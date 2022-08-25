Что лучше, Умскул или Сотка – выбираем онлайн-школу для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Когда экзамены приближаются и хочется, чтобы ребенок поступил в тот университет, о котором мечтает – самое время присмотреть онлайн-школу с качественной помощью. Явные лидеры - Сотка или Умскул, что лучше для подготовки к ЕГЭ или ОГЭ, лучше выяснить заблаговременно. Наш обзор поможет разобраться, что выбрать для вашего школьника.

Краткое знакомство со школами

Начнем с небольшого экскурса по каждой из площадок:

Основателем школы Сотка является предприниматель Тимур Ибрагимов. С 2019-го года компания готовит школьников к экзаменационным испытаниям, предлагая помощь с имеющегося уровня на требуемый балл. Sotka является резидентом инновационного центра Skolkovo и является одним из лидеров дистанционного рынка для будущих студентов. Школа обучила свыше 60 тысяч человек.

Платформа Умскул работает с 2018 года, успешно подготовив более 110 тысяч выпускников по направлениям ОГЭ и ЕГЭ. Компания также является участником Сколково с 2020 года, ее основателями являются Дмитрий Данилов и Михаил Солдатов.

Самое время перейти к сравнению двух лидеров онлайн-образования.

Предлагаемый ассортимент

Определяясь, что лучше - Умскул или Сотка, начинайте сравнение с того, какие направления и курсы предложены на выбор. Мы уже собрали информацию для вас:

На площадке Umschool предлагаются на выбор 13 предметов для 11 класса, 10 предметов – для 10 класса и 11 предметов – для 9 класса. Отличительная особенность – курсы подготовки к ЕГЭ по немецкому языку и математике базового уровня.

В Сотке доступны 10 школьных предметов для подготовки к ЕГЭ и 11 предметов – к ОГЭ.

Итак, обе школы подходят для учащихся выпускных классов. При этом в количественном плане немного обширнее выбор на сайте Umcshool. Учитывайте это, раздумывая между Умскул или Сотка - что лучше выбрать для начинающего заниматься будущего абитуриента.

Особенности модели обучения и проверки знаний

Еще один ключевой момент, по которому стоит выбирать между Sotkaonline или Умскул – то, как ребенку предстоит осваивать знания и закреплять их. Давайте разбираться, как проходит обучение на каждой из площадок:

На сайте Умскул занятия проводятся в варианте online-трансляций и теоретических уроков в мастер-группе по конкретному предмету на единой платформе. Заниматься нужно будет 2-4 раза в неделю по 1,5-2 часа (это зависит от того, к каким предметам нужна подготовка). Расписание составляется персонально под ученика, чтобы занятия по предметам, которые сдают вместе, не пересекались. Для занятий подойдет любое устройство с выходом в Интернет. Онлайн-куратор всегда готов в течение 5 минут ответить на вопросы по материалам или домашним заданиям, а в некоторых тарифах у вас будет личный куратор, дающий индивидуальные рекомендации. Учеников ждут авторские домашние задания с подсказками и игровой формат обучения с очками за успеваемость – их можно обменивать на скидки или фирменные сувениры школы.

На платформе Сотка все обучающие материалы собраны на одном сайте с возможностью занятий из любого места, где есть Интернет. Подача материала осуществляется в виде online-лекций – раз в неделю проводится один 2-хчасовой вебинар, после которого школьника ждет задание как в полноценном варианте государственного экзамена. К каждому уроку школьник получает полезные рабочие тетради, а для закрепления знаний используется технология виртуальной реальности. Разбор домашних заданий под руководством наставника проводится до момента, пока в задании не будет ошибок.

Очевидно, что обе лучшие онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ предоставляют поддержку наставника, интенсивы и онлайн-лекции. В Умскул школьнику придется заниматься чаще, зато здесь более интересный, игровой формат подачи материала с накоплением бонусных баллов.

Наличие дополнительных бонусов

Разница между Умскул или Сотка еще и в том, какие материалы и онлайн-сервисы (помимо оплаченного доступа) школьник может получить для укрепления знаний. Давайте оценим, что готовы предложить платформы:

В Умскул можно воспользоваться бесплатным УМ-Журналом с лайфхаками по подготовке, борьбе со стрессом, полезными советами для детей и их родителей. Также в бесплатном доступе предлагается огромный интерактивный учебник, в котором можно найти все актуальные тематики по основным школьным предметам.

В Sotka вас ждет полезный бесплатный блог со статьями на актуальные темы, связанные со школой и экзаменами, а также с выбором будущей профессии.

Что ж, в Umschool бесплатных материалов немного больше – но в целом, все они нацелены скорее на всестороннее развитие и получение моральной уверенности в своих силах. А получение непосредственных знаний каждая из платформ гарантирует в полном объеме на своих курсах.

Умскул или Сотка - что лучше выбрать в плане цены

Конечно же, немалую роль играет стоимость и способы оплаты обучения. Где-то придется отдать сумму за весь курс разом, а где-то есть возможность платить помесячно – ориентируйтесь на возможности вашего бюджета.

В Umshool можно покупать доступ к тем предметам, которые необходимы - предложено три тарифа для оплаты (Стандарт, Про и Премиум). Они отличаются наличием дополнительных бонусов вроде системы жизней, премиум-куратора, ограниченного количества человек в группе, индивидуальными занятиями с куратором. Оплата предусматривается либо целиком за весь курс (за это обычно дается скидка), либо в формате помесячной подписки. При подготовке сразу по нескольким предметам школа предоставляет дополнительную скидку. Цена начинается от 3690 рублей в месяц.

На платформе Sotka не предусмотрена оплата за 1 предмет – ученик выбирает сразу 3 или 4 предмета и оплачивает за них единый доступ к сайту. На выбор предоставлено два тарифа (Стандарт и Про). Они отличаются предоставляемым спектром услуг. Также можно выбирать длительность подписки – 1, 5 или 9 месяцев (за длительные периоды предоставляется скидка). Цена стартует от 3600 рублей в месяц.

Заметно, что в первом случае можно заплатить только за одно направление, но учиться чаще. Во 2й школе вас ждет всего 1 занятие в неделю, зато готовиться можно сразу по нескольким предметам в одной подписке. По ценовой категории платформы равнозначны.



Еще один важный момент: доступ к оплаченным материалам в Сотке остается навсегда, а в Умскул – только до конца учебного года.

Какая онлайн школа лучше для детей и подростков – сравниваем Скайсмарт, Фоксфорд или Умскул - можно почитать по ссылке: https://beribuy.ru/

Информация об отмене, корректировке или переносе занятий

Иногда случается так, что нет возможности посмотреть интернет-урок в онлайн-школе в силу болезни или занятости. Что делать в этом случае – посмотрим, какие варианты могут предложить онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

В Сотке запись пропущенного занятия появится в личном профиле для просмотра – как и все материалы, прилагающиеся к нему.

В Умскул записи уроков остаются в личном кабинете – если вы пропустили занятие, его всегда можно позже просмотреть. Если останутся вопросы после просмотра, их всегда можно задать куратору.

Очевидно, что проблем с занятиями не возникнет: просто смотрите пропущенные уроки в свободное время и разбирается с наставником непонятные моменты.

Уровень преподавателей – кто делится своими знаниями

Сравнение онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ нельзя делать без учета того, кто помогает ученикам освоить сложные знания. Давайте разбираться в преподавательском составе каждой из компаний:

В Умскул вас ждут авторские задания, которые полностью соответствуют ФИПИ и ФГОС. Преподают в школе только специалисты, имеющие опыт по конкретному предмету и самостоятельно сдавшие экзамены на отличные баллы.

Аналогичный подход практикуется и в Сотке – сюда тоже берут только опытных сотрудников, прошедших многоэтапный отбор и продемонстрировавших высокие результаты.

Заметно, что обе образовательные платформы ответственно подошли к подбору преподавательского состава, поэтому в качестве получаемых знаний можно будет не сомневаться!

Сравниваем сайты для обучения в наглядном формате

Не теряйте времени и пользуйтесь нашей обзорной таблицей – она поможет оценить, какую из обучающих платформ лучше выбрать для вашего ребенка для подготовки к ЕГЭ или ОГЭ.

Пробные занятия – есть ли подобная возможность

Не хочется отдать деньги и потом ошибиться и пожалеть о своем выборе – взять тестовый урок перед оплатой было бы идеальным решением. Посмотрим, дают ли обучающие платформы для дистанционного обучения подобную возможность:

В Umschool пробный урок доступен после заполнения короткой формы (имя, телефон и почта). На нем удобно познакомиться со школой и узнать больше о программе и преподавателях.

В Сотке тоже есть вводный урок без оплаты, на него можно попасть после заполнения онлайн-формы (имя, класс, телефон). Вы оцените школу, узнаете, как проходит учеба и подходит ли вам подобное обучение.

Итак, возможность познакомиться со всеми тонкостями обучения до оплаты предлагается в каждой из школ. Можете взять оба тестовых занятия и сравнить сайты между собой.

Выбираем обучение в Умскул

Выбираем обучение в Сотке

Возможна ли скидка на обучение

Вы наверняка уже определились со школой, которая поможет вашему ребенку подготовиться к предстоящим учебным испытаниям и подтянуть школьные знания. Не упустите возможность позаботиться и об экономии вашего бюджета – с этим поможет проверенный сайт-агрегатор BeriBuy. В его каталоге находятся актуальные промокоды для каждой из онлайн-школ – скопировав код и указав его перед оплатой, вы сможете приобрести онлайн-обучение для будущего абитуриента по самой привлекательной стоимости!