Фоксфорд, Тетрика или Скайсмарт: качественная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ с нуля до желаемых баллов

Скайсмарт или Тетрика, либо Фоксфорд – надежные онлайн-школы, где подготовке к ЕГЭ и ОГЭ уделяют особое внимание. Пройдя обучение всего за 5-6 месяцев, ребенок может набрать от 80 до 100 баллов и поступить туда, куда хочет, а не куда получится. Наш обзор подскажет, где и какие курсы лучше всего выбрать для ребенка – также вас ждут ссылки на закрытые распродажи и актуальные промокоды от БериБай для обучения со скидкой.

Немного о школах

До начала сравнения отличий между Skysmart или Foxford, либо Tetrika, кратко рассмотрим эти платформы для дистанционного обучения:

Тетрика занимает 6 место в топе российских онлайн-школ. Она обучила 41 тысяч ребят, из них 9600+ сдали единый гос. экзамен на 80+. Суммарно проведено 1,8 млн уроков. У Tetrika имеется образовательная лицензия, также разработана уникальная платформа.

Площадка Скайсмарт провела более 6,4 млн уроков, выпустив 50 000 учащихся. С 2017 года она не только обзавелась лицензией, но и запустила собственную платформу, сервис Skysmart Класс и даже школу будущих профессий Skysmart Pro.

Школа онлайн-обучения Фоксфорд также является лицензированной, а ее платформа входит в перечень отечественного ПО. На сайте зарегистрировано более 1 млн учеников, выпускники школы зачисляются в МГТУ, НИУ ВШЭ, МГУ и прочие лучшие вузы.

Приятный бонус: наличие лицензий у площадок позволит родителям получить 13% от ценника, оформив вычет за онлайн-образование. А теперь начнем сравнение онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Всё про ассортимент – какие курсы лучше выбрать

Первое, к чему рекомендовано присмотреться, сравнивая Тетрика, Скайсмарт или Фоксфорд, что лучше – это ассортимент курсов у каждой из компаний:

Сайт Tetrika предлагает курсы по ключевым направлениям (физика, русский язык, математика и прочие), подготовку к ЕГЭ и основному гос. экзамену, а также ВПР, ДВИ, дошкольные занятия и для прохождения олимпиады, логопедические занятия и кружки по интересам.

В Скай смарт имеется домашний лицей для 5-11 кл. (аналог обычной школы с получением аттестата), подготовка к школе, курсы ЕГЭ на 80+ баллов и к основному гос. экзамену на оценки 4 и 5 с любого уровня, кружки по шахматам и онлайн-обучение программированию в 6 направлениях.

На платформе Foxford предложена Домашняя школа (домашнее обучение по интернету с получением аттестата), дошкольная программа, школьные предметы (1-11 класс), подготовка к экзаменам, курсы переподготовки для педагогов + повышение квалификации, а также английский язык, китайский и курсы программирования и IT.

Итак, ассортимент школ впечатляет: учеба в Тетрика отличительна наличием логопеда и выделенной подготовкой к Всероссийской проверочной работе, зато в Скайсмарт получится освоить шахматы, а фишка Фоксфорда – курсы для учителей. А еще все школы, кроме Тетрики, дают возможность полноценной учебы онлайн вместо посещения обычной школы.

Какие подарки и полезности вас ожидают

Фоксфорд, Тетрика или Скайсмарт - что лучше, присмотритесь и по тому, какие презенты и как много предлагают сайты:

Tetrika гарантирует каждому желающему пробное занятие по нужному ребенку направлению. За приглашение друзей вас ждет до 3 бонусных уроков, а еще платформа дарит 3 первых занятия по предмету. Есть на сайте и простой опрос, за ответы на который подарят скидку на обучение с репетитором.

Skysmart дарит диагностику знаний каждому, кто запишется на бесплатную консультацию по подбору подходящего направления (там же расскажут и о проходных баллах в вузах). Бесплатно можно получить от школы подборку актуальных правил поступления в вузы РФ + подборку пробников ЕГЭ/ОГЭ, а тем, кто сдает ОГЭ, дополнительно подарят еще и первый урок в школе. Из полезных подарочных материалов на сайте также доступны актуальные статьи и варианты ВПР.

В Фоксфорд вас ждет подарочная подборка вебинаров для детей и родителей, а также интерактивный учебник по школьным предметам с тренажерами для закрепления знаний. Бесплатно здесь доступны различные тесты, игры и даже целые бесплатные курсы, вебинары и интенсивы, которые периодически меняются. А еще – пробники ЕГЭ и ОГЭ, интерактивный учебник и журнал с актуальными статьями.

Сразу видно, что школы готовы завоевывать внимание клиентов большим количеством подарков. При этом Tetrika дает максимум подарочных занятий, зато в Скайсмарт упор сделан на полезные материалы для поступления в вуз.

Как выбрать школу по методике занятий

Сравним онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по тому, как проходят занятия для подрастающего поколения:

Заниматься в Tetrika предстоит индивидуально с педагогом, урок проходит в видео-чате с применением интерактивных материалов и виртуальной доски. Используются текстовый редактор, аудирование, видеоролики, домашнее задание онлайн, а вопросы ученик задает в чате, и преподаватели либо наставники обязательно ответят.

Учиться в Скайсмарт можно в таких форматах, как онлайн-курсы, индивидуальные либо групповые уроки (до 4 человек). Занятия проходят на платформе с интерактивными упражнениями с автопроверкой + будут рабочие тетради онлайн, а проверкой развернутых заданий занимается эксперт-куратор. У детей будет интерактивная тетрадь Скайсмарт – все ДЗ, ответы и комментарии в одном месте. Каждый месяц предусмотрено прорешивание пробников + персональные рекомендации начинающим по дальнейшей подготовке.

Интернет-школа Foxford продумала разные форматы на выбор: курсы (готовые комплексы лекций с поддержкой куратора), уроки в небольших группах с общим уровнем подготовки, репетиторы онлайн индивидуально либо домашнее обучение – аналог общеобразовательных заведений.

Разбирая, как проходит обучение, заметим: только онлайн-школы репетиторства Skysmart и Foxford предлагают разные форматы на выбор (интересна будет детям и рабочая тетрадь Скайсмарт), Тетрика же сделала упор на индивидуальное обучение для школьников, где репетитор уделяет максимум внимания.

Какая школа лучше и дешевле, Скайсмарт, Фоксфорд, Тетрика

Для любого родителя важен и тот параметр, какова стоимость обучения и как предстоит его оплачивать – давайте разбираться среди Скайсмарт, Тетрика или Фоксфорд, что лучше:

В Tetrika имеется единовременная оплата, банковская и внутренняя рассрочка от школы на 2, 3 или 4 платежа. Оплата происходит пакетно (8 - 64 занятий), при приобретении нескольких предметов идет дополнительная скидка.

Скайсмарт предлагает разовую оплату, рассрочку через банки или внутреннюю рассрочку до 4 платежей. А при приобретении 3-х и более предметов вы получите скидку.

Домашняя онлайн-школа Фоксфорд предлагает пакетный платеж (4 - 128 уроков в пакете) с льготой за крупные пакеты. При выборе персонального обучения оплата будет зависеть от тарифа: Стандарт (занятия по 45 мин.), либо Премиум (55 мин.). Также для студентов школы доступна оплата в рассрочку через Яндекс Сплит и оплата бонусными баллами - фоксиками (их ученики получают за выполнение заданий).

Удобство всех школ – в наличии рассрочки, Тетрика и Фоксфорд при этом предусмотрели пакетную оплату с возможностью дополнительных скидок. Отметим, что везде есть возможность отказаться от продолжения образовательного процесса и вернуть средства за неиспользованные уроки.

Дают ли сайты для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ ознакомительные уроки

Отличная возможность оценить, в какой онлайн-школе лучше готовиться к ЕГЭ либо ОГЭ – это пробное занятие. Мы узнали, имеется ли подобное в рассматриваемых школах:

Бесплатный урок с репетитором предлагает Тетрика – на нем покажут сайт и расскажут всё про онлайн-обучение для школьников и ваши бонусы.

В Скайсмарт можно записаться на диагностику знаний и оценку подготовленности к экзаменам. А для сдающих ОГЭ доступно и пробное занятие.

Образовательная онлайн-школа Фоксфорд предлагает возможность консультации для подбора направления и формата обучения. А «пощупать» платформу можно при помощи бесплатных мероприятий из соответствующей подборки на сайте.

В сопоставлении между Foxford, Skysmart или Tetrika только у Тетрики пробный урок доступен каждому и без ограничений. Обязательно воспользуйтесь ознакомительным уроком или консультацией, чтобы точно развеять сомнения.

Используем тест на будущую профессию после 9 и 11 класса

Дополнительно хотим отметить, что лучшие онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ активно помогают и с построением будущего, предлагая возможность прохождения профориентации (тест показывает, какие профессии подходят ребенку). Сравним, какую онлайн-школу выбрать для подготовки к ЕГЭ и др., и по этому пункту:

У Тетрики доступен профориентационный тест + памятка с топовыми направлениями и университетами (подходит для учеников 8-11 кл.).

Пройти профориентационный тест от Тетрика и получить памятку

У Skysmart можно пройти онлайн-тестирование и узнать, на кого лучше учиться – для получения доступа к тесту нужно отправить заявку.

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Foxford предлагает пройти тест + курс для определения идеальной профессии, с получением сертификата в портфолио для вуза.

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Выбраем обучение в Тетрика

Выбираем обучение в Skysmart

Выбираем обучение в Foxford

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Используя промокоды от агрегатора BeriBuy, получится потратить меньше в любой из школ: Скайсмарт или Тетрика, либо же Фоксфорд. Какую школу лучше выбрать – ориентируйтесь на цели ребенка, наличие подходящих для него курсов и на количество выгодных бонусов. А с купонами от BeriBuy пройти подготовительные курсы к ЕГЭ или курсы по математике для школьников получится максимально экономно.