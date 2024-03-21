Что лучше, Умскул или Парта, или Сотка: подготовка к ЕГЭ и ОГЭ на 100 баллов в короткие сроки

Когда речь идет о качественной подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, хочется, чтобы подросток смог заработать максимум баллов без лишних волнений. Онлайн-школы Сотка или Умскул, либо Парта готовы обеспечить подобное обучение – обзор раскроет, где курсы дадут ребенку больше перспектив, и как сэкономить на закрытых распродажах.

Кратко о платформах

Чтобы узнать, какова разница между платформами, начнем с того, чтобы обзорно познакомиться с Umschool или PARTA, либо Sotka:

Онлайн-школа подготовки к ЕГЭ Сотка готовит к экзаменационным испытаниям на 80+ баллов всего за квартал с любыми исходными знаниями. За 5 лет школа выпустила 136000 ребят, получив больше 8 тысяч положительных отзывов. Имеется лицензия.

Онлайн-школа Парта обучила уже 110 тысяч детей, из них 33000 заработали свои 80+ баллов, а 1003 выпускника – стобалльники. PARTA получила гос. лицензию и является участником Сколково.

Сайт Умскул за 2 месяца с любыми исходными знаниями подготовит к экзаменам на 80+. По версии Smart Ranking, это крупнейшая школа экзаменационной подготовки. Она является резидентом Skolkovo, партнером VK и обладает лицензией.

Лицензия у школ гарантирует возможность для родителей получить вычет 13% после завершения ребенком учебы (при условии, что родители отчисляют НДФЛ).

Какими программами удивляют платформы

Разберемся, что лучше, Умскул или Парта, либо Сотка, по предлагаемому каталогу:

У Сотки в наличии курсы по 10 направлениям по ЕГЭ и 11 – по ОГЭ.

Учебная платформа PARTA поможет подготовиться к единому или основному экзаменационным испытаниям по 11-ти направлениям.

Образовательная школа Умскул готовит к единому или основному экзаменам по 11-ти направлениям, также здесь есть занятия за 5-8 класс и помощь для олимпиады по 6 предметам.

Очевидно, что программа для уверенного прохождения экзаменационных испытаний имеется у каждой площадки. А Умскул дополнительно помогает еще и подтянуть общешкольные знания, есть здесь и подготовка к олимпиадам.

Какими презентами и бонусами радуют компании

Умскул, Парта или Сотка - в чем разница, мамам и папам любопытно узнать и с точки зрения, как много бонусов дарит каждая школа своим ученикам:

Покупая в Сотке 1 предмет, подготовку еще по 3-м вы получите в подарок. Школьникам также дарят психологические вебинары и пробники экзаменов ежемесячно. В Сотке также проводится крупный розыгрыш среди учеников, главный приз – авто Мерседес C-класса.

Интернет-школа PARTA дарит занятия по всем нужным ребенку предметам в рамках 1-го курса. Также бонусом будет 1 спецкурс + базовый курс из 6 уроков для выбора института, предметов для экзамена и закрепления основных тематик. А тех, кто возьмет пробный урок, ждет приятный сюрприз.

Умскул, онлайн-школа ЕГЭ и ОГЭ, дарит доступ к журналу лайфхаками о вузах и экзаменах, и виртуальный учебник для повторения основных тематик. А еще в Umschool действует акция, где при оплате 1 предмета бонусом возможно получить еще до 3-х.

Итак, Сотка отличается тем, что заниматься по 4 предметам можно, заплатив за 1. Зато онлайн-школа PARTA дарит отличные бонусные курсы, а Умскул радует внушительным учебником.

Немного о том, как проходит обучение

Обязательно оцените, как платформы предлагают укреплять детям знания. От этого будет зависеть комфорт ученика и значит, эффективность потраченного им времени. Сопоставим Сотка, Парта или Умскул - что выбрать в этом вопросе:

Каждый ученик в Sotka получает экзаменационные пробники, скрипты и рабочие тетради. Еженедельно проводится до 5 онлайн-встреч + практика с задачами из подборки ФИПИ. Будет и домашнее задание онлайн – его проверяют за 15 мин. и дают обратную связь. В расширенном пакете предусмотрены также индивидуальные консультации, которые проводит куратор.

Онлайн-школа Парта собрала все для занятий на своей платформе. Предусмотрены вебинары до 2 часов и готовые видеолекции, можно практиковаться и решать ДЗ – оценка будет уже через 15 минут после отправки. Наставники отвечают на любые вопросы, а конспекты и скрипты помогут в легком освоении материала.

В Umschool имеется 2 формата – курсы (групповые уроки) и индивидуальный репетитор. Предусмотрена поддержка наставников 24/7, домашние задания прямо на площадке (результаты разбирают на уроке) и видеозаписи проведенных лекций, чтобы повторить материал. Преподаватели ответят на вопросы в чате всего за 5 минут. Помимо предметов, в курсы ЕГЭ также входят материалы по профориентации и умению организовать свободное время.

Главное отличие между Умскул, Парта или Сотка – в Сотке и PARTA очень быстро проверяют ДЗ, а Умскул дает возможность выбирать формат (здесь можно найти репетитора в формате один на один).

О стоимости и вариантах оплаты

Чтобы домашнее обучение не сильно сказалось на финансах, предварительно оцените, какие ценовые условия предлагают онлайн-школы для подготовки к экзаменам:

В Сотке вы платите за 1 направление, а в подарок получаете еще 3 (например, оплатили физику – химия, английский язык и математика будут в подарок). Цена – от 4500р ежемесячно. Имеются пакеты Standart и Pro, где добавлены индивидуальные консультирования и более сложные домашние задания. Платить за учебу можно ежемесячно, за 6 мес. и за программу разом.

В PARTA online учеба стоит от 6000р за четыре направления. Родители платят по фиксированной цене без доплат. Есть пакеты Стандарт и Плюс с системой жизней и курсом по профориентации. Платить возможно за месяц, за курс разово и с разбивкой платежа на части.

В Умскул платеж возможен разово или с разбивкой на части. Имеются тарифы Стандарт и Про, где добавлены персональный ментор и созвоны для разбора тем на выбор. Стоимость обучения – от 5000 рублей за предмет.

Как видно, учиться в Сотке выигрышнее по доступности ценника. Зато Парта радует полезными бонусами в расширенном тарифе.

Дают ли онлайн-школы репетиторства гарантии поступления

Любому родителю хочется, чтобы у ребенка получилось поступить в желанный вуз и на бюджетное место. Узнаем, дает ли домашнее онлайн-обучение какие-то гарантии в этом вопросе:

Сотка не обещает гарантированное поступление, но точно поможет ребенку набрать от 80-ти баллов за 3 месяца занятий.

Онлайн-платформа Парта не дает гарантий на поступление, зато дает базовый курс в подарок, чтобы войти в режим подготовки к экзамену максимально плавно.

В Умскул имеется помощь для сдачи ЕГЭ с гарантией результата (240+ баллов за три предмета и поступление на бюджет, либо деньги возвращаются). Действует только на специальный пакет «под ключ».

Вывод очевиден: лишь Умскул, онлайн-школа подготовки к экзаменам, дает самую выгодную гарантию поступления для студентов.

Поможет ли онлайн-обучение с выбором профессии

Анализируя лучшие онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ или ОГЭ, полезно будет выяснить, поможет ли школа определиться, как выбрать профессию и куда лучше поступать ребенку:

Онлайн-школа подготовки Сотка организовала программу профориентации «Хочу стать». Она поможет разобраться в актуальных профессиях и определиться с университетом и предметами для поступления.

Определиться с выбором университета и предметов вместе с «Хочу стать» от Сотка

Определиться с выбором университета и предметов вместе с «Хочу стать» от Сотка Отдельной профориентации в PARTA нет, но на подарочном базовом курсе помогут выбрать, кем ребенок хочет стать, определиться с вузом и предметами.

В Umschool нет профориентации, зато есть огромная подборка статей на тему выбора института и поиска профессии будущего.

Изучить статьи от Умскул и выбрать для себя профессию будущего

Платформа Сотка – единственная, где комплексно помогают определиться, кем ребенок мечтает стать, еще до оплаты курса.

Возможно ли воспользоваться пробным уроком

Сотка, Парта или Умскул - что будет лучше выбрать, помогут определиться пробные занятия, наглядно показывающие все нюансы. Оценим, что предлагают данные компании:

У Сотки есть пробник, он позволит познакомиться и посмотреть, как предстоит заниматься в школе.

PARTA проводит тестовый урок – на нем начинающим расскажут нюансы, а еще подарят приветственный бонус.

Умскул предлагает получить без оплаты консультацию, на которой подберут онлайн-обучение для ребенка.

Итак, сопоставляя Умскул, Парта или Сотка, что лучше, отметим: если первые две площадки дают полноценные тестовые уроки, то в Umschool будет лишь онлайн-консультирование.

Выбираем обучение в Сотка

Выбираем обучение в Умскул

Выбираем обучение в Парта

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