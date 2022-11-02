Что лучше, Джум или Алиэкспресс: выбираем самый дешевый сайт китайских товаров

Китайские магазины уже не кажутся чем-то некачественным и заставляющим долго ждать. Если заказывать на проверенных площадках, можно найти максимум интересных товаров! Осталось узнать, что лучше - Джум или Алиэкспресс. Мы поможем вам выбрать самый дешевый сайт китайских товаров с бесплатной доставкой.

Можно ли доверять китайским магазинам

Главный страх покупателей перед китайскими магазинами – их удаленность и трудности чужого языка. Кажется, что придется месяцами ждать свои покупки, а в случае затруднений при выборе или необходимости вернуть товар не получится объяснить китайскому продавцу, что именно вам нужно. Чтобы не сталкиваться с подобными проблемами, стоит присмотреться к одной из двух проверенных временем и качеством площадок - Алиэкспресс или Джум. Давайте сравним их в деталях.

Оба сайта доставляют преимущественное количество товаров из Китая, но есть доставка и из других стран (включая Россию). Ассортимент на Джуме и в Али огромен (от одежды и аксессуаров до бытовой химии, автозапчастей и ювелирных изделий), обе площадки имеют удобное мобильное приложение и примерно одинаковые условия и сроки доставки в Россию, поскольку это зависит не сколько от магазина, сколько от транспортных систем. В целом, в Джум продавцов представлено немного меньше, поскольку магазин появился позже – но отличие несущественно. Ценовая категория двух магазинов тоже схожа – это преимущественно низкий ценовой сегмент, рассчитанный на массового потребителя. Это главные сходства – а теперь перейдем к отличиям двух магазинов, сравнивая, где лучше покупать самые дешевые товары из Китая с бесплатной доставкой.

Смотрим рейтинг продавцов – как не ошибиться при выборе

Поскольку на китайских площадках представлено огромное количество продавцов, может быть сложно найти нормального – с действительно качественным товаром. Посмотрим, какое решение этого вопроса предлагают оба магазина, сравнивая, что лучше - Джум или Алиэкспресс:

На Aliexpress для связи с любым продавцом можно использовать мгновенные сообщения. Достаточно нажать кнопку «связаться» на странице интересующего вас товара, чтобы задать продавцу свои вопросы и решить вопросы по заказу. Уточнить можно всё, что угодно – от расцветок в наличии до просьбы прислать реальное фото для оценки качества товара.

На Joom прямой связи с продавцами нет, есть только техподдержка, связаться с которой можно в случае проблем с заказом связаться в разделе «Служба поддержки» в меню профиля.

Итак, если вы предпочитаете иметь возможность связаться с любым продавцом в любое время – вам больше подойдет Алиэкспресс.

Отправляются ли разные товары вместе или отдельно

Поскольку на площадках представлено несколько продавцов, вполне логичен вопрос – будут ли товары от разных продавцов собраны в один заказ, либо их отправят несколькими посылками. Давайте разберемся и сравним Алиэкспресс или Джум, в чем разница в отправке товаров:

В Joom чаще всего товары отправляют по отдельности, но бывают исключения. Например, если все товары куплены у одного продавца, их скорее всего отправят одной посылкой. Но заранее сообщить о том, будет ли это один заказ или несколько, возможности нет.

В Aliexpress ситуация аналогичная – есть возможность получить все товары одной посылкой, если покупать их у одного продавца, либо если ваши товары попадут на один и тот же склад. Заранее информации о том, будет ли объединен заказ или нет, не будет.

Также можно отметить следующее: если по вашим товарам пришел один трек-номер для отслеживания, то с большой вероятностью, все товары будут сформированы в единый заказ.

Особенности выбора товара в каталоге

Присматривая товары из Китая с бесплатной доставкой в Россию и выбирая лучшие сайты на русском, иногда покупатели сталкиваются с таким вопросом, как сложность выбора товара. Непонятно, придет ли точно тот товар, который указан на фотографии, в какой комплектации он поставляется, можно ли выбирать нужную расцветку и др. Сравнивая китайские интернет-магазины на русском языке с доставкой в Россию, можно отметить следующее:

На Джум пользователи иногда жалуются на непонятный перевод описания некоторых товаров. В целом, в карточке любого товара есть не только описание, но и размер, цвет, примерный срок доставки и гарантия (например, на возврат товара, если он не соответствует описанию).

В Алиэкспресс ряд позиций тоже может иметь неправильное описание, связанное с трудностями перевода. Все карточки товаров снабжены описанием, выбором цвета или размера, количеством товара в наличии, стоимостью и примерным сроком доставки.

Как правило, решить вопрос с трудностями описания и уточнить вопросы по товару можно либо в техподдержке (на Джум есть и русскоязычные специалисты), а в Алиэкспресс можно написать сообщение продавцу и попросить его отправить детальные фотографии товара или уточнить нюансы.

Еще один важный вопрос – есть ли в магазине гарантии защиты покупателя. Давайте разбираться вместе:

Защита покупателя в Ali – это срок 60 дней, который дается каждому покупателю для защиты своих прав. Он начинает действовать сразу после оплаты. Если срок подходит к концу, а товар не получен, покупатель может продлить в личном кабинете срок защиты – это дает возможность открывать споры на случай задержки в доставке и убедиться, что вам вернут деньги, если вдруг товар не придет.

На сайте Джум необходимо подождать 75 дней с момента оформления заказа и только после этого у пользователя будет возможность обратиться в техподдержку для открытия спора по доставке.

Разбираемся с особенностями оплаты

Для некоторых покупателей, выбирающих самый дешевый сайт китайских товаров с бесплатной доставкой, вопрос оплаты играет ключевую роль:

В Джум оплатить свои покупки можно банковской картой либо бонусными баллами (их можно получить за отзывы, подписки и др.)

На Алиэкспресс можно оплатить заказ банковской картой, American Express, JCB, а также через PayPal, если у продавца есть активный счет

Оба магазина предусматривают полную оплату до отправки заказа – поскольку и Али, и Джум дают гарантии возврата товара или денег в случае возникших проблем, можно смело оплачивать любые покупки.

Все нюансы доставки: стоимость, сроки, возможность отслеживания

Итак, мы сравнили между собой Joom или Aliexpress, что лучше по цене и качеству товара. Следующих по важности из ключевых моментов при выборе магазина – доставка. Сравнивая, чем Joom отличается от Aliexpress, стоит не упустить из вида данный вопрос:

В Джум есть сразу 3 вида доставки – бесплатная доставка на почту, платная отслеживаемая доставка до почты и платная - в пункты выдачи (в супермаркеты Пятерочка). Посылка может облагаться НДС, пошлинами или налогами в зависимости от законодательства страны, в которой проживает покупатель. Максимальный срок на доставку - 105 дней, после чего вам возвращают деньги, если заказ не был получен.

В Алиэкспресс есть как бесплатная, так и платная доставка. Она зависит от страны отправления и получения, точная информация отображается при оформлении заказа. Получить заказ можно почтой, курьерскими службами DHL, Fedex и др. Для каждого товара есть гарантированный срок доставки, это максимальное время, за которое продавец обязуется доставить товар. Информация указывается в карточке товара и в корзине при оформлении заказа. Если после этой даты товар не пришел, вам вернут средства.

Также те покупатели, которые предпочитают быструю доставку без необходимости ждать, часто интересуются возможностью доставки со складов из России. Здесь ситуация следующая:

На Алиэкспресс можно выбрать как доставку из-за рубежа, так и отправку с российских складов. Доставка со складов из России в среднем проходит за 1-2 недели и даже на следующий день, если вы проживаете в Москве в пределах МКАД.

На сайте Джум отправки со складов в России нет, только с зарубежных складов.

Отслеживание заказа возможно в двух магазинах: у Джум для этого надо оформлять платную отслеживаемую доставку, в Алиэкспресс возможность отслеживания есть практически везде и зависит от способа доставки (одни продавцы предоставляют полное отслеживание на всех этапах, другие – только отправку и прибытие в страну получателя).

Особенности и условия возврата

Если купленные товары не подошли по размеру или оказались неподходящего качества, обе площадки предусматривают возможность возврата товара, либо денег. Особо это актуально для тех, кого интересует самая дешёвая одежда с бесплатной доставкой из Китая – чаще всего, возвращать приходится именно одежду из-за неподходящего размера или фасона:

В Али, чтобы вернуть товар, нужно открыть спор в его карточке у себя в личном кабинете. После открытия спора покупатель заполняет информацию о причинах возврата и отправляет товар в течение 10 дней. Продавцу дается до 30 дней для рассмотрения заявки и ее подтверждения. Вместо возврата товара при бракованном товаре можно запросить возврат половины его стоимости. Если же заказ не получен совсем, тогда покупатель запрашивает возврат денег. Процесс возврата обычно занимает 3-20 рабочих дней, деньги возвращаются тем же способом, которым вы оплачивали заказ. Часто встречается и ситуация, когда продавец в мгновенных сообщениях предлагает вам отправить взамен новый товар – решение принимает исключительно сам покупатель.

В Джум, если вам пришел товар плохого качества, необходимо воспользоваться поддержкой, описать проблемы с товаром, приложив фото или видео. На заявку дается 30 дней с момента получения заказа. Деньги возвращаются на тот же счет, с которого была совершена оплата, на протяжении 14 рабочих дней. Если вам прислали не тот товар (другого цвета, размера и др.), в те же 30 дней нужно обратиться в техподдержку, чтобы вам полностью или частично вернули деньги.

Обратите внимание: не выкидывайте и не используйте товар, пока у вас не будет закрыт спор по нему. Также на сайте Joom техподдержка может попросить вас прислать фото или видео уничтожения товара, если он бракованный и вы просите полный возврат средств.

Краткий обзор – выбираем между Джум или Али

Чтобы сэкономить ваше время, мы собрали ключевые достоинства и различия двух китайских площадок в удобную таблицу. Смотрите и выбирайте, какому магазину доверить свои приятные покупки!

Выбираем покупки в Джум

Выбираем покупки в Алиэкспресс

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