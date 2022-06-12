Что лучше, Skypro или Нетология: онлайн-школы, которые сделают новичка специалистом в любой профессии

Чтобы начать получать больше и наконец почувствовать удовлетворение от работы, достаточно пройти современное онлайн-обучение. В этом помогут проверенные школы Скайпро или Нетология. Наш детальный обзор поможет разобраться, что лучше и выгоднее: вы сравните цены, курсы, подарки и возможность выгодного трудоустройства.

Краткие сведения о школах

Прежде чем сравнивать Skypro или Нетология, кратко познакомимся с отличительными особенностями 2-х компаний:

С 2021-го года школа Скайпро успешно работает и обучает всех желающих. Skypro представляет собой образовательный онлайн-университет от платформы Skyeng, который основал Матвеев Харитон. Главная фишка компании – это привитие ученикам осознанного подхода к обучению, благодаря которому до финиша курса успешно доходят около 60% учащихся (для сравнения, средний показатель по рынку составляет около 12%).

Нетология – успешно функционирующая с 2011 года платформа, которая причисляется в тройку ведущих компаний в сфере дистанционного образования. Она основала Максимом Спиридоновым и Юлией Спиридоновой-Микеда. В 2021 году школа стала участником государственного проекта «Цифровые профессии», а уже в 2018 году ее включили перечень крупнейших компаний Рунета по мнению Forbes.

Важный момент: обе школы имеют государственную образовательную лицензию – вы не только сможете получить действующий документ об обучении, но и вернуть 13% стоимости в формате налогового вычета.

Сравнение Скайпро или Нетология по ассортименту

Ключевое, чем отличаются две компании – это сферы и программы, которые могут присмотреть для себя ученики. Давайте разбираться:

В Нетологии на выбор учеников представлено 13 отраслей – творчество, маркетинговая сфера, программирование, управление командой, аналитика, финансы, бизнес, UX и дизайн, игры, профессии-новинки, профессии в образовании, саморазвитие и высшее образование, которое доступно с получением диплома магистра. Фишка платформы – наличие online-буткемпов – интенсивной прокачке IT-профессии в короткие сроки.

В развивающейся школе Skypro можно выбирать среди трех направлений – дизайн, маркетинг и программирование. Суммарно это около десятка программ, можно как обучаться углубленно с 0, так и выбирать программы с максимально быстрым сроком обучения. Ученики получают именные сертификаты или документ о профпереподготовке.

Итак, очевидное преимущество в плане ассортимента – у первой школы, здесь больше сфер, есть возможность получить «вышку» или учиться в формате IT-буткемпа. Скайпро же пока делает упор на программирование и активно работает над расширением своего ассортимента.



Хочется упомянуть, что айти-профессии в данное время особо актуальны: данные специалисты могут получить ипотеку по ставке всего под 5%, а также получать выше зарплату благодаря тому, что айти-компании временно освободили от уплаты НДФЛ.

Как будет проходить обучение: анализируем форматы

Skypro или Нетология - что выбрать, важно продумать и с учетом особенностей проведения занятий. Мы выяснили, как проходит обучение и в каких видах закрепляются полученные навыки:

• У Netology удобно сочетаются два разных формата: по вечерам дважды за неделю вы будете участвовать в online-мероприятиях и повзаимодействуете с лекторами в живом формате, а остальное время будете заниматься по готовым видеолекциям. Каждый урок завершается индивидуальным заданием, также часть вебинаров будет проводиться по типу воркшопов. Все готовые проекты ученики смогут использовать как собственное портфолио. Важный плюс – проходить уроки не обязательно последовательно, можно делать это в произвольном порядке.

У Netology удобно сочетаются два разных формата: по вечерам дважды за неделю вы будете участвовать в online-мероприятиях и повзаимодействуете с лекторами в живом формате, а остальное время будете заниматься по готовым видеолекциям. Каждый урок завершается индивидуальным заданием, также часть вебинаров будет проводиться по типу воркшопов. Все готовые проекты ученики смогут использовать как собственное портфолио. Важный плюс – проходить уроки не обязательно последовательно, можно делать это в произвольном порядке. Платформа Скайпро практикует формат заранее записанных видеолекций – вы смотрите их в любой момент, закрепляя просмотренные материалы при помощи персональных упражнений и интерактивных тренажеров. Изредка будут проводиться командные online-встречи по заранее оговоренному графику. Школа советует заниматься около 12-15 часов в неделю для освоения программы без спешки и проблем.

Выбор прост: если вы больше любите живое общение с лектором, задумайтесь о Нетологии. А тем, кто любит готовые лекции без привязки к графику – выбирайте Skypro.

Ценники и варианты оплаты: разбираемся в нюансах стоимости

Раздумывая, какие курсы лучше выбрать, присмотритесь к ценовой политике двух компаний – важно, чтобы учеба была не только продуктивной, но и финансово доступной:

На платформе Нетологии можно оплатить сразу всю сумму, либо воспользоваться беспроцентной рассрочкой на срок до двадцати четырех мес. Также компания предлагает уникальную возможность участвовать в программе «Цифровые профессии», когда государство покроет от половины до 100% стоимости.

Платформа Скайпро предлагает либо единоразовую оплату, либо рассрочку без % на 12, 24 и 36 мес. Также в фирме действует оплата по формату ISA – вы сначала обучаетесь, а оплачиваете учебу только после того, как трудоустроитесь с уровнем з/п от пятидесяти тысяч. Каждый курс доступен в трех тарифах: в индивидуальном уроки проводятся в группах до 25-ти человек с персональным коучем (цена от 5300р в мес.), базовый тариф – группы до 40-ка студентов по цене от 3700р в мес. и премиум – группы до 5-ти человек с гарантированным прохождением испытательного срока после трудоустройства (от 10300р в мес).

Как видно, в первой школе возможно принять участие в выгодной государственной профессии, зато вторая предлагает особую программу ISA с выгодными шансами трудоустроиться.

Какими презентами радуют организации

Еще один пункт, который поможет определиться, что лучше закончить, Скайпро или Нетология – предлагаемые скидки, онлайн-сервисы и бесплатный контент:

Огромный раздел «Учиться бесплатно» на сайте Нетологии поможет найти массу бесплатных мероприятий. Также здесь есть раздел Медиа с интересными статьями и тестами. В школе можно бесплатно пройти 7 дней обучения по работе с данными. А еще здесь доступны для использования промокоды на скидку от BeriBuy.

Онлайн-университет Skypro создал раздел Медиа, где собраны интересные статьи об актуальных профессиях, полезные лайфхаки и др. Здесь вы можете прокачать себя в бесплатном айти-марафоне и лично познакомиться с каждой из профессий. Также доступна реферальная программа с возможностью получать бонусы за приглашаемых друзей, а при оплате курсов можно использовать промокоды от сервиса BeriBuy и получать скидку или подарочные программы и интенсивы.

Сразу заметно, что обе школы ответственно подошли к тому, чтобы повышать лояльность своих студентов. В Нетологии вы точно оцените недельное бесплатное обучение и множество вебинаров, а в Skypro очень выгодно участвовать в реферальной программе с бонусами.

Реально ли перенести или отменить предстоящее занятие

Если персональные дела оказались незапланированными, вы заболели или просто нет возможности посетить онлайн-урок – полезно будет заранее знать, можно ли его сдвинуть или отменить:

Пропущенные в Netology вебинары можно изучить позже в личном кабинете, они сохраняются в виде записей. Откладывать их не получится, поскольку это групповые вебинары.

На платформе Skypro переносы не требуются – вы просто смотрите следующий урок-видеозапись тогда, когда у вас есть время на это.

Что ж, проблем с занятиями не возникнет – переносить ничего не нужно, поэтому курсы легко получится совмещать с декретом, работой или другим обучением.

Сравниваем уровень лекторов в школах

Поскольку ваши знания напрямую зависят от того, какой преподаватель будет давать базу и проверять домашние упражнения, очень важно при выборе обратить внимание на преподавательский состав, который предлагают сайты для обучения:

Только ведущие специалисты топовых организаций работают в Netology. Все кандидаты проходят через многоступенчатый отбор, среди них – эксперты компаний ВКонтакте, Альфа-Банк, 2ГИС, AGIMA и др.

Практикующие эксперты из крупных предприятий делятся своими знаниями в школе Скайпро. Так например, с вами будут заниматься ведущие сотрудники компаний СберМаркет, СитиМобил, Nielsen, Скаенг, Учи.ру и не только.

Становится понятно, почему люди выбирают компании – уровень лекторского состава очень силен, освоить профессию можно будет под присмотром реальных специалистов с внушительным практическим опытом.

Гарантия трудоустройства: получится ли применить знания на практике

Еще один аспект, который поможет выбрать между Skypro или Нетология, что лучше и дешевле, это трудоустройство после курсов. Самое время узнать, дает ли обучение с нуля у двух лидеров какие-то шансы использовать полученные знания в реальной жизни:

Онлайн-школа Нетология внедрила Центр карьеры, куда попадают все ученики. Здесь обучают основам взаимодействия с работодателями, откроют секретные вакансии от партнерских компаний школы, среди которых Северсталь, Красцветмет, Альфа-Банк, AGIMA, 2GIS и не только.

Стопроцентную гарантию трудоустройства дает онлайн-школа Skypro: если в течение 4 месяцев после завершения обучения вы вдруг не сможете найти работу по профессии, школа вернет всю стоимость курса. Каждый ученик обязательно проходит практику в Центре карьеры, где его научат создавать резюме и портфолио, вместе с наставником вы будете просматривать вакансии и откликаться на них. Также ваше резюме будет направлено всем компаниям-партнерам школы (СберМаркет, СитиМобил, Nielsen, Skyeng, Учи.ру и др.).

Сразу видно, что в Скайпро обучение более привлекательно в плане карьеры: у вас будут максимальные гарантии на трудоустройство с возвратом средств, что особо важно начинающим, ведь новичку для работы нужны не только знания, но и реальная помощь в поиске вакансий. Но и онлайн-обучение в Нетологии поможет неплохо себя зарекомендовать при помощи Центра карьеры.

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Отличия Скайпро или Нетология: сравниваем в удобном формате

Наша удобная обзорная таблица поможет вам быстро оценить ключевые отличия между двумя передовиками образовательного онлайн-рынка, и сделать правильный выбор.

Тестируем все плюсы: есть ли тестовые занятия

Продолжая сравнивать обучение в Netology или Скайпро, не упустите шанс бесплатно познакомиться с каждой из площадок – наличие тестовых занятий или консультаций отлично покажет все особенности компаний:

В Netology для тестирования доступна бесплатная неделя уроков по работе с данными. Времени точно хватит для оценки всех особенностей платформы!

У Скайпро можно без оплаты оформить online-консультацию с карьерным экспертом. Он подберет для вас оптимальную профессию и курс с учетом уровня знаний и ваших интересов, а также ответит на все ваши вопросы об обучении и оплате!

Можно сразу заметить в вопросе, какая школа лучше - тестовый период в Нетологии куда внушительнее. Зато в Скайпро вам точно помогут выбрать профессию, которая поможет реализовать себя в будущем.

Выбираем обучение в Нетологии

Выбираем обучение в Скайпро

Получится ли сделать онлайн-обучение еще доступнее

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