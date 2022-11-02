Что лучше, Лайм займ, Zaymer или Манимен: где получить реальный займ на карту без отказа

В жизни каждого человека бывали ситуации, когда деньги нужны срочно (ремонт авто, возврат долгов, незапланированное лечение). Чтобы не терять время, стоит заранее узнать, что лучше - Лайм займ, Zaymer или Манимен. В подобных сервисах можно мгновенно оформить займ на карту без отказа и без проверки, не рискуя при этом большими процентами и скрытыми условиями.

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Почему микрозаймы выгоднее кредита в банке

Многим кредит в банке кажется куда надежнее, чем микрозайм. Но сравнив их разницу, можно подметить немало плюсов именно у микрозаймов. Прежде всего, ни один банк не даст кредит в размере 10 или 20 тысяч (банки предпочитают выдавать суммы от 100 тысяч рублей). В сервисах МФК же можно получить именно ту небольшую сумму, которая нужна вам – при этом такие онлайн-сервисы работают круглосуточно – не придется ждать будних дней и рабочих часов, как в банк. Не дают банки и кредиты на короткий срок (в этом случае вам скорее всего предложат оформить кредитную карту). А микрозайм можно взять даже на 10 дней, чтобы не переплачивать.

Еще один плюс сервисов – оформить мгновенный займ можно, не выходя из дома. Это быстрее и практичнее, чем кредит в банке. А если учитывать то, что многие микрофинансовые организации создают программы лояльности для своих клиентов (предлагая пониженные ставки и даже устраивая розыгрыши для постоянных заемщиков) – выбор в пользу микрозаймовых площадок очевиден. Достаточно убедиться, что выбранный вами сервис зарегистрирован в Государственном реестре МФО.

Каким сервисам можно доверять – три лидера рынка

Микрофинансовая организация Zaymer – это первый в РФ полностью автоматизированный сервис, способный выдавать деньги на карту мгновенно. Без участия людей площадка в режиме 24/7 проверяет заявки клиентов (анализ проводится по 1800 параметрам) – на принятие решения уходит всего около четырех минут. Уровень одобрения займов здесь составляет 71%, а шанс на микрозайм дается каждому – даже с плохой кредитной историей.

Компания Лайм-Займ основана в 2013 году и отличается от других сервисов уникальной автоматизированной системой оценки потенциальных заемщиков (проверяются 276 разных параметров). Площадка входит в топ-10 лидеров в сфере онлайн-кредитования и успешно работает не только в России, но и за рубежом (в ЮАР и Мексике). Клиентами компании стали более 2 миллионов человек.

MoneyMan – крупнейший онлайн-сервис, полностью работающий в режиме онлайн, от подачи заявки до перечисления денег. С 2012 года за микрозаймами сюда обратилось уже 7,9 миллионов человек. MoneyMan имеет наивысший рейтинг кредитоспособности среди российских сервисов. Ее главные достоинства – удобная IT-платформа и уникальная антифрод-система, которая эффективно отслеживает и пресекает все мошеннические действия.

Итак, у всех представленных площадок имеются свои преимущества. Давайте продолжим далее и сравним в деталях, что лучше - Zaymer или Манимен, либо Лайм-Займ.

Критерии и требования к потенциальным заемщикам

Один из ключевых моментов, по которым нужно выбирать между Лайм-Займ, Zaymer или Манимен, это условия к будущему клиенту и необходимые документы для оформления займа. Давайте проведем краткое сравнение:

В компании Zaymer потенциальный заемщик должен быть в возрасте 18-75 лет, иметь паспорт и гражданство РФ, а также банковскую карту, мобильный телефон и любое устройство с наличием интернета (для подачи заявки). Данные о доходе подтверждать не требуется

На площадке Lime Zaim будущему клиенту понадобится паспорт, а также второй документ на выбор (ИНН или СНИЛС). Обязательный возраст – от 21 года, также требуется наличие гражданства и официальной регистрации на территории РФ. Справок о доходе не требуется

На сервисе Манимен клиент должен соответствовать возрасту от 18 до 70 лет, иметь гражданство, паспорт РФ и СНИЛС, а также действующий мобильный телефон и электронную почту. Подтверждать доходы не понадобится

Заметим, что самый большой возрастной разбег для получения микрозаймов предложен в Займер. Оформить займы, похожие на Займер, можно и в других сервисах – но только здесь будет достаточно одного паспорта (без других дополнительных документов).

Сколько и как – сравниваем суммы и сроки

Перед тем, как взять микрокредит на карту через интернет, не выходя из дома, вы наверняка уже определились с нужной денежной суммой. Проверьте, подходит ли эта сумма под возможности, которые предлагают для клиентов проверенные микрофинансовые организации:

На сайте Займер можно взять займ от 2 до 30 тысяч на срок до 30 дней

На сайте Лайм-Займ – от 2 до 70 тысяч на срок от 10 дней до 24 недель

На сайте Манимен – от 1500 до 80 тысяч на срок от 5 дней до 18 недель

Выбирая между Lime Zaim, Zaymer либо Манимен, обратите внимание: самый большой срок предоставляется в Лайм Займ, зато в Манимен можно взять самую большую сумму. Также пригодится узнать, можно ли продлять срок возврата займа (на случай непредвиденных ситуаций). Например, в Лайм-Займ можно продлить займ на срок до 14 дней, а в Займер можно выбирать продление на тот срок, на который изначально был оформлен займ. В Манимен продлить срок займа можно до 60-ти дней.

Программы лояльности и бонусы для постоянных клиентов

Получить деньги на карточку на длительный срок и без процентов – вполне реально. Онлайн-сервисы стремятся выделиться на фоне конкурентов, предлагая максимум льготных возможностей для клиентов:

В компании Займер действует постоянная акция для всех новых клиентов – ставка 0% на всю сумму займа при его возвращении точно в срок (действует только при займах на срок не более 21 дня).

В Лайм-Займ действует скидка 8% при погашении трех займов, 14% - при погашении более 6 займов и скидка 20% - при погашении более 9 займов. А если вы впервые оформляете займ, то сможете сделать это по ставке 0%.

В Манимен первый займ до 30 тысяч рублей и сроком до 21 дня можно получить под нулевую ставку, не переплатив ни рубля. Также на сайте действует бонусная программа. Чем больше сумма и дольше срок, тем больше бонусных рублей клиент получает на свой счет при своевременном погашении. Бонусы можно получить и за отзывы о сервисе на разных площадках. Использовать бонусные рубли можно на погашение процентов по займу, обменять на подарочные сертификаты от магазинов-партнеров или оплатить реструктуризацию займа.

Итак, сопоставляя Займер, Лайм-Займ или Манимен, что лучше в плане лояльности к клиентам, можно заметить – только в MoneyMan действует программа с возможностью накопления бонусов. Если же для вас интереснее оформить первый займ срочно и про этом без процентов, присмотритесь к Zaymer или Лайм-Займ.

Способы получения и возврата денег

Подыскивая для себя проверенные займеры и аналогичные сервисы, обязательно учитывайте, как можно получить нужную сумму и как потом можно вернуть заемные деньги:

На сайте Займер оформить средства можно на банковскую карту или счет, на кошельки QIWI и ЮMoney, а также переводом через систему Contact. Вернуть заемные средства можно такими же способами + воспользоваться мобильным банком Сбербанка или терминалом Московского кредитного банка.

В компании Лайм-Займ получение средств возможно на банковскую карточку или счет, на QIWI-кошелек либо через Contact. Оплатить займ получится путем банковского перевода, оплатой с банковской карты либо QIWI-кошелька.

Сервис Манимен выдает деньги на карту или банковский счет, также возможно получение наличными через пункты выдачи системы Contact. Погасить задолженность можно наличными через терминалы партнеров, с кошельков QIWI или Элекснет, через терминалы Московского кредитного банка, а также при помощи банковской карточки.

Как видно, получить и вернуть деньги в трех сервисах можно практически одинаковыми способами.

Что делать, если плохая кредитная история или нет работы

Итак, вы соответствуете требованиям, которые мы рассмотрели выше (возраст, наличие паспорта и др.). Но что делать, если у вас плохая кредитная история, нет официального трудоустройства, не хочется предоставлять справку о доходах или искать поручителей? Все три микрофинансовые организации не ставят жестких требований и сложных условий к будущим заемщикам. Они куда более лояльны, чем обычные банки, и готовы дать шанс на получение займа даже в таких случаях, как:

Наличие просрочек или плохая кредитная история

Отсутствие трудоустройства

Пенсионный возраст

Отсутствие справки о доходах и др.

Все оформляемые займы являются нецелевыми, поэтому не придется указывать в заявке, на что вы планируете их тратить. А в качестве дохода будет рассматриваться любая прибыль, от стипендии до неофициальной подработки. У пенсионеров в учет будут браться получаемые ими государственные выплаты. Поэтому найти займы, которые дают абсолютно всем на карту с просрочкой вполне реально. Главное, верно заполнить онлайн-анкету, указав реальные данные, чтобы система произвела оценку и приняла решение.

Нюансы процентной ставки и риски просрочки

Как и любой банк, микрофинансовые организации предусматривают штрафные санкции за просрочку возврата денег в обозначенную дату:

В компании Займер действует годовая процентная ставка – 365% годовых (из расчета 1% в день). Все проценты и пеня по договору с клиентом не могут превышать полуторакратный размер суммы займа. Если вы просрочите оплату, ожидайте пеню в размере 20% годовых и начисление процентов в соответствии с вашей процентной ставкой. Также вы утратите все скидки, если они у вас имелись.

На площадке Манимен за непогашение займа в установленный срок будет начисляться неустойка в размере 20-40% годовых (зависит от типа займа). Также за каждый день просрочки будут начисляться проценты в размере около 1% в день.

В Лайм-Займ за просрочку также будет начисляться 20% годовых от суммы имеющегося долга, а также продолжится начисление процентов за каждый день просрочки по действующей ставке.

Чтобы не переплачивать и не терять свои скидки и бонусы, своевременно обращайтесь за услугой продления срока займа – сделать это можно в личном кабинете каждого из сервисов. При этом не забывайте, что каждая компания вправе отказать в продлении срока.

Займер, Lime-Zaim или Манимен - что лучше в коротком формате

Если вы планируете оформлять мгновенно займ на карту без отказа и без проверки, для экономии вашего времени воспользуйтесь краткой таблицей с ключевыми отличиями и особенностями микрокредитных площадок.

На что обратить внимание: полезные рекомендации

Подбирая микрозаймы, люди чаще всего ищут выгодную ставку и те сервисы, где не нужно предоставлять кипу подтверждающих документов. Но при этом не стоит забывать об общих рекомендациях, которые касаются работы с любым сервисом онлайн-займов, возьмите на заметку следующие советы:

Не прибегайте к оформлению микрозаймов через посредников – заполняйте заявки онлайн на официальном сайте выбранной МКО, потому что в противном случае есть риск отдать солидный процент представителю. Официальные микрофинансовые организации всегда размещают на своем сайте номер свидетельства или номер в реестре МФО для того, чтобы подтвердить свои полномочия на выдачу микрозаймов. Найти эти номера обычно можно в самом низу страницы сайта. Как только вы полностью выплатите всю сумму займа, обязательно проверьте факт закрытия счета. Также можно всегда обратиться в поддержку сервиса и запросить справку о том, что ваши обязательства полностью погашены – чтобы избежать недоразумений в случае сбоя в сервисе (такие ситуации крайне редки, но подстраховаться никогда не мешает). Всегда сохраняйте чеки о внесении суммы до тех пор, пока в личном кабинете не появится информация о том, что ваш платеж принят и зачтен в погашение займа. Планируя оформлять деньги в долг на карту срочно без проверки кредитной истории, позаботьтесь о том, чтобы на счету вашей банковской карты было не менее 10-20 рублей. Это понадобится для проверки действительности карты, когда вы будете привязывать ее к своему личному кабинету.

Оформить микрозайм в Займер

Оформить микрозайм в MoneyMan

Оформить микрозайм в Lime Zaim

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