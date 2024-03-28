Фоксфорд или Тетрика, или Тутгуд: выбираем школу для ребенка, где к ЕГЭ и ОГЭ подготовят быстро и на сто баллов

Когда речь идет о подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, важно подобрать курсы, где ребенку без лишнего стресса помогут получить знания для достижения 100 баллов. Опытные родители рекомендуют онлайн-школы Тетрика, Фоксфорд или Тутгуд - обзор раскроет, где обучение эффективнее, дешевле и интереснее.

Об онлайн-школах

Фоксфорд или Тетрика, или Тутгуд – кратко расскажем о каждой школе, чтобы вы получили начальное представление:

Интернет-школа TutGood – это 1200+ преподавателей и свыше 1000 положительных отзывов от родителей. В школе развиваются 4500 учеников, при этом 8 из 10 родителей продлевают подписку.

Тетрика – школа, где сейчас обучается 41 тысяча человек. При помощи платформы 9600+ школьников сдали ЕГЭ на 80+. Компания входит в топ-6 онлайн-учреждений России в сфере образования и имеет гос. лицензию.

Образовательная платформа Фоксфорд подходит для любых целей и возрастов. Школа - резидент Skolkovo, она обучила более миллиона пользователей, а еще разработала собственные сервисы (например, для проведения онлайн-олимпиады). Имеется государственная лицензия.

Итак, везде можно получить налоговый вычет – это позволит сделать наличие лицензии. Самое время начать сравнение онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ и узнать, в чем разница между ними.

Какой ассортимент представлен

Важнейшее, на что обращают внимание родители – подойдут ли представленные курсы под их запросы. Узнаем, что можно найти в ассортименте:

На сайте Тутгуд представлены все школьные предметы (обществознание, биология, информатика, физика и др.), включая подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, немецкий, французский и испанский. Дополнительно имеются дошкольная подготовка, занятия с логопедом, английский для дошколят и кружки по программированию, онлайн-обучение шахматам, финансовой грамотности, игре на гитаре, рисованию и ментальной арифметике.

У Tetrika можно найти 11 школьных предметов, уроки для 1-4 классов (включая логопеда, английский язык для малышей и общее развитие), также имеется подготовка к ВПР, выпускным экзаменам, вступительным испытаниям и олимпиадам.

Foxford проводит дошкольную программу (подготовка к школе включает навыки письма и чтения, логического мышления), также представлена подготовка по предметам за 1-11 класс, включая ОГЭ и ЕГЭ. Есть и курсы для учителей по углублению профессиональных навыков.

Как видно, только в Фоксфорде учителя могут прокачать свои знания. Все 3 школы помогают готовиться к сдаче экзаменов, при этом в Тутгуд можно заниматься еще и по множеству иностранных языков, а также посещать онлайн-кружки. Учитывайте это, выбирая, нужен ли вам репетитор по математике или ребенок хочет расширить свой кругозор.

Всё о ваших подарках и бонусах за курсы ЕГЭ и ОГЭ

Любому родителю, как и ребенку, приятно будет получить от школы не только качественное обучение, но и бонусы. Мы выяснили, где и какие подарки будут гарантированы:

Онлайн-школа Тутгуд каждому желающему проведет ознакомительное занятие. А за приглашение в школу друзей можно получить до 250 подарочных минут занятий за каждого друга.

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В Тетрике дарят пробное занятие, а прямо на сайте размещена большая подборка подарочных вебинаров для учеников + библиотека материалов с чек-листами и прописями. За приглашенных друзей можно получить до 3-х подарочных занятий, а еще каждого ученика ждет 3 первых урока по школьным предметам в виде бонуса.

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Фоксфорд дарит подборку вебинаров, а еще в бесплатном доступе открыт учебник для самостоятельной практики и тренажеры для закрепления знаний (это своеобразное бесплатное обучение Фоксфорд по всем предметам). Плюс площадка запустила множество игр и тестов, регулярно проводит бесплатные курсы и вебинары.

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С первого взгляда видно: в Тутгуд подарок за друзей будет самым практичным. Зато Фоксфорд и Тетрика сделали упор на всевозможные вебинары и материалы для дополнительного развития, чтобы учеба дала еще больший эффект.

Как выбрать платформу по формату обучения

Тутгуд, Фоксфорд или Тетрика - что лучше выбрать, стоит оценить и по образовательному подходу. Важно, чтобы ребенок качественно усваивал материал и получал удовольствие от обучения – узнаем, как проходит обучение:

На платформе TutGood встречи проводятся индивидуально с репетитором, программа обучения подбирается персонально во время вводного занятия. Урок проходит по видеосвязи, с использованием виртуальной доски, будут и рабочие тетради. Длительность урока – от 15 до 90 минут, на усмотрение родителей. После каждого занятия предоставляется отчет об успеваемости. При этом программа строится с использованием игровых методик и увлекательных заданий, чтобы сохранять у ребенка мотивацию к продолжению.

Учиться в Тетрике можно один на один с репетитором, либо в мини-группах от двух студентов. Во время видеоурока дети используют интерактивную доску и текстовый редактор. Также предусмотрены тесты, аудирование, готовые видеоролики. По любым сложным моментам касаемо домашнего задания ученик может обратиться к лектору в чате в любой момент, а куратор поможет по техническим вопросам.

В Фоксфорде доступны персональные репетиторы онлайн, домашняя школа (аналог привычной школы с выдачей аттестата), мини-группы или курсы – готовые программы с поддержкой куратора. Общение с преподавателем предусмотрено голосом и в чате, предусмотрено видео-подключение с интерактивной доской для решения заданий и возможностью демонстрации презентаций. Родителям репетитор или наставники будут отправлять отчет об успеваемости.

Итак, сравнив школы Фоксфорд, Тетрика или Тутгуд, подчеркнем: если в TutGood предложен только индивидуальный подход (как наиболее эффективный), то две другие школы практикуют еще и групповой формат.

Обеспечивают ли школы гарантированное поступление

Явный плюс школы – если она дает закрепленные договором гарантии. Выясним, возможно ли гарантированно поступить в вуз после того, как будет выбрано онлайн-обучение для школьников:

Учебная платформа Тутгуд дает гарантию только на качество своих услуг – если в первые 2 недели вас не устроит качество учебы, школа вернет средства.

У Тетрики гарантированного поступления на бюджет нет. Но эффективные занятия точно позволят сдать экзамены на 80+.

Платформа дистанционного обучения Фоксфорд обеспечивает гарантию поступления для ряда комплексных программ, приуроченных к срокам сдачи ЕГЭ. Вам вернут деньги, если ребенок пройдет всю программу, выполнит задания, но не поступит на бюджет в выбранный вуз.

Что ж, выбирая домашнее обучение по интернету, заметьте: только школа онлайн-обучения Фоксфорд дает гарантии на поступление на бюджет в заветный вуз. Учтите это, выбирая сайты для подготовки к ОГЭ либо ЕГЭ.

Сравниваем особенности оплаты

Продолжим выяснять, что лучше, Тетрика или Тутгуд для ЕГЭ и ОГЭ, а может Фоксфорд – сравним вопросы, касающиеся стоимости:

В Тутгуд вы оплачиваете подписку на пакет минут – его можно тратить на любые предметы. Доступны пакеты от 200 до 9000 минут, при этом доступна разовая оплата или рассрочка частями со Сплитом. Возможна заморозка подписки на неделю.

Сайт Тетрика предусматривает как оплату занятий поштучно, так и пакетом (этот вариант дешевле). Пакеты представлены от 5 до 60 занятий, при этом можно оплачивать в рассрочку.

Школа подготовки к экзаменам Фоксфорд позволяет оплатить занятия пакетно, от 4 до 128 занятий в пакете. При этом за большие пакеты гарантирована скидка на обучение иди дополнительные бонусы в виде подарочных занятий. Есть как разовая оплата, так и рассрочка.

Сравнив платформы для дистанционного обучения Foxford, Tutgood или Тетрика, в чем разница, можно заметить сразу: если Тутгуд работает по формату подписки с поминутным вариантом, то две другие школы работают с пакетами занятий. Первый вариант удобнее тем, что минуты ребенок может потратить абсолютно на любые предметы.

Удобная профориентация для школьников

Еще один интересный момент при выборе школы Тетрика, Фоксфорд или TutGood, где учиться вашему подростку – это возможность определиться с профессией будущего. Мы выяснили, есть ли подобная функция:

В Тутгуд нет профориентации, зато ваш ребенок сможет попробовать разные хобби и, возможно, выберет для себя творческую профессию.

Бесплатный профориентационный тест от Тетрики всего за 10 минут позволит узнать свои стороны и понять, какие профессии подходят лучше других, и какое онлайн-образование выбрать.

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❗️Пройти бесплатный тест от Тетрики и определиться с будущей профессией Фоксфорд также разработал тест + онлайн-курс по профориентации, где ребенок определиться с предметами и вузом, а также получит сертификат для своего портфолио.

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Можно ли воспользоваться пробными уроками - как выбрать школу

Тетрика, Фоксфорд или Тутгуд - что выбрать, проще всего будет определиться, воспользовавшись тестовым занятием:

На пробном занятии в Тутгуд ребенка познакомят с платформой и помогут выработать индивидуальную траекторию обучения, а также найти репетитора по душе.

Онлайн-школа Тетрика предоставляет бесплатное пробное занятие, чтобы оценить все особенности школы в режиме онлайн.

В Фоксфорд можно подобрать занятия для студентов при помощи онлайн-консультации или воспользовавшись виртуальным консультантом Мистером Фоксом.

Как видно, две первые школы дают полноценные пробные занятия, а Фоксфорд предпочитает консультации начинающим онлайн.

Выбираем обучение в Фоксфорд

Выбираем обучение в Тетрика

Выбираем обучение в Tutgood

Как сэкономить, выбирая онлайн-школы репетиторства

Итак, вы наверняка определились между платформами Foxford или Тетрика, либо Tutgood. Чтобы оплатить обучение для школьников еще выгоднее, чем по текущим ценам – воспользуйтесь промокодами от сервиса БериБай. С подобным купоном ребенок сможет начать заниматься в школе уже сегодня на индивидуальных условиях, ведь стоимость обучения снизится. Забирайте промокоды и выбирайте лучшие онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ или ОГЭ, чтобы ребенок готовился с комфортом и без стресса!

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