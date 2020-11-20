Что лучше из онлайн-школ, Сотка, Фоксфорд или Тетрика: выбираем лучшее для своего ребенка

Учеба и экзамены – важный этап в жизни каждого школьника. Чтобы помочь прокачать навыки, набрать заветные баллы на ЕГЭ и ОГЭ, и попасть в ВУЗ, родителям стоит заблаговременно узнать, что лучше - Сотка, Фоксфорд или Тетрика. Наш детальный обзор поможет выяснить, что из обучающих сайтов выгоднее по всем параметрам, от стоимости до формата занятий.

Небольшое знакомство с компаниями

Прежде, чем выяснять, что лучше – Сотка, Фоксфорд или Тетрика, предлагаем вам немного познакомиться с каждой из online-платформ:

Онлайн-сервис Тетрика действует с 2018-го года, создатели – Максим Гаджиев, Николай Спиридонов и Антон Иванов. Это проект платформы VK, где не просто учат новым знаниям, компания старается научить любить сам образовательный процесс. Тетрика является резидентом Skolkovo и имеет государственную образовательную лицензию.

Платформа Сотка работает с 2019 года, ее создатель – Ибрагимов Тимур. Организация имеет лицензию и числится резидентом центра Skolkovo. Здесь прошли обучение более 60 тысяч учеников, из них более 13 тысяч сдали экзамены на отметку 85+. В школе сочетаются современные технологии и увлекательный формат обучения.

Онлайн-школа Foxford создана в 2009-м году и уже в 2016 году здесь зарегистрировался миллионный пользователь. Выпускники площадки поступают на бюджет в лучшие ВУЗы (МГТУ, МФТИ, МГУ и не только). Проект является резидентом Skolkovo и работает на основании государственной лицензии.

Мы видим, что три платформы действуют на основании государственной образовательной лицензии: это означает, что вы сможете получить налоговый вычет и вернуть обратно 13% от стоимости любого пройденного здесь обучения!

В чем заключается разница между курсами и программами

Продолжить сравнение платформ Тетрика, Сотка или Фоксфорд стоит по обширности ассортимента курсов, которые могут выбрать для себя ученики и их родители:

В школе Тетрика есть подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, ДПИ (дополнительные вступительные испытания) и олимпиадам. Ассортимент поделен на 4 категории: для малышей (дошкольная подготовка, русский и математика, общее развитие), для школьников (11 предметов на выбор), для взрослых (общий и корпоративный английский), общее развитие (различные кружки). Суммарно – более 60 курсов.

Компания Sotka специализируется на прокачке знаний к общему и единому госэкзаменам. Здесь представлено на выбор 10 предметов по ЕГЭ и 11 – по ОГЭ.

На платформе Фоксфорд есть отдельные курсы для дошколят, 1-4, 5-9, 10-11 классов и курсы для учителей. Ученики могут прокачать знания к олимпиадам, ДВИ, выпускным экзаменам (9 класс – 11 предметов, 10 и 11 класс – по 12 предметов). В сумме представлено более 100 курсов.

Очевидно, что для дошкольной подготовки или логопедических уроков подойдут только Тетрика и Фоксфорд. Помочь повысить знания для ВПР, ДПИ и олимпиад тоже помогут только в этих двух школах, а вот получить нужные знания для ЕГЭ и ОГЭ можно на каждом из трех сайтов.



Отметим также, что только у Foxford есть курсы повышения квалификации для учителей, а еще у компании есть Домашняя школа (экстернат), в которой ребенок может получать полноценное школьное образование в домашних условиях.

Выбираем самый удобный формат занятий

Не упускайте из вида и то, в каком формате предстоит заниматься вашему ребенку, ведь от этого зависит итоговая успеваемость. Мы разобрались, какие форматы обучения предлагают Foxford, Сотка или Тетрика:

У школы Tetrika все материалы собраны на одной платформе. Форматы обучения – онлайн-занятия с репетитором или же мини-группы от 3 человек. Ученик общается с педагогом в видеочате (при выборе занятий с репетитором подходящее время и день для занятия родители определяют сами), в ходе проведения вебинара ему доступна интерактивная доска для записей и чертежей, а также текстовый редактор для эссе и тестирований. Знания закрепляются при помощи аудирования и наглядных видеороликов в записи. Репетитор дает задания в ходе вебинара с учетом уровня знаний ребенка, также урок всегда завершается домашним заданием, по которому затем дается обратная связь.

В Сотке все уроки проводятся на одном удобном сайте, заниматься можно с любого устройства – нужен только интернет. Ученика ждут онлайн-лекции длительностью по два часа несколько раз в неделю в удобное время. После занятия ученик выполняет домашнее задание – аналог настоящего экзамена. Бонусом к каждому уроку выдаются рабочие тетради с наглядным материалом, а закреплять свои знания ученики будут при помощи современной технологии виртуальной реальности. У каждого школьника будет свой наставник – он поможет разобраться с упражнением до тех пор, пока в нем не останется ошибок.

Заниматься в Фоксфорде можно с любого устройства с выходом в интернет. На выбор здесь даются разные форматы обучения: курсы с наставником (онлайн-вебинары 1-2 раза в неделю), мини-группы по 6-12 человек и индивидуальные занятия с репетитором. Для самых маленьких учеников активно применяется игровой формат занятий. Практика и теория изучаются в рамках одной платформы: теорию вам дает педагог в виде живого онлайн-общения, а практика – это пробные варианты экзаменов, тестирования, упражнения и не только.

Отметим: самый внушительный выбор форматов действует в Foxford, зато Сотка использует технологию виртуальной реальности, помогающую нескучно осваивать знания. Во всех школах есть возможность заниматься по удобному графику, не отменяя личные дела.

Ценовая политика: варианты оплаты и тарифы

Еще один значимый момент для тех, кто присматривает своему ребенку лучшие онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ – это цена. Мы выяснили, сколько понадобится выложить из бюджета и как можно оплачивать занятия:

В школе Фоксфорд цена курсов стартует от 1200 руб/мес, репетиторов - от 4500 руб/мес (2 занятия в неделю), мини-групп – от 3200 руб/мес, домашней школы – от 5400 руб/мес. Оплата производится за удобное количество занятий, от 4 до 128 штук. Чем больше пакет – тем больше уроков в подарок вы получите. Например, при выборе пакета из 128 занятий в подарок будет еще до 4 уроков.

В Тетрике цена на мини-группы стартует от 2400 руб/мес, на репетиторов – от 3500 руб/мес, цена будет дешевле, если приобретать обучение пакетом, а не разовые занятия. У компании есть беспроцентная рассрочка от Тинькофф на любые пакеты, рассрочка делится на 2,3 и 4 платежа.

В Sotka нет разовой покупки, приобретается пакет на 3-4 предмета. Выбирать можно среди двух тарифов (Standart и Pro, отличаются набором услуг). Есть выбор продолжительности подписки – 1, 5 и 9 месяцев. Ценник пакета варьируется от 3600 руб/мес, за оплату длительной подписки часто предоставляются скидки.

Итак, выбирая для своего чада лучшие онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ либо к олимпиадам, обратите внимание: во всех школах есть пакетная оплата, в Тетрике также есть поштучный вариант покупки занятий. Ценовая категория практически равноценна, при этом в Сотке можно выбирать тарифы по нужной вам наполняемости, а в Тетрике есть выгодная рассрочка.

Есть ли у школ онлайн-сервисы, бонусы и подарки

Выбирая онлайн-обучение, стоит обратить не только на платный, но и на бесплатный контент, а также на подарки, которые можно получить за покупку – ведь это неплохая экономия:

В Tetrika есть большая библиотека бесплатных материалов (чек-листы, блог, вебинары с экспертами для детей и родителей, прописи и др.). Также можно взять бесплатное первое занятие в любом из курсов – как повод выгодно познакомиться со школой!

У школы Сотка за покупку пакета обучения в подарок вы получите курс по итоговому сочинению. А еще здесь есть интересный блог с полезными статьями про поступление и экзамены, про выбор перспективной профессии - а также бесплатный вводный урок!

В Foxford загляните в раздел «Бесплатные материалы» - здесь вы найдете интерактивную энциклопедию по всем школьным тематикам, тренажеры и тесты. Одиннадцатиклассники могут получить консультацию с разработкой персонального плана подготовки. А еще здесь бесплатно консультируют любого под подбору обучения из ассортимента школы! Также в некоторых курсах есть возможность бесплатно попробовать начало обучения – просто нажимайте на кнопку «Начать учиться бесплатно».

Как видно, дополнить купленные интенсивы и курсы интересными бесплатными фишками получится в каждой из обучающих платформ. В суммарном плане больше выбора предоставляется в Тетрике, зато в Сотке можно получить целый подарочный курс!

Что делать, есть не получается посетить очередной урок

Следующий значимый пункт для тех, кто определяется между школами Сотка, Фоксфорд или Тетрика - что лучше выбрать для начинающего подтягивать свои знания ребенка, это возможность отменять или сдвигать уроки:

На площадке Foxford получится без оплаты отменять или переносить занятие не позже, чем за 8 часов до начала. В персональных занятиях с репетитором можно самостоятельно устанавливать расписание и количество еженедельных занятий. Чтобы скорректировать расписание илисделать паузу в курсе, можно обратиться в техподдержку школы.

Если вы не сможете посетить вебинар в Сотке, его запись позднее появится в личном кабинете и будет доступна для просмотра в любое время.

В Тетрике персональные уроки с репетитором можно перенести без труда. А пропущенные вебинары всегда сохраняются в записи для просмотра в любое время.

Что ж, проблем с переносом или отменой не возникнет – занимайтесь тогда, когда на это действительно есть время.

Кто будет заниматься с вашим ребенком: сравниваем преподавателей

Доверить свое чадо хочется действительно опытным педагогам, которые смогут найти подход к ребенку и будут обладать актуальной базой знаний – особенно, если занятия нужны для подготовки к ЕГЭ. Давайте сравним, кто преподает в школах и чем в этом моменте могут отличаться сайты для обучения:

На сайте Tetrika работают только педагоги с опытом от 5 лет, умеющие найти индивидуальный подход. По желанию ученика или родителя в школе всегда готовы предоставить учителя на замену. Всего в штате более 3300 педагогов по основным школьным предметам и дошкольной подготовке.

В Сотке работает более 20 преподавателей по ОГЭ и ЕГЭ, у каждого педагога вы можете увидеть полную информацию прямо на сайте – сколько выпускников обучил педагог, сколько из них сдали экзамены на 85+ и 100 баллов.

Все педагоги школы Фоксфорд проходят многоступенчатый отбор. Здесь работают только лучшие специалисты в области образования – действующие сотрудники НИУ ВШЭ, МФТИ, признанные эксперты по ОГЭ и ЕГЭ. По запросу, в школе всегда готовы заменить репетитора на другого, более подходящего вам.

Мы видим, что обучающие платформы для дистанционного обучения с вниманием отнеслись к подбору лекторского состава. При этом в Tetrika и Foxford вам всегда будут готовы заменить репетитора, если в текущем что-то не устроило.

Главные плюсы и минусы школ: сравниваем отзывы клиентов

Нагляднее всего о том, что лучше – Тетрика или Фоксфорд, либо Сотка, скажут реальные отзывы тех, кто уже покупал здесь обучение. Мы проанализировали отзывы и собрали их в небольшую подборку для вашего удобства.

Достоинства и недостатки Тетрики

Из плюсов этой школы клиенты выделяют то, что программу подстраивают под цели и прогресс ученика, наглядные занятия с интерактивной доской и то, что любое обучение можно оплатить в рассрочку. А вот из минусов было отмечено то, что нельзя обмениваться контактами с преподавателями для более оперативной связи.

Плюсы и минусы Сотки

Из главных достоинств компании – быстрая проверка домашних заданий с детальной обратной связью, много пробных вариантов ЕГЭ и возможность пакетной оплаты – очень удобно для тех, кто планирует сдавать несколько предметов. Из упоминаемых минусов – нельзя купить только один предмет, а в ходе занятий иногда бывают помехи от микрофонов преподавателей, ухудшающие слышимость.

Преимущества и недостатки Фоксфорд

Среди достоинств школы ученики отметили возможность полностью перейти на домашнее обучение по типу экстерната, большое количество бесплатных материалов и возможность вернуть 13% от стоимости обучения через налоговый вычет. Из упомянутых недостатков – иногда пропадает звук на трансляциях и не совсем удобный интерфейс, если заниматься с телефона.

Поскольку эти мнения носят субъективную оценку, используйте их, выбирая, что актуальнее именно для вас. Одни хотят, чтобы образовательные платформы работали без технических сбоев, другим актуальнее получить побольше бесплатного контента от школы.

Что лучше выбрать: Сотка или Фоксфорд, либо Тетрика – сравните за 2 минуты

Воспользуйтесь удобной таблицей, чтобы быстро разобраться, как проходит обучение и чем будет отличаться учеба – все онлайн школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ имеют ключевые особенности.

Можно ли познакомиться со школой до оплаты – ищем пробные уроки

Если у вас остаются сомнения, самый простой способ их развеять – воспользоваться тестовым занятием. С его помощью можно познакомиться со школой до оплаты и оценить, подойдет ли она вашему чаду. Мы выяснили, есть ли у сравниваемых компаний подобная функция:

На сайте Tetrika можно взять бесплатное пробное занятие по желаемому направлению – от ЕГЭ до логопеда. На пробном уроке вы познакомитесь с площадкой, определите с педагогом цели занятий и оцените уровень знаний ребенка.

Бесплатный вводный урок для 8-11 классов есть и в компании Sotka. Вы познакомитесь с сайтом, разберетесь, как проходят занятия и узнаете, чем школа будет интересна именно вашему ребенку.

Общего тестового занятия в Фоксфорде нет, но в некоторых курсах есть возможность бесплатно попробовать начало обучения. Также можно взять развернутую онлайн-консультацию, на которой вам не только ответят на все вопросы о школе, но и помогут подобрать оптимальный формат занятий и программу обучения.

Как видно, во всех школах можно еще до оплаты оценить нюансы и фишки, узнать о тонкостях проведения занятий: в Тетрике и Сотке – при помощи пробного урока, а в Фоксфорд – на детальной консультации.

Выбираем обучение в Тетрике

Выбираем обучение в Фоксфорде

Выбираем обучение в Сотке

Можно ли снизить ценник курсов

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