Что лучше Яндекс Практикум или Skillbox – онлайн-школы обучение с трудоустройством

Обучаться в интернете сегодня уже не кажется чем-то странным. Дистанционное образование активно развивается и многие теряются при выборе лучшей обучающей платформы. Наш обзор поможет сравнить, что лучше - Скиллбокс или Яндекс Практикум, узнать все плюсы двух лидеров онлайн-рынка.

Кратко о каждой из школ

Давайте начнем с краткого знакомства с двумя лидирующими образовательными площадками.

Площадка от одноименной компании Яндекс. Здесь в режиме онлайн можно осваивать массу направлений – от программирования до маркетинга, при этом курсы адаптируются под уровень знаний конкретного студента. Главный акцент здесь делается на построение процесса обучения на реальных ситуациях. Самостоятельная работа дополняется регулярным общением с куратором, поддерживающим на протяжении всего обучения. Статистика компании показывает, что около 70% студентов завершают начатый курс и затем успешно находят работу в новой сфере.

Основанная в 2016 году компания, которая сейчас считается одним из лидеров онлайн-обучения. В 2020 платформа заняла 2 место в рейтинге российских EdTech-компаний. Здесь представлено максимально много профессий в сфере интернет-рекламы и цифровой экономии, а в целом ассортимент курсов огромен – 526 штук, а пользуются площадкой около 476 тысяч учеников со всего света.

Ассортимент предлагаемых курсов и программ

Все сайты для обучения стремятся чем-то удивить потенциальных пользователей, постоянно совершенствуясь. Ассортимент направлений и занятий – один из главных параметров, по которому соревнуются компании:

На платформе Яндекс Практикум можно выбрать обучение среди 7 направлений – профориентация, английский, маркетинг, управление, программирование, дизайн или анализ данных. При этом в любом направлении доступны для выбора курсы как с нуля, так и для учеников с опытом.

В школе Skillbox представлено 11 направлений, включающих 526 курсов. Это дизайн, программирование, маркетинговые курсы, игровая сфера, управление, психология, музыка и кино, инженерные курсы, общее развитие, английский и категория «Другое». Все занятия делятся на 2 типа – курсы (несколько модулей с видеоматериалами и практикой для изучения азов сферы) и профессии (несколько курсов + практикумы и воркшопы для полного освоения профессии с нуля).

Заметно, что ассортимент в Скиллбокс в несколько раз шире – здесь есть инженерное направление, психологическое, кино и музыка. Выбрав эту школу, вы можете развиваться максимально всесторонне! Зато Яндекс Практикум отличается наличием профориентации.

Формат занятий, домашние задания и проверка знаний

От того, в каком формате проходят занятия и последующее закрепление знаний, зависит итоговая результативность обучения. Давайте оценим, что в этом вопросе предлагают обе школы:

В Яндекс Практикум с первого же занятия вас ждет онлайн-практика. Теория дается в текстовом и видеоформате. Знания осваиваются небольшими частями, а отрабатывать их можно при помощи тренажеров, которые автоматически проверят задания и покажут ошибки. В качестве домашних заданий студент выполняет от 5 до 14 проектов (в зависимости от курса) – все проекты можно использовать как полноценное портфолио.

В Скиллбокс занятия представлены в виде готовых видеолекций. Они находятся в личном кабинете студента и доступны для просмотра в любое удобное время. Вам не нужно будет менять свой личный график ради занятий. Также важно то, что дипломная работа выполняется для реальных заказчиков – ее можно будет использовать как портфолио.

Если сравнивать домашние задания, в Skillbox они выполняются на этой же платформе для вашего удобства. Обязательно по каждому заданию дается обратная связь от преподавателей. Дополнительно с педагогами и экспертами можно общаться в Telegram-канале, чтобы закреплять свои знания. В Яндекс Практикуме, помимо вышеупомянутых тренажеров, давать обратную связь будет ваш наставник – он комментирует домашние задания и делится опытом. С наставником можно общаться в чате и дополнительно созваниваться раз в неделю.

Итак, выбирая между Skillbox или Яндекс практикум, обратите внимание на то, какой формат вам более удобен. В Яндекс видеотеория дополняется текстовыми материалами, зато в Скиллбокс вы можете сами выбирать, с какой частотой и периодичностью изучать материалы. Еще один плюс Skillbox – для обучения не нужно осваивать дополнительные онлайн-тренажеры, все домашние задания проверяются прямо на платформе автоматически, либо преподавателями (в зависимости от типа задания).

Доступные способы оплаты

Мало знать, как проходит обучение в Skillbox или учеба в Практикуме – вопрос оплаты тоже играет большую роль при выборе школ. Сравним, что привлекательнее в этом плане, Скилл бокс или Яндекс практикум:

В Скиллбокс, помимо стандартной оплаты всей суммы разом, можно также приобретать курсы по беспроцентной рассрочке на срок до 36 месяцев.

В Яндекс Практикум есть сразу три варианта. Можно оплатить курс целиком, платить помесячно, либо воспользоваться кредитом от банка-партнера Тинькофф. В случае отказа от обучения деньги будут возвращены – за исключением оплаты за те дни, которые прошли с начала учебы и до дня отказа.

Здесь сравнение Яндекс Практикум и Skillbox – в пользу первой компании, если говорить о количестве доступных вариантов оплаты. Но если вы предпочитаете не кредит, а именно рассрочку, тогда выгоднее будет Скиллбокс. Этот вариант предпочтительнее для тех, кто не любит переплачивать.

Можно ли переносить или отменять занятия

Болезнь, срочные дела и другие обстоятельства могут вынудить нас пропускать обычные занятия. В онлайн-школах с этим проще, здесь часто предоставляется возможность переноса или отмены занятий:​

В Яндекс Практикуме можно взять академический отпуск на 2 недели, если вам требуется перерыв (по любой причине). Для удобства учеников каждый курс построен таким образом, чтобы было достаточно времени на изучение материала: учебные модули делятся на спринты. Каждый спринт длится две недели. В целом, вопроса о переносе нет, поскольку занятия можно отрабатывать в любое удобное время, без строго графика.

В Скиллбокс все занятия – в готовом формате в виде записей, поэтому их также можно просматривать в любое время, не озадачиваясь необходимостью переносить занятие.

Теперь вы в деталях знаете, как проходит обучение в Яндекс Практикум и Скиллбокс. Переносить занятия можно в любой из школ, занимаясь только в то время, когда у вас действительно есть время на обучение.

Преподавательский состав площадок

Обязательно узнайте до начала обучения, кто преподает в заинтересовавшей вас школе. От опыта педагогов зависит очень многое:

В Скиллбокс не только педагоги, но и кураторы – признанные профессионалы. Они являются сотрудниками топовых компаний из разных сфер – среди них Рамблер, Альфа-Банк, ЮЛА, Wildberries и др.

В Яндекс Практикум опытом делятся действующие специалисты крупных предприятий, с большим опытом и современными знаниями. Среди компаний-партнеров – Едадил, SoftSwiss, Туту.ру и др.

Как видно, обе компании одинаково ответственно подходят к подбору преподавательского состава. В качестве получаемых знаний можно не сомневаться!

Помощь с трудоустройством после обучения

Пройти интенсивы Скиллбокс или обучение в Практикуме – это гарант получения современных и актуальных знаний. Но настоящий эффект от обучения можно почувствовать, когда знания будет возможность применить на практике в ходе работы. Посмотрим, есть ли помощь с трудоустройством для студентов каждой из компаний.

Гарантия трудоустройства Skillbox распространяется на все обучение из раздела «Профессии». Когда срок обучения подходит к концу, студентов зачисляют в центр развития карьеры. Здесь, вместе с персональным консультантом, ученик будет разрабатывать свое резюме и портфолио. Также студенту устроят 3 собеседования для возможности трудоустроиться в крупные компании-партнеры школы (ВКонтакте, Альфа-Банк, Касперский и др.). Только за 2021 год компания трудоустроила более 2000 учеников!

На площадке Яндекс Практикум составление портфолио входит в программы обучения, поскольку ученик выполняет реальные проекты. При прохождении обучения студента ждет фриланс-трек длительностью 3 месяца – параллельно с обучением можно будет искать первые заказы и узнавать, как общаться с будущими работодателями. Поэтому трудоустройство после Яндекс Практикума обычно не составляет труда. Обычно выпускники откликаются на не менее 10 вакансий в неделю!

Как видно, помощь с поиском работы есть у каждой из школ. Если вы хотите именно реальные собеседования, присмотритесь к Скиллбокс. Если же планируете начать искать работу уже в процессе обучения – ближе будет Практикум. Skillbox однозначно выигрывает и в надежности трудоустройства – если в течение 6 месяцев после обучения студент не смог найти работу по полученной профессии, компания возвращает ему стоимость обучения.

Полезные сервисы и бесплатные материалы

Все компании, помимо платных обучений, предлагают своим ученикам массу полезных материалов и сервисов – они точно пригодятся как новичку для работы, так и опытным специалистам для расширения кругозора. Давайте посмотрим, чем готовы удивить две крупнейших онлайн-школы:

В Skillbox вас ждет свыше 4 тысяч бесплатных вебинаров и мастер-классов на самые актуальные тематики. Также еще 2,5 тысячи вебинаров можно получить бесплатно в виде записей.

В Яндекс Практикум можно бесплатно пройти онлайн-профориентацию, чтобы разобраться в профессиях.

Несомненно, больше бесплатных материалов находится в Скиллбокс. Обе компании также регулярно устраивают акции на свои программы и курсы – так например, Яндекс Практикум скидка на обучение может достигать 30%, а в Скиллбокс – даже 50%! А сейчас в Skillbox действует и приятная акция: скидка 50% на любой курс + второй курс на выбор в подарок!

Наличие пробных занятий – оцениваем уровень школ

Далеко не все готовы сразу отдавать деньги за масштабное обучение, не зная толком особенности и качество получаемых знаний. Чтобы понять, как проходит онлайн-обучение и что лучше выбрать для обучения, Skillbox или Яндекс практикум, стоит узнать, есть ли тестовые уроки в каждой из школ:

В Skillbox отдельных тестовых уроков не предусмотрено. Зато можно оценивать онлайн-образование на протяжении первых 14 дней – если качество обучения не понравится, можно вернуть свои деньги.

В Яндекс Практикум в каждой программе есть бесплатный вводный курс длительностью 2 недели. На нем можно оценить, насколько выбранная профессия и сама школа вам подходят. Если качество устраивает – можно оплачивать обучение с нуля или курсы для опытных, и приступать к занятиям.

Выбирая между Скиллбокс или Яндекс практикум, возьмите на заметку: если вы не против тестировать уровень школы после оплаты, тогда стоит присмотреться к Skillbox. Деньги можно вернуть на протяжении 14 дней – а за это время у вас будет масса возможностей оценить все достоинства платформы!

Важный момент: у Яндекса льготную часть нужно обязательно целиком пройти до того момента, как приступать к платному блоку. Даже если вы уже проплатили курс, все темы в нем открываются последовательно – задания платной части откроются после окончания бесплатной. Скиллбокс в этом вопросе более лоялен – вы можете проходить обучение так, как это удобно вам.

Скиллбокс или Яндекс Практикум: что лучше – удобный обзор

Для экономии вашего времени воспользуйтесь обзорной таблицей – здесь собраны ключевые различия и преимущества двух площадок дистанционного образования. Таблица поможет определиться, что лучше выбрать для работы за компьютером в интернете - Skillbox или Яндекс Практикум.

Выбираем обучение в Skillbox

Выбираем обучение в Яндекс Практикум

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Итак, вы сравнили все пункты Яндекс Практикум против Скилбокс. Самое время принять решение и приступить к обучению! Но не торопитесь сразу оплачивать занятия: подобрав скидочный промокод от BeriBuy, можно в разы снизить цену любого курса или интенсива. На площадке BeriBuy публикуются только актуальные купоны – копируйте самый выгодный и активируйте его на сайте той школы, педагоги, ассортимент или онлайн-сервисы которой вам понравились больше! Здесь в любое время сможете найти промокод на обучение в Яндекс Практикум или Скиллбокс – выгодные условия гарантированы каждому!