МТС или МегаФон - Что лучше и выгоднее?

Купить новый смартфон не так просто, как кажется на первый взгляд. Хочется не переплатить лишнего, успеть на выгодную акцию и при этом получить стабильную связь и быстрый интернет. Наш детальный обзор поможет вам разобраться, что лучше и выгоднее - МТС или МегаФон. Два крупных представителя способны удивить любого клиента!

Краткая информация об операторах

Начать сравнение между МТС или МегаФон стоит со знакомства с данными компаниями:

МТС – это «Мобильные ТелеСистемы», работающая с 1993 года компания по предоставлению мобильных услуг, цифровых сервисов и поставке всевозможных IT-решений и гаджетов. Абонентами МТС являются более 80 миллионов клиентов, а количество розничных салонов насчитывает более 5,5 тысяч. МТС трижды признавался самым дорогом телеком-брендом в России.

МегаФон работает на российском рынке более 25 лет. Начав с ЗАО «Северо-Западный GSM», компания постоянно развивалась: первой она предложила услуги автоматического роуминга, сервис SMS-сообщений и др. Сегодня МегаФон – это свыше 70 миллионов клиентов, неоднократные премии и награды в сфере мультиканальной розницы и предоставления услуг связи.

Качество связи – оцениваем по главному пункту

Настало время приступить к сравнению. Первый критерий, по которому можно сопоставлять, что лучше, МТС или МегаФон – это нюансы сотовой связи:

МегаФон предлагает довольно широкую зону покрытия – свои услуги компания оказывает даже в удаленных регионах, где не окупаются затраты на монтаж сотовых вышек. Но, как показывает аналитика Роскомнадзора, по уровню связи компания незначительно уступает МТС (звонки обрываются чаще на 0,1%, SMS доставляются на 0,6 секунды дольше и др.).

MTC по уровню связи - на первом месте, хоть зона покрытия у компании и незначительно уже, чем у MegaFon. Искажения звука и нечеткость речи во время разговоров происходит в 1,5-2 раза реже, чем у всех остальных операторов.

Итак, если сравнивать многочисленные отзывы пользователей, чтобы определить, какая связь лучше, МТС или МегаФон, то у МегаФона чаще наблюдаются проблемы с обрывом звука или плохим качеством связи. Но зато в удаленных регионах и местностях, где МТС не «ловит», с МегаФоном связь останется.

Особенности мобильного интернета

Для тех, кто выбирает смартфоны преимущественно для работы в интернете, скорость его крайне важна при определении между разными операторами. Давайте разберемся, какое качество мобильного интернета готовы предложить два крупнейших представителя этого рынка, и какой интернет лучше, МегаФон или МТС:

Компания «МегаФон» еще в 2016 году показала рекордное качество мобильной передачи данных 5G – 4,94 Гбит/сек. Сегодня преимущественная часть тарифов работает на линейке 4G+, а опция pre-5G пока доступна только в 3 тарифах и увеличивает скорость интернета втрое, до 78 Мбит/сек.

МТС тоже можно назвать лидером по скорости мобильного интернета. Компания запустила масштабные пользовательские пилотные сети 5G первой в России, сеть пока доступны в Москве и Санкт-Петербурге со скоростями доступа до 1,5 Гбит/cек. Остальные территории работают на 4G.

Заметим, что в вопросе скорости интернета обе компании примерно равны. Они уже активно тестируют технологию 5G – но только точечно. А для массового потребителя пока предлагается технология 4G. Что лучше для интернета, МТС или МегаФон, выбирайте не только по скорости, но и по объему трафика в тарифных планах – о них далее.

Сравниваем тарифные планы

Предлагаемые пакеты играют весомую роль при выборе, какой оператор лучше, МТС или МегаФон. Давайте сравним количество и наполнение планов у двух компаний:

Актуальная линейка тарифов мобильной связи от МегаФон называется «#БезПереплат». Во все тарифы без исключения входят кристально чистый звук, самый быстрый интернет 4G+, доступность услуг при любом балансе (интернет на мессенджеры, звонки на номера МегаФона и интернет на такси и навигаторы), а также бесплатная раздача интернета. На выбор доступно 8 разных тарифов – от пакета «Звонки» для любителей общаться голосом до пакета «Премиум VIP» с максимальным пакетом интернета 60 Гб и безлимитными минутами. Также в МегаФон есть отдельные тарифы на ТВ и домашний интернет.

МТС предлагает абонентам 8 тарифов мобильной связи на выбор. Отдельно стоит отметить наличие специального детского тарифа Junior с защитой от нежелательного контента. Максимальный тариф ULTRA позволит получить 3500 минут по России и 60 Гб интернета, а также премиальное обслуживание. Также в компании имеются отдельные тарифы для умных устройств, планшета и компьютеров.

Итак, если вы хотите получить максимум от своего тарифа – выбирайте вариант Премиум VIP от МегаФон. Если же вы подбираете мобильную связь для ребенка, на помощь придет уникальный тариф Junior от МТС.

Пригодится знать и средний ценник на тарифные планы:

В МТС вас ждет ценовой разбег от 409 до 1800 рублей в месяц

В МегаФон предложены цены от 380 до 2000 рублей ежемесячно

В плане цены выбирать стоит, сравнивая два пакета в одинаковой диапазоне – ориентируйте на то, что будет входить в этот пакет, и насколько это наполнение актуально именно для вас.

Платные услуги и возможность отписки от них

Нередко при приобретении SIM-карты или тарифа по умолчанию присутствуют подключенные платные услуги. Посмотрим, как операторы предлагают проверять данный момент:

В МТС просмотреть весь список подключенных услуг можно в личном кабинете, либо через мобильное приложение. Для отключения услуги достаточно просто передвинуть ползунок, отключение занимает не больше пары минут – по факту абонент получит смс-уведомление. Аналогичным способом можно и подключать услуги, как платные, так и бесплатные.

В МегаФон для проверки услуг тоже нужно зайти в личный кабинет или в мобильное приложение. Чтобы управлять конкретной услугой из списка подключенных, нужно зайти в ее карточку и там нажать на кнопку «Отключить».

Практика показывает, что сложностей при подключении или отключении услуг не возникает, а занимает процесс не больше пары минут.

Отличия в интернет-магазинах МТС и МегаФон

Интересно будет узнать и то, чем отличаются интернет-магазины двух крупных компаний. Они предлагают разный ассортимент и разные цены:

В ассортименте магазина MegaFon представлены смартфоны и телефоны, модемы и роутеры, умные гаджеты, ноутбуки, автотовары, телевизоры и видеотехника, игры, товары для красоты и др. Среди представленных брендов – преимущественно ведущие компании рынка (Apple, Xiaomi,Самсунг, Vivo, HONOR и др.).

В ассортименте МТС можно найти смартфоны, роутеры и модемы, умные гаджеты, умный дом и аксессуары. В целом, ассортимент немного меньше, чем у МегаФона. Список брендов примерно аналогичен – в основном, это крупные игроки рынка.

Если говорить о главных отличиях, то в МегаФоне можно найти кнопочные и восстановленные телефоны, зато в МТС есть такие бренды, как Realme или Nokia.

Наличие рассрочки и кредита на покупки

Определяясь, что выбрать, МТС или МегаФон, особенно для покупок крупной техники и дорогих смартфонов, пригодится информация о наличии кредитов и рассрочек в интернет-магазине каждого из операторов:

В МегаФон есть возможность оформить кредит или рассрочку на покупки через банк-партнер Тинькофф. Возраст – от 18 до 70 лет, обязательно потребуется наличие паспорта РФ и гражданства.

МТС в этом вопросе более интересен – у компании есть собственный банк, где можно оформить как рассрочку, так и кредит на любые цели по одному паспорту. Возраст – от 20 лет. Еще один интересный момент: если при взятии кредита в МТС была страховка телефона, можно ее вернуть. Достаточно лишь направить в банк соответствующее заявление и приложить документы, подтверждающие покупку.

Заметим, что работать с МТС, если вам требуется не разовая оплата покупок, будет значительно проще. Поэтому сравнивайте и этот момент тоже, определяясь между двумя компаниями.

Дополнительные услуги для абонентов

Помимо продажи электроники и услуг связи и интернета, обе компании стремятся активно завоевать покупательское доверие предоставлением целого ряда дополнительных услуг. Стоит продолжить сравнение МТС и МегаФон в этом контексте:

MegaFon предлагает довольно большую линейку услуг. Здесь можно приобрести антивирусные программы и определители номеров, офисные приложения, подписки на кино, электронные книги, развлечения и ТВ, навигационные карты. Доступна даже услуга ТелеМедицины и услуга по переносу контактов с одного устройства на другое.

В МТС можно купить подписки на сервисы музыки, кино, спорта, доступ к играм и приложениям. Также эта компания отличается наличием большого спектра финансовых услуг – от кредитных и дебетовых карт с кэшбэком до сервисов МТС Инвестиции, МТС Страхование и т.д.

Выбираем интернет-магазин МТС

Выбираем интернет-магазин МегаФон

Можно ли сэкономить на оплате услуг операторов

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