Что лучше, Skypro или GeekBrains: обучаемся онлайн перспективным профессиям

Современный мир позволяет осваивать новые профессии, не выходя из дома. Это отличный выбор, если хочется найти перспективную работу с неплохим заработком. Осталось выяснить, что лучше из онлайн-школ, Skypro или GeekBrains: наш обзор продемонстрирует, что выгоднее по всем параметрам!

Знакомимся с лидерами рынка

Прежде чем начать выбирать между компаниями Skypro или GeekBrains, узнайте немного интересной информации о каждой из школ:

Работающая с 2014-го компания Гикбрейнс – это уникальная образовательная экосистема, основанная Гайком Айрапетяном и Александром Никитиным. В 2020 году школе удалось занять 4-е место в топе образовательных EdTech компаний РФ. Сегодня в школе зарегистрировано свыше 3 млн пользователей!

Компания Скайпро действует с 2021 года – это онлайн-университет профессий и навыков от Skyeng. Основателем является Харитон Матвеев, школа делает акцент на осознанный подход к образованию: здесь успешно доходят до конца обучения 60% студентов (в среднем, на рынке этот показатель всего около 12%).

Отметим также, что обе платформы имеют государственные лицензии на образовательную деятельность: это значит, что ваши документы об обучении будут действительны, а от оплаченной стоимости курса получится вернуть 13% в виде налогового вычета.

Из чего можно выбирать: сравниваем ассортимент компаний

Первое и самое важное, на что стоит обратить внимание при сопоставлении GeekBrains или Skypro – выбор курсов, программ и направлений:

У школы Гикбрейнс представлено 11 направлений (программирование, ИТ, продукт и проекты, аналитика, машинное обучение, тестирование, ИТ-архитектура, игры, дизайн, маркетинг и Blockchain). В сумме это 12 интенсивов и 33 профессии. Преимущественно компания специализируется на отрасли IT-профессий: здесь есть даже детская онлайн-школа программирования GeekSchool для ребят 8-17 лет. Ученикам GeekBrains выдаются сертификаты или дипломы о профессиональной переподготовке, либо удостоверение о повышении квалификации (в зависимости от выбранного курса).

На сайте Skypro можно выбрать обучение среди трех отраслей – дизайн, программирование и маркетинг (большая часть курсов представлена по программированию). В сумме это чуть больше десятка курсов. Здесь есть как полное освоение профессии с нуля, так и ускоренное обучение со сроком вдвое меньше. А еще по четырем профессиям доступно обучение по системе ISA – вы платите за курс только после трудоустройства. Ученикам школа выдает сертификаты и дипломы о профпереподготовке.

Можно заметить, что у Гик брейнс ассортимент в разы шире – но молодая школа Скайпро сейчас в активной стадии развития и регулярно выпускает новые образовательные программы. Зато именно в Skypro можно отучиться с оплатой после того, как вы успешно найдете работу.



Отметим также, что IT-профессии сегодня очень выгодны: так например, специалисты в этой области могут оформлять ипотеку по льготной ставке 5%, а зарплата будет выше на 13% за счет того, что айти-компании на 3 года освобождены от уплаты НДФЛ.

Все нюансы занятий: разбираемся, как проходит обучение

Раздумывая между платформами Skypro или GeekBrains, что выбрать новичку для работы или для прокачки имеющихся у вас знаний, оцените предлагаемые форматы обучения:

На сайте Скайпро практикуется формат готовых видеозаписей, которые не требует жесткой привязки к графику. Также школа периодически устраивает командные встречи в режиме онлайн, они проводятся только в прямом эфире. Отрабатывают полученные знания студенты при помощи интерактивных тренажеров и домашних заданий с обратной связью. Рекомендовано заниматься 12-15 часов еженедельно для равномерного и успешного освоения программы.

Занятия в школе Гик Брейнс проводятся в режиме онлайн с живым преподавателем, подобный формат занимает около 70% обучения, а остальные 30% - записанные видеолекции. Урок завершается получением практического задания с обязательной обратной связью от педагога. За учениками закрепляется персональный наставник, который помогает со сложными вопросами в ходе обучения. Время уроков и количество занятий в неделю ученик может выбирать самостоятельно, планово рекомендуется заниматься 2-3 раза в неделю по 2-3 часа.

Выбор очевиден: если вы предпочитаете заниматься в любое удобное время и без личных общений с педагогами – подойдет онлайн-школа Skypro. Если же хочется постоянно общаться с педагогом вживую – присмотритесь к GeekBrains.

Стоимость и доступные способы оплаты

Предлагаем оценить и то, сколько в среднем понадобится отдать за курс, а также какими способами можно будет рассчитываться за обучение. Для примера, мы сравним стоимость за профессию веб-разработчика:

В Skypro оплатить учебу можно как разово, так и в беспроцентную рассрочку на 12,24 или 36 месяцев. Важный момент: если вы не сможете трудоустроиться по профессии с минимальной зарплатой от 50 тысяч через 4 месяца после финиша учебы – компания вернет деньги за курс. Почти во всех программах на выбор есть 3 тарифа: индивидуальный с группами до 25 человек и сессиями с коучем (от 5300 руб/мес), стандартный в группе до 40 человек (от 3700 руб/мес), и премиальный в мини-группе до 5 человек с гарантией не только трудоустройства, но и прохождения испытательного срока (от 10300 руб/мес). Также есть возможность оплаты после трудоустройства по программе ISA.

В компании GeekBrains доступна оплата разовая и рассрочка на период 6, 12, 18, 24 либо 36 месяцев. Цена за профессию веб-разработчика зависит от тарифа, почти во всех профессиях их предложено 3 варианта: Junior с базовыми знаниями (цена от 3800 руб/мес), Middle со спецпрограммами (от 5700 руб/мес) и Middle+ с максимальным объемом знаний (от 8300 руб/мес).

Очевидно, что в Гик Брейнс более детально продумана рассрочка – на выбор предоставлено больше периодов. Средний ценник у школ практически одинаков, при этом учеба в Skypro будет привлекательнее возможностью гарантированно трудоустроиться, либо вернуть потраченные на обучение с нуля деньги.



Нужно также сравнить и возможность возврата денег, если вы вдруг передумаете продолжать обучение: в Гикбрейнс можно вернуть деньги в любой момент (за вычетом цены пройденных занятий, в Скайпро сумма в полном объеме возвращается в первые 14 дней, далее – за минусом цены просмотренных занятий.

Бонусы, онлайн-сервисы и подарки – чем готовы удивить компании

Конечно же, сравнение Скайпро или Гикбрейнс не обойдется без возможности узнать, какие бесплатные сервисы или подарки дает каждая школа своим студентам – давайте разбираться:

Школа Скайпро предлагает большой раздел Медиа с полезными статьями и лайфхаками о популярных профессиях. Также здесь можно принять участие в бесплатном IT-марафоне и лично попробовать каждую профессию на практике. В школе действует реферальная программа с получением скидок за приглашенных друзей, также часто проводятся акции на обучение – а еще здесь можно учиться дешевле, пользуясь промокодами от платформы BeriBuy.

Больше двух тысяч вебинаров можно бесплатно смотреть в GeekBrains, также здесь регулярно проводятся интенсивы без оплаты. У школы есть масса мероприятий по трем направлениям, от всевозможных конференций до обмена опытом. А в разделе «Журнал» можно вдохновиться историями успеха и почитать актуальные статьи о профессиях. Школа регулярно проводит акции со скидками, а также предоставляет возможность получения персональных условий по промокодам от сервиса BeriBuy.

Как видно, обе платформы предлагают достаточно много бесплатного контента. У Гикбрейнс больше вебинаров, зато в Скайпро можно поучаствовать в айти-марафоне.

Можно ли делать отмену или перенос урока

Еще один важный момент для тех, кто оценивает, какие курсы лучше выбрать – есть ли возможность перенести очередное онлайн-обучение, если ваши планы на день вдруг изменились:

Онлайн-обучение GeekBrains предусматривает появление записей вебинаров в личном кабинете для возможности посмотреть их позже. Ничего переносить или отменять не нужно. А вот если вы пропустили сроки сдачи домашних заданий, для этого понадобится обратиться к педагогу и в техподдержку.

В школе Скайпро ничего переносить не нужно, поскольку занятия проводятся в виде готовых записей. Просто заходите просматривать очередной урок тогда, когда это действительно удобно.

Итак, в этом вопросе сложно сказать, какая школа лучше – проблем с переносом занятий точно не возникает, а все пропущенные записи занятий всегда ждут вам в личном кабинете.

Оцениваем преподавательский состав школ

Skypro или GeekBrains - что лучше, стоит оценить и по качеству преподавательского состава в двух компаниях – давайте разбираться, с кем вам предстоит освоить профессию:

В Скайпро обучение проводится только практикующими экспертами и специалистами разных сфер. Среди них представители таких компаний, как СберМаркет, Skyeng, Nielsen, СитиМобил, Учи.ру и др.

Онлайн-школа GeekBrains подбирает для преподавания исключительно специалистов топовых фирм (МегаФон, Альфа-Банк, X5 Retail Group и др.). Все педагоги проходят многоступенчатое собеседование со строгими критериями отбора.

Можно смело сказать, что разница между школами в этом вопросе отсутствует: обе компании позаботились о высоком уровне преподавательского состава, а потому в качестве получаемой теоретической и практической базы можно не сомневаться.

Есть ли у площадок гарантия трудоустройства

Конечно же, одним из важнейших вопросов при принятии решения, что лучше закончить, Скайпро или Гекбраинс, станет и трудоустройство после финиша курса. Давайте выяснять, какие гарантии предоставляют сайты для обучения начинающим в IT-профессии или любой другой:

Скайпро гарантированно вернет 100% стоимости обучения, если вы не найдете рабочее место с зарплатой от 50 тысяч рублей за 4 месяца после финиша курса. Центр карьеры помогает студентам научиться работать с резюме и портфолио, вместе с наставником вы сделаете первые отклики на вакансии, а ваше резюме дополнительно увидят около сотни компаний-партнеров школы (Почта России, МТС, Yota, СберМаркет, CreditBank и др).

В Гикбрейнс есть возможность гарантированно трудоустроиться в первые 9 месяцев после завершения обучения. Вам подберут вакансии в Карьерном центре, подготовят к собеседованиям, помогут с резюме, а также предложат возможность стажировки в компаниях-партнерах (АлгоМост, СберБанк, Форсайт, Х5 Group, Норникель, банк Открытие и др.).

Как мы видим, более надежные гарантии все же дает первая школа: если с трудоустройством не выйдет, вы точно получите назад деньги за обучение. Но как показывает практика школы, онлайн-университет Skypro успешно трудоустраивает 95% выпускников в первые 4 месяца. В среднем, один ученик получает 2-3 предложения о работе.

Почему люди выбирают компании: сравните в наглядном формате

Итак, мы уже знаем, как проходит обучение в GeekBrains, и где возможна более выгодная скидка на обучение. Для экономии времени все ключевые различия мы собрали в одной удобной таблице.

Тестируем качество школ: предоставляются ли пробные уроки

Если школа уверена в своем качестве, она смело предлагает возможность знакомства еще до приобретения курса или программы. Мы выяснили, дают ли пробные занятия две сравниваемые школы:

У ГикБрейнс можно прямо на сайте оставить заявку и получить одно пробное занятие в формате консультации со специалистом, либо пройти интересный онлайн-тест для определения того, какие сферы для обучения будут вам наиболее интересны!

Онлайн-школа Скайпро предлагает воспользоваться бесплатной онлайн-консультацией карьерного специалиста – он поможет определиться, какая из профессий отлично вам подойдет!

Смело воспользуйтесь этими возможностями: так вы в деталях познакомитесь с заинтересовавшей вас школой и сможете как следует ее протестировать, прежде чем оплачивать учебную программу.

Выбираем обучение в Geekbrains

Выбираем обучение в Skypro

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