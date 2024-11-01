City Business School, Skillbox или Moscow Business School: дистанционное обучение для роста прибыли. Выясняем, какая бизнес-школа лучше

Дистанционное обучение MBA – лучший выбор для предпринимателей, руководителей и топ-менеджеров, планирующих усилить свои компетенции и вывести компанию на новый уровень. Бизнес-школа City Business School, Skillbox или Moscow Business School – отличные варианты, где можно освоить прибыльные профессии и навыки, связанные с бизнесом. В данном обзоре разбираем, где и почему выгоднее обучаться – сравниваем бонусы, подарки и делимся ссылками на закрытые распродажи курсов.

О платформах

До начала сравнения школ Moscow Business School, Скиллбокс или City Business School кратко с ними познакомимся:

Обучающая платформа Скилбокс - №1 среди дополнительного проф. образования по версии Smart Ranking. Учиться здесь можно 24/7, школа помогла найти работу 20+ тысячам выпускников, работая с ведущими вузами и компаниями России. На платформе зарегистрировано 904 тысячи учеников. Школа является лицензированной, а ее платформа входит в реестр отечественного ПО.

Лицензированная школа Moscow Business School 15 лет обучает предпринимателей дистанционно, набирая по 20 тысяч слушателей в год. Она входит в Российскую ассоциацию бизнес-образования и Национальный реестр надежных поставщиков.

City Business School – бизнес-школа, обучающая ежегодно 6500 человек. Она сочетает классические бизнес-идеи с новыми технологиями, сотрудничая с 1300 экспертами. CBS имеет лицензию, входит в Европейскую ассоциацию дистанционного обучения и имеет престижную национальную аккредитацию НАСДОБР.

Важно: поскольку все три школы являются лицензированными, можно оформить налоговый вычет в размере 13%.

Ассортимент направлений и курсов в каждой школе

Начнем оценивать бизнес-образование по доступному ассортименту:

Специально для предпринимателей в Скилл бокс запущена бизнес-школа, в ее ассортимент входят 3 направления (МВА «Лидеры изменений», программа по операционной эффективности и курс развития проф. навыков для директора по маркетингу). Также в каталоге есть 24 профессии и 52 курса в сфере управления (финансовый директор, директор по персоналу и др.).

В Mbschool доступны МВА, mini-МВА, Intensive-МВА и E-MBA по 15 направлениям – 67 программ в сумме (отличаются степенью углубленности в управленческие навыки). Доступна и профессиональная переподготовка для руководителей уровня middle. Также школа проводит корпоративное дистанционное обучение MBA и консалтинг.

В Сити бизнес скул представлено 3 программы MBA (General, Intensive и mini-MBA Professional), 6 вариантов для директоров, 6 курсов Soft Skills (обучение лидерству, личной эффективности), 2 курса проектного менеджмента + вводный 7-дневный курс по MBA.

Сравнив Скиллбокс или Moscow Business School с City Business School, отметим: CBS нацелена только на бизнес-сферу и отличается минимальным ассортиментом, в MBS количество программ больше и школа дополнительно организует консалтинг. В Скиллбокс же представлена как бизнес-школа по MBA, так и максимальный ассортимент прочих курсов.

Бонусы и подарки для учеников

Приобретая бизнес-курсы для начинающих предпринимателей, хочется получить максимум знаний и полезного контента. Сравним, какие подарки и бесплатные возможности предоставляет каждая из компаний:

В Скиллбокс подарят доступ к закрытым мероприятиям (вебинары, круглые столы с инвесторами) + бизнес-статьи в разделе «Медиа», бесплатно представлено более 4000 вебинаров онлайн и в записи, можно 7 дней бесплатно тестировать любой курс школы, доступен также в Скиллбокс тест на профориентацию бесплатно (подойдет будущим предпринимателям, только присматривающим сферу айти-деятельности).

❗Записаться на курсы Skillbox со скидкой до -50% +Курс английского +Трудоустройство

Mbschool проводит бесплатные мероприятия в формате вебинаров, школа дарит доступ к электронным библиотекам, авторские электронные раздатки + бесплатное посещение всех очных и онлайн-курсов платформы во время обучения.

❗Записаться на курсы MBS со скидкой до -50% +Доступ ко всем курсам во время обучения

CBS дарит вводный 7-дневный бизнес-курс по MBA, а также доступ к базе знаний со статьями и вебинарами. За приобретение ряда программ можно поучаствовать в розыгрыше путешествия на двоих в ОАЭ + дарят сертификат на 5000р на учебу.

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Итак, сравнивая Skillbox или City Business School с Moscow Business School, заметим: все школы отличительны полезными бонусами для учеников. При этом Скиллбокс и CBS дают хорошие возможности для вводного погружения в учебную атмосферу – до 7 дней.

Всё о формате – как проходит MBA обучение и кем оно проводится

Оцените также, как проводятся дистанционные занятия – они должны соответствовать вашему текущему рабочему графику и подходить по формату:

В Skillbox занятия – в формате готовых видео (кроме MBA «Лидеры изменений», там часть проводится в оффлайн-формате на базе партнерских вузов). Теория основана на реальных кейсах от экспертов, можно выбирать из курса только нужные вам модули, либо оплачивать доступ целиком. Организован вечный доступ к чату для нетворкинга. Преподаватели – академические директоры, владельцы крупных фирм, сертифицированные коучи, топ-менеджеры и др.

В Mbschool обучение проводится онлайн с возможностью бесплатно посещать и очные занятия школы (по желанию). Ученики смотрят вебинары по расписанию + аудио, видео и текстовые материалы, проходят тесты. Дополнительно можно участвовать в закрытом бизнес-клубе для нетворкинга. В штате школы ждут 700+ преподавателей - практикующих экспертов и предпринимателей.

В City Business School учеба построена по модулям с поэтапным погружением, теория - в виде онлайн-вебинаров + конспекты, видео от преподавателей, практика – тренажеры, тестирования, домашние задания, групповые и персональные проекты. В команде CBS – 138 профессионалов, дающих обратную связь по каждому заданию. Также будет личный куратор, отвечающий на вопросы.

Школы радуют сильным преподавательским составом, при этом школа Скиллбокс лучше подойдет тем, кто предпочитает полностью самостоятельно осваивать прибыльные профессии - без вебинаров по расписанию.

Отметим также, какие документы выдают школы City Business School или Moscow Business School, или Skillbox:

В Скиллбокс - диплом СПбГУ, ВШМ СПбГУ, сертификат, удостоверение о повышении квалификации.

Mbschool - диплом с общеевропейским приложением, сертификат, удостоверение о повышении квалификации.

CBS - российский и европейский дипломы, сертификат.

Всё об оплате, тарифах и льготах

Разберемся, что лучше - Moscow Business School или City Business School, либо Скиллбокс, оценив все нюансы, связанные с оплатой:

Скиллбокс позволяет оплачивать учебу разом либо в рассрочку до 30 месяцев (зависит от программы). В ряде программ можно оплачивать все модули либо выборочно. Если вы уже проходили ранее какие-то курсы Скиллбокс, сообщите и их стоимость вычтут из нового обучения, если модули пересекаются. При отказе от обучения деньги возвращают пропорционально пройденному объему курса.

В MBS действует разовая оплата, либо рассрочка физ. лицам на 6 или 12 месяцев, компаниям – на 3 или 6 месяцев. При покупке без рассрочки дают дополнительную скидку при быстрой оплате. Вернуть деньги можно в любой момент, сумма зависит от объема пройденного материала.

Оплачивать MBA City Business School можно разом либо в рассрочку до 24 месяцев, действуют скидки постоянным ученикам и за приглашение друзей. Если программа не понравится, в первые 3 дня вернут всю сумму.

Заметно, что выгоднее всего в рассрочку оплачивать специальности, связанные с бизнесом, и бизнес-тренинги, в Skillbox. В плане возврата средств более лояльны Скиллбокс и MBS.

Компактная подборка курсов

Собрали для вас наиболее востребованные программы от трех сайтов в этой подборке.

Скиллбокс – выбор для предпочитающих строить бизнес осознанно и учиться не по шаблонным решениям, а по действительно актуальным инструментам:

Moscow Business School – школа для ценящих документы европейского уровня и возможность совмещать онлайн-учебу с очными занятиями:

City Business School стоит выбрать тем, кто ищет обучение на основе новых технологий и методик:

Пробные занятия и бесплатные консультации

Определяясь, куда пойти учиться бизнесу и что лучше, Moscow Business School или City Business School, либо Скиллбокс, оцените возможность узнать детали до оплаты курса:

В Скиллбокс можно бесплатно воспользоваться 7-дневным доступом к любой программе школы. Также доступно развернутое консультирование с экспертом.

Московская бизнес-школа Moscow Business School рекомендует оставить заявку для получения консультации по подбору направления и ответа на ваши вопросы.

В CBS доступна детальная консультация со специалистом, либо вы можете пройти бесплатный 4-часовой вводный курс MBA.

Как мы видим, первая и третья платформы предлагают конкретные пробные варианты – обязательно воспользуйтесь ими, присматривая MBA курсы онлайн.

Важно: все три школы также способствуют расширению бизнес-связей своих учеников и перспективам развития карьеры или трудоустройства для тех, кто выбирает обучение IT-специалистов с нуля – дают доступ к вакансиям от партнерских организаций, помогают освоить азы продвижения в новой сфере и др.

Выбираем обучение в Skillbox

Выбираем обучение в Moscow Business School

Выбираем обучение в City Business School

Как пройти дешевле курсы IT-специалистов для начинающих

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