всего за 15 минут будет оценка любого ДЗ.

Преимущества: оплата за 1 курс – уроки по 4-м. Участие в розыгрыше главного бонуса – авто Мерседес за оплату.

Оплата: от 5590р за 4 предмета в 1 подписке. Тарифы Базовый и Pro (в Pro есть персональные созвоны с наставником).

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Бонусы: психологические вебинары, бонус-занятия по шахматам и программированию. Пробный урок – без оплаты.

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О площадке: Вебиум – онлайн-школа подготовки к ЕГЭ, помогающая сдавать на 80+ и попасть в список студентов лучших ВУЗов тем, кому нужна подготовка к экзаменам для 9-11 классов. Присутствует лицензия.

Ассортимент: 7 программ – от подготовки с 0 на желанную оценку (Фреш) до отработки практических заданий (Прокачка) или ускоренного повторения (Рефреш). Есть подготовка к ЕГЭ по информатике-2025, точечные блоки по заданию №7 и др.

Метод обучения: видеоуроки по расписанию, ДЗ, чек-листы и база знаний для самостоятельной практики. Наставник поможет со сложными моментами и проследит за прогрессом. Игровой формат занятий – за достижения дарят виртуальные бонусы и подарки.

Преимущества: можно регулировать нагрузку, отслеживать прогресс в изучении каждой темы, разбор ошибок после каждого ДЗ.

Оплата: от 3090р в месяц, есть 3 тарифа, отличающихся наличием онлайн-занятий с психологом и подарочным блоком по подбору ВУЗа. Оплата помесячно и разом.

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Бонусы: бесплатная подборка мини-курсов, пробный урок, в крупных тарифах подарок – обучение по особенностям поступления.

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О платформе: Умскул – онлайн-школа подготовки к экзаменам поможет повторить темы за 5-10 дней в полном объеме. Она является крупнейшей по версии Smart Ranking и имеет лицензию.

Ассортимент: по 2 варианта – курс Предбанник по информатике (экспресс-повторение перед экзаменом) и курс ФЛЕШ для детальной проработки базовых и сложных тем.

Формат обучения: вебинары и интерактивные задания, пробники экзаменов с разбором ошибок. Кураторы ответят на любой вопрос за 5 минут.

Преимущества: быстрая реакция от преподавателей, в разделе «Успеваемость» можно получать персональные рекомендации, как закрыть пробелы в знаниях.

Оплата: от 10450р за ФЛЕШ и от 3990р за Предбанник. Платеж доступен в разом и в рассрочку, льготы от 2-х предметов. Есть 3 тарифа, отличаются наличием персональных кураторов или премиум-кураторов.

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Бонусы: налоговый вычет, на курсе Предбанник можно купить 4 предмета по цене 2-х, бесплатная консультация.

Предбанник по информатике ЕГЭ – повторите все темы за неделю

Флеш для ЕГЭ – углубленный разбор всех заданий экзамена за 2 месяца с экспертами

Курс Умскул Предбанник для ОГЭ – повторите все темы за неделю

Флеш для ОГЭ – освойте все тонкости заданий за 2 месяца с реальными пробниками ОГЭ

99 баллов (пройти обучение >>)

О платформе: старшеклассники при помощи площадки готовятся на 85,6 баллов (лучше среднего по стране на 23%). А 90% получают пятерку на ОГЭ с любым уровнем знаний.

Ассортимент: учеба для подготовки к ЕГЭ или ОГЭ по информатике подойдет для 8-11 класса.

Формат обучения: занятия в мастер-группах с вебинарами по 1,5-2 часа, ежемесячными пробниками и двухуровневое ДЗ после каждого урока. Будет личная рабочая тетрадь, база вариантов ЕГЭ/ОГЭ с автопроверкой, личный куратор и персональный менеджер.

Преимущества: объясняют теорию до момента, пока ребенку не станет понятно.

Оплата: от 2990р/мес, 3 тарифа, отличаются количеством пробных экзаменов и личным наставничеством. Платить можно по месяцам или разово.

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Бонусы: бесплатная консультация, на которой ребенок получит первый подарок, оформление налогового вычета, бесплатная запись урока и чек-лист от преподавателя по информатике.

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О платформе: Парта выпустила 110 тысяч учеников, на 80+ экзамены сдали 33,6 тысяч человек, а 1003 человек – стобалльники. Лицензия имеется.

Ассортимент: учеба по подготовке к ЕГЭ либо ОГЭ для 8-11 класса.

Формат обучения: просмотр видеозаписей, домашние задания прямо на платформе и наставник-высокобалльник, который помогает с любыми вопросами по предмету. Результаты ДЗ с разбором ошибок дают всего за 15 минут.

Преимущества: подготовка по 4 предметам по цене 1, фиксированная цена без доплат, полезные конспекты после каждого занятия.

Оплата: цена от 4500 за курс, доступны 2 тарифа, которые отличаются доступом к беседе с единомышленниками, профориентацией и системой жизней для повышения мотивации к учебе. Платеж возможен разом либо в рассрочку.

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О платформе: лицензированная школа готовит с гарантией результата («под ключ») и выпустила уже 14 978 человек, сдавших экзамены в среднем на 83 балла.

Ассортимент: по информатике есть только годовой курс подготовки к ЕГЭ.

Формат обучения: закрытые вебинары с рабочими тетрадями и конспектами + четырехуровневые ДЗ и тест ЕГЭ/ОГЭ по информатике с пробниками ежемесячно.

Преимущества: за 2 недели до экзамена будет экспресс-повторение всех тем + вебинар с экспертом ЕГЭ, удобный контроль прогресса и поддержка психолога.

Оплата: цена от 35010р за годовой курс. Имеются 2 тарифа, отличаются количеством пробников с разбором ошибок.

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О платформе: лицензированная платформа провела уже 6,4 млн уроков, она вошла в топ-100 образовательных компаний РФ и СНГ, а также в тройку крупнейших EdTech-фирм России.

Ассортимент: полный курс по ЕГЭ и ОГЭ по информатике. Каждый блок обучения – конкретная тема на экзамене.

Формат обучения: как проходят вебинары - индивидуально либо в группе, с педагогом в видеочате, задания и пробники выполняются при помощи интерактивной доски. В личном профиле отображается динамика по всем урокам и ДЗ.

Преимущества: разберут все темы, которые входят в экзамен, курсы разработаны по авторской методике.

Оплата: от 4636р в месяц, оплата возможна помесячно и за курс разом.

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Бонусы: бесплатный вводный урок, оформление налогового вычета, подарочные лайфхаки, чек-листы и видео.

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Доступная онлайн-подготовка к ОГЭ с вводным уроком в подарок

О платформе: 8 из 10 учеников этой школы сдают ЕГЭ по информатике на 70+, лицензированная школа выпустила уже 7000 человек, которые готовились по данному предмету.

Ассортимент: полный курс по ЕГЭ и ОГЭ, охватывают все темы, которые входят в экзамен.

Формат обучения: живые онлайн-уроки в группах до 8 человек длительностью до 120 минут, ежемесячные пробники, педагог на связи с учениками круглосуточно. Домашние задания проверяются экспертами.

Преимущества: тестирование для оценки уровня знаний перед началом, сопровождают процесс апелляции при нарушении прав ученика, помощь с подбором вуза и подготовкой документов.

Оплата: стоимость – по запросу. Оплата целиком либо в рассрочку.

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Курс подготовки к ОГЭ с пробным уроком + ежемесячные пробники

Стобалльный репетитор (пройти обучение >>)

О платформе: школа 100-балльный репетитор подготовила уже 130 тысяч учеников к экзаменам, а 583 школьника - стобалльники. Преподают в школе выпускники топовых российских вузов.

Ассортимент: отдельные курсы по ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году по информатике (доступны тарифы с куратором и без него), а также интенсив для ускоренного повторения.

Формат обучения: онлайн-вебинары проходят на платформе школы, с выполнением домашних заданий и участием в закрытой беседе с взаимопомощью. Будет куратор, отвечающий на вопросы про сложные и простые задания.

Преимущества: можно до 3 урока вернуть всю сумму, система жизней для высокой мотивации к учебе, ДЗ с трехуровневой проверкой.

Оплата: от 2990 в месяц, возможна рассрочка.

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Бонусы: один пробник бесплатно, онлайн-консультация перед оплатой.

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До -20% на программу ОГЭ с пробниками и системой жизней

О платформе: данная школа выпустила уже 12000 школьников, получивших средний балл на ЕГЭ – 85 и на ОГЭ – 4,6.

Ассортимент: марафон ОГЭ/ЕГЭ для 9 и 11 класса, летняя школа подготовки ЕГЭ для 10 класса.

Формат обучения: марафоны включают 3 видеоурока в неделю, домашние задания и пробники с обратной связью. Занятия в группах по уровню знаний + личный круглосуточный куратор.

Преимущества: гарантия результата при выборе от 3-х предметов (вернут средства, если подросток не сдаст экзамен и не поступит в университет).

Оплата: от 5490р за месяц, есть 2 тарифа, отличающихся наличием индивидуальных встреч и чата с лекторами, допустима рассрочка.

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Бонусы: без оплаты дают тестовое занятие.

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Марафон для сдающих ОГЭ с интерактивными лекциями

Лучшие репетиторы по информатике - подготовка к ЕГЭ и ОГЭ индивидуально

Далее разбираем учебные сайты для школьников, где предложена индивидуальная онлайн-подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в формате репетиторства. Подобное дистанционное обучение для школьников поможет эффективно получить знания тем, кому нужен самый высокий балл ЕГЭ/ОГЭ по информатике.

Преимущества: программа занятий - индивидуально, оценка исходных знаний.

Оплата: от 890р, пакеты на 8-64 занятий, льготы при покупке от 2-х предметов, оплата в рассрочку.

Бонусы: пробный урок, 13%-ный вычет.

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Воспользоваться услугами Тетрики и подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ с любыми исходными знаниями

Преимущества: преподавателей подбирают под ваши предпочтения, дают персональные рекомендации по обучению, преподают эксперты ОГЭ и ЕГЭ, члены экзаменационных комиссий.

Оплата: от 750р, оплата пакетно – от 8 до 200 уроков, возможна рассрочка.

Бонусы: тестовый урок, английский в подарок (в ряде пакетов).

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До -20% на репетиторов для экзамена по информатике с подготовкой от 1 месяца

Лучшие бесплатные курсы и вебинары

Если вы только сравниваете варианты, попробуйте бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ – они помогут определиться с платформой.

Важно: подготовка к ЕГЭ по информатике бесплатно не предусмотрена в полном объеме – это вводные мероприятия. А если купить курсы со скидкой, на них можно подготовиться с поддержкой кураторов и гарантиями поступления.

Фоксфорд

Ассортимент: 2 вебинара – разбор досрочного варианта ОГЭ/ЕГЭ 2024.

Бонусы: лайфхаки по решению сложных заданий экзамена.

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Вебиум

Ассортимент: подборка бесплатных вебинаров по информатике, где разбирают отдельные задания или дают общие рекомендации по подготовке.

Бонусы: круглосуточный доступ ко всей подборке.

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Мы сравнили лучшие сайты для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и теперь вы точно знаете, можно ли за месяц подготовиться к ЕГЭ/ОГЭ. Зная, какие используются методы обучения и где предлагают гарантированное поступление, вы точно сможете выбрать для своего чада идеальный вариант и подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по информатике в 2024 году пройдет на «отлично»!

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