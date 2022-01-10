Деньги сразу, Быстроденьги или Манимен: сравним, что лучше и где взять микрозайм без отказа

Срочное лечение, важные покупки, ремонт машины – список неожиданных трат можно продолжать бесконечно. Когда финансы застали врасплох, на помощь придут микрофинансовые компании Деньги сразу, Быстроденьги или Манимен. Что лучше и где взять микрозайм без отказа онлайн – расскажет наш дательный обзор.

Кратко о каждой компании

Прежде чем приступать к сравнению, познакомимся с небольшой вводной о каждой из организаций.

Деньги сразу – работающая с 2011 года МФО, входящая в государственный реестр. Помимо онлайн-займов, компания отличается наличием широкой сети филиалов (282 центра) для получения денег наличными. Фишка организации – быстрое оформление займа всего за 10 минут.

Быстроденьги на рынке России работает с 2008 года, отличаясь широким ассортиментом займов: на карту, наличными, под залог ПТС и не только. Также входит в реестр МФО и имеет соответствующую лицензию.

Манимен – микрофинансовая организация, работающая с 2012 года и входящая в реестр МФО. Займы здесь получили более 7,0 млн клиентов, компания отличается интуитивно понятным сайтом и уникальной антифрод-системой, которая быстро распознает мошеннические действия и блокирует их.

Мы видим, что доверять можно каждой из МФО – все они имеют государственную лицензию, а значит, работают в соответствии с действующим законодательством. Самое время начать разбираться, что лучше: Деньги сразу, Быстроденьги или Манимен.

Суммы и сроки: на что стоит ориентироваться

Конечно же, первостепенную роль при выборе сервиса играет то, сколько денег там можно взять и на какой период.

Мы выяснили этот момент:

На сайте Деньгисразу можно взять от 1 до 100 тысяч рублей на срок от 16 до 180 дней. При этом есть условия: сумма более 30 тысяч рублей выдается только на срок от 90 дней с платежом раз в две недели, а для срока от 60 дней включительно доступна только сумма займа от 10 тысяч рублей.

У сервиса Быстроденьги доступно от 1 до 100 тысяч на срок от 1 дня до 24 недель. При этом максимальную сумму можно взять только на срок от 6 недель, а сумму до 30000 руб – только на срок до 30 дней.

На сайте Moneyman предлагается диапазон займов от 1500 до 80000 рублей на срок от 5 дней до 18 недель. При этом сумма более 15 тысяч доступна только со второго займа.

Как видно, самый маленький разбег по суммам предлагается у Манимен. Касаемо срока, самый существенный диапазон предложен в Быстро деньги, но при этом есть ограничения по суммам.

Какие требования предъявляются к заемщикам

Продолжая выбирать между Деньги сразу, Moneyman или Быстроденьги, обязательно принимайте во внимание, каким требованиям нужно будет соответствовать, чтобы вашу заявку не отклонили.

В Мани Мен условия следующие:

Возраст от 18 до 70 лет

Российское гражданство

Наличие паспорта РФ, СНИЛС

Действующий номер телефона и электронная почта, банковская карта

Требования к заемщикам в Dengisrazy:

Возраст 18-80 лет

Гражданство РФ

Наличие паспорта РФ и российской прописки

Почта, телефон и банковская карта

Параметры для потенциальных клиентов Bistrodengi:

Возраст 18-75 лет

Наличие гражданства РФ

Паспорт РФ

Наличие постоянного источника дохода, телефона, почты и карты

Заметим, что самый широкий возрастной диапазон предлагает МФО Деньги сразу. Во всех трех компаниях из документов нужен только паспорт (в Манимен дополнительно понадобится СНИЛС), а займы выдаются только гражданам РФ.

Все способы, как получить и погашать микрозайм

Отличия между сервисами, где реально взять микрозайм круглосуточно, заключаются и в предлагаемых способах получения желаемой суммы, а затем и ее возврата. Мы узнали, что готовы предложить три компании.

У МФО Быстроденьги получить средства можно на банковскую карточку либо наличными в офисах. Возврат финансов осуществляется картой на сайте или через мобильное приложение, наличными в офисах компании, безналичным расчетом в любом банке, либо в терминалах.

В Деньги сразу займ выдается только на банковскую карту. Погашение возможно картой на сайте или в мобильном приложении, в пунктах Золотая Корона и Contact, в любых банках, в салонах мобильных операторов, либо наличными в офисах компании.

В Money man финансы можно получить на банковский счет, на карту либо наличными через систему Контакт. Гасить микрозайм можно картой на сайте, при помощи QIWI-кошелька, через Элекснет, терминала QIWI, Элекснет и МКБ, через систему Контакт и банковским переводом.

Как видно, Манимен предлагает больше всего способов получения финансов, а вот в плане погашения варианты у компаний практически равноценны. Важный момент: обязательно сохраняйте чеки о внесении очередного платежа до того момента, пока деньги не отразятся в личном кабинете. Это пригодится на случай задержки поступления средств, поскольку через терминалы деньги могут идти до 3х дней. Чтобы не получить просрочку, можно отправить в любую из МФО чек об оплате.

Первый займ и дополнительные привилегии

Отдельно стоит рассмотреть, какие условия компании предлагают для первого микрозайма – ведь именно с этого начнется ваше знакомство с ними:

В Мани Мен первый заем доступен на сумму до 15 тысяч на срок 5-21 день, по ставке 0%, с единовременным погашением. Это отличный выбор для тех, кто хочет взять микрозайм без процентов первый раз.

В Деньги сразу особых условий для новых клиентов нет, но уже при первом займе можно использовать промокод и получить дополнительную сумму сверх одобренной.

В Быстро деньги новым клиентам займ выдается на 16 дней на сумму от 1 до 30 тысяч, при этом первые три дня будут идти по ставке 0%, а далее – 1% в день. Есть и отличная акция для повторных обращений – ставка 0% на 7 дней на сумму 3-30 тысяч рублей и срок 7-30 дней (по ставке 0% идут первые 7 дней, далее - по базовой ставке).

Если в этом вопросе сравнивать Манимен, Быстроденьги или Деньги сразу, очевидно, что наиболее выгодные условия для новых заемщиков предлагает первая компания, поскольку здесь можно взять деньги на длительный срок без процентов.

Досрочное погашение: можно или нельзя

Если вы решили свои финансовые проблемы быстрее того периода, на который взяли безотказный займ на карту без проверок, вполне логично погасить его досрочно, чтобы не переплачивать за пользование заемными средствами. Давайте разбираться, предоставляют ли сравниваемые сервисы подобную функцию:

В Moneyman при пользовании займом от двух дней его можно погасить досрочно как частично, так и полностью. При частичном погашении проценты начисляются только на непогашенную сумму основного долга. Важно – если погасить займ досрочно прямо в день получения или на следующий день, за это пользователя ждет блокировка на 30 дней (не получится подать новую заявку).

У МФО Dengi srazy можно вносить досрочную оплату в рамках текущего договора, а также не позднее 14 дня после конца договора.

На сервисе Быстро деньги в течение первых 14 дней с момента получения средств можно погасить займ, не уведомляя компанию об этом. Когда 14 дней истекут, необходимо уведомить о своем решении организацию. Это можно сделать через филиал МФО, назвав свой номер договора и ФИО. Важно: если вы оформляли займ «На мечту», досрочное закрытие возможно только в течение 14 суток с момента начала. По истечении этого времени выплатить долг досрочно не получится.

Итак, в первых двух компаниях погасить заем досрочно будет проще всего – не понадобится писать заявления. Главное, соблюдать обозначенные сроки. Чтобы после полного закрытия займа не переживать, рекомендуем запросить справку об отсутствии задолженности. Сделать это можно, просто направив запрос на электронную почту компаний, либо обратившись на горячую линию.

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Как быть, если вы не успеваете оплатить деньги в срок

Еще один важный момент – что делать, если вы понимаете, что не укладываетесь в отведенные для платежа сроки:

В Манимен предложено воспользоваться функцией продления займа в личном кабинете на срок до 60 дней. Продление платное, но его можно оплатить бонусными рублями (о них читайте далее).

В Dengisrazy можно продлить срок пользования займом, для этого придется лично обратиться в офис МФО и выплатить проценты за прошедший срок не позже 14-го дня после конца договора. Если допущена неоплата на период более 14 дней, продление договора не допускается, можно лишь оплачивать займ и процентыпо частям или единовременно.

В Быстро деньги также допускается продление срока на 7-30 дней, для этого нужно погасить проценты до наступления даты платежа, либо в течение 16 дней после срока оплаты по договору. Затем понадобится обратиться в офис, через чат на сайте или на горячую линию по телефону, чтобы оформить дополнительное соглашение к договору – это делается до или после оплаты процентов в день, когда вы намерены продлить договор.

Можно сразу заметить, что проще всего воспользоваться продлением в Манимен, здесь не нужно обращаться в офис для этого. Однако, здесь за продление придется заплатить определенную сумму (зависит от суммы вашего займа).

Дадут ли деньги при испорченной кредитной истории

Продолжим выяснять, что лучше – Быстроденьги, Манимен или Деньги сразу. Поскольку подобные сервисы обычно становятся актуальными для тех, у кого нет времени или возможности обращаться в банки, микрофинансовые организации обычно отличаются повышенной лояльностью.

В Манимен одобряют до 98% всех заявок. Сюда можно обратиться с испорченной кредитной историей, людям в декрете, пенсионерам - главное, честно заполнять заявку. Никаких справок о подтверждении дохода и поручителей не нужно.

В Dengi srazy получить деньги на карту без проверки кредитной истории мгновенно может практически каждый: студенты, люди без официального трудоустройства, с негативным кредитным прошлым. Главное, соответствовать основным требованиям выдачи займов.

На сервисе Быстроденьги одобряют 98% заявок, более 3,6 миллионов клиентов получили деньги успешно – среди них масса людей с испорченной кредитной историей, без работы, с неофициальным доходом и др.

Отметим, что при выборе компании, где срочно взять деньги без отказа и без проверки мгновенно, нужно понимать: в каждой из трех МФО окончательное решение будет складываться в зависимости от множества факторов: система проверяет всю информацию, которую вы указали в анкете (от подтвержденного дохода до актуальности номера мобильного телефона), а также учитывает наличие текущих незакрытых займов и др.

Штрафные санкции: что ждет нарушителя при просрочке

Размышляя, где взять денег прямо сейчас, и подбирая микрозаймы, которые дадут одобрение сто процентов, не стоит забывать о том, что даже при высоком уровне лояльности клиента все равно могут ждать штрафы в случае, если он не будет вовремя вносить платежи. Эту информацию точно стоит учитывать при выборе:

Money man предусматривает штрафы в размере 20-40% годовых неустойки + ежедневные проценты по основному долгу (0,9-1%). При этом просрочка отменит действие текущих акций (например, займа под 0%) и сумма процентов будет пересчитана.

В Dengisrazy при просрочке вас ждет начисление процентов за пользование займом – максимально оно будет производиться до достижения суммы процентов, которая равняется 1,5 размеру суммы займа, будут отменены акционные действовавшие условия. Другие санкции не предусмотрены.

На сервисе Быстроденьги в первые 99 дней просрочки будет начисляться 2% в день, также грозит пени в размере 20% годовых. Текущие акции со сниженными процентами тоже отменяются.

Схема работы по долгам у компаний примерно схожа: в первые дни просрочки о ней будет напоминать автоинформатор, далее вопрос перейдет к специалистам соответствующего отдела, которые будут звонить для выяснения причин и предложения помощи в погашении, направлять регулярные сообщения. Если и после этого вы не вернете займ, дело переходит в коллекторское агентство либо напрямую в суд. Плюс к этому, информация уйдет в бюро кредитных историй.



На практике, коллекторы могут звонить не только вам, но и контактному лицу, которое вы укажете в заявке (близкий родственник, начальник и др.), поэтому выбирая, где взять денег прямо сейчас и какой займ 100 процентов даст денег на карту, здраво оценивайте свои силы и не допускайте просрочки, чтобы не переплачивать большие суммы и не портить свои шансы на будущие займы.

Отметим и некоторые недостатки компаний, которые возникают на практике:

В Moneyman даже при оплаченной услуге продления займа могут продолжаться постоянные смс или звонки с напоминаниями о долге (если вы подключили услугу, уже допустив хотя бы день просрочки). Также людям, не бравшим займы, иногда поступают звонки о задолженностях – такое возможно, если кто-то ошибочно указал в заявке ваш номер, следует обратиться на горячую линию для корректировки в базе.

В Быстроденьги с первого раза одобряют обычно только минимальные суммы, хотя максимально возможная – 100 тысяч. Также при некоторых вариантах погашения долга списывается довольно большая комиссия.

В Деньги сразу при долгом поступлении платежа (например, при оплате через терминалы) сотрудники могут начать звонить с информированием о просрочке, также возможны звонки контактным лицам из вашей онлайн-заявки с попытками вернуть долги.

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Возможные бонусы и программы лояльности

Быстроденьги, Moneyman или Деньги сразу - что лучше, поможет определиться и информация о наличии дополнительных бонусов и способов сэкономить. Мы выяснили, какие приятные моменты есть у трех МФО.

Moneyman – ловите вашу выгоду

В Манимен есть бонусная программа: возвращая деньги без просрочки, либо оставляя отзывы о компании, вы будете получать баллы. Их можно тратить на погашение процентов по текущему займу, оплату продления срока займа, либо на реструктуризацию задолженности. Также компания предусматривает возможность использовать бонусные промокоды со скидкой на дневную ставку. А еще для постоянных клиентов часто запускается акция «Прощение долга» - по ней можно списать часть своей задолженности.

Быстро деньги: максимальный выбор акций

В Быстроденьги действует акция для повторных клиентов – ставка 0% на 7 дней на сумму 3-30 тысяч рублей и срок 7-30 дней(по ставке 0% идут первые 7 дней, далее - по базовой ставке). Действуют и другие дополнительные акции: скидка на займ в день рождения, бонус за приведенного друга, сниженная ставка пенсионерам и др. Также возможно использование скидочных промокодов при подаче заявки.

Деньгисразу: не упускайте свою экономию

В Деньги сразу регулярно запускаются акции на повторные займы, также часто действует акция с получением бонуса за приглашение друга. А еще здесь можно пользоваться скидочными промокодами.

Очевидно, что все компании постарались максимально лояльно подойти к своим заемщикам, предлагая мгновенные займы. Программа с бонусными баллами есть только у Moneyman, зато в Bistrodengi предложен максимальный ассортимент выгодных акций – от скидки в день рождения до бонусов за друзей.

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