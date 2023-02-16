Что лучше Skillbox, Skillfactory или GeekBrains: перспективные школы с гарантией трудоустройства

GeekBrains, Skillbox или Skillfactory – три лидирующих онлайн-площадки, где реально подобрать цифровые профессии будущего с возможностью найти выгодное рабочее место с хорошим доходом. Наш обзор раскроет, что лучше и выгоднее для тех, кто хочет начать учиться с начинающего уровня или развить имеющиеся навыки.

О компаниях – главные фишки и достоинства

До того, как начать сравнивать Skillbox, SkillFactory или GeekBrains, предлагаем чуть больше узнать о всех представителях:

Школа Skillbox образована в 2016-м году, учредители – И. Коропов, Д. Крутов, А. Анищенко и С. Попков. Трижды площадка занимала 1ю позицию в списке EdTech-организаций в РФ, множество раз удостаивалась номинаций Рунета в категории образования. Более 93% учеников отметили, что Skillbox помог им достичь заданных целей. Из главных особенностей – именно эта онлайн-компания первой открыла offline-школу в 2022-м году, планируя создавать целую сеть.

Школа Скиллфектори – сформированная А. Турилиным и А. Ерошкиным в 2016-м году популярная online-платформа. В 2021-м году фирма стала участником госпроекта «Цифровые профессии», а также запустила уникальный развивающий проект в Индии.

Школа Geek Brains в 2014-м году создана Г. Айрапетяном и Никитиным А. В 2020-м году фирма удостоилась 4 позиции в TOP-5 ведущих образовательных фирм РФ. Фишка – уникальный проект «Путь в IT со звездой», запущенный в 2022-м году с участием российских звезд.

Интересный момент: в 2021-м году холдинг VK приобрел контрольную долю акций школы Скиллфектори, и она стала частью образовательного холдинга Skillbox Limited.



Также отметим факт наличия образовательной лицензии: она имеется у школ Скиллфектори и Гикбрейнс, позволяя после завершения курса получать 13% от оплаченной стоимости обучения в формате налогового вычета.

Доступный перечень мероприятий, курсов и программ

Первый вопрос, к которому стоит присмотреться, думая, что выбрать - GeekBrains или Skillbox, или SkillFactory – каталог обучающих направлений. Мы сравнили ассортимент обучения и готовы поделиться с вами данными:

В школе Skillbox можно найти ассортимент из двенадцати отраслей (бизнес, руководящая сфера, курсы дизайна, ИТ, психологическое направление, маркетинг, игровая отрасль, кино-музыкальная, инженерные курсы, иностранный, курсы для общего развития и прочее). Суммарный объем - 787 программ, включая школу МВА для предпринимателей, и «вышку» - магистратура и бакалавриат (по три профессии в каждом варианте). Весь каталог поделен на краткосрочные мероприятия и профессии длительностью от 6 месяцев, также в любом направлении можно выбирать уровень сложности, просматривая курсы только для специалистов, либо начинающим.

В СкиллФэктори есть девять сфер (аналитика, Data Science, программирование, разработка, тестировщики, сфера безопасности, маркетинговая отрасль, дизайн и ИТ-менеджмент), в сумме это более 100 курсов. Доступна «вышка» по магистратуре и ДПО (5 направлений), а весь ассортимент поделен на короткие интенсивы, профессии для новичков и специализации для углубления навыков.

Компания Гик Брейнс разработала десять сфер обучения (программирование, ИТ, тестирование, аналитическая отрасль, продукты и проекты, ИТ-архитектура, Blockchain, маркетинг, игровая отрасль и дизайнерская), свыше 250 курсов в объеме. А также имеется айти-школа ГикСкул для детей 8-17 лет.

Логично, что максимальный выбор на сегодня – на первой площадке. Skillbox и СкиллФектори отличаются возможностью получить «вышку» в режиме online, зато в компании Гик Брейнс есть неплохая возможность развивать своих детей.

Всё о подходе к обучению: теория и практика

Продолжим сравнивать, что лучше – Skillbox, GeekBrains или Skillfactory, по фишкам проведения занятий и подходу к закреплению знаний. Вот что практикуется среди online-площадок:

Ученики Скиллбокс будут заниматься по записанным видеоматериалам, которые допустимо смотреть, невзирая на время суток. Видео дополнено текстовыми материалами, а доступ к материалам – бессрочный. После теории всегда выполняется тест или практическое упражнение, преподаватель дает своим замечания, при этом все задачи приближены к реальным. Коммуницировать с педагогами и учащимися дополнительно можно в соцсетях. Все работы и диплом студента будут зачтены в портфолио. Важно: если вы прошли некоторые модули из тех, что входят в предстоящий курс – уведомите специалиста школы и их цену вычтут перед оплатой. Документы после обучения в Skillbox – сертификат, удостоверение о повышении квалификации, диплом установленного образца.

В ГикБрейс практикуется сочетание онлайн-вебинаров с педагогом (примерно 70% от объема курса), с практикой на тренажерах, заданиями и тестированиями. Будет и самостоятельная работа с погружением в онлайн-библиотеку. У студента будет наставник, которых поможет разобраться в затруднительных моментах. Документы после завершения – свидетельство о прохождении курса, удостоверение о повышении квалификации, диплом о профпереподготовке.

Учеба в SkillFactory проводится с возможностью самостоятельного выбора нагрузки, когда ученик сам решает, сколько времени ежедневно уделять материалу. 20% курсов – это база в виде небольших блоков с готовыми видеозаписями и текстом, 80% - практика в 5-ти вариациях (домашние упражнения, проекты, хакатоны, тестирования, тренажеры). У студентов будут менторы, поддерживающие интерес к обучению, а все задания будут выполняться на реальных кейсах компаний и могут использоваться, как портфолио. Документы после обучения – сертификат, удостоверение о повышении квалификации, диплом гособразца.

Итак, сравнение формата позволяет сделать следующий вывод: Скиллбокс и SkillFactory лучше подойдут для тех, кто любит занятия без привязки к фиксированному графику. А вот GeekBrains будет интереснее тем, кто предпочитает в режиме online взаимодействовать с педагогами.

Сервисы и презенты: что можно получить бесплатно

Итак, мы разобрались, как проходит обучение и сколько оно стоит – пора выяснить, какие приятные презенты можно получить от каждой из платформ за покупку программ, а также есть ли бесплатный контент:

Skillbox дарит около 4 тысяч вебинаров и мастер-классов. Также загляните в раздел Медиа с любопытными статьями, а еще посетите День открытых дверей и в режиме онлайн посмотрите ключевые плюсы платформы. Бесплатно доступно и прохождение теста по профориентации. При оплате обучения часто дарят дополнительные модули или мини-курсы, разные бонусы от фирм-партнеров. При успешной сдаче трех первых модулей в курсе вам подарят доступ на 365 дней к КЭСПА – площадке английского с индивидуальными практиками (4 шт.) с репетитором.

Школа Гикбрейнс дарит около 2000 вебинаров и журнал с актуальными статьями и новостями. При оплате учебы в GeekBrains в подарок дают краткосрочный доступ к дополнительным курсам школы по близким тематикам. Также возможно бесплатно поучаствовать в проекте PROFпортал с 7 мини-курсами по айти-направлениям, либо посмотреть проект «Путь в IT со звездой».

У Скиллфектори загляните в раздел «Бесплатно» с актуальными мероприятиями и материалами – от вебинаров и интенсивов до тестов и карьерных гайдов. Также имеется бесплатный блог с огромным количеством кейсов, советов экспертов и статей. За покупку курсов школа часто дарит дополнительные модули и полезные презенты от партнерских фирм.

Очевидно, что Скиллбокс – передовик в плане количества бонусов. Но выбирать все же стоит, исходя из того, насколько полезными те или бонусы будут именно для вашего перспективного обучения.

Вопрос цены: сравниваем все нюансы

Продолжим сравнение GeekBrains или Skillbox, а также SkillFactory, по параметрам цены – пригодится знать среднюю стоимость обучения, возможные варианты оплаты, наличие рассрочек и кредитов:

Ценник в школе Скилл бокс стартует от 40 000р. Доступна оплата всей суммы единоразово (при этом можно получить скидку), рассрочка через банк до 36-ти мес, а еще действует кредитная программа, где школа оплатит за вас первые три месяца. Оформить возврат денег в Skillbox реально в первые 2 недели (всю сумму), а далее стоимость уменьшится за вычетом просмотренной части материалов.

У SkillFactory есть единоразовый платеж и беспроцентная рассрочка до 36-ти мес. В среднем, ценник стартует от 50 000р. В большинстве курсов действует 3 тарифа: Базовый, Оптимальный с добавлением 6 часов персонального консультирования с ментором, и VIP с добавлением еженедельных персональных консультаций и разработки совместного проекта с ментором. Отказ с возвратом средств возможен в любое время, сумма изменяется от объема просмотренной части курса.

Ценник в школе Гик Брейнс начинается от 45 000р, кроме единоразовой оплаты, здесь предусмотрена рассрочка на 6, 12, 18, 24 или 36 мес, также можно оплатить маткапиталом. В курсах предусмотрены 3 тарифа с разным уровнем: Junior с базовыми навыками, Middle с добавлением спецпрограмм и Middle+ с увеличенной длительностью обращения и максимальной углубленной программой. Возврат средств в GeekBrains возможен также в любое время, за вычетом стоимости уже оказанных услуг.

Ценовой подход у сайтов в целом схож, при этом в ГикБрейнс расширена разбивка по периодам рассрочки и есть оплата маткапиталом. Зато в Skillbox получится воспользоваться выгодной кредитной программой.

Есть ли возможность переноса или отмены уроков

В выборе между Гикбрейнс, Скиллбокс или Скиллфактори стоит оценить и то, будет ли у вас возможность перенести очередное занятие, если личные дела окажутся срочными и незапланированными:

У школы Skillbox ничего отменять не придется – просто изучайте готовые записи тогда, когда имеется свободная минута.

В Гикбрейнс живые вебинары перенести не выйдет, т.к. они проводятся для группы студентов. Но пропущенное занятие в GeekBrains можно посмотреть позже в личном профиле в формате записи. А вот готовые видеолекции можно смотреть в удобном для себя графике.

В школе Скиллфэктори занятия проводятся по готовым записям, поэтому ничего переносить или отменять также не требуется.

Очевидно, что проблем со стабильностью занятий не возникнет: выбирайте оптимальный темп курса и учитесь без необходимости оформлять переносы. А если личные обстоятельства вдруг совсем не позволяют учиться, в любой из школ можно оформить перевод на следующий поток или другой курс.

Преподавательский состав: оцениваем экспертность лекторов

Уровень педагогов и актуальность их знаний всегда важны - особенно, если вы выбираете в Skillbox или Skillfactory, или GeekBrains обучение с нуля. Мы подготовили для вас сводку, кто преподает и как отбирают лекторов:

Преподавать в школе Skillbox берут исключительно с опытом работы от 3-х лет, с вами будут взаимодействовать топовые сотрудники и эксперты ведущих предприятий (AGIMA, СБЕР, МТС, Когнитивная Академия, Mail.ru Group и др.)

Лекторы SkillFactory – опытные практики из соответствующих индустрий, на постоянной основе подтверждающие актуальность знаний. Это специалисты таких известных компаний, как EORA, Газпром-Медиа, Райффайзен банк, Яндекс, СБЕР и не только.

В Гик Брейнс преподают представители ведущих фирм (АлгоМост, OTM, Ростелеком, ПСБ, ЛитРес и т.д.), в обязательно порядке они проходят многоступенчатое собеседование.

Уровень лекторов на 3-х платформах не оставляет сомнений: вы будете заниматься под руководством опытных специалистов, которые обладают актуальными знаниями в своей сфере.

Возможно ли выгодное трудоустройство после обучения

Собираясь освоить профессию с нуля либо развить имеющуюся базу знаний, важно будет не только то, какая школа лучше в плане цены или подарков, но и имеется ли гарантия трудоустройства – ведь только так можно окупить затраты на образование. Вот что нам удалось выяснить:

У Скиллбокс вас 100% трудоустроят, либо вернут деньги. В Центре карьеры вам организуют персональную поддержку кадрового специалиста, научат выбирать вакансии, помогут с прохождением собеседований. По многим направлениям в Skillbox действует безоплатная стажировка в мини-группах, чтобы набраться опыта, а еще ваше резюме направят ко всем партнерам платформы - СБЕР, ВКонтакте, Рамблер, Уралсиб и др.

Обучение с трудоустройством гарантировано и в Гик Брейнс: уже через девять мес. после старта обучения предложат лучшие вакансии и помогут построить карьерный план, на курсе будет возможность оплачиваемого стажирования и участия в онлайн-буткемпах длительностью 1 месяц. Ваше резюме получат ведущие компании рынка – ЛитРес, Paragon, Магнит, ПСБ, Открытие, МТС и др.

Онлайн-школа SkillFactory тоже вернет деньги за учебу, если не выйдет трудоустроиться после завершения курса. С 1-го дня обучения на курсе с вами будут работать представители Центра карьеры: научат фишкам резюме и портфолио, дадут реальную практику, подготовят к собеседованиям. После выхода на рынок труда вас ждет три недели карьерного сопровождения. Студентов этой школы берут к себе такие компании, как Рамблер, SoftLine, Альфа-Банк, Билайн и др.

Что ж, карьерные гарантии действительно высоки во всех трех школах – ваши деньги точно окупятся, поскольку школы либо помогут вас найти работу, либо вернут всю стоимость курса.

Сравним онлайн-обучение за минуту: ключевые отличия

Скиллфактори, Скилбокс или Гикбрейнс - что лучше, поможет быстро выяснить наша обзорная таблица, в которой собраны самые главные различия школ по формату, подаркам и гарантиям поиска работы.

Тестовые уроки: оцениваем, какие курсы лучше выбрать

Чтобы сомнений в выборе обучающей платформы не осталось, самое время задуматься о возможности взять пробный урок и оценить качество школ:

В школе Skillbox воспользуйтесь online-консультацией, в процессе эксперт абсолютно бесплатно откроет все фишки школы и поможет с выбором направления для обучения. А еще предлагается посетить День открытых дверей и в режиме online узнать всю историю школы и особенности ассортимента курсов.

В школе SkillFactory доступна online-консультация по выбору курса в айти, на которой представитель бесплатно расскажет отличия основных профессий, подберет вам подходящий курс для обучения с учетом опыта, а также подскажет, как быстрее освоиться в отрасли и начать зарабатывать.

На сайте GeekBrains оформите пробное занятие для знакомства, эксперт расскажет всё о предстоящем обучении, курсах и ваших подарках. Просто заполните форму «Начни бесплатно» на главной странице, и специалист свяжется с вами.

Как видно, на любой из платформ вас не обделят в возможности тестового знакомства – обязательно воспользуйтесь ей, чтобы оценить, какие интенсивы и курсы идеально подойдут именно вам от той или иной школы.

Выбираем обучение в Geekbrains

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Выбираем обучение в SkillFactory

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