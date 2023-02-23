Что лучше, Kata Academy или Hexlet, либо Loftschool: онлайн-школы с качественным обучением и трудоустройством

Обучение программированию с трудоустройством – отличный выбор для тех, кто хочет поменять надоевшее рабочее место и начать получать больше. Детальный обзор раскроет, что лучше и выгоднее из популярных онлайн-школ: Kata Academy или Hexlet, либо Loftschool.

Коротко о школах

Начнем сравнение с небольшой вводной информации о каждой из компаний, которые активно специализируются на айти-области:

Академия программирования Kata действует уже 5 лет и за это время выпустила 1,5 тысячи учеников, успешно трудоустроившихся в первый же месяц после завершения учебы. Главная фишка компании – инвестирование в каждого студента, наличие программ с оплатой после трудоустройства и реальная работа на результат.

Школа программирования Хекслет обучает с 2012 года, ежемесячно здесь проходят курсы около 17 тысяч студентов. Школа позиционирует себя как экосистема, куда входят не только обучающая платформа, но и колледж и опенсорс-проекты. Средний рейтинг школы на популярных отзовиках – 4,7.

Онлайн-школа Loftschool действует с 2012 года, занимая на сегодняшний день первое место в топе онлайн-площадок допобразования по мнению Хабр. Здесь стали специалистами уже 10 тысяч человек, из главных особенностей компании – ламповая атмосфера занятий в стиле рок-н-ролл, а также то, что школа является резидентом Skolkovo. Создатели платформы – Николай Чернобаев и Дмитрий Ковальчук.

Отметим, что гослицензий у этих школ нет – но они преподносят знания в таких форматах, где данная лицензия не нужна.

Предлагаемый ассортимент направлений и программ

Kata academy или Hexlet, или Loftschool - что лучше, стоит начать сравнивать с того, какой ассортимент образовательных программ доступен на каждой из платформ:

Академия Ката предлагает 5 направлений (Java, Frontend, QA manual, Goland и QA automation). При этом 5 курсов на выбор доступны с оплатой после выхода на работу (подходят для тех, кто живет в Москве или СПб, либо готов отправиться туда на работу), и еще два курса в ассортименте – с оплатой в ходе учебы (в сумме 7 курсов). Особенность школы в том, что при выборе курсов с оплатой во время учебы вы будете заниматься персонально с ментором по индивидуальному плану.

В Хекслет на выбор доступно 6 направлений (тестирование, программирование, SQL, аналитика данных, верстка и администрирование). Все обучение здесь поделено на профессии для изучения с нуля (10 штук), курсы (8 штук), подготовительные 14-дневные курсы (4 штуки), интенсивы по точечным темам (3 штуки) и треки – небольшой набор курсов для практикующих специалистов (28 штук). Также в компании есть возможность корпоративного обучения, либо индивидуального обучения один на один с наставником.

Сегодня в компании Лофтскул представлено 23 программы и 40+ видеокурсов по 7 направлениям (web, frontend, backend и fullstack-разработчики, интернет-маркетолог, Android-разработчик и UX/UI-дизайнер). На выбор доступны как масштабные профессии от 3х месяцев, которые отлично подойдут начинающим, так и курсы, поделенные на базовый и продвинутый уровни. Отдельно можно покупать видеокурсы без дедлайнов и строгого графика по точечным темам.

Как мы видим, все три организации специализируются на программировании, при этом в Лофтскул есть еще и интернет-маркетинг и UX/UI-дизайн. Зато только в Ката Академии обучение программированию с нуля возможно с разработкой индивидуального плана при выборе учебы с текущей оплатой, а в Хекслет можно обучаться персонально с наставником.

Всё о формате вашего обучения

Лофтскул, Kata или Hexlet – перед выбором подходящего сайта для освоения новой IT-профессии обязательно оцените, в каких форматах предстоит получать новые знания: мы собрали для вас всю полезную информацию.

Дистанционное обучение в Ката занимает от 3 до 12 месяцев, минимально необходимо заниматься 25 часов в неделю (кроме курсов с текущей оплатой – там график подбирается персонально). Курс состоит из заранее записанных видеолекций с дополнительными текстовыми и графическими материалами. У каждого студента будет свой ментор, к которому можно обратиться за помощью, а еще он гарантирует строгий контроль за тем, чтобы вы действительно усвоили материал. На любом этапе вас ждет максимум практики – различные собеседования, код-ревью, тестирования и не только. Также у ученика будет возможность стажировки в настоящем проекте и участие в сообществе выпускников и учащихся. Обратите внимание: для начала учебы с оплатой после выхода на работу нужно соответствовать ряду требований (возраст от 18 до 54 лет, наличие гражданства, прохождение тестирования, online-собеседования и др.).

Учеба в Hexlet длится в среднем от 2 до 16 месяцев. В начале каждой программы имеются бесплатные вводные курсы с полноценной практикой, чтобы оценить, насколько вам подходит то или иное направление. Учиться можно в удобном темпе с мягкими дедлайнами, а прямо в процессе допускается всегда поменять выбранную программу на другую – при этом в школе есть как групповой, так и индивидуальный формат занятий. Теория подается в виде готовых видеолекций с практикой с первого же обучения, практика – тренажеры в браузере, реальные бизнес-проекты персональные и групповые. 1-2 раза в неделю проходят встречи с наставником в виде вебинаров или сессий лайвкодинга. Также вас ждет сообщество выпускников и студентов, где можно получать дополнительную мотивацию и поддержку.

Главная фишка Лофтскул – это ламповая атмосфера учебы, вы будете заниматься в атмосфере rock-n-roll на протяжении 3-12 месяцев. Обучение проходит в онлайн-формате, заниматься можно из любой точки мира, где есть интернет. Все курсы делятся на базовые, где обучение проходит в группе под руководством наставника, либо «уютные» с индивидуальным форматом занятий. В каждом курсе содержится теория с готовыми видеоуроками, статьями. Практика – это тестирования, воркшопы, проекты, приближенные к реальным. Также вас добавят в Телеграм-чат для общения с наставниками и другими студентами, а дополнительно наставники регулярно проводят созвоны для обратной связи и ответа на ваши вопросы.

Как видно, Хекслет, Ката Академия или Loftschool отличаются как групповым, так и индивидуальным форматом занятий, нигде не нужно будет подстраиваться под строгие графики и посещать живые вебинары. При этом Ката делает упор на трудоустройство, а Лофтскул – на особую атмосферу занятий. Во всех 3х школах итоговым документом будет именной сертификат о прохождении программы.

Тонкости оплаты – сравним лучшие онлайн-курсы по программированию

Присматривая курсы программирования, важно не только определиться с форматом и направлением, но и продумать все моменты об оплате. Мы узнали, как можно оплатить обучение и есть ли какие-то скидки у школ:

В Ката профессии с оплатой после трудоустройства вы оплачиваете только после того, как гарантированно устроитесь на должность с доходом от 100 тысяч рублей. Остальные курсы оплачиваются в ходе занятий. Оплачивать можно как всю программу разом (в этом случае школа дает хорошую скидку), так и выбрать рассрочку с помесячной оплатой. Также Ката предлагает разбить всю стоимость курса на 2 платежа – это можно согласовать персонально при подаче заявки. Есть и возможность возврата денег, если вы передумаете заниматься – на это дается первые 2 недели.

Школа Hexlet предусмотрела как разовую оплату со скидкой, так и рассрочку на период до 24 месяцев. А еще скидку сможет получить тот, кто пройдет 10 бесплатных пробных уроков из выбранной профессии. Если передумаете учиться, можно взять академический отпуск длительностью до 1 месяца, либо можно оформить возврат всей суммы в первые 14 дней с начала курса, а далее – за минусом стоимости пройденного материала.

На платформе Loftschool дарят скидку до 30% при покупке курсов пакетом, доступна как разовая оплата, так и рассрочка от 3 до 36 месяцев. Если вы передумаете учиться, школа вернет средства в полном объеме в первые 3 дня с момента начала обучения.

Что ж: в Лофтскул представлен самый длительный период рассрочки, зато только в Ката есть оплата по системе ISA – только после трудоустройства. А еще все три компании позволяют при оплате использовать скидочные промокоды от платформы-агрегатора BeriBuy, с которыми вам гарантировано действительно выгодное снижение стоимости или приятные подарки от выбранной школы.

Бесплатные интенсивы, бонусы и подарки от школ

Актуальный материал и доступная стоимость – это всегда важно. Но не лишней будет и возможность получить от выбранной платформы приятные подарки и различный бесплатный контент:

Всем ученикам Академия Ката на регулярной основе предлагает участие в разных бесплатных вебинарах, мастер-классах, сессиях повышения квалификации, буткемпах и даже закрытых мероприятиях. Также вы можете получить сразу пять пробных дней в любом из курсов, чтобы лично оценить, как устроено обучение и в чем его главные плюсы.

В школе Хекслет курсы по программированию можно начать бесплатно, зайдя в соответствующий раздел на сайте. Там вы найдете не только предстоящие бесплатные онлайн-вебинары, но и популярные курсы, а также полезные сервисы для программистов – от гайдов и сообщества единомышленников до баттлов по написанию кодов. Также в любом из курсов есть бесплатная вводная часть, которую можно пройти, а при подписке на рассылку новостей школы вы получите 20 курсов бесплатно.

В Лофтскул можно прямо на главной странице нажать кнопку «Зарегистрироваться» и забрать подарок - 25 бесплатных видеокурсов. Также без оплаты можно пройти профориентацию, либо заглянуть на страницу «Вебинары» и посмотреть массу интересных роликов.

Очевидно, что любая из обучающих платформ готова предложить свои интересные бонусы. Больше всего их в Хекслет, но и другие компании стараются не отставать в качестве предоставляемых подарков.

Кто преподает на платформах: оцениваем уровень лекторов

Loftschool, Ката Академия или Хекслет - что лучше выбрать, оцените и в зависимости от того, кто будет делиться с вами актуальной базой знаний. Мы узнали, какие эксперты и педагоги ожидают студентов в каждой из компаний:

В Академии Ката работают реальные эксперты с опытом в программировании – чаще всего, это практикующие специалисты партнерских компаний школы: Открытие, TWINO, Luxoft, Райффайзен банк, EPAM и др.

Преподавателями школы Хекслет являются практикующие разработчики, среди которых – руководитель фронтенд-направления Calltouch, специалисты СберМаркет, Яндекс, Doumo, EPAM, ABBYY и др.

В компании Лофтскул с вами делится своими знаниями будут практикующие эксперты в области айти, среди которых – основатели школы Лофтскул, сотрудники Яндекс, Selectel, Avito, Сбер, Тинькофф банк и др.

Итак, развивать ваши навыки программирования везде будут специалисты с реальным опытом и актуальной базой знаний – смело выбирайте Loftschool, Kata Academy или Hexlet в качестве надежного помощника для тех, кому хочется освоить профессию с реальными перспективами.

Гарантия трудоустройства: ваши шансы на выгодную работу

Размышляя, какие курсы лучше выбрать, многие будущие студенты обязательно присматривают обучение с трудоустройством. Оно дает реальные шансы найти выгодное рабочее место с хорошим доходом и перспективами карьерного развития. Мы собрали для вас информацию о том, какая школа программирования онлайн готова предложить максимальные гарантии по трудоустройству:

В Академии Ката каждый выпускник находит работу в течение 2х месяцев после финиша курса, получая 3-5 предложений. Все программы предусматривают гарантии трудоустройства – вам вернут деньги, если по договору вы не найдете рабочее место с доходом 100 тысяч рублей (деньги возвращаются после 30 отказов). Трудоустройство происходит в Москве или Санкт-Петербурге. На карьерном треке вас научат всем фишкам резюме и портфолио, подготовят к собеседованиям и др. На программах ISA (с оплатой после трудоустройства) также будет 2 года карьерной поддержки еще и после трудоустройства (от вебинаров до консультаций). Партнеры школы - Открытие, Luxoft, Home Credit Bank, EPAM и др.

С Hexlet работает около 20 партнерских компаний, помогающих студентам трудоустроиться (Контур, AGIMA, QIWI, Альфа-Банк, Авиасейлс и др.). Школа отличительна предоставлением оплачиваемой стажировки до 3х месяцев, а в карьерном треке вы не только освоите азы трудоустройства, но и разместите свое первое резюме на особом сервисе Хекслет и получите персонального карьерного консультанта, который порекомендует вас партнерам школы.

Курс в Loftschool предусматривает, что после финиша можно приступать к началу карьеры, не нужна даже стажировка. Школа гарантирует, что вы трудоустроитесь, при успешном прохождении программы и посещении не меньше десяти собеседований – если же после этого вы не нашли место, за ваше трудоустройство возьмется сам создатель Лофтскул. Выпускники школы работают в таких компаниях, как CSSSR, Сколково, Авито, Jooble, Grid Dynamics и др.

Как мы видим, 100% гарантию с возвратом денег, если не получится найти работу, дает только Академия Ката. А между Hexlet или Loftschool сравнение показывает, что в Хекслет есть выгодная стажировка длительностью до трех месяцев.

Разница между платформами: сравниваем за минуту

Не упустите возможность в наглядном формате сравнить и оценить, чем будет различаться обучение с нуля в трех популярных организациях: Хекслет, Лофсткул или Ката Академия – наша обзорная таблица поможет в этом.

Пробные занятия для возможности знакомства

Чтобы иметь возможность лично понять и убедиться, как проходит обучение и какая школа лучше, узнайте о том, предоставляют ли платформы тестовые уроки:

Школа Kata Academy предлагает онлайн-консультацию со специалистом, на которой вам не только расскажут все о занятиях, менторах и трудоустройстве, но и помогут подобрать оптимальный курс. А еще практически в каждом из курсов можно взять 5 бесплатных пробных дней для того, чтобы понять, как устроено обучение изнутри.

В школе Хекслет бесплатные курсы есть в начале любой программы из ассортимента: вы не только поймете, подходит ли вам выбранная программа, но и оцените формат подачи теории и проверку домашних заданий.

Лофтскул в качестве знакомства предлагает доступ к 25 бесплатным видеокурсам, а также возможность записаться на профориентацию онлайн, за время которой вместе с экспертом вы сформируете цели обучения, подберете оптимальный курс по уровню знаний и в деталях оцените учебный процесс.

Как видно, организации дают шансы протестировать все свои фишки - можно смело воспользоваться каждым из них, чтобы точно не ошибиться в своем выборе и начать перспективное онлайн-обучение.

Выбираем обучение в Kata Academy

Выбираем обучение в Хекслет

Выбираем обучение в Loftschool

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