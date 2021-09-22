Что лучше Kanzler или Henderson: выбираем современную одежду для мужчин

Деловой стиль одежды для мужчин – отличное решение для работы и официальных мероприятий. А для повседневности стоит подбирать более свободные и комфортные образы. Если вы озадачились, магазины классической одежды для мужчин Kanzler или Henderson - что лучше, обзорная статья поможет узнать, какой бренд вам подойдет больше и как за пару минут найти готовые образы одежды для мужчин.

Фото: freepik.com

Ассортимент и стили одежды

Крупный бренд Kanzler радует своих покупателей широким ассортиментом: это 6 линеек, среди которых есть повседневная Weekend и деловая Black Label. Если вас интересует не только деловой стиль одежды для мужчин, то в Канцлер можно подобрать поло, свободные рубашки или верхнюю одежду на все случаи жизни.

Магазин Henderson предлагает преимущественно строгий, представительный стиль одежды. Это костюмы, брюки и рубашки в разных решениях. Здесь можно найти образы для работы или торжественных мероприятий.

Если вас интересует, что лучше - Канцлер или Хендерсон, выбирайте, исходя из своих привычных предпочтений в одежде. Те, кто чаще всего выбирает повседневные образы, а к костюмам прибегает только для особых случаев, больше интересного ассортимента найдут в магазине Kanzler.

Тонкости пошива одежды

Для многих решающим фактором становится то, где и как отшивается одежда:

Компания Kanzler является отечественным производителем, а потом выполняет свои лекала с учетом особенностей телосложения российских мужчин. В производстве применяются экологичные ткани – хлопок, шерсть, лен и др. Пошив вещей происходит преимущественно на территории России, что позволяет не накручивать в цену вещей транспортные расходы.

Хендерсон отшивает вещи в Китае, Португалии и Италии – фабрики находятся в каждой из стран. В производстве используются не только лен или кашемир, но и шерсть мериноса, трикотаж, вельвет.

Ценовой диапазон и скидки

Сравнивая магазины классической одежды для мужчин, ценовая категория играет большую роль для покупателей. В среднем, гардероб от Henderson обойдется немного дороже, чем Kanzler. Для примера, можно сравнить, какие костюмы лучше, Kanzler или Henderson: в Хендерсон строгий пиджак возможно купить в ценовом пределе от 5 до 26 тысяч рублей, а в Канцлер аналогичные модели доступны от 3 до 23 тысяч.

Каждый из этих интернет-магазинов предлагает клиентам регулярные распродажи и скидки с акциями:

В Канцлер имеются разделы Акции и Sale, где находятся товары по сниженным ценам и крупные распродажи

В Хендерсон также имеются разделы Акции и Распродажа с самыми выгодными предложениями, куда магазин регулярно размещает товары из всех категорий по сниженным ценам

Готовые образы для мужчин – выбираем просто

Чтобы не тратить время в поисках того, как собрать свой современный деловой стиль одежды для мужчин, стоит воспользоваться полезными советами от интернет-магазинов.

Полезный гид по стилю ждет вас на сайте Канцлер. Здесь собраны актуальные советы по подбору образов для мужчин, тренды сезона, самые распространенные ошибки в одежде. «Изюминка» этого гида – фотографии с готовые образами по теме каждой статьи, нажав на фото, можно сразу приобрести представленную одежду.

Похожий гид по стилям есть и в магазине Хендерсон, но он отличается наличием только фотообразов (без статей и описания). Представленные фотографии тоже можно нажимать, добавляя понравившуюся одежду в корзину для будущих покупок.

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Короткий обзор, как подобрать стиль одежды для мужчины

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