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Что лучше из IT-школ: Нетология, Geekbrains или Skillbox

Если вы мечтаете освоить перспективную IT-профессию или хотите повысить квалификацию, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, развить бизнес, то самое время заняться поиском подходящих курсов. Современные онлайн-школы предлагают разные условия обучения. Разберемся в особенностях ТОПовых площадок: Geekbrains, Skillbox и Нетологии. Для этого будем руководствоваться несколькими основными критериями выбора школы.
geekbrains или skillbox

Ассортимент курсов

  • Skillbox. Тут представлены как короткие (от 1 до 12 месяцев), так и длинные курсы (1-2 года), направленные на полное освоение профессий с нуля. Есть курсы повышения квалификации для студентов с опытом в той или иной сфере. Кроме того, совместно с ведущими вузами страны школа предлагает программы бакалавриата и магистратуры. Обучение ведется по 7 направлениям: программирование, маркетинг, дизайн, управление, мультимедиа, игры, бизнес. Есть программа MBA. Общее количество образовательных услуг на момент публикации статьи – 516.

  • Geekbrains. Выбирая, где учиться, – в Скилбокс или Гикбрейнс, – учитывайте поставленные цели. В данной школе целых 8 основных направлений обучения: программирование, дизайн, маркетинг, управление, аналитика, бизнес, разработка игр и креатив. Точно так же, как и Skillbox, Geekbrains предлагает как краткосрочные курсы (168 разновидностей), так и полное углубление в профессию (42 программы). Учиться в школе могут как абсолютные новички, так и специалисты, которые хотят получить новые знания. Предлагается Digital MBA с разбором бизнес-кейсов клиентов ведущими топ-менеджерами страны. Особенность Гикбрейнс в том, что школа предлагает специальные курсы для школьников. Дети и подростки изучают основы компьютерной анимации и программирование на Scratch, робототехнику и блогинг.

  • Нетология. В этой школе преподают маркетинг, бизнес и управление, дизайн и UX, программирование, аналитику, обучают творческим профессиям, предлагают программы MBA, а также высшее образование (совместные проекты площадки с ведущими вузами России). Многим студентам Нетологии нравится, что здесь отдельно представлены курсы по soft skills, без которых невозможно построить успешную карьеру: основы эффективной коммуникации, публичные выступления, тайм-менеджмент, психология, техники переговоров. Программы обучения направлены и на новичков, и на специалистов в той или иной области.

Итак, что лучше: Skillbox или Geekbrains или Нетология? Выбор зависит от ваших стремлений и предпочтений. Судя по статистике, Гикбрейнс чаще выбирают для получения знаний в сфере программирования, Нетология популярна среди маркетологов, а Skillbox нередко предпочитают дизайнеры. В целом, направления обучения примерно одинаковы, программы всегда актуальны и постоянно обновляются с учетом последних изменений в разных IT-сферах.

Дополнительные услуги

Помимо основных направлений абсолютно все школы предлагают полезные занятия для студентов:

  • В Skillbox больше 4000 тысяч бесплатных вебинаров и мастер-классов, посвященных практической отработке знаний;
  • Гикбрейнс предлагает доступ к записи около 2000 вебинаров и лекций, а также проводит бесплатные интенсивы для ознакомления и получения базовых знаний по разным направлениям;
  • Нетология тоже радует бесплатными мини-курсами, вебинарами, митапами.

Таким образом, перед поступлением в любую из школ будет полезно ознакомиться с бесплатными материалами или записаться на встречу в онлайн-формате. Это поможет понять, насколько вам комфортно заниматься на той или иной площадке, нравится ли подход преподавателей и атмосфера.

 

skillbox или geekbrains или нетология

Формат обучения

Говоря о том, что лучше – Нетология, Гик Брейнс или Скиллбокс – важно учитывать формат обучения. Рассмотрим нюансы каждой школы:

  • Skillbox. Все лекции записаны заранее и доступны в личном кабинете. Можно заниматься в удобное вам время – рано утром, в обеденный перерыв, после работы. Если что-то непонятно, можно пересмотреть запись нужное количество раз. Плюс – в том, что вы самостоятельно выбираете подходящий темп обучения. Актуально для людей с высокой загруженностью.
  • Geekbrains. 70 % курса – это живые вебинары с преподавателями, позволяющие оперативно получать ответы на любые вопросы. Остальная часть программы – лекции в записи. Упор в этой школе делается на большое количество практики, поэтому для успешной учебы понадобится достаточное количество свободного времени.
  • Нетология. Школа предлагает смешанный формат обучения: как правило, 2 раза в неделю проводятся живые вебинары, также есть лекции в записи. Золотая середина между Скиллбокс и Гикбрейнс.

Домашние задания

Во всех школах много внимания уделяется домашним заданиям, которые проверяют преподаватели курса. После полного разбора ошибок студенты получают обратную связь. Задания затрагивают и теорию, и практику.

 

Кроме того, встречаются совместные проекты для нескольких студентов (например в Нетологии). Так клиенты учатся работать в команде, что пригодится в будущей карьере.

 

В отзывах на Гикбрейнс пользователи часто отмечают, что преподаватели стараются дать максимальное количество дополнительных полезных материалов для успешного выполнения домашних заданий, а не предлагают ученикам искать информацию самостоятельно.

 

Студенты Скиллбокс довольны тем, что даются комплексные задания. Нужно «скомбинировать» различные фрагменты полученных знаний, иногда – проявить творческий подход.

 

В целом, студенты всех 3-х школ отмечают качественную обратную связь от преподавателей. Даже при высокой загруженности домашние задания проверяются максимум в течение 1-2 суток.

Трудоустройство

Недостаточно пройти обучение в популярной IT-школе: важно найти перспективную работу после курса и сделать старт в карьере. Выбирая между Нетологией, Скилл Бокс или Гикбрейнс, обратите внимание на то, как площадки помогают выпускникам с этой задачей:

  • Skillbox. Помощь предусмотрена для студентов, которые обучаются по программам «Профессий» продолжительностью от 12 мес. Ближе к финишу учебы (после 75 % курса) студент обращается в центр развития карьеры и вместе с консультантом прорабатывает цели, создает эффективное резюме. Школа устраивает выпускнику 3 собеседования после получения диплома.
  • Geekbrains. Компания соединяет выпускников с компаниями для трудоустройства и регулярно выкладывает на сайте вакансии. Карьерный центр помогает в подготовке резюме. По некоторым курсам у Гикбрейнс есть гарантия возврата денег в том случае, если клиенту не удалось найти работу.
  • Нетология. В рамках онлайн-университета на большинстве направлений действует программа помощи студентам в трудоустройстве. Выпускники учатся составлять резюме, подготавливают портфолио, изучают секреты прохождения собеседования.

 

гик брейнс или скиллбокс

Оплата курсов

Полноценное обучение занимает немало времени, поэтому не всегда у студентов есть возможность сразу же оплатить весь курс. В ведущих IT-школах позаботились о том, чтобы каждый клиент нашел для себя оптимальный вариант:

  • Скиллбокс. Дает рассрочку на срок до 3-х лет без лишних процентов и первоначального взноса. Вся сумма разбивается на небольшие ежемесячные платежи. Кроме того, в школе часто действуют акции.
  • Гикбрейнс. Есть беспроцентная рассрочка на курсы до 36 месяцев – точно так же, как и в Skillbox. Постоянно действуют спецпредложения.
  • Нетология. Также предлагает беспроцентный кредит от популярных банков России. Вся сумма обучения делится на части, и вы не переплачиваете. Школа тоже радует студентов регулярными акциями, в том числе с промокодами.

Пробный период

Перед покупкой дорогостоящего курса, даже в рассрочку, хочется иметь возможность протестировать выбранную школу. Вот что предлагают разные онлайн-платформы:

  • в Skillbox можно вернуть оплату в течение первых 14 дней обучения, на некоторых курсах первые месяцы студенты обучаются бесплатно;
  • в GeekBrains можно получить бесплатный пробный урок, возврат денег за курс возможен в течение 14 дней с момента старта;
  • на тестовый период в Нетологии отводится 3 занятия: если передумаете, вам вернут полную сумму.

Четко ответить на вопрос, что лучше – Skillbox или Geekbrains или Нетология – невозможно. При выборе онлайн-площадки ключевую роль играют ваши индивидуальные предпочтения и поставленные задачи. Скиллбокс часто выбирают люди с ненормированным или плавающим графиком основной работы. Гикбрейнс привлекает клиентов, которые готовы тратить много времени на практическую отработку знаний и предпочитают общение с тьюторами в live-формате. Данную школу также выбирают родители, которые хотят дать детям основательный фундамент для будущей профессии. В Нетологию часто приходят люди, которые раньше работали в других сферах и хотят достаточно быстро получить навыки для начала новой карьеры.

 

Выбираем обучение в Geekbrains

 

Выбираем обучение Skillbox

 

Выбираем обучение в Нетологии

Промокоды на обучение в IT-школах: знания, доступные каждому

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