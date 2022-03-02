Что лучше, Пазл инглиш, Лингвалео и Дуолинго – выбираем школу английского языка

Изучать английский язык – сегодня не просто хобби, знание иностранного дает безграничные перспективы для развития карьеры или комфортных путешествий. Чтобы не выбросить деньги на ветер и пройти действительно качественное онлайн-обучение, пригодится узнать, что лучше - Пазл инглиш, Лингвалео и Дуолинго, детальный обзор лучших школ поможет вам в этом разобраться.

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Почему популярность английского не угасает

Именно английский язык является наиболее используемым в большинстве стран. Владея им в достаточной мере, можно свободно путешествовать или общаться с людьми из других стран, смотреть без перевода любые фильмы и сериалы. Также знание английского часто является обязательным условием для перспективного трудоустройства – особенно, если вы планируете работать за рубежом.

Многие пытаются самостоятельно изучить английский – но этот язык отличителен множеством времен, особенностями произношения (например, одна и та же буква «а» может в разных словах иметь разное звучание). Поэтому куда выгоднее заниматься с репетитором или опытным педагогом в режиме онлайн. Так вы сможете не только освоить все азы нового языка, но и отработать правильное произношение и потренироваться в восприятии иностранной речи на слух – особенно, если выбрать преподавателя-носителя языка.

Какие курсы выбирать – разбираемся в ассортименте и форматах

Начав присматривать онлайн-обучение, вы сразу обратите внимание на богатый выбор разных вариантов. Прежде всего, стоит определиться со своим текущем уровнем английского – можно выбирать курсы как для новичков (обучение с нуля), так и для уже обладающих некоторыми навыками. Кстати, многие обучающие онлайн-сервисы предлагают возможность бесплатного тестирования для оценки своих знаний, чтобы было проще определиться с подходящим обучением.

Также курсы будут отличаться по направленности. Если вы хотите в целом освоить азы английского, стоит выбирать полную программу. Если же вам требуется подтянуть навыки только для конкретных целей, выбирайте специализированные направления:

IT-язык

Английский для путешественников

Бизнес-английский

Для сдачи экзаменов или трудоустройства

Английский для маркетологов и др.

Ассортимент курсов отличается и по формату их проведения – это могут быть групповые и индивидуальные занятия. Групповые уроки обычно дешевле, при этом в таком формате можно удобно отрабатывать диалоговые упражнения и заодно побороть свое стеснение при использовании нового языка. Зато на индивидуальных занятиях, хоть они и немного дороже, все внимание преподавателя отведено исключительно вам – это хороший вариант для тех, кто предпочитает заниматься именно по своим потребностям и в своем темпе.

Оцениваем лучшие сайты для изучения английского языка

В топе сервисов, предлагающих курсы английского языка, сегодня три школы – Лингвалео, Пазл инглиш и Дуолинго. Начнем с краткой информации о каждой из площадок.

Lingualeo — популярная онлайн-площадка для освоения английского языка в увлекательной игровой форме. Сайт является наиболее популярным сервисом в СНГ, сегодня им пользуется более 16 миллионов учеников. За 11 лет существования компания вошла в список 30 самых перспективных команд Рунета и получила множество наград (лауреат премии «Облака-2012», лауреат премии «Стартап года-2011», 1 место в конкурсе «Софт года 2011» и др.).

Puzzle English – крупный образовательный сайт для изучения английского языка с внушительным количеством обучающих материалов. Платформа запущена в 2011 году и делает упор на развитие навыка понимания языка на слух и погружение учеников в контекст жизни на английском языке. Здесь занимаются 10 миллионов пользователей, компания стала лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России 2021» и успешно предлагает ученикам более 12 тысяч эффективных упражнений.

Платформа Duolingo – это индивидуальный подход к каждому ученику и нескучные уроки с мотивирующими наградами. Компания делает акцент на доступном обучении английскому для каждого, предоставляя бесплатным доступ к урокам ученикам из развивающихся стран.

Формат занятий – как обучают лучшие платформы

Разные люди предпочитают разные варианты обучения. Одним по душе классические уроки с педагогом, другие любят игровые тренажеры или пазлы. Давайте сравним, что предлагают лучшие сайты для изучения английского языка.

В Лингвалео можно заниматься не только на сайте, но и через удобное приложение. Учеников ждет игровой формат - осваивая новые тематики и проходя задания, студент получает бонусные очки, новые награды и следит за своими успехами в реальном времени. Обучение проходит только на актуальных и популярных материалах – различных видео, подкастах, книгах. Своей главной фишкой компания считает «семь секретов изучения английского» - на каждом уроке ученик обязательно должен получить удовольствие, довести свои умения до автоматизма. Остальные 5 секретов вам раскроют в ходе занятий. Именно по этой причине сложно найти аналог Лингвалео.

Если же интересно присмотреть сайты, похожие на Лингвалео - в школе Пазл инглиш обучающий процесс тоже включает в себя разные форматы занятий – от видео- и аудиопазлов до игр и онлайн-тренажеров. Ученики будут осваивать темы на примерах отрывков из сериалов и фильмов, ТВ-шоу, музыки и книг. Фишка площадки - авторские курсы по популярным сериалам и музыке, а также занятия по методу Тичера с последовательным изучением материала от нуля до продвинутого уровня. Платформа позволяет дополнить занятия с репетитором либо заменить их и практиковаться самостоятельно с любого устройства.

На площадке Дуолинго вас также ждет игровой формат в разных вариациях – интерактивные истории, подкасты, короткие уроки. Заниматься можно как на сайте, так и через мобильное приложение. Изюминка площадки – использование необычного контента (нелепые предложения, странные словосочетания). С их помощью легче можно запомнить новые слова.

Итак, если для вас интересен необычный формат занятий вроде разбора сериала «Игра престолов» - присмотритесь к школе Puzzle English. А вот школа Лингвалео больше подойдет тем, кто любит игровой процесс с постоянными мотивирующими наградами и последовательным, методичным обучением.

Домашние задания и тренажеры для отработки навыков

Домашние задания и упражнения для самостоятельной практики в свободное время – важный аспект для тех, кто сравнивает онлайн-платформы для изучения английского языка. Вот что предлагают школы в этом плане:

В школе Lingualeo для самостоятельных тренировок всегда доступен словарь с вашими личными ассоциациями, правильным произношением и озвучкой к каждому слову. Также можно использовать бесплатные версии мобильных приложений для повышения эффективности занятий, или воспользоваться разделом «Джунгли» - здесь собрана музыка, фильмы и видео, различные книги и статьи для изучения и пополнения словарного запаса. Все домашние задания выполняются на сайте, либо через приложение – интерактивные подсказки будут помогать в выполнении, а после завершения вы сразу сможете увидеть свои результаты.

Если вы сравниваете, что интереснее - Лингвалео или Пазл инглиш, в школе Puzzle English практиковать навыки можно при помощи раздела «тренировки слов», разных игр (кроссворды, дуэль умов), можно проходить различные онлайн-тесты или воспользоваться библиотекой книг с переводом и озвучкой.

В школе Duolingo домашние задания выполняются на сайте, либо через приложение. Практиковаться самостоятельно можно, используя онлайн-тесты и словарь с переводчиком.

Итак, можно отметить, что из трех школ больше всего тренажеров и упражнений для наработки навыков предоставляют площадки Лингвалео и Пазл инглиш.

Возможность переноса или отмены занятий

Сравнить, что лучше, Lingualeo или Puzzle English, либо Duolingo, обязательно стоит по возможности переносить или отменять свои занятия, если у вас возникают непредвиденные ситуации. Поскольку во всех трех школах есть бесплатный доступ, то онлайн-задания можно проходить в любое удобное время. Однако, в школе Дуолинго при пропуске занятий теряется «ударный режим» - накопление бонусов для возможности совершать ошибки. Если все жизни сгорают, пользователю придется ждать некоторое время для их восстановления.

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Платные подписки и варианты оплаты

Важным моментом при принятии решения, что лучше - Лингвалео и Дуолинго, либо Пазл инглиш, нужно ориентироваться и на ценовые условия:

На платформе Лингвалео возможно оформить подписку уровня Premium. Доступны три варианта оплаты – на 1 месяц (499 рублей в месяц), на 1 год (232 рубля в месяц) и пожизненная подписка (16 рублей в месяц). Чем больше период, тем ниже будет стоимость в пересчете на один месяц.

В школе Пазл инглиш доступно три тарифа. Стартовый тариф – бесплатный. При оплате Личного плана добавится индивидуальная программа занятий от 20 минут в день (цена от 160 рублей в месяц), а при покупке тарифа Премиум откроется максимальный доступ ко всем сервисам и материалам (цена от 600 рублей в месяц).

Школа Дуолинго предлагает платную подписку Дуолинго Плюс. С ней пользователь не будет видеть рекламу, а также получит дополнительные бонусы (возможность сохранять уроки, досрочная сдача навыков, бесконечные игровые жизни и др.)

Наличие пробных занятий - оцениваем качество школ

Если у вас остаются какие-то сомнения при выборе онлайн-платформы, стоит узнать о возможности взять тестовое занятие:

В Lingualeo можно начать заниматься бесплатно – достаточно просто зарегистрироваться на сайте. В бесплатной версии доступна часть тренировок и ограниченное пополнение словаря. По времени бесплатный доступ не ограничен – вы можете заниматься столько, сколько хотите.

В Пазл инглиш можно оценить уровень школы, начав заниматься бесплатно. Для этого понадобится ответить на 6 несложных вопросов и пройти несложную регистрацию.

Бесплатный доступ есть и в Дуолинго, чтобы пользователи могли оценить все инструменты. Просто создайте аккаунт и выберите нужные вам направления, чтобы приступить к практике.

Заметно, что бесплатные занятия предлагают все школы – поэтому стоит оценить, что будет входить в платную подписку. Поэтому сравнение Puzzle English или Lingualeo, как и Дуолинго, стоит продолжать дальше.

Удобно о важном: обзорная таблица специально для вас

Если вам нужно быстро оценить, что лучше - Лингвалео или Пазл инглиш, либо Дуолинго, просмотрите нашу обзорную таблицу. Здесь собраны самые важные различия и отличительные особенности каждой из платформ.

Выбираем обучение в Lingualeo

Выбираем обучение в Puzzle English

Можно ли сэкономить на оплате обучения

Итак, вы сравнили лучшие интерактивные платформы и определились, где хочется прокачивать свои навыки. Теперь самое время позаботиться о возможности сэкономить свои средства, используя во время оплаты скидочный промокод. С его поиском поможет платформа промокодов BeriBuy – здесь вас ждет целый перечень актуальных промокодов для школ Duolingo, Puzzle english или Lingualeo, а также множества других магазинов и компаний. Просто копируйте самый промокод с наиболее выгодными для вас условиями и указывайте его при оплате уроков английского языка в выбранной школе. С BeriBuy вы точно оцените, как легко экономить свой бюджет!