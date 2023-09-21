Contented или Яндекс Практикум, либо Bang Bang Education: ТОП-3 IT-школ, где большинство предпочитает учиться профессии «дизайнер»

Учиться айти-профессии – значит, открыть для себя перспективы стабильного будущего с неплохой зарплатой. Наш обзор поможет разобраться, что лучше - Contented или Яндекс Практикум, либо Bang Bang Education. ТОП-3 школ достойны вашего внимания благодаря актуальным курсам сферы IT по доступной цене.

Информация о площадках

До того, как приступить к анализу, что лучше, Contented или Яндекс Практикум, Bang Bang Education, рекомендует ознакомиться с короткой, но полезной информацией о каждой из школ:

Основанная Евгением Стройновым школа Contented специализируется на дизайне и креативных профессиях. Она является резидентом Skolkovo и участником EdTech-рейтингов РБК, занимая ведущие позиции, а также имеет образовательную лицензию. По мнению Smart Ranking, в 2023 году именно Контентед – крупнейшая профильная школа дизайна.

Международная образовательная платформа Яндекс Практикум, которой руководит Михаил Янович, создала уникальную автономную среду обучения с полным погружением в профессию. Школа имеет гослицензию и помогла уже 10000+ выпускникам найти новую работу: по данным НИУ ВШЭ, 70% получили работу без опыта в IT, и 61% из них – старше 40 лет.

Школа дизайна и технологий BBE (обучающая платформа Bang Bang Education), собравшая уже 172 тысячи студентов, делает акцент на свободе высказывания и критическом мышлении. О ее успехах писали Forbes, РБК Pro, Афиша Daily и др. Платформа является резидентом Сколково, проводит многочисленные фестивали и другие крупные студенческие мероприятия. Директор – Павел Мосейкин.

Как мы видим, только две из трех школ имеют образовательную лицензию – это говорит о том, что в этих школах вы сможете после завершения обучения оформить налоговый вычет и вернуть 13% от прайса (в случае, если вы официально отчисляете НДФЛ).



Итак, пора выяснить, что лучше - Contented или BBE, Яндекс Практикум, поговорить об обучении и стажировках, чтобы определиться, где выбрать курсы для получения новой профессии.

Об ассортименте онлайн-школ

Чтобы определиться, какие курсы лучше, Яндекс Практикум или BangBangEducation, либо Контентед, полезно начать сравнение с анализа предлагаемого ассортимента образовательных программ – где учиться на айтишника и какие направления есть:

Онлайн-школа дизайна Contented предлагает 19 программ из сферы дизайна, от направления UX/UI-дизайнер до графического дизайна, видеомонтажа, авторской фотографии, есть и вариант «Коммерческий иллюстратор». Длительность учебы – от 4 недель до 20 месяцев. В Contented курсы дизайна разделены на обычные и про (с максимальным погружением в выбранную профессию). Также есть курс «Старт в дизайне», длительностью 17-22 месяцев, где можно пройти профориентацию и изучить в вводном формате сразу 5 профессий из сферы дизайна на ваш выбор.

Университет Яндекс Практикум предлагает 127 курсов в 6 сферах, от маркетинга и программирования до английского и дизайна. Есть удобная разбивка на курсы для опытных и начинающих, также имеется 3 курса для получения высшего образования (2 - магистратура и 1 - бакалавриат). Длительность курсов – от 1 до 18 месяцев. А для начала в IT можно поучаствовать в большом бесплатном курсе «Старт в IT» и во вводном формате узнать о наиболее актуальных профессиях, что будет интересно начинающим или для школьников.

В ассортименте школы BBE представлено 16 профессий (учеба с 0 и до полного погружения в профессию) и 17 курсов (обучение точечным навыкам и методам). Все они – по направлению дизайна, 10 разных вариантов, от типографики и 3D-графики до веб-дизайна, анимации и иллюстрации. Программы можно сортировать по наличию у вас опыта и по длительности (от 1 недели до 18 месяцев).

Сразу заметно, что лишь в Яндекс Практикум обучение современным профессиям онлайн можно пройти с получением высшего образования и выдачей соответствующего диплома государственного образца. Также эта школа – лидер по количеству курсов, но если сопоставлять конкретно онлайн-курсы дизайна, тогда однозначно лидирует специализированная школа Контентед.

Поясним дополнительно, что по окончании обучения предоставляется у каждой из школ:

В Contented вас ждет сертификат, диплом о профпереподготовке.

В Яндекс Практикум вы получите сертификат, диплом о профпереподготовке, на программах высшего образования – диплом установленного образца.

Школа BBE выдает только сертификат.

В каком формате предлагают заниматься лучшие IT-школы

Если вы примерно определились с желаемым направлением, важно далее присмотреться к тому, как будет проходить it обучение онлайн-профессиям. Одни предпочитают живые вебинары, другим удобнее обучаться в собственном формате. Мы подготовили для вас актуальную информацию, как проходит онлайн-обучение:

В школе Контентед вы занимаетесь по коротким записанным видеоурокам прямо на сайте, рекомендовано заниматься 4-8 часов еженедельно. Предусмотрена поддержка координаторов в сложных моментах, участие в чате с педагогами и сокурсниками, менторы будут проверять домашние задания и давать детальную обратную связь. Практика разносторонняя – проекты от крупных фирм, онлайн-воркшопы, домашние задания в виде упражнений, часть работы студенты будут проверять друг у друга, чтобы повышать насмотренность. Свою нагрузку можно регулировать: перемещать крайний срок отправки заданий, учиться вовсе без жестких сроков или же на время «приостановить» курс, если нужен перерыв. Доступ к материалам учебы останется навечно.

У школы Яндекс Практикум подход следующий: учеба разбита на трехнедельные спринты, за время одного спринта учиться можно в любое время, главное – вовремя сдавать все практические работы. Теория – это видеолекции и текстовые материалы, практика – тренажеры, воркшопы, написание кодов и др. Все задания проверяются автоматически с обратной связью. Также предусмотрены крупные проекты, которые можно взять для портфолио. У студентов будут наставники (эксперты в своей области), куратор для помощи в организационных вопросах, чат с сокурсниками и круглосуточная техподдержка. Доступ к базе курса – пожизненный.

Заниматься в BBE нужно от 8 часов в неделю, новые занятия открываются по вторникам. Вы самостоятельно разбираете видеолекции и посещаете онлайн-вебинары, изучаете лонгриды и принимаете участие в мастер-классах, предусмотрены домашние задания с обратной связью от менторов и взаимный анализ и групповая работа (студенты будут проверять работы друг у друга). Большинство из работ пойдет в ваше портфолио. Наставники помогут разобраться в домашнем задании и проводят вебинары, координаторы занимаются орг. Вопросами и дают эмоциональную поддержку, а еще предусмотрено участие в групповых чатах. Фишка школы – повышение насмотренности и расширение дизайн-комьюнити: будет множество онлайн-встреч для общения, и Random Coffee – случайные знакомства с другими учениками из школы еженедельно в специальном канале. После обучения доступ к материалам остается еще на полгода.

Итак, о различиях: везде предусмотрены видеолекции, но в BBE периодически будут и живые вебинары. Если у первых двух школ доступ к материалам остается навсегда, то в последней школе – всего на полгода после финиша курса. Школа Contented – самая лояльная в плане графиков и дедлайнов (в Яндексе дедлайны и спринты строго ограничены по времени). Зато фишка школы BBE – случайные знакомства с единомышленниками «Random Coffee». Примите это во внимание, раздумывая, что выбрать, Bang Bang Education или Contented, либо же Yandex Practicum.

Подарки, бесплатные материалы и сервисы для учеников

Продолжим разбирать отличия Контентед или Bang Bang Education, а также Яндекс Практикум. Мы провели сравнение онлайн-школ и узнали, будут ли приятные подарки и чем каждая онлайн-школа предлагает пользоваться абсолютно бесплатно:

На платформе Контентед при покупке учебы как бонус можно получить модуль по нейросетям, а также курс английского для дизайнеров (в тарифе VIP дарят сразу несколько курсов). Бесплатно здесь доступно изучение подборки вебинаров, тесты на профориентацию и не только, интенсивы и мини-курсы, гайды – все это находится в разделе «Бесплатно». Есть и раздел «Медиа» с со статьями и советами о дизайне и карьере.

На сайте школы Яндекс Практикум вы найдете бесплатную подборку из 24 курсов + вводный курс по знакомству с айти – а еще в любом из платных курсов можно пройти вводный двухнедельный модуль (бесплатное обучение). Также у школы есть тест на профориентацию, свой Журнал и блог с актуальными обзорами, статьями, интервью и лайфхаками.

В Bang Bang Education в подарок при оплате обучения дают скидку на покупку дополнительных курсов, а также дарят годовой доступ к «Дизайн-библиотеке» (подписка на курсы дизайна с изучением в свободном темпе). Бесплатно здесь можно пройти профориентацию, пройти демо-уроки, изучать фильмы, гайды и интервью. Регулярно проводятся фестивали онлайн с участием экспертов, а еще школа подготовила на сайте подборку полезных книг из сферы дизайна.

Итак, выбирая онлайн-курсы веб-дизайна с нуля, онлайн-курсы графического дизайна или курсы дизайнера интерьера, обратите внимание: каждая из компаний предлагает как бесплатный контент, так и подарки за покупку обучения, по количеству подарков школы примерно равноценны. Везде бесплатно можно пройти профориентацию, чтобы определиться с подходящей профессией.

Всё о цене: тарифы, условия оплаты и скидки

Самое время узнать, как можно оплатить подходящее обучение – есть ли рассрочка и кредитные программы, что выбрать новичку из тарифов и есть ли какие-то льготы:

На платформе Contented допускается оплата курса разово и в рассрочку на период до 36 мес. от банков-партнеров. У курсов предложено 3 тарифа: базовый, оптимальный с добавлением 12 индивидуальных менторских консультаций и разбора портфолио, и VIP с добавлением еженедельных индивидуальных консультаций, взаимодействия с ментором над вашим проектом и др. Персональные льготы на учебу даются по промокодам от БериБай, а дополнительно можно приглашать учиться друзей и получать за них до 18% от ценника курсов.

В Yandex Practicum оплата возможна сразу (со скидкой до 20%), в рассрочку от школы (10 платежей равными частями), Яндекс Сплитом (стоимость делится на 2, 4 или 6 месяцев), либо в кредит от 3 до 24 месяцев. Доступна скидка на обучение при активации купонов от БериБай. У курсов имеется обычный тариф и тариф +, где добавляются дополнительные кейсы от реального заказчика после обучения, личные менторские консультации и по запросу – проверка до 3х личных проектов.

На платформе Bang Bang Education можно сразу оплатить курс со скидкой, либо воспользоваться рассрочкой до 24 месяцев. Есть реферальная программа для студентов с подарочными курсами за приглашение друзей, а по промокодам БериБай можно заниматься по сниженному ценнику.

Отдельно нужно отметить, могут ли сайты для обучения вернуть финансы, если по каким-либо причинам вы решите не учиться дальше:

В Contented деньги вернут полностью, если вы еще не начали учебу, либо с момента старта прошло до 14 дней. Далее – отнимают стоимость пройденной части программы. Также всегда можно сдвигать дедлайны (если проблема в этом), плюс в курсах предусмотрены каникулы для отдыха.

Яндекс Практикум поможет сделать перерыв и взять академический отпуск до 28 дней. Если же вы полностью отказываетесь от обучения – деньги вернут, за исключением стоимости уже просмотренной части курса.

Школа BBE предусматривает возможность оформить академический отпуск длительностью до 1 года, либо вернуть средства за IT-обучение (не более 70% от всей суммы, возвращают пропорционально пройденному объему курса).

Заметим, что самый длительный академ доступен только у BBE – зато две другие школы более лояльны в плане возврата денег и не ограничивают размер 70% от общей уплаченной суммы. При этом у Контентед есть еще и бонусная программа с приглашением друзей, а в ВВЕ – с подарочными курсами. Все три школы принимают к оплате промокоды от BeriBuy для получения индивидуальной скидки, чтобы учеба была еще выгоднее.

О педагогах: кто дает онлайн-образование в каждой из школ

Ни одна образовательная платформа не даст хорошего результата, если ее педагоги не отличаются достаточным уровнем знаний и их актуальностью. Мы выяснили, кто делится своими знаниями в школах Contented, Яндекс Практикум или BBE:

Авторы курсов и лекторы в Контентед – владельцы агентств, арт-директора, крупные специалисты студий и айти-фирм.

В Яндекс Практикум трудится команда опытных преподавателей, методистов и действующих дизайнеров и IT-специалистов. А менторы, контролирующие курсы айти специалистов – опытные специалисты из крупнейших дизайн-студий и продуктовых компаний.

В штате BBE – уже 339 преподавателей, среди которых есть практикующие дизайнеры, художники. Это команда творческих людей, куда попасть не так просто: каждый педагог проходит 2-3этапный отбор с собеседованиями.

Что ж, лекторский состав у трех школ довольно силен – можно быть уверенным в том, что обучение проходит под руководством опытных специалистов, которые знают текущую ситуацию на рынке и умеют найти подход к разным ученикам. Это очень важно для тех, кто выбирает обучение it-специалистов с нуля.

Возможно ли подобрать дистанционное обучение с трудоустройством

Итак, вас интересует, куда пойти учиться на дизайнера после 11 класса или же хочется пройти курсы дизайна для начинающих в 40+ лет. Главный плюс онлайн-обучения – это возможность найти работу, невзирая на возраст. Мы узнали, есть ли у школ гарантия трудоустройства и как она будет выглядеть:

На платформе Contented большая часть выполняемых работ пойдет в ваше портфолио. В программах уровня Про можно будет уже через 4-6 месяцев брать первые заказы, а в ходе обучения предусмотрена практика на реальных кейсах + стажировка у крупных компаний вроде OZON, REDKEDS и не только. Это работа, которая позволит освоить профессию в команде с арт-директором и практика с персональной обратной связью. А специалисты Контентед дополнительно научат создавать резюме и портфолио, отбирать вакансии, проведут карьерные митапы и тренажер-собеседования. Партнеры школы по трудоустройству - OZON, REDKEDS, Ростелеком, X5 Group и др.

Если рассматривать курсы IT с трудоустройством от Яндекс Практикум, то вы также подготовите массу проектов для своего портфолио и сможете брать заказы сразу после обучения. Помимо учебных проектов, будут и варианты от реальных заказчиков. Также вас научат составлять резюме, искать вакансии, отрепетируют собеседования, расскажут о принципах нетворкинга. После курса вместо программы трудоустройства можно также выбрать фриланс-трек, на котором вместо поиска компании научат искать работу на фрилансе.

Если говорить про онлайн-курсы с трудоустройством в Bang Bang Education, здесь вас ждет практика на реальных задачах и кейсах предприятий, готовое портфолио из выполненных вами проектов. Вас научат составлять рекомендательные письма, а карьерный центр школы Ultimate Education поможет подготовиться к интервью и собеседованиям, организует воркшопы и карьерные консультации. Партнеры школы по трудоустройству – Avito, МТС Банк, ВТБ, Вебиум и др.

В этом вопросе сравнение, что лучше - Яндекс Практикум или Контентед, либо BBE, показывает: везде шансы найти работу довольно велики, сложно однозначно сказать, какая школа лучше. Вас научат азам трудоустройства, посоветуют востребованные айти-специальности и вакансии по ним, а ваше резюме за время обучения смогут рассмотреть крупные партнерские фирмы – выполняя проекты для реальных заказчиков, вы сможете зарекомендовать себя еще до окончания курса.

Можно ли оценить лучшие онлайн-школы дизайна бесплатно – ищем пробные занятия

Вне зависимости от того, интересует ли вас обучение на веб-дизайнера или приглянулись курсы по Web-дизайну, всегда стоит узнать о возможности еще до покупки курса протестировать платформу, узнать больше про методы обучения, возможный возврат денег за курс и другие важные нюансы:

Современная школа дизайна Contented предлагает персональную видеоконсультацию с экспертом школы, чтобы за полчаса узнать все особенности выбранного курса и обсудить ваши вопросы.

В любом из курсов Яндекс Практикум можно поучиться 2 недели без оплаты на вводном модуле. А еще вы можете воспользоваться консультацией и в формате online пообщаться с представителем школы, чтобы узнать все нюансы обучения на курсе.

В школе Bang Bang Education можно написать представителям школы в Телеграм, либо заказать бесплатный звонок – вас в деталях проконсультируют и помогут подобрать подходящую программу, либо расскажут о том, как предстоит заниматься на курсе, как оплатить и др.

В этом вопросе сравнение курсов IT показывает: только у второй школы есть возможность поучиться бесплатно в полноценном формате перед покупкой курса, что точно пригодится начинающим. Зато все три школы готовы бесплатно вас проконсультировать и помочь не только выбрать подходящее обучение, но и пояснить все сложные моменты. Не упустите эту возможность, выбирая обучающие курсы дизайнера с нуля, уроки графического дизайна и т.п.

Выбираем обучение в Contented

Выбираем обучение в Яндекс Практикум

Выбираем обучение в Bang Bang Education

Промокоды на скидку – как пройти курсы дизайна с трудоустройством дешевле

Не секрет, что каждая из школ стремится привлечь к себе как можно больше учеников – для этого школа дизайна Контентед, университет интернет-профессий Яндекс Практикум и школа IT-технологий Bang Bang Education подготовили секретные промокоды. Они уже находятся на проверенной платформе BeriBuy: с помощью подобных комбинаций можно снизить цену обучения или получить бесплатные онлайн-курсы в качестве подарка. Просто укажите промокоды в форме, отправляя заявку на обучение IT-специалистов с нуля c трудоустройством – и скидка на обучение гарантирована!

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