99 баллов, Тетрика или TutorOnline: в какой из школы вы получите 100 баллов при сдачи экзаменов ЕГЭ и ОГЭ

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ пригодится подростку, мечтающему попасть в заветный университет. В TutorOnline, 99 баллов или Тетрика обучение для школьников – одно из самых профессиональных. Наш обзор продемонстрирует, что лучше и выгоднее, а еще поделимся ссылками на закрытые распродажи курсов.

О платформах

Прежде чем разбираться, в какой онлайн-школе лучше готовиться к ЕГЭ или ОГЭ, и какие курсы лучше выбрать, кратко узнаем о каждой из них:

Образовательная платформа 99 ballov помогла сдать выпускные экзамены 50000 учащихся. Средняя отметка ее выпускников на ЕГЭ – 85,6 (на 23% выше среднероссийского показателя). ОГЭ же успешно сдают на «отлично» свыше 90% учащихся. Компания - резидент Skolkovo, имеет государственную лицензию и создала для занятий свою IT-платформу, которая вошла в перечень отечественных программ для ЭВМ.

Тетрика входит в топ-6 российских EdTech-компаний в образовательной сфере. С ее помощью 9600+ детей сдали ЕГЭ на 80+, школа провела более 1,8 млн занятий. Тетрика создана в 2018 году – сегодня она относится к экосистеме VK Group, имеет лицензию и прямо сейчас обучает 41 тысячу человек.

На платформе TutorOnline ученики набирают на ЕГЭ 80,7 баллов. Школа имеет государственную лицензию и входит в топ-100 инновационных компаний РФ и СНГ в образовательной сфере. Здесь проведено более 1,3 млн занятий, успешно прошли обучение свыше 65 тысяч детей.

Отметим, что все платформы для дистанционного обучения имеют лицензию – если вы официально трудоустроены, то сможете получить 13%-ный вычет после завершения занятий ребенка.

О предлагаемом ассортименте

99 баллов или Tutoronline, либо Тетрика - что выбрать, родители сперва будут выбирать по тому, насколько ассортимент компании подходит под потребности чада:

В 99 баллов можно получить общешкольную подготовку по 11-ти предметам или выбрать конкретно вариант экзаменационной подготовки. Есть как базовые (русский язык, обществознание или математика), так и более узкие предметы (физика, история и др.).

В Тетрике есть варианты для дошколят и для младших классов (ин.язык, логопедические уроки, общая программа), также представлены в онлайн-школе Тетрика подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, Всероссийским проверочным работам, ДВИ и помощь в прохождении олимпиады, будь то биология, информатика или химия. В сумме представлено одиннадцать предметов (1-11 класс) + онлайн-лекции для мам и пап, и английский для взрослых.

На сайте Тутор Онлайн представлены базовые школьные предметы (10 штук) + экзаменационная подготовка. Площадка запустила и обучение для повышения квалификации для педагогов с возможностью обучения по видеолекциям (9 программ). Присутствует корпоративное обучение для детей в рамках одного предприятия.

Итак, все 3 онлайн-школы репетиторства помогают подтянуть знания как в целом по школьной программе, так и для сдачи предстоящих выпускных экзаменов. Сайт Тетрика примечателен наличием занятий для самых маленьких, зато учебная платформа TutorOnline запустила курсы для учителей, чтобы повысить свои профессиональные навыки, и предлагает корпоративные варианты.

Презенты и бонусы для каждого

Размышляя, какую онлайн-школу выбрать для подготовки к ЕГЭ или предстоящей олимпиаде, родители всегда оценивают, насколько выгодной она окажется и ждут ли их какие-то полезные бонусы:

На сайте 99 баллов вашего ребенка ждет солидная подборка заданий (сотни экзаменационных вариантов по всем предметам) и первый урок бесплатно. Раз в месяц школа выбирает лучших учеников и дарит им презенты. А оплачивая домашнее обучение по интернету, можно воспользоваться промокодами от BeriBuy для получения скидки и прочих индивидуальных условий.

В Tetrika дарят до 6 уроков всем новым ученикам при оплате занятий. Также у школы регулярно действует множество акций – бесплатно первый урок по любому предмету, до 3-х подарочных уроков за приглашение друзей. На сайте Тетрики есть и бесплатный тест по профориентации для тех подростков, которые только ищут свою будущую профессию. А для тех, кто не любит ждать акций, выгодные условия в любой момент позволят получить промокоды от БериБай.

TutorOnline дарит пробный урок с репетитором любому желающему. Родители смогут воспользоваться полезным журналом со статьями на актуальные тематики, а дети – подборкой тестов ЕГЭ и ОГЭ от ФИПИ для самостоятельных занятий. Школа часто проводит бесплатные вебинары, на которые можно зарегистрироваться в соответствующем разделе. Также здесь есть школьный справочник Wika по всем предметам с тренажерами и сервис «Ответка» в формате вопрос-ответ с преподавателями и базой готовых ответов. Доступна и активация промокодов БериБай для получения скидок. При оплате пакета уроков дарят курс английского языка.

Мы видим, что все школы продумали возможность порадовать своих клиентов, везде можно пользоваться скидочными промокодами для экономии. При этом в ТуторОнлайн количество бесплатных сервисов – самое внушительное. Не забудьте об этом, присматривая для ребенка лучшие онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ, интенсивы или курсы по математике для школьников.

Всё о том, как проходят занятия

Оценивая, что лучше выбрать, TutorOnline, 99 баллов или Тетрика по ЕГЭ и ОГЭ, обратите внимание на то, как предстоит получать знания вашему ребенку:

В зависимости от класса, в занятия в школе 99 ballov будут входить 8-10 вебинаров по графику, протяженностью до 2-х часов. После лекции предстоит домашнее задание с подсказками и автопроверкой, а ежемесячно – пробник экзамена. У всех учеников будут рабочие тетради, персональный менеджер для решения орг. моментов и личный куратор (помогает с решением ДЗ). В свободный момент можно прорешивать упражнения из коллекции экзаменационных заданий для самопрактики.

Интернет-школа Тетрика предусматривает 2 формата – личные онлайн-уроки с репетитором, либо небольшие группы до 3 человек. Во время занятия в Тетрике используется интерактивная платформа с виртуальной доской и текстовым редактором, ребенок может отрабатывать аудирование, смотреть видеоролики, задать вопросы преподавателю. После урока ученик получает домашнее задание, по выполнению – обратная связь от преподавателя, что очень важно начинающим.

В TutorOnline уроки для школьников проходят индивидуально с репетитором в режиме онлайн, либо в формате курсов, где сочетаются занятия онлайн и в записи. Ребенок будет выполнять интерактивное домашнее задание онлайн и тесты в формате экзаменов, получит видеоразбор каждого ДЗ от преподавателя, а в режиме 24/7 можно задавать свои вопросы преподавателям в специальном чате. Дополнительно у ребенка будут полезные презентации и шпаргалки по сдаче экзаменов.

Выбирая дистанционное обучение для школьников, обратите внимание: если в 99 ballov занятия только групповые, то в Тетрике и ТуторОнлайн можно заниматься как индивидуально, так и группами. Из особенностей занятий: в 99 баллов можно самостоятельно набирать практику через банк заданий, а в Тетрике хорошо продумана учеба на интерактивной платформе под присмотром преподавателя.

Сравниваем сайты для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по ценовой политике

Оценим, какая школа лучше и дешевле, Тетрика или Tutoronline, либо 99 баллов, по всем финансовым нюансам:

Оплата за занятия в 99 баллов проводится за участие в Мастер-группе и составляет от 2990 руб/мес за подготовку к ОГЭ и от 3790 руб/мес за подготовку к ЕГЭ. На выбор предложено три тарифа: Стандарт, Pro и ProMax (отличаются наличием личного куратора и еженедельных созвонов с ним для закрытия индивидуальных пробелов в знаниях ученика). Оплата занятий предусмотрена только помесячная.

В Тетрике оплата производится по пакетам занятий (от 5 до 60 уроков в одном). Есть рассрочка через банки-партнеры, либо внутришкольная рассрочка на все пакеты уроков с разбивкой на 2, 3 или 4 платежа. Можно получить скидку от Тетрики, покупая сразу несколько пакетов занятий по нескольким предметам. Стоимость обучения – от 1340 рублей/урок.

На сайте TutorOnline вы оплачиваете пакет от 6 до 200 уроков – на баланс в личном кабинете начисляются минуты, которые можно потратить на занятия по любому предмету. Стоимость занятий – от 667 рублей за академический час. Оплата доступна как разом, так и в рассрочку на 10 месяцев при помощи карты рассрочки от банка-партнера. Важно: минуты на балансе имеют ограниченный срок действия и затем сгорают.

Как видно, оплатить дистанционное обучение для школьников не составит труда, при этом отличие в том, что в первой школе оплата лишь помесячная, а в двух других нужно платить за пакеты с возможностью рассрочки.

Отметим, есть ли разница между школами в возможности перенести занятие либо вернуть средства при отказе от учебы:

Школа 99 баллов вернет деньги за занятия в любой момент (за минусом уже понесенных расходов). Пропущенные занятия сохраняются в виде записи для просмотра в личном кабинете.

На платформе Тетрика количество допустимых для переноса занятий зависит от купленного вами пакета (минимум 1 занятие в месяц). Возврат осуществляется в любой момент, за вычетом стоимости уже пройденных занятий.

В TutorOnline можно отменить или перенести занятие в личном кабинете, это бесплатно – не позднее, чем за 2 часа до начала. Возврат средств не предусмотрен.

Информация о преподавателях

Продолжим сравнение онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, разобрав преподавательский состав:

В 99 баллов работают только те, кто сам сдал экзамены на высокие баллы, имеет квалификации экспертов ЕГЭ или является разработчиком собственных методик преподавания. Интересная фишка школы – на сайте можно не только почитать информацию о каждом педагоге, но и бесплатно скачать разработанный им полезный чек-лист, либо посмотреть пример проводимого им занятия.

В школе Tetrika с детьми занимаются только педагоги с высшим образованием, многие имеют научную степень и международные языковые сертификаты. Регулярно преподаватели Тетрики проходят курсы повышения квалификации и диагностику в МЦКО (специальная оценочная комиссия), чтобы помогать детям поступать в топовые вузы.

Каждый репетитор в ТуторОнлайн проходит строгий отбор, берут только одного из 5 кандидатов. В ходе работы постоянно проверяется квалификация педагогов, сегодня штат насчитывает 1000+ опытных специалистов со средней оценкой от учеников 4.9 из 5.

Если вы выбираете, что лучше, Тетрика, 99 баллов или TutorOnline для ОГЭ или для тех, кому нужны курсы ЕГЭ, любая из трех платформ будет хорошим выбором в плане уровня преподавателей. С детьми работают только квалифицированные преподаватели-наставники, которые организуют онлайн-образование с использованием современных методик и применением нетипичных форматов.

Бесплатно узнаем, как проходит обучение

99 баллов или ТуторОнлайн, или Тетрика - что лучше, проще всего определиться во время тестового урока – мы выяснили, есть ли подобная возможность:

Онлайн-школа 99 ballov предлагает каждому бесплатный урок. Вас и ребенка не только познакомят с форматом занятий, но и расскажут о всех плюсах, а также подарят первый небольшой презент.

У Тетрика также есть тестовое занятие, во время которого можно протестировать функционал сайта и задавать все вопросы о том, как предстоит заниматься в школе. Бесплатный тест на профориентацию для подростков, какие профессии ему подойдут <<<ПРОЙТИ Тест Бесплатно

В TutorOnline вас ждет пробный урок бесплатно – во время консультации вам не только покажут, как легко учиться в школе, но и ответят на все возникшие вопросы по поводу занятий.

Как видно, в любой школе можно протестировать онлайн-обучение и бесплатно оценить функционал (при этом только в 99 баллов на тестовом уроке вы получите приятный бонус) – обязательно используйте эту возможность перед тем, как сделать свой выбор онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ или ОГЭ.

Выбираем обучение в 99 баллов

Выбираем обучение в Тетрика

Выбираем обучение в TutorOnline

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