8 курсов с обучением игре в Шахматы с нуля: развиваем память и мышление в любом возрасте

Шахматы – лучшая игра для развития памяти и усидчивости. Понимание шахматной тактики развивает логику и концентрацию внимания. Пройти курсы по шахматам для взрослых и детей можно онлайн, воспользовавшись закрытыми распродажами, ссылки на которые представлены в статье, либо применить промокоды от BeriBuy.

Skillbox – шахматы с нуля и до опытного игрока (пройти обучение >>)

Онлайн-школа Скиллбокс имеет лицензию, здесь зарегистрировано более 1 млн пользователей, изучающих 787 курсов. А более 20000 человек нашли работу с помощью Карьерного центра школы.

Ассортимент: школа предлагает 4 курса – шахматы с 0 до PRO, обучение на игрока-любителя, курс на шахматиста среднего уровня и на шахматного профессионального игрока. Партнер школы по организации курсов – медиакомпания World Chess, благодаря чему эта школа проводит лучшие курсы по шахматам.

Кому подойдет обучение: онлайн-обучение Skillbox подойдет как полному новичку, так и игроку-любителю, который хочет освоить новые приемы и комбинации, изучая в Скиллбокс шахматы.

Формат занятий: теория в виде готовых видеороликов + практика на онлайн-турнирах с профессионалами (играть в шахматы с живыми игроками всегда более эффективно, чем с искусственным интеллектом). Поддержат в обучении куратор и комьюнити студентов.

Преимущества: навсегда останется доступ к материалам курса, итоговую партию на курсе разберет гроссмейстер и даст обратную связь.

Оплата: от 4451р в месяц, скидка при разовой оплате курса. Есть возможность рассрочки.

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Подарки: год уроков английского бесплатно, налоговый вычет, пробный доступ на неделю к любым курсам школы и онлайн-консультация.

Пройти курс с нуля до PRO и освоить все шахматные комбинации

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Фоксфорд - шахматы для детей и подростков (пройти обучение >>)

Лицензированная школа для детей всех возрастов обучает в разнообразных форматах, выдает именные сертификаты ученикам. Здесь преподают лекторы топовых ВУЗов страны (ВШЭ, МГУ и др.).

Ассортимент: обучение в школе Фоксфорд предусматривает индивидуальное репетиторство для детей 5-11 лет, групповой курс для дошкольников и 1-6 классов (начальный уровень шахмат) и курс для продолжающий (2-6 классы). Также есть видеокурс для детей 5-7 лет.

Кому подойдет обучение: дошкольникам и школьникам, с начальным и базовым уровнем знаний по шахматам.

Формат занятий: на выбор – индивидуальные уроки с репетитором, видеокурс или мини-группы. Наиболее популярные индивидуальные занятия, репетиторы обучают по видеосвязи с интерактивной доской.

Преимущества: бонусная программа (бонусами можно оплачивать уроки), гибкий график позволяет перенести урок даже за 2 часа до начала.

Оплата: от 4090р за пакет из 4 занятий, только пакетная оплата (4-64 занятия). Есть оплата частями через Яндекс Сплит. Некоторые курсы можно полностью оплатить маткапиталом, но скидки не будут действовать.

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Подарки: до -23% и до трех уроков в подарок при первой оплате, за первую покупку пакета дарят от 16 занятий, налоговый вычет.

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Экономия до 18% на курс шахмат начального уровня с живым общением и виртуальным классом

Шахматы для продолжающих – занятия в мини-группах с выгодой до 30% + уроки в подарок

Полезно: многие интересуются, за сколько можно научиться играть в шахматы и какие навыки развивают шахматы. Большинство программ позволяет освоить базовые навыки, простые дебюты в шахматах и тонкости игры всего за месяц онлайн-обучения. При этом шахматы тренируют память, умение концентрироваться, логическое мышление, поэтому обучение шахматам с нуля для детей и взрослых может стать отличным хобби в любом возрасте.

Skysmart – шахматы для самых юных игроков (пройти обучение >>)

Лицензированная платформа входит в тройку самых крупных EdTech-компаний России и провела более 6,4 млн уроков. После курсов 8 из 10 родителей отмечают у ребенка активный прогресс.

Ассортимент: курс для детей с 4-х лет, программа по шахматным дебютам (раскрывают лучшие дебюты в шахматах для начинающих) и курс для школьников.

Кому подойдет обучение: детям от 4 лет и школьникам, как без опыта, так и продолжающим изучение шахмат.

Формат занятий: интерактивные онлайн-занятия с преподавателем в индивидуальном формате. Доступна озвучка заданий (если ребенок не умеет читать), виртуальная шахматная доска. На выбор есть короткие уроки (25 минут) и длинные (50 минут).

Преимущества: заниматься можно уже с 4 лет, обучение с игровым подходом (помогает развить навыки счета и логического мышления). Можно бесплатно перенести урок за 8 часов до начала.

Оплата: от 870р за урок.

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Подарки: пробный урок в подарок, оформление налогового вычета.

До -24 на выгодное обучение Skysmart для детей с 4 лет через мультики и игры

Скидки до 25% на курс для школьников с прокачкой от новичка до эксперта

До -30% на курс по шахматным дебютам с практической отработкой

Сотка – учимся у международного гроссмейстера (пройти обучение >>)

Уже 136 тысяч человек выбрали Сотку в качестве своей онлайн-школы. Компания имеет лицензию. Онлайн-курсы по шахматам здесь проводит гроссмейстер и мастер спорта, с опытом преподавания более 5 лет.

Ассортимент: единая подписка на платформу, включающая подготовку к ЕГЭ/ОГЭ по 4 предметам, курс шахмат и курс программирования.

Кому подойдет обучение: курс рассчитан на подростковую аудиторию (от 10 до 15 лет).

Формат занятий: онлайн-вебинары и прямые эфиры с преподавателем, где разбирают шахматные стратегии и тактики, практика на реальных партиях. Будет возможность задавать любые вопросы куратору.

Преимущества: гарантия лучшей цены – сделают скидку, если найдете аналогичный курс дешевле. Платите за подписку и получаете как школьную подготовку, так и курсы для дополнительного развития.

Оплата: единая подписка от 4000р в месяц.

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Подарки: вводное занятие бесплатно + онлайн-консультация, за покупку подписки курсы шахмат для детей подарят бесплатно.

Сэкономьте до 28% в Сотке с гарантией самой низкой стоимости + вводный урок бесплатно

IRS.Academy – развиваем стратегическое мышление (пройти обучение >>)

Платформа ИРС охватывает массу направлений и ежемесячно обучает 1000 студентов. За прохождение курса она вручает сертификат специалиста по шахматам, подтверждающий новые навыки.

Ассортимент: 16-часовой курс для начинающих (входит 8 занятий), доступен в трех тарифах – индивидуальный, PRO и корпоративный.

Кому подойдет обучение: полным новичкам и людям с опытом, тренерам и бизнесменам для развития стратегического мышления, родителям, которым нужна шахматная тактика для будущих чемпионов.

Формат занятий: вебинары и видеозаписи лекций, урок открывается еженедельно, если выполнено предыдущее ДЗ. Эксперты курса отвечают на любые вопросы.

Преимущества: мгновенная обратная связь в ходе урока, бонусные созвоны с преподавателем после курса, все ДЗ разбираются в индивидуальном порядке.

Оплата: от 53500 рублей за курс, возможно оформление рассрочки без процентов.

Подарки: доставка бумажной версии сертификата до квартиры, все обновления курса – бесплатно.

До -30% на распродажу программ от IRS.Academy + неограниченный доступ к курсу

Coddy – развиваем в детях мышление шахматиста (пройти обучение >>)

Лицензированная платформа Кодди получает от 96% родителей оценку «отлично» после обучения. Школа создала уже 95 курсов и охватила 24 страны, предлагая не только шахматы, но и курсы программирования.

Ассортимент: детский курс по шахматам с нуля длительностью от 8 модулей (от 64 часов).

Кому подойдет обучение: для детей 6-16 лет, курс рассчитан на новичков.

Формат занятий: курс доступен в трех вариантах – индивидуально онлайн по видеосвязи, оффлайн в группах и онлайн в группах до 6 человек. Большинство выбирает индивидуальные уроки, это позволяет учесть выбор методики обучения в зависимости от интересов и текущей подготовки ребенка.

Преимущества: ребенок получит именной сертификат, хорошо разовьет терпение, умственные способности, также шахматы воспитывают склонность к самостоятельному мышлению.

Оплата: от 1099р за час занятия, оплата за обучение игре в шахматы для начинающих пакетная – от 8 до 32 часов.

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Подарки: пробное занятие бесплатно, подарки за достижения ребенка (фирменные браслеты, блокноты, стикер-паки и др.), оформление налогового вычета.

До -35% на лучшее обучение шахматам для малышей в Coddy + вводный урок в подарок

Программы для тех, кому нужен репетитор по шахматам онлайн

Далее делимся проверенными вариантами, где занятия проводит индивидуальный репетитор по шахматам для взрослых или для малышей. На подобных уроках вас ждет не только теория и практика шахмат, но и возможность разобрать самые лучшие дебюты в шахматах для начинающих.

TutorOnline – в 3 раза дешевле групповых уроков (пройти обучение >>)

Платформа TutorOnline провела уже 9047 уроков, преподавателей здесь подбирают под ваши предпочтения, а наличие лицензии позволяет учиться в соответствии со всеми стандартами качества.

Ассортимент: репетиторов можно выбирать по возрасту (взрослому или ребенку). Сегодня в школе представлено 32 эксперта в данном направлении.

Кому подойдет обучение: как взрослым, так и детям, начиная с 1 класса.

Формат занятий: онлайн-встречи с репетитором в индивидуальном формате, с детьми активно применяются игровые методики занятий. Используется виртуальная шахматная доска.

Преимущества: срок действия пакта минут не ограничен, занятия онлайн выходят в 2-3 раза дешевле, чем оффлайн- репетитор по шахматам для детей и взрослых.

Оплата: от 750р за урок с репетитором. Оплата за пакет уроков (от 8 до 200 штук). Пакет можно тратить на репетиторов по любым предметам и кружкам. Имеется возможность рассрочки.

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Подарки: пробное занятие бесплатно, подарки за достижения ребенка (фирменные браслеты, блокноты, стикер-паки и др.), оформление налогового вычета.

Сэкономьте до 22% на распродаже от TutorOnline + бесплатный вводный урок

TutGood – ваш персональный тренер по шахматам онлайн (пройти обучение >>)

Более 4500 детей обучаются на этой платформе, подписку в ТутГуд продлевают 8 из 10 родителей, благодаря чему школа получила оценку качества 4.91 из 5.

Ассортимент: в школе представлено 7 репетиторов, которые проводят курсы шахмат для начинающих.

Кому подойдет обучение: дошкольникам и детям с 1 по 11 классы.

Формат занятий: индивидуально при помощи видеосвязи и интерактивной доски, занятие может длиться от 15 до 90 минут на ваш выбор.

Преимущества: родители получают отчет о результатах после каждого занятия, кроме базовых приемов, репетитор научит отвлечению, блокировке, перекрытию в ходе игры и др.

Оплата: от 499р за урок, оплата в формате подписки (входит 30 направлений) с пакетом минут, который можно тратить на любые занятия.

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Подарки: бесплатное пробное занятие с консультацией для тех, кто выбирает уроки игры в шахматы с нуля.

Экономия до 35% на занятия с репетиторами в TutGood + бесплатное занятие в подарок

Мы раскрыли в деталях, где искать индивидуальные занятия по шахматам для детей и курсы шахмат для начинающих взрослых. Также вы узнали, как освоить популярные дебюты в шахматах и чем данное хобби будет полезно для общего развития. Выбирайте наиболее заинтересовавшую программу, пользуйтесь промокодом от агрегатора BeriBuy при оплате и начинайте тренировать логику и память, постепенно погружаясь в правила шахмат для начинающих или в лучшие комбинации для опытных игроков.

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