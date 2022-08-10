Что лучше, Skillfactory, Skypro или Skillbox: обзор лидеров онлайн-обучения

Жизнь каждого из нас иногда требует перемен. Одни хотят прокачать профессиональные навыки, чтобы начать зарабатывать больше, другие решают вовсе кардинально сменить род занятий. В такие моменты пригодится информация, что лучше, Skillfactory, Skypro или Skillbox. Наш обзор покажет, что выгоднее и где больше шансов на трудоустройство после учебы.

Информация об онлайн-платформах

Прежде, чем приступить к сравнению, предлагаем вам в кратком формате познакомиться с каждой из школ дистанционного обучения.

Скиллбокс – запущенная в 2016 году образовательная платформа, основателями которой являются Игорь Коропов и Дмитрий Крутов. В 2019, 2021 и 2022 годах школа удостоилась первых трех мест в рейтинге компаний в сфере ДПО и цифровой экономики. Здесь обучилось более 580 тысяч человек, а школа неоднократно получала Премии Рунета в области образования, науки и инноваций.

Skillfactory – работающая с 2016 года онлайн-школа, созданная Александром Турилиным и Александром Ерошкиным. В 2021 году компания заняла 17 место в рейтинге EdTech фирм России. Скиллфектори обучают людей из 40 стран мира, выпускники оценивают менторскую поддержку на 9,1, а качество учебных материалов – на 8,82 балла из 10.

Скайпро – онлайн-университет профессий и навыков от холдинга Skyehg, запущенный в 2021 году. Основателем стал Харитон Матвеев. Одной из первых компания внедрила обучение по программе ISA (оплата только после трудоустройства), успешно закрепившись на рынке дополнительного профессионального образования. Сегодня здесь обучились свыше 100 тысяч студентов.

Ассортимент курсов и направлений: на кого пойти учиться

Один из первоочередных моментов, на который стоит обратить внимание, проводя сравнение Skillfactory, Skypro или Skillbox – предлагаемый выбор программ и интенсивов. Мы выяснили, что способна предложить каждая из школ:

Скиллбокс – это одиннадцать направлений, включающих целых 494 курса (инженерия, общее развитие, дизайн, музыка и кино, игры, иностранный, управление, IT, психология, маркетинг, другое). Все курсы регулярно обновляются исходя из колебания рыночных тенденций. Есть возможность получения высшего образования по формам бакалавриата и магистратуры с дипломом и присвоением квалификации, и направление МВА для руководителей.

В Skill factory на выбор доступно целых 15 направлений (около 100 курсов), преимущественно из области программирования и IT (это дизайн, маркетинг, менеджмент, создание сайтов, аналитика, Data science, web-разработка, программирование, тестирование, разработка приложений, инфраструктура, безопасность, Backend, высшее образование и разработка игр). Высшее образование возможно в формате ДПО или магистратуры с дипломом государственного образца.

В Skypro пока доступно 15 курсов из 7 различных направлений (разработка, аналитика данных, тестирование, веб-дизайн, маркетинг, таргетинг, другое).

Как видно, больше всего направлений предлагает Скилл фектори. Зато в количестве курсов однозначно выигрывает Скиллбокс, а вот высшее образование можно получить в двух школах. Скайпро пока только догоняет конкурентов по ассортименту в силу того, что это самая молодая из онлайн-платформ.

Как предстоит получать знания: сравниваем, как проходит обучение

Популярные школы Скилфактори, Скайпро или Скиллбокс - что выбрать, оценивайте и в зависимости от того, как именно вам предстоит прокачивать свои навыки. Одни любят живые вебинары, другие – готовые лекции. Мы разобрались, какие форматы ждут учеников:

У Skillbox все занятия – это видеолекции в личном профиле. Не придется подстраивать режим дня, просто смотрите очередной урок в свободное время. Практические задания выполняются прямо на сайте, студенты создают реальные проекты и собирают из них портфолио, дипломная работа также готовится для настоящего клиента. У ученика будет куратор, а в специальном канале Телеграм будет возможность общаться с лекторами и другими студентами.

В Скиллфактори более половины курса занимает практика – это настоящие проекты, тренажеры, онлайн-симуляторы и лаборатории. Теоретическая база подается в формате видеозаписей: смотрите тогда, когда удобно. Все проекты, включая финальную работу, войдут в ваше портфолио. За студентом закрепят ментора, который помогает во всех сложных нюансах.

На платформе Скай про вы учитесь в удобном темпе, просматривая видеолекции в свободное время. Практика выполняется на реальных задачах, которые идут в ваше портфолио. Домашние задания проверяются в течение суток, а на любой вопрос кураторы отвечают всего за 5 минут.

Что ж, все три платформы предлагают удобный формат готовых видеолекций. Вы сможете с легкостью совмещать обучение с основной работой или личными делами. Не возникнет проблем и в случае болезни или занятости: вы всегда сможете посмотреть следующий урок, как только появится такая возможность.



Еще один важный момент: доступ к оплаченным курсам остается навсегда в каждой из школ!

Все тонкости оплаты – сравниваем финансовые моменты

Определяясь, что лучше, Скилфактори, Скайпро или Скилбокс, не получится обойти стороной денежную составляющую. Мы уточнили, в каких способах и тарифах возможно оплачивать вашу прокачку знаний:

На сайте Скиллбокс оплачивать онлайн-обучение можно разово, либо в беспроцентную рассрочку на срок до 36 месяцев. Компания предлагает скидки за приведенных друзей, акции с пониженной цене при оплате от 2х курсов, регулярно устраивает распродажи и позволяет использовать скидочные промокоды при оплате.

можно разово, либо в беспроцентную рассрочку на срок до 36 месяцев. Компания предлагает скидки за приведенных друзей, акции с пониженной цене при оплате от 2х курсов, регулярно устраивает распродажи и позволяет использовать скидочные промокоды при оплате. В компании SkillFactory доступна разовая оплата, либо рассрочка до 36 месяцев. Возможны скидки по промокоду и при участии в регулярных акциях от школы.

На платформе Skypro можно платить как разом, так и в рассрочку на период 12, 24 или 36 месяцев. Вас ждут скидки за приглашенных друзей и при активации промокодов. На ряд профессий (аналитик данных, инженер по тестированию, Python-разработчик) возможно выбрать обучение по программе ISA – вы обучаетесь без оплаты, находите работу с зарплатой от 50 тысяч рублей и только после этого начинаете выплачивать стоимость курса.

Очевидно, что форматы платежей одинаковы во всех школах. При этом разница между ними заключается в том, что у Скиллбокс предлагается больше всего скидочных акций, а в Скайпро можно начать обучение с нуля по системе ISA с постоплатой.

Дополнительные бонусы и онлайн-сервисы для клиентов

Платное онлайн-образование – это выгодно и перспективно. Но в дополнение к платным материалам всегда хочется получить и дополнительные бонусные материалы и подарки. Популярные сайты для обучения подумали об этом и предлагают массу приятных моментов:

Skillbox радует более, чем 4 тысячами абсолютно бесплатных вебинаров и мастер-классов. Также загляните в Скиллбокс Медиа, где собраны актуальные новости и статьи по основным сферам образования. А еще на сайте можно бесплатно пройти тест по профориентации из 25 вопросов – готовые результаты пришлют на вашу электронную почту.

У школы Skillfactory можно участвовать в вебинарах, митапах и мастер-классах из раздела «Бесплатно». Также есть здесь масса интересных онлайн-тестов, интенсивов, карьерных гидов и чек-листов для всестороннего развития в любой из профессий.

В Skypro доступны бесплатные вебинары, которые раскрывают все особенности профессий и помогают определиться с выбором. Для удобства, возможно оформить подписку на вебинары на электронную почту.

Очевидно, что наибольший ассортимент бесплатных материалов, которые пригодятся как квалифицированным специалистам, так и новичку для работы, готова предложить онлайн-школа Скиллбокс.

Главные плюсы и минусы платформ: почему их выбирают, и почему – нет

Ученики, прошедшие курсы, охотно делятся реальными отзывами о школах. Мы проанализировали их и можем отметить, какие преимущества и недостатки люди выделяют у каждой из площадок:

В Скиллбокс из плюсов отмечают большое количество бесплатных материалов, вечный доступ к оплаченным курсам и возможность получить целых 3 собеседования сразу после завершения курса. Из упоминаемых минусов – бывает сложно мотивировать себя на учебу, поскольку нет жесткого графика.

В Скиллфектори среди достоинств – отличный выбор курсов из IT-сферы, учеба без привязки к графику и возможность вернуть 13% от стоимости (налоговый вычет). Из минусов – бесплатные вебинары пока не в таком большом количестве, как у Skillbox.

У школы Скайпро из достоинств – программа ISA с обучением после трудоустройства и простой и понятный интерфейс платформы. Из недостатков – самый маленький ассортимент программ и нет высшего образования.

Эти мнения стоит учитывать, но не забывайте, что отзывы обычно носят субъективный характер.

Сравним состав преподавателей: кто делится знаниями

От опыта и квалификации педагогов очень зависит, как будет проходить учеба и какие курсы лучше выбрать. Мы разобрались, кто поможет вам освоить профессию на каждой из образовательных платформ:

В компании Скилл бокс вас ждут признанные профессионалы с реальным опытом и актуальной базой. Это действующие сотрудники таких компаний, как Alibaba Cloud, Positive Technologies, ArchBlack, TB.Design и не только.

У школы Skill Factory знаниями делятся практикующие специалисты ведущих фирм из разных отраслей – например, NodaSoft, X5 Retail Group, CityAds Media и др.

Педагоги SkyPro – это действующие специалисты с внушительным опытом из крупнейших компаний: СберМаркет, МТС, Rambler Group, Skyeng и др.

Очевидно, что преподавательский состав одинаково хорош в каждой из компаний. Такие педагоги смогут дать обширные знания как начинающим, так и тем студентам, кто уже имеет определенные навыки в IT-профессии или любой другой выбранной сфере.

Гарантия трудоустройства: есть ли шансы на перспективную работу

Конечно же, определяясь, что лучше - Skillbox или Skillfactory, либо Skypro, нужно оценивать свои шансы на возможность использовать полученные знания для перспективного трудоустройства и развития своей карьеры. Каждая из платформ подошла к этому вопросу с особым вниманием:

В Skillbox необходимо выбирать курсы из раздела «Профессии», чтобы к финишу занятий попасть в Центр развития карьеры. Вас научат все нюансам составления резюме и портфолио, за вами будет закреплен индивидуальный карьерный консультант. Также студенту организуют три реальных собеседования с партнерскими компаниями - Tink, Рамблер, Вайлдберриз, Delivery Club, ВКонтакте и др.

На платформе SkillFactory также есть Центр карьеры, в котором научат создавать продающие портфолио и резюме. Персональный наставник поможет определить карьерную цель, искать вакансии и готовиться к собеседованиям. Учеников с отличной успеваемостью обычно трудоустраивают к себе такие партнеры школы, как Сбербанк, Ростелеком, Skyeng, CISCO, Beeline, Alfa-Bank и др.

У компании Skypro тоже есть Центр карьеры с помощью в составлении сильного резюме, вас научат выбирать самые выгодные вакансии и проходить собеседования без стрессов. Возможно трудоустройство в партнерские компании – например, СберМаркет, МТС, Rambler Group, Skyeng.

Можно смело сказать, что в сравнении между Скайпро, Скиллбокс или Скиллфактори реальные собеседования вас будут ждать только в Skillbox. Учитывайте это, выбирая, что лучше для заработка в интернете. Но шансы на трудоустройство в целом высоки на каждой из платформ. На практике, студенты обычно находят рабочее место через 2-3 месяца после финиша обучающей программы.

Тестовые занятия – можно ли оценить платформы до оплаты

Выбирая для себя актуальные курсы или интенсивы на платной основе, мало кому хочется отдать деньги и потом разочароваться в своем решении. Поэтому не лишним будет поинтересоваться, есть ли у школ возможность взять пробное занятие бесплатно и оценить все нюансы:

У Скиллбокс тестового урока нет. Но можно бесплатно пройти на сайте тест на профориентацию, чтобы проще определиться с направлением – это займет не больше пяти минут. А если учеба вдруг не понравится, в первые 14 дней обучения вы можете вернуть всю сумму.

В Skypro пробных уроков нет. Зато вы можете оставить заявку на консультацию со специалистом, который расскажет все нюансы обучения и поможет подобрать направление. Вернуть деньги, если вы передумаете учиться, также можно в первые 2 недели занятий.

У школы Скиллфектори доступна бесплатная консультация по выбору курса – специалист расскажет основные различия профессий, объяснит все тонкости занятий. Возврат средств возможен полностью или частично в любое время – в зависимости от того, какую часть занятий вы уже успели пройти.

Итак, посетить пробный урок не получится ни в одной из школ. При этом только в Скиллфектори даются более гибкие условия возврата средств, если что-то не понравится.

Какая школа лучше: воспользуйтесь наглядным форматом

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Выбираем обучение в Skillbox

Выбираем обучение в SkillFactory

Выбираем обучение в Skypro

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