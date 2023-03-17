Что лучше, Skyeng или Skillbox: учим английский язык с нуля, не выходя из дома

От того, какую онлайн-школу вы подберете, собираясь учить английский язык, будет зависеть качество получаемых знаний и ваши успехи. Наш обзор раскроет в деталях, что лучше - Skyeng или Skillbox. Мы сравнили две ведущие школы и готовы поделиться актуальной информацией.

Экскурс в историю и знакомство с фишками

Прежде чем начать выбирать между Skyeng или Skillbox, предлагаем познакомиться с двумя ведущими лидерами образовательного рынка в сфере английского языка.

Школа Скиллбокс действует с 2016 года и за это время она четырежды получала премии Рунета. Английский язык компания преподает от лица компании КЭСПА (основатель – Инна Гивенталь) – уникальной платформы, созданной в августе 2021 года. КЭСПА является резидентом Сколково и отличается авторской методикой обучения, которая помогает каждому без исключения освоить азы иностранного по принципу «Как это сказать по-английски?». По статистике школы, языковой барьер учеников проходит всего за 8 занятий: это подтверждают более 20 тысяч человек, успешно прошедших обучение в Скиллбокс.

Крупнейшая в Европе школа английского языка Скаенг создана в 2012 году, ее основатели – А. Яунзем, Д. Сметнев, Х. Матвеев и Г. Соловьев. Школа разработала уникальную виртуальную платформу Vimbox, а также собственный сервис по изучению английского по субтитрам к сериалам. Именно эта школа – организатор Skyeng Super Cup, международной олимпиады по английскому для учащихся 5-11 классов.

Государственных лицензий у этих школ нет – но формат занятий и не требует его наличия. А теперь самое время приступить к сравнению.

Предлагаемый ассортимент – чему готовы научить школы

Первое, на что стоит обратить внимание – в чем разница между компаниями по предлагаемым направлениям. Одно дело, если вы планируете учить язык просто для общего развития, и совсем другое – если знания требуются вам для деловых поездок или сдачи международного экзамена:

На площадке Skillbox все тематические курсы разделены по уровню знаний, от начинающего А1 до продвинутого В2. На выбор доступны самые разные направления, от языка для путешествий без переводчика до сдачи зарубежных экзаменов и заграничного трудоустройства – порядка 20 штук. Имеются корпоративные программы для сотрудников предприятий. По окончанию обучения вы получаете именной сертификат школы Скиллбокс.

В школе Skyeng имеется учеба как для взрослых, так и для самых маленьких. Предлагаемый ассортимент курсов удобно разбит на тематики по целям: язык для работы, учебы, для саморазвития или заграничных поездок, можно подобрать курсы для IT, финансистов, фармацевтов. Доступно деление по уровню знаний на 6 общепринятых категорий, от Beginner (начинающим) до Advanced (продвинутый). В школе также имеется подготовка к ЕГЭ, а также к экзамену IELTS. Фишка компании – бесплатные занятия для глухих и слабослыщащих людей. В сумме представлено более 15 разных направлений. По окончанию обучения на любом из выбранных курсов вы получаете именной сертификат школы, подтверждающий ваш уровень знаний в течение 3 следующих лет.

Как мы видим, Скиллбокс в количестве предлагает больше разных направлений, включая корпоративное. Зато в Скаенг есть уникальные курсы для людей с особенностями слуха и подготовка к ЕГЭ.

Как проходит обучение: сравниваем предлагаемые форматы

От комфорта во время урока во многом будет зависеть ваша итоговая успеваемость. Мы узнали, как предлагает заниматься каждая из площадок – и готовы поделиться этой информацией:

Скиллбокс проводит занятия на собственной онлайн-платформе. Начать учебу школа предлагает с варианта Test Drive – мини-курса из трех 50-минутных уроков. Далее можно выбирать индивидуальные занятия с преподавателем длительностью 25 либо 50 минут, занятия проходят по программе, которая составляется персонально под вас с учетом текущих целей. Идеального преподавателя для ученика персонально подбирает методист. Примерно 80% урока – это речевая практика, аналогичными будут и домашние задания (например, необходимо будет записывать свою речь на платформе). В обучении используется уникальная методика, по которой ученик задействует мышечную память лица для ускоренного запоминания слов и фраз, а еще вас ждет свыше 417 разговорных формул, 255 тренировочных текстов, 643 упражнения и свыше 14 тысяч аудио от носителей языка!

В Скаенг уроки проводятся на собственной платформе Vimbox, в одном сайте собраны все интерактивные домашние упражнения с автопроверкой, полезные материалы, здесь же проходит и встреча с преподавателем. Длительность одного урока – 50 минут, программа обучения подбирается персонально под каждого: это касается и расписания, и выбираемых задач и упражнений. Особый счетчик замеряет, чтобы не меньше 60% урока говорил именно ученик для преодоления языкового барьера. Заниматься можно как на сайте, так и через мобильное приложение, в ходе уроков используются самые жизненные тематики, интерактивные упражнения, а в личном кабинете можно отслеживать свой прогресс и получать умные рекомендации для самостоятельных тренировок.

Очевидно, что в первой школе занятия по английскому языку доступны с разными вариантами по продолжительности, больше времени уделяется разговорной практике, а используемая методика мышечной памяти уникально представлена только в Скиллбокс. В Скаенг же из преимуществ – автопроверка домашних заданий (не придется тратить время урока на их разбор) и удобный мониторинг успехов в личном кабинете.



Объединяет школы то, что в двух случаях с вами будут заниматься реальные педагоги, а все дополнительные форматы (видеозаписи, методички и др.) используются для усиленного закрепления знаний.

Кто делится своими знаниями: сравниваем педагогов

Опыт педагогов – это важная составляющая при выборе школы. Мы узнали, кто занимается с учениками и чем отличается преподавательский состав:

В Скиллбокс все преподаватели проходят специальное обучение и регулярный аудит качества – сюда берут только экспертов с профильным образованием и опытом. Репетитор каждый день отслеживает прогресс ученика и при необходимости корректирует программу. В штате числится более 250 преподавателей, среди которых – русскоязычные и носители языка. Главная фишка – то, что репетиторы здесь «не натаскивают» на сдачу экзаменов или определенные тематики, а учат именно свободно владеть языком.

В Skyeng достаточно рассказать о своих целях, чтобы вам персонально подобрали оптимального преподавателя. Он составит вам индивидуальную программу занятий, а также будет отслеживать ваш прогресс и, при необходимости, корректировать программу. Штат преподавателей огромен: здесь есть и русскоязычные педагоги, и англоговорящие, также доступны репетиторы класса Премиум – эксперты в курсах, с наличием сертификатов TEFL/TESOL и др.

Что ж: обе школы обеспечили сильный преподавательский состав, предлагая возможность практиковаться как с русскоговорящими репетиторами, так и с реальными носителями языка.

Дополнительные онлайн-сервисы, бонусы и подарки

Новые знания получать всегда приятно. Но еще выгоднее учиться будет, если школа предлагает дополнительный бесплатный контент или подарки. Мы выяснили, чем еще можно пользоваться, выбрав ту или иную компанию:

На платформе Скиллбокс регулярно проводятся акции с подарочными уроками и снижением цен – в подарок можно получить до 12 занятий. При покупке пакета курсов для повышения уровня английского компания гарантированно поможет вам повысить знания на один уровень, либо доучит бесплатно. Из полезных сервисов – разговорные клубы на 3-6 человек длительностью 1 час для прокачки навыков, а еще здесь можно бесплатно пройти пробный урок с определением вашего уровня знаний.

Онлайн-школа английского языка Skyeng предлагает много интересных полезных сервисов – от открытых занятий для людей с особенностями слуха до разговорных клубов, пятнадцатиминутных бесед Talks, не упустите из вида и online-журнал с интересными статьями. А еще в школе можно получить тестовый урок, где вам подберут идеальную программу обучения. В качестве подарка вы также получите индивидуальный подбор преподавателя под ваши цели обучения и до 3х бесплатных уроков в дополнение к выбранному курсу.

Мы можем сделать вывод: в Скиллбокс подарки более ощутимы – это и бесплатные занятия в подарок, и гарантия повышения знаний. А еще отметим, что обе школы позволяют получать выгодные скидки и приятные подарки при активации в момент оплаты актуальных промокодов от сервиса BeriBuy.

Всё о цене и оплате

Еще один важный вопрос – как можно оплатить свои курсы или интенсивы, имеется ли у школ какая-то скидка на обучение. Мы подготовили для вас полезную информацию:

Средняя цена уроков с репетитором в Скиллбокс составляет всего от 569 руб. На выбор в компании предлагается три разных формата: 25-минутные уроки (самостоятельные тренировки под контролем педагога), 50-минутные уроки (с акцентом на разговорную практику) и тариф Premium с тематическим подбором материалов под цели обучения. На все курсы есть возможность как разовой оплаты (в этом случае школа дарит приятную скидку), так и рассрочки на период до 24 месяцев от банков-партнеров с первым платежом только через месяц. Если же вы передумаете учиться, школа в любой момент готова вернуть деньги (за вычетом уже пройденных занятий). Важно: при покупке курсов для повышения уровня английского школа Skillbox гарантирует улучшение на 1 ступень – либо дополнительно доучит вас бесплатно!

В Skyeng оплачивать предлагается только нужное количество занятий, а не курс целиком. Действует реферальная программа с бонусами за приглашенных друзей, часто проводятся акции со скидками. Стоимость зависит от выбранного педагога: от 799 руб/урок с русскоязычным педагогом, от 2154 руб/урок с носителем языка и от 990 руб/урок в тарифе Премиум разговорный премиум-клубом и скрининг-тестами. Если вы хотите прервать обучение или отказаться от него, вернуть деньги можно (за пакеты до 64 уроков возврат доступен в течение года, за пакеты от 96 уроков – в течение двух лет). Оплата возможна как разом за нужный пакет уроков (в этом случае вам дарят месяц разговорного клуба), так и помесячно.

Очевидно, что цены в Skillbox более доступны по стоимости, а также в Skillbox есть банковская рассрочка и гарантия бесплатного дополнительного обучения, если вы не повысите свой уровень английского. Обе школы дарят бонусы и подарки при разовой оплате больших пакетов – учитывайте это, сравнивая онлайн-платформы для изучения английского языка.

Возможность переноса или отмены занятий

Если личные дела складываются так, что нет возможности присутствовать на очередном занятии, есть риск потерять свои деньги просто так и урок сгорит. Давайте разбираться, дают ли лучшие сайты для изучения английского языка возможность переносить либо отменять уроки:

В школе Skillbox прямо в личном кабинете учащихся может бесплатно отменить или перенести предстоящий урок. А еще вы всегда можете взять паузу в обучении, но для достижения реального результата школа советует заниматься на регулярной основе и не пропускать уроки.

В школе Skyeng занятие можно как отменить, так и перенести абсолютно бесплатно – главное, сделать это минимум за 8 часов до назначенного времени, чтобы урок не сгорел.

Как мы видим, в сравнении, что лучше - Skyeng или Skillbox, английский язык проще будет изучать именно в Скиллбоксе, потому что там более лояльны условия по отмене занятий (нет временных ограничений).

Сравниваем лучшие платформы в наглядном формате

Удобная обзорная таблица поможет вас быстро оценить, чем отличаются лидирующие сайты для обучения, и выбрать, что подойдет именно вам.

Пробные уроки для знакомства с платформами

Чтобы не сомневаться в принятии решения, какие курсы лучше выбрать, можно еще до момента оплаты задуматься о возможность протестировать лично каждую школу:

Школа Skillbox дарит каждому желающему бесплатный пробный урок, на котором вы не только узнаете свой текущий уровень знаний, но и оцените лично уникальную методику занятий с вовлечением мышечной памяти. Для записи на занятие достаточно указать в форме свое имя, телефон и электронную почту.

В школе Skyeng пробный урок доступен как для взрослой формы обучения, так и для детских занятий. Оставив имя, почту и телефон в специальной форме на сайте Skyeng, вы получите тестовое занятие, на котором не только помогут составить персональный план обучения, но и продемонстрируют ваш прогресс по каждому навыку.

Итак, тестовые уроки есть в каждом из вариантов – не упустите шанс лично оценить все плюсы двух школ, принимая решение о том, в Skyeng или Skillbox курсы с нуля для вас будут интереснее.

Выбираем обучение английского языка в Skillbox

Выбираем обучение английского языка в Skyeng

Как сделать онлайн-обучение дешевле: используем промокоды

Надежная платформа-агрегатор промокодов BeriBuy поможет сделать любые курсы английского намного экономнее. Вам достаточно только выбрать школу Skillbox или Skyeng, найти все актуальные промокоды на BeriBuy и воспользоваться наиболее выгодным купоном при оплате вашего обучения. Экономить проще, чем кажется – на платформе BeriBuy для Skillbox или Skyeng промокоды всегда доступны и вы без труда найдете варианты как для новичков, так и для тех, кто не в первый раз планирует учиться в выбранной компании.