Что лучше, Skyeng или Englex, либо Lingualeo: доступный английский язык для взрослых и детей

Английский язык – опора для хорошей карьеры и комфортных путешествий вне зависимости от возраста. Изучать его с сертификатом помогают три онлайн-школы Lingualeo, Инглекс или Skyeng. Читайте наш обзор и вы узнаете, что лучше – сравниваем цены, подарки для клиентов и возможности экономии.

Вводный экскурс

До начала сравнения предлагаем обзорно познакомиться с компаниями Lingualeo, Инглекс или Skyeng и узнать их главные особенности и плюсы:

С 2011-го онлайн-школа английского языка Englex обучила уже 24 тысяч студентов, 5000 из которых стали постоянными учениками. Здесь проведено уже более 1,5 миллиона занятий. Школа является резидентом центра Сколково, ее основатели – А. Сытник и А. Чемирис, – первое занятие было проведено случайно, когда один из учеников попросил провести очередное занятие в Скайпе. Из главных достижений – создание собственной интерактивной платформы, разработка интерактивного учебника.

Платформа Lingualeo с 2010 года привлекла уже более 18 млн зарегистрированных пользователей. Она является многоязычной (можно изучать также турецкий, польский, японский и другие языки) и названа в честь талисмана компании (львенка Лео), основатели – А. Абулнасыров, Д. Репин и Д. Молчанов. Из главных достижений – приложение школы вошло в подборку Google Play «Лучшее в России», плюс выход на рынок СНГ и Европы.

Основанная в 2012-м школа Skyeng примечательна не только запуском собственной образовательной платформы Vimbox, но и любопытными сервисами (Lyrics для перевода песен, браузерные переводчики, Talks для микрообучения и др.). Создатели – Г. Соловьев, Х. Матвеев, Д. Сметнёв и А. Яунзем. Из главных наград – первое место в ТОП-е российских EdTech-компаний-2019, а также олимпиада школы Skyeng Super Cup вошла в перечень Минобрнауки.

Как видно, все три школы добились неплохих результатов и продолжают развиваться и на сегодняшний день. Самое время выяснить, в чем же разница между ними в деталях.

Курсы и вебинары: сравниваем ассортимент

Первое, на что обращают внимание будущие ученики при выборе школы – какие интенсивы и индивидуальные курсы английского языка предложены в ассортименте. Давайте начнем сравнение:

В Инглекс представлено 7 крупных курсов (общий английский, бизнес-язык, детям, подготовка к ЕГЭ и к IELTS, английский с носителем, подготовка к другим экзаменам) и более десятка дополнительных (английский для путешествий, подготовка к собеседованию, язык для IT и др.). Также здесь имеются мастер-классы и интенсивы (ускоренный курс) для разбора точечных сложных тем.

У школы Lingualeo предусмотрены ежедневные задания по карте обучения, также имеются «Джунгли» - обучение по музыке, фильмам и видео, статьям и книгам. В ассортименте также представлены тренировки (словарные, грамматика, аудирование, произношение на английском и Leo-баттлы) и подборка грамматических и тематических курсов.

В школе Скаенг есть английский для взрослых и детей: взрослые смогут подобрать как тематические направления занятий (английский для маркетологов или IT-специалистов, для путешественников, бизнес-язык и др.), так и общие (английский для жизни). В сумме здесь представлено обучение по 6 уровням и по 11 целям. Для дошкольников и ребят постарше есть общий курс и подготовка к сдаче ЕГЭ, также в школе имеется общедоступный курс для глухих, английский для компаний и др.

Можно отметить, что первая и третья школа более детально проработали продуктовые линейки, предусмотрев возможность изучать язык как под определенные жизненные цели, так и в общем.

Формат и методики проведения занятий

Если с ассортиментом всё очевидно, то дальше стоит разобраться, как проходит обучение – учеба должна подходить под ваш привычный распорядок дня и давать максимум знаний:

В школе Englex вы занимаетесь с педагогом в формате 1 на 1, он подберет индивидуальную программу занятий с учетом имеющихся навыков. Также можно выбрать формат участия в мастер-классах с видеолекциями для самостоятельного изучения, либо участвовать в клубе Skills (онлайн-встречи в мини-группах 3-8 человек по 8 направлениям, посещать можно только нужные вам. В неделю доступно примерно 300+ уроков). Уроки проводятся на платформе школы с использованием адаптивного учебника – репетитор может добавлять в него упражнения, подходящие именно вам. Также есть приложение, в нем можно выполнять полученные от педагога задания и тренировать словарный запас.

Языковая школа Lingualeo – это исключительно самообучение. В карте обучения вы выполняете ежедневные задания (все они выполнены в игровом формате), а в разделе «Джунгли» можно слушать любимую музыку или смотреть фильмы с субтитрами, читать книги в оригинале. В тренировках доступны занятия с аудированием (на слух), игры-баттлы со случайными учениками. Игровой формат предусматривает накопление очков за правильное выполнение заданий – их можно тратить на открытие следующих заданий раньше срока. Занятия возможны как через браузер, так и через приложение.

На платформе Скаенг есть разные варианты: можно заниматься индивидуально с репетитором (длительность урока – от 50 минут), чтобы он дистанционно отслеживал ваши успехи и корректировал программу. Также можно выбрать самостоятельный вариант обучения по ситуациям, аудиокнигам, тренажер слов и видеопрактику. Есть в школе и формат разговорных клубов (online-встречи по уровню знаний), а также Talks – короткие 15-минутные диалоги с преподавателями, которые выбираются случайным образом. Все занятия проходят на персональной платформе школы, заниматься можно как в браузере, так и в приложении, при этом в личном кабинете имеется наглядный прогресс по каждому навыку. Доступна бесплатная поддержка в чате и по телефону, а в премиум-тарифе у вас будет круглосуточный персональный менеджер.

Выбор очевиден: если вы предпочитаете учиться с репетитором, который постоянно мотивирует и корректирует программу под вас – подойдет школа Инглекс, либо Скаенг. Если же хочется заниматься без педагога, присмотритесь к мастер-классам от Инглекс, формату самообучения в школе Скаенг, либо в целом к платформе Лингвалео, где в принципе нет репетиторов.

Ваши бонусы, подарки и бесплатные материалы

Безусловно, платных занятий будет достаточно для того, чтобы начать в совершенстве владеть английским. Но все же при оплате хочется получить приятные презенты и бонусы от школы: мы узнали, что готовы предложить лучшие сайты для изучения английского языка:

Онлайн-школа английского языка Инглекс дарит вводный урок с каждым из педагогов, а также можно воспользоваться подборкой бесплатных материалов (статьи, тесты, вебинары, День открытых дверей в онлайн-формате). Загляните в раздел «Книги» и забирайте подборку бесплатной литературы для закрепления знаний, либо в Блог, где собраны интересные истории студентов и полезные советы. При оплате в зависимости от тарифа подарят доступ к клубу Skills на 2 недели либо неограниченно. А еще до конца месяца в школе действует акция с получением до 15 уроков в подарок для новых учеников при использовании промокода на первую оплату с русскоязычным педагогом. Найти все действующие промокоды поможет сервис BeriBuy.

Всё базовое онлайн-обучение в школе Lingualeo доступно бесплатно – достаточно просто зарегистрироваться на сайте. Также без оплаты в школе доступен блог с интересными советами, обзорными статьями и лайфхаками по изучению языка. Возможна активация промокода от BeriBuy для оплаты тарифа по сниженной цене.

Онлайн-школа английского языка Skyeng регулярно дарит скидки на оплату курсов, при первом платеже можно заработать до 3х уроков в подарок и доступ к разговорным клубам. Без оплаты получится пройти online-тест для оценки уровня знаний, курс для слабослышащих, пользоваться журналом Skyeng Magazine, либо проходить интерактивные упражнения по английскому языку. А если вы из тех, кто хочет максимально быстро достичь цели – можно оплатить курсы, где будет гарантия, что вы с нуля заговорите на английском за 3 месяца (придете к международному офферу, повысите свой уровень – в зависимости от курса) либо дальше школа доучивает вас за свой счет. Для оплаты в школе также принимаются промокоды от BeriBuy.

В количестве подарков и бесплатного контента лидер – Скаенг, на втором месте – Инглекс. В Лингвалео же подход принципиально иной: здесь базовые знания можно получить бесплатно, поэтому и подарков практически не предусмотрено.

Кратко о преподавателях в Englex. Skyeng или Lingualeo

Больше половины успеха в учебе – это мастерство педагога. Он должен уметь найти общий язык и стиль занятий (одним нужен репетитор-наставник, другим – вдохновляющее дружественное общение). Мы выяснили нюансы преподавательского состава у школ Скаенг, Инглекс или Лингвалео:

Преподавателям школы Инглекс посвящена целая страница на сайте. Сегодня здесь представлено 505 русскоязычных и 24 носителя языка, у каждого педагога указан стаж и личные достижения – например, наличие сертификатов международного уровня CAE, TKT, IELTS и др. По статистике компании, строгий отбор проходит только 1 учитель из 138 кандидатов.

из 138 кандидатов. В школе Лингвалео преподавателей нет, поскольку это самообучение. А вот за разработку заданий отвечает команда экспертов, опыт которых достигает 12 лет и более.

Познакомиться с репетиторами школы Скаенг можно на специальной странице сайта. Штат насчитывает около 15 тысяч преподавателей (русскоязычных и носителей языка). При этом выбирать преподавателя здесь можно по уровню своих знаний, целям и по типу (носитель, русскоязычный, премиум-педагоги – эксперты в курсах, обладатели международных сертификатов).

С первого взгляда заметно, что Инглекс - онлайн-школа, которая серьезнее всего отбирает педагогов, предлагая им многоступенчатые тестирования до выхода на работу.

Возможность отменять либо переносить занятия по английскому языку

Не всегда личные дела позволяют поучаствовать в запланированном обучении – важно понимать, допускается ли перенести урок и теряете ли вы при этом свои деньги. Давайте сравним Lingualeo, Englex или Skyeng, что лучше в данном вопросе:

На платформе Englex отмена предполагается вашим тарифом: в Выгодном отмены не предусмотрены (если отменяете, то сгорит стоимость урока), в Комфортном – до 3х отмен в месяц, в Усиленном – отмены не ограничены.

У школы Лингвалео ничего отменять и переносить не нужно – задания вы проходите в удобном темпе тогда, когда хочется.

На сайте Skyeng курсы английского языка предусматривают отмены, зависящие от тарифа: в Стандарте и Нейтив бесплатно переносить по 2 урока в месяц, в Премиум – можно делать переносы от занятия к занятию. Важно: предупредить о переносе нужно минимум за 8 часов.

Что ж, самая простая политика – у школы Лингвалео, поскольку там вы занимаетесь без репетитора. Если же важны именно занятия с репетитором, то у Инглекс условия переноса занятий немного лояльнее, чем у Скаенг. Учитывайте это, размышляя, что выбрать, Skyeng или Englex, либо Lingualeo.

Всё об оплате: выясняем, что лучше – Lingualeo, Инглекс или Skyeng

Лучшие онлайн-платформы для изучения английского языка стремятся сделать соотношение цены и качества занятий максимально оптимальным. Давайте выясним, какова ценовая политика и какие доступны тарифы и варианты оплаты у трех сравниваемых компаний:

В школе Englex ученик сам выбирает протяженность урока (45 либо 60 минут) и количество уроков в пакете (от пяти до восьмидесяти). Чем крупнее пакет – тем заманчивее цена, можно заниматься от 960 рублей за урок. Для пакетов на 40 и 80 занятий есть оплата частями без банков и переплат, а также без сроков (вы платите, когда заканчиваются уроки на балансе). На выбор есть три тарифа: Выгодный, Комфортный и Усиленный (отличаются уровнем преподавателей и возможностью переноса занятий). А если вдруг решите закончить обучение – школа вернет сумму за неиспользованные занятия. Важно – отмену можно сделать не позднее, чем за 3 часа до начала урока.

У Лингвалео для оплаты доступен тариф Premium на 1, 12 или 24 месяца. Он дает возможность составить персональный план обучения, пользоваться личным словарем, открывает доступ ко всем платным курсам и тренировкам без ограничений. Стоимость тарифа составит от 749 рублей в месяц, при этом предусмотрена скидка при оплате сразу за год. При отказе от обучения нужно писать в поддержку, чтобы вам оформили возврат.

На сайте Скаенг стоимость занятий зависит от тарифа и может составлять от 849 рублей за урок. Предлагаются три тарифа: Стандарт, Премиум и Нейтив (отличаются уровнем педагогов и отменой уроков). Оплата пакетная, от 32 до 128 уроков, при этом цена выгоднее за большие пакеты. При отказе от продолжения обучения остаток средств за неизрасходованные уроки вернут.

Выбирая, где изучать английский язык с нуля, в Лингвалео, Скайенг или Инглекс, обратите внимание: цены в любой школе можно сделать выгоднее, если пользоваться промокодами от сервиса BeriBuy. А еще можно экономить, покупая сразу большие пакеты занятий.

Сравниваем сайты для обучения в наглядном формате

Лингвалео, Skyeng или Инглекс - что лучше, поможет максимально оперативно разобраться обзорная таблица. В ней мы собрали ключевые фишки и отличия трех платформ.

Пробные занятия от школ в помощь начинающим

Сравнение Skyeng и Englex со школой Lingualeo нельзя проводить без учета наличия у них тестовых уроков – на них ученики могут оценить платформу, понять методику занятий и определиться, подходит ли им эта школа или нет:

Бесплатный тестовый урок предложен в школе Инглекс – на нем вы побеседуете с понравившимся преподавателем и определите свой уровень знаний для создания персональной программы. Важно: школа дает возможность пройти несколько вводных уроков - не с одним, а с разными педагогами, чтобы точно выбрать среди них «своего».

В школе Лингвалео базовое обучение можно проходить бесплатно (ежедневные задания и «Джунгли»). А еще можно взять 7 дней бесплатного доступа к тарифу Premium с индивидуальным планом, тренировками и грамматическими курсами, недоступными в базовой учебе.

Оставить заявку на тестовое занятие в школе Скаенг можно как для взрослого, так и для ребенка. Вам не только сформируют персональный план занятий, но и сделают первые подарки, а также в деталях продемонстрируют платформу.

Итак, максимальные возможности для бесплатного знакомства предлагает школа Лингвалео, на втором месте – школа Инглекс, поскольку можно протестировать разных педагогов бесплатно. Не упускайте возможность пробных занятий – практически каждая школа на них дарит дополнительные уроки или скидки на первую оплату пакета, поэтому воспользуйтесь ими, подбирая сайт для изучения английского с носителями языка.

Выбираем обучение английского языка в Englex

Выбираем обучение английского языка в Skyeng

Выбираем обучение английского языка в Lingualeo

Применяем промокоды: как пройти уроки английского языка дешевле

Надежная платформа-агрегатор BeriBuy – ваш помощник в вопросах экономии, если вы выбираете курсы по английскому языку онлайн с сертификатом в школах Инглекс, Скайенг или Лингвалео. Заглянув сюда, можно за 1-2 минуты подобрать актуальные купоны для школ Skyeng, Инглекс или Lingualeo. Достаточно воспользоваться промокодом при оплате, указав его в специальной строке на сайте школы (можно найти комбинации как на первую оплату, так и для постоянных учеников) – и скидка на обучение уже в кармане!

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