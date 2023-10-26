Что лучше, Тинькофф или Сбербанк, либо Халва: какая кредитка станет вашим надежным помощником

В поиске надежного финансового помощника пригодится информация, какая кредитная карта лучше - Сбер или Тинькофф, либо Халва от Совкомбанк. Наш обзор поможет узнать, что выгоднее – вы найдете только актуальные акции: например, при заказе карты Тинькофф сегодня можно получить 2000р кэшбэка.

Все нюансы оформления и доставки

Чтобы выяснить, какая карта лучше, Сбер или Тинькофф, либо Халва, узнаем, как можно получить каждую из кредиток:

аказать кредитную карту Тинькофф с доставкой можно через онлайн-заявку – решение будет моментальным, а при подаче заявки до 20:00 карту привезет курьер бесплатно в тот же день. Время и место получения можно выбрать самостоятельно. Заполнение формы займет 5 минут.

Кредитную СберКарту можно оформить онлайн, подача заявки займет 2 минуты. СМС с решением приходит также через пару минут. После одобрения получить карточку можно в ближайшем к вам банковском отделении в тот же день (в часы работы отделения). Также можно заказать доставку карты курьером на дом (доступно не для всех регионов РФ).

Халва от Совкомбанка оформляется всего за 5 минут в режиме онлайн, решение приходит в течение нескольких минут (в редких случаях – до 1 рабочего дня). Получение возможно в удобном отделении банка либо путем бесплатной курьерской доставки.

Отметим первое различие – если карту Тинькофф можно получить только курьером (у банка нет отделений), то две другие карты предлагают возможность выбора (доставка или получение в банке).

Условия для клиентов и необходимые документы

Выбирая, в каком банке лучше взять кредитную карту, оцените – соответствуете ли вы требуемым параметрам:

Чтобы оформить кредитную карту Тинькофф, нужен только паспорт РФ. Из условий – возраст от 18 до 70 лет и наличие постоянной/временной регистрации в РФ.

Если интересна кредитка от Сбербанка, для подачи заявки достаточно паспорта РФ. Условия: возраст 18-70 лет, наличие постоянной/временной регистрации в РФ.

Из требований Совкомбанка к заемщикам: гражданство РФ, возраст 18-75 лет, наличие официального трудоустройства не меньше 4 месяцев на последнем месте, постоянная регистрация в РФ.

Очевидно, что первые два банка в разы лояльнее и предъявляют минимум требований к заемщикам, в отличие от Совкомбанка, где предложена карта рассрочки Халва.

Бонусы, акции и программы лояльности

Выбирая, что лучше - Тинькофф или Сбербанк, либо Халва, не упустите возможность поучаствовать в актуальных акциях или получить максимум бонусов за пользование картой:

Заказав кредитку Тинькофф Платинум, только сегодня можно поучаствовать в акции: достаточно после получения карты потратить от 5000р и получить денежный кэшбэк 2000р обратно на счет. В подарок с картой вам привезут стильный кардхолдер для банковских карт и наличных. А еще вас ждет беспроцентный период по карте – до 55 дней за любые покупки и до 120 дней на погашение картой других кредитов. По данной кредитке действует кэшбэк до 30% бонусами «Браво» за траты у партнеров и до 1% за любые покупки (максимум в месяц можно получить 6000 баллов) с возможностью тратить их по курсу 1 бонус = 1 рубль. При подключении подписки Pro максимум в месяц можно получить до 10000 баллов и до 15% за траты на страхования, развлечения и путешествия.

Если вас заинтересовала кредитная карта Сбера, условия здесь весьма интересные. Она радует беспроцентным периодом 120 дней на покупки. Оформив кредитную СберКарту и оплатив ей 5 покупок от 1000р до 31 января 2024 года, вы становитесь участником розыгрыша с главным призом – квартирой в Москве. По карте действует бонусная программа СберСпасибо – можно получать до 30% за покупки у партнеров и скидки до 99% путем использования бонусов Спасибо в магазинах. С подпиской СберПрайм+ бонусы будут повышенными (до 10% за покупки в СберМаркете, 5% в кафе, такси и ресторанах, 10% за АЗС бонусами Спасибо).

При оформлении карты Халва можно стать участником розыгрыша автомобиля, кэшбэка 5000р и подарков от партнеров (акция действует до 14 января). Продукт отличителен выгодным кэшбэком с подпиской Халва. Десятка – до 10%. Также можно участвовать в программе лояльности «Бонус 5х10» с 30-ю уровнями. Выполняя покупки на определенных условиях, можно дополнительно получать +30% кэшбэка. Поскольку это не кредитка, а карта рассрочки, вместо беспроцентного периода здесь есть рассрочка до 24 месяцев без переплаты.

Отметим, что лучше, Сбер или Тинькофф, либо Совкомбанк: в Сбербанке дают самый большой беспроцентный период, зато в Тинькофф можно поучаствовать в акции с гарантированным кэшбэком 2000р. В плане кэшбэка у Тинькофф больше различных категорий для получения, зато со СберКартой можно оплатить бонусами практически всю сумму покупки.

Сравнение условий обслуживания

Чтобы понять, что выгоднее, Тинькофф или Сбербанк, или Халва – сопоставим тарифы и условия пользования:

Беспроцентный период у Тинькофф Платинум – 55 дней на всё и 120 дней на погашение кредиткой других кредитов. Лимит – от 15 тысяч до 1 млн рублей, имеется возможность оформления покупок в рассрочку без % на срок до 12 месяцев для покупок от 1000 рублей. Обслуживание карты – 590 рублей в год, ставка на покупки вне льготного периода 12-59,9% годовых. Можно подключить СМС-уведомления за 59 рублей в месяц для абонентов Тинькофф Мобайл, для остальных. – 99 рублей в месяц. Платежная система – МИР.

Кредитка Сбербанка 120 дней без процентов позволяет пользоваться заемными средствами. Ставка по карте – 9,8% за покупки на МегаМаркете и в категории «Здоровье», 19,9% - для погашения кредиток других банков, на остальное – 29,8% годовых. Обслуживание и СМС-уведомления по карте бесплатные навечно, платежная система – МИР. Лимит – до 1 млн рублей.

Если вы планируете оформить кредитную карту Халва онлайн, ее обслуживание будет всегда бесплатным. По карте доступно до 36 месяцев на покупки в рассрочку у более, чем 250 магазинов-партнеров (в рамках действующей акции, в обычное время до 24 месяцев). В настройках можно переключать режим пользования картой – как дебетовой или картой рассрочки с заемными средствами. Максимальный лимит – 500 тысяч рублей, СМС уведомления будут бесплатными при условии, что человек заходил в приложение или личный кабинет на сайте не меньше 3 раз за месяц (иначе 99 рублей в месяц). С подпиской «Халва.Десятка» можно также получать по карте до 15% годовых на остаток собственных средств, поэтому это довольно выгодная беспроцентная кредитка.

Здесь в вопросе, какая кредитка лучше, Тинькофф или Сбербанк, или Халва, отметим: только в Tinkoff совмещаются максимальный лимит, покупки в рассрочку и возможность гасить кредиткой долги в других банках.

О снятии наличных и переводах - как начисляются проценты по кредитной карте

Оценим, в чем разница между продуктами Сбер карта, Совкомбанк или Тинькофф Платинум, по возможности снимать наличку или переводить средства:

Кредитка Тинькофф Платинум допускает без комиссии переводить до 50 тысяч ежемесячно (с подпиской Pro – до 100 тысяч), при превышении взимается комиссия 2,9% + 290 рублей. Обналичивание осуществляется только с комиссией 2,9% + 290 рублей. Ставка за снятие и переводы вне льготного периода составляет 30-69,9% годовых.

Переводить средства по СберКарте можно только с комиссией 3%, но не меньше 390 рублей. Аналогичная комиссия – за снятие денег с кредитки. Ставка за снятие и обналичивание составляет 29,8% годовых, лимит на снятие налички в сутки – 500 тысяч. Приятный момент – первые 30 дней с момента подписания договора на открытие кредитки снимать наличку можно будет без комиссии в рамках действующей акции.

Выпускаемая в Совкомбанк кредитная карта онлайн с названием Халва позволяет без процентов снимать и переводить наличные в рассрочку на 3 месяца. За раз можно снять/перевести максимум 30 тысяч. Данные услуги стоят 290 рулей + 2,9% от суммы (входит в предстоящий ежемесячный платеж). После истечения трех месяцев, если вы не внесли суммы обратно, на нее будет начисляться процент согласно вашей ставке.

Разбираясь здесь, между Сбер карта, Халва или Тинькофф, что лучше, видно: только у Халвы можно оформлять снятие и переводы в рассрочку, зато в Тинькофф до 50 тысяч каждый месяц доступно переводить вовсе без комиссии, что гораздо выгоднее.

Как пополнить карту и внести обязательный платеж + риски просрочки

Мы сравнили льготный период – самое время выяснить, как пополнять карту и не допускать просрочку по ежемесячным платежам:

Пополнить карточку Тинькофф можно в любых банкоматах без комиссии, либо переводом с других карт, а также наличными в банках-партнерах, салонах сотовой связи и пунктах денежных переводов. Минимальный платеж составляет максимум 8% от суммы долга, определяется банком индивидуально. При невнесении суммы она будет считаться просроченной задолженностью – это влечет неустойку 20% годовых и ежедневный процент вплоть до момента погашения. При просрочке с вами связывается сотрудник банка и предложит внести хотя бы часть или реструктурировать долг (изменить график оплаты). В запущенных случаях возможно взыскание долга через суд.

Пополнить кредитку от Сбербанка можно переводом с дебетовых карт, карт других банков или наличными через банкоматы, а также в офисах банка. Обязательный минимальный платеж составляет 2% от задолженности по карте, а в случае просрочки начисляется неустойка 36% годовых. Доступна услуга по изменению даты внесения ежемесячного платежа – она стоит 300 рублей. Сотрудники банка предложат возможность реструктуризации и другие варианты решения ситуации, чтобы погасить проценты по кредитке Сбербанка и не доводить до обращения в суд.

Если вовремя не внести минимальный платеж по Халве, вам дается 5 дополнительных дней, чтобы сделать это без просрочки. Начиная с 6 дня долга будет начисляться неустойка 20% годовых.

Сравнение Сбер, Халва или Тинькофф показало, что самой лояльной компанией в плане просрочки оказалась от Тинькофф банк кредитная карта, зато в Совкомбанке дают 5 дополнительных дней, чтобы успеть внести долг до начисления неустойки.

Выбираем кредитную карту Тинькофф

Выбираем кредитную карту Сбер банка

Выбираем кредитную карту Халва от Совкомбанка

Как пользоваться кредитками еще экономнее

После обзора вы наверняка приняли решение, какой банк лучше - Тинькофф или Сбербанк, или Совкомбанк. При выборе кредитки обратите внимание на возможность получить персональные условия оформления, повышенный кэшбэк или приятные подарки – для этого достаточно использовать актуальные промокоды от БериБай. Просто определитесь, какая карта выгоднее, подавайте заявку на ее заказ и указывайте в ней код купона, найденного всего за минуту в каталоге БриБай – выгодная экономия гарантирована.

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