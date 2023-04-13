Eduson Academy или Skillbox: что лучше для обучения новичкам с перспективным трудоустройством

Eduson Academy или Skillbox – от выбора современной школы дистанционного обучения будут зависеть ваши знания и шансы найти хорошее рабочее место. Разобраться, что лучше и выгоднее, поможет наш обзор: мы постарались сравнить стоимость, программы, бонусы и др.

Немного о школах

Чтобы расширить свои карьерные горизонты, освоить профессию можно в двух популярных компаниях, Skillbox или Eduson Academy. Мы подготовили краткую интересную справку о них:

Skillbox – российская online-школа, действующая с 2016-го года. Трижды она занимала первое место в топе ведущих EdTech-компаний. Более 93% учеников Скиллбокс отметили, что пройденные курсы помогли им добиться своих целей (смена работы, увеличение зарплаты и др.). Сегодня именно Skillbox – онлайн-школа №1 по версии Smart Ranking. Учредители – Игорь Коропов, Дмитрий Крутов, Сергей Попков и Андрей Анищенко.

Школа Eduson Academy – онлайн-университет профессий, работающий с 2014-го года. С Eduson Academy сотрудничают ведущие компании России, ищущие опытных специалистов. Эту школу выбрали более 450 тысяч человек, компания является участником Skolkovo и имеет государственную лицензию на образовательную деятельность. Учредитель – Елена Масолова.

Как вы заметили, только вторая школа обладает гослицензией – занимаясь в Эдисон Академии, у вас будут все шансы впоследствии оформить налоговый вычет и получить обратно 13% (если официально трудоустроены и платите НДФЛ).

Предлагаемый ассортимент: сравниваем курсы и интенсивы

Выбирать, что лучше - Eduson Academy или Skillbox, прежде всего стоит именно по тому, какие образовательные программы есть у каждой из платформ для дистанционного обучения. Мы выяснили этот момент:

На платформе Skillbox сегодня представлено 787 курсов: это 12 разных направлений, от аналитики и программирования до психологии и инженерии. Программы поделены по уровню сложности (для начинающих и опытных), есть как курсы для изучения точечных навыков, так и профессии для полного освоения сферы с нуля. Дополнительно имеется программа МВА (курсы руководящих сотрудников, управленцев и собственников бизнеса) и высшее образование по бакалавриату (3 направления) и магистратуре (4 направления) с выдачей дипломов от партнеров – ведущих российских ВУЗов.

Eduson Academy предлагает 12 разных направлений, среди которых – не только программирование и дизайн, но и SoftSkills и профессии в образовании. У компании есть программы МВА для обучения финансовых директоров и руководителей отделов продаж, отдельно доступны курсы для женщин.

Как видно, только в первой школе есть возможность получить высшее образование, не выходя из дома. В количественном курсе лидер – тоже Skillbox. Зато Эдисон Академия детальнее продумала обучение для женщин, курсы по бухгалтерии и Excel.

Как проходит обучение: теория, практика и домашние задания

Конечно же, очень важно при сравнении того, чем отличаются Эдисон Академия или Скиллбокс, не упустить из внимания предлагаемый формат занятий. Он влияет на качество получаемых вами знаний:

На сайте Скиллбокс занятия проводятся на собственной платформе, входящей в реестр российского ПО, для занятий достаточно лишь иметь устройство с выходом в интернет. Все теоретические материалы подаются в формате готовых видеозаписей, которые можно смотреть тогда, когда удобно – нет ограничений по доступу и срокам. К видео дополнительно идут статьи, тесты, упражнения, кейсы и методички: домашние задания проверяются преподавателями вручную, а оценка результатов теста происходит автоматически. У учеников будут кураторы, помогающие разобраться в сложных моментах, также можно общаться в закрытом чате с другими студентами и экспертами.

У школы Эдисон предложены интерактивные уроки без скучных длинных лекций: школа делает акцент на игровое обучение с кейсами, реальными сценариями и онлайн-тренажерами для отработки полученных знаний. По каждому домашнему заданию вы получите обратную связь от преподавателя. Обучаться возможно из любой точки мира, где есть доступ к интернету. Прохождение учебного материала в школе предложено в формате видеозаписей, не регламентированных по времени: обучаться получится в удобном темпе, а при возникновении сложностей в ходе обучения всегда можно обратиться к наставнику. Все выполняемые проекты получится добавить в объем своего портфолио, включая и финишный проект при окончании обучения.

Отдельно хочется отметить, какие документы можно получить после прохождения учебной программы в каждой из школ: в Eduson Academy – это именной сертификат школы либо удостоверение о повышении квалификации, а в Скиллбокс можно получить именной сертификат, диплом о профпереподготовке или диплом о получении высшего образования, выданный ВУЗом-партнером школы.



Заметим, что обе компании предлагают заниматься без привязки к фиксированному графику – это очень удобно для тех, кто параллельно работает, находится в декрете или просто имеет высокую загруженность. Рекомендуем заниматься не менее 10-12 часов в неделю, чтобы не сильно растягивать учебный материал и быстрее получить возможность начать пробовать себя в новой профессии.

Сколько стоит обучение в online-школах

Какая школа лучше, Eduson Academy или Skillbox, полезно будет сравнить и по ценовой политике: нужно понимать, как дорого обойдется получение новой профессии, и какими способами допустимо оплачивать обучение:

На сайте Скиллбокс оплатить свое обучение можно как разом (за это школа часто дает скидку), так и в рассрочку до 24 мес. Также школа предлагает кредитную программу от банков-партнеров без первого взноса, по которой расходы за три первых месяца обучения Скиллбокс берет на себя.

У школы Эдисон Академия доступна как единоразовая оплата, так и беспроцентная рассрочка на срок до 12 месяцев. А после завершения обучения вы можете получить налоговый вычет и вернуть 13%.

Очевидно, что у Скиллбокс дольше срок рассрочки и выгоднее кредитная программа, зато в Эдисон получится частично вернуть ценник курса. Отметим также, что обе платформы регулярно устраивают распродажи своих курсов – а еще позволяют получать персональные скидки и подарки при использовании актуальных промокодов от сервиса BeriBuy.

Подарки, бонусы и бесплатный контент от школ

Раздумывая между сайтами Eduson Academy или Skillbox, что лучше выбрать и не прогадать, рекомендуем присмотреться и к тому, есть ли у школ бесплатные полезные материалы и различные подарки при покупке образовательных программ:

Школа Скиллбокс предлагает свыше 4000 бесплатных интенсивов и вебинаров на различные тематики. Здесь есть День открытых дверей для знакомства со всеми особенностями платформы. За покупку курсов можно получить доступ на целый год к платформе английского языка КЭСПА, также школа часто дарит подарочные модули или дополнительные курсы. А еще можно пользоваться промокодами от BeriBuy и получать дополнительные скидки или подарочные курсы.

В школе Eduson Academy есть раздел «Учитесь бесплатно», где можно найти актуальные статьи, подкасты и небольшие бесплатные вебинары. За приобретение курса школа дарит вечный доступ к его материалам и всем обновлениям, подарочные мини-курсы по трудоустройству. Также во многих профессиях вас ждут подарки от компаний-партнеров (различные бесплатные доступы к полезным сервисам, персональное сопровождение для выпускников школы и др.). Еще больше скидок или подарков получают те, кто при оплате воспользуется промокодом от сервиса BeriBuy.

Очевидно, что бесплатных мероприятий в разы больше предлагает именно платформа Скиллбокс.

Можно ли отменять занятия и возвращать средства

Личные дела и заботы иногда случаются внепланово, поэтому стоит еще до начала учебы разобраться, получится ли отменять запланированное занятие. Поскольку обе школы предлагают онлайн-образование в формате готовых видеозаписей, вам не придется ничего переносить: просто заходите на сайт и смотрите очередную видеолекцию тогда, когда на это будет время.

Если же вы решили, что обучение не подходит, не нравится или просто неактуально в данный момент времени проходить курс, может возникнуть необходимость вернуть деньги:

В школе Скиллбокс всю стоимость обучения вам готовы вернуть в первые 14 дней занятий, а далее – за минусом цены уже просмотренных занятий. А если вы ранее проходили какие-то курсы в школе и они входят в объем новой выбранной вами программы, сообщите об этом менеджеру и вам уменьшат стоимость, чтобы не переплачивать за уже изученные ранее материалы.

В компании Eduson Academy также можно вернуть деньги: в первые три дня школа вернет сумму за курс в полном объеме, если прошло от 3 до 14 дней – 50% от цены, от 15 до 30 дней – 30% от стоимости, до 31 до 45 дней – 15% и если с момента начала курса прошло более 45 дней, возврат невозможен.

Можно сразу заметить, что в первой компании условия для клиентов более лояльны, если захочется отменить обучение и вернуть свои деньги за курс обратно. А мы продолжим сравнение двух школ и оценим преподавательский состав.

Кто делится своими знаниями: сравниваем педагогов школ

Итак, самое время выяснить, кто преподает в двух сравниваемых компаниях, ведь от опытности и актуальности знаний педагога будет зависеть то, как быстро и качественно вы усвоите материал:

Преподавателями школы Скиллбокс будут настоящие эксперты в своей отрасли, среди них – собственники крупных компаний, ведущие специалисты, операционные директора. Педагоги проходят строгий отбор и регулярное повышение квалификации.

В школе Eduson Academy вас ждут ведущие эксперты и практики российских и мировых компаний, которые дают знания без «воды» и регулярно актуализируют все предложенные в ассортименте школы программы.

Как видно, сайты для обучения ответственно отбирают преподавателей: вы точно получите актуальные знания и на их основе сможете начать строить карьеру, либо продолжить углубленное изучение, выбирая следующие курсы.

Главные достоинства и недостатки школ

Конечно же, при выборе школы, которая лучше подойдет новичку для работы, многие изучают отзывы реальных учеников. Мы тоже их проанализировали и готовы поделиться с вами информацией, какие главные плюсы и минусы ученики отмечают у каждой из компаний.

Итак, из главных плюсов двух школ:

Скиллбокс отличается быстрым ответом кураторов, длительным сроком для возврата средств, наличием высшего образования и большим ассортиментом программ – есть даже кино и психология.

В школе Eduson Academy ученики отмечали интересный выбор курсов SoftSkills, геймифицированный (игровой) формат обучения, возможность оформить налоговый вычет 13% и хорошее онлайн-консультирование при выборе курса.

А теперь о недостатках, которые отмечали студенты в своих отзывах:

Среди минусов школы Skillbox – если затянуть со сдачей домашних заданий, придется обращаться в техподдержку, чтобы вам открыли доступ к отправке материалов. Также бывает сложно себя организовать и заниматься стабильно, поскольку в Скиллбокс нет четкого графика занятий.

Из недостатков Eduson Academy – на некоторых уроках объем информации очень большой и сложно разобраться самостоятельно. А еще не весь объем практики проверяется куратором, поэтому иногда теряется мотивация к качественному выполнению всех заданий.

Не забывайте о том, что отзывы о курсах и школах всегда носят субъективный характер, поэтому их не стоит использовать, как приоритетный источник в раздумьях, что лучше выбрать для работы за компьютером в интернете. Лучше анализировать информацию про онлайн-школы и обучение комплексно, по разным критериям.

Имеется ли гарантия трудоустройства: сравниваем будущие перспективы

Трудоустройство – тот момент, ради которого многие предпочитают именно онлайн-сервисы, находясь в поиске новой профессии. Если онлайн-школа предлагает перспективные IT-профессии с возможностью найти рабочее место начинающим, это большой плюс в ее сторону:

Практически во всех курсах от Скиллбокс вас ждет гарантированное трудоустройство, либо возврат денежных средств. Студенты принимают участие в Центре карьеры, где обучают всем нюансам создания портфолио и резюме, помогают отбирать вакансии. Помощь с трудоустройством начинается уже в ходе обучения, ваше резюме порекомендуют крупнейшим компаниям-партнерам, среди которых – Тинькофф, ВКонтакте, Wildberries, ЮЛА, GRAPE и др.

Что касается трудоустройства в Эдисон Академии, каждый курс включает в себя карьерный блок с рекомендациями по отбору вакансий, анализу рынка и разработке резюме. Специалисты школы не только дадут необходимые навыки, но и помогут составить резюме и отправят его в компании-партнеры: М.Видео, СБЕР, МТС, Mercedes-Benz и др.

В плане трудоустройства школа Skillbox более привлекательна: здесь вам точно найдут рабочее место, либо вернут деньги.

Разница между школами в наглядном формате

Сэкономьте ваше время и воспользуйтесь нашей обзорной таблицей, в которой собраны главные отличия двух топовых онлайн-школ. С помощью таблицы вы быстро определитесь, что лучше - Эдисон Академия или Скиллбокс.

Тестовые уроки в школах: оцениваем возможность знакомства

Сомнения при выборе есть практически у каждого, поэтому присматривая обучение с нуля, не упустите из внимания возможность пройти тестовые занятия для детального знакомства с понравившейся школой, еще до того, как оплачивать курсы:

В компании Скиллбокс можно воспользоваться бесплатной консультацией со специалистом школы и в режиме онлайн узнать, чем отличаются профессии и курсы, как предстоит заниматься, чем отличительно обучение и др.

У школы Eduson Academy на бесплатной онлайн-консультации помогут определиться с курсом из большого ассортимента, и ответят на все вопросы об обучении в школе.

Как видно, обе компании готовы помочь с выбором курса для обучения и развеять ваши сомнения: используйте онлайн-консультацию и смело задавайте любые вопросы о предстоящем обучающем процессе.

Выбираем обучение в Eduson Academy

Выбираем обучение в Skillbox

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Чтобы ваше онлайн-обучение было не только интересным и перспективным, но и финансово выгодным, самое время задуматься о возможности сэкономить: в этом помогут промокоды от проверенной платформы-агрегатора BeriBuy. Указав промокод в заявке на выбранный курс, вы получите отличную скидку и начнете освоение новой профессии в понравившейся школе на самых выгодных условиях.